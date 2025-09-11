Большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка, введенный с 1 апреля для поступления в школу. Всего за пять месяцев подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление, однако к экзамену допустили лишь чуть более 8 тыс. детей. Из них половина не справилась с заданиями. Дети испытывают трудности из-за недостаточного уровня владения русским языком и «ограниченной речевой практики», сообщили «Ъ» представители регионов. В некоторых субъектах федерации количество иностранцев-школьников, сократилось в семь-десять раз.

Рособрнадзор 10 сентября обнародовал результаты мониторинга экзамена по русскому языку детей иностранцев. Речь идет о тестировании, которое было введено отдельным законом с 1 апреля 2025 года в качестве обязательного условия для приема в школу детей мигрантов. Экзамен включает устные и письменные задания (для поступающих в первый класс достаточно устного теста). На проверку отводится 80 минут, процедура записывается на видео, устные ответы фиксируются с помощью аудиозаписи. В случае неудачи можно сдать экзамен повторно, но не ранее чем через три месяца. За это время ребенку предложат пройти дополнительное обучение по русскому языку.

По данным Рособрнадзора, с апреля по август документы на зачисление в российские школы подали родители 23,6 тыс. детей-иностранцев. Разрешение на прохождение экзамена получили 8223 ребенка (34,8%). Родители остальных не предоставили полный комплект документов: в него входят подтверждение законности нахождения ребенка и его родителей в РФ, а также справка об отсутствии инфекционных заболеваний.

Из числа детей, родители которых предоставили все необходимые документы, на тестирование явились 5,94 тыс. (72%) Успешно тест прошла половина (см. рисунок).

«Ъ» запросил данные в отдельных регионах.

В Санкт-Петербурге, по данным городского комитета по образованию, заявления были поданы на 1124 ребенка, 145 из них предоставили неполный комплект документов. Еще 35 заявителей подали «недостоверные» сведения. Сдать экзамены смогли 257 несовершеннолетних. Таким образом, с введением тестирования в петербургские школы поступило почти в семь раз меньше иностранных граждан: в прошлом году их было 1,75 тыс. человек.

В Нижегородской области число допущенных до обучения в школе иностранцев сократилось в десять раз после ввода экзамена — такие данные ранее приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Воронежской области подали заявления на 83 ребенка, у 29 был неполный комплект документов. Самые частые причины — нехватка документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в РФ, и отсутствие дактилоскопической регистрации. До экзамена допустили 49 детей, на тестирование пришли 40. В дальнейшем 22 из них сдали экзамен (один — со второго раза). Проблемы у детей, поясняют в министерстве образования региона, в первую очередь возникают с «общим владением языком» и «ограниченной речевой практикой» (когда родители не говорят на русском дома).

В Ярославской области чаще всего не хватало документов о прохождении дактилоскопической регистрации и справки об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний. В Краснодарском крае среди основных причин неудовлетворительных оценок — непонимание детьми вопросов из-за недостаточного уровня владения русским языком. В Татарстане с апреля по август 44 из 219 детей не имели полного комплекта документов, сообщили в министерстве образования республики. Чаще всего не хватало документов, подтверждающих легальность пребывания ребенка в стране. У 18 детей в документах выявили «недостоверные» сведения (не уточняется какие).

Отметим, что в июне этого года замглавы МВД РФ Игорь Зубов, выступая в Госдуме, заявлял, что всего в России пребывает свыше 638 тыс. детей-иностранцев, предположив, что «большая часть» из них посещает образовательные учреждения. «То, что большая часть из них не учатся, думаю, это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал господин Зубов.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Ъ», что обеспокоен числом детей мигрантов, не дошедших до экзамена и не сумевших его успешно сдать.

Тот факт, что в принципе есть несовершеннолетние иностранцы, не посещающие школы, сам по себе является нарушением прав ребенка, отмечает господин Фадеев. «И Конституция, и Семейный кодекс предполагают, что все дети должны учиться. И это ответственность родителей», — отметил он. Валерий Фадеев напомнил, что россиян, не устроивших своих детей в школы, наказывают за неисполнение родительских обязанностей (речь идет о ст. 5.25 КоАП, штраф до 2 тыс. руб.). Такие требования должны предъявляться и к иностранцам, однако грозить им должна не только административная и уголовная ответственность, но и депортация из РФ, считает глава СПЧ.

Основываясь на данных Рособрнадзора, можно сделать вывод о том, что иностранцы пока массово не отказываются от зачисления детей в учебные заведения, заявил «Ъ» директор межрегионального ресурсного центра по адаптации мигрантов и межнациональным отношениям «ПСП-фонд» Борис Панич. Эксперт обращает внимание на то, что большая часть детей «отсеялась» из-за проблем с документами. «Ситуация печальная. Но все-таки, надеюсь, постепенно решаемая, — говорит он.— Если родители находятся в России на законных основаниях, они постепенно смогут научиться собирать нужный пакет документов для своих детей». Что касается результатов сдачи теста, то Борис Панич ожидал «худшего результата». Он напоминает, что с 2026 года в РФ заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах (и их семьях) между системой образования и МВД, соответствующий закон уже принят. «Вопрос в том, какова будет дальнейшая политика в отношении родителей, дети которых не пытались или не смогли поступить в школы и, таким образом, не получают обязательного в России среднего образования, и какие санкции будут к таким родителям применяться», — размышляет эксперт.

Эмилия Габдуллина, корсеть «Ъ»

https://www.kommersant.ru/doc/8 025 458