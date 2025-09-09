Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с посланием по итогам общемосковского крестного хода, который состоялся 7 сентября 2025 года.

Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам Первопрестольного града

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Дорогие отцы, матушки игумении, насельники обителей и прихожане московских храмов!

Состоявшийся в прошлое воскресенье Общемосковский крестный ход, который, как все мы надеемся, возродит ежегодную традицию таких крестных ходов, стал воистину большим торжеством Первопрестольного града. Этим мы убедительно засвидетельствовали, что Москва — действительно православная столица и никогда не откажется от своего христианского наследия.

Сердечно благодарю всех вас за ревность о Боге и вере православной, за твердость и терпение, за проявленные солидарность и любовь. Все отмечают особую молитвенную атмосферу, единодушие и доброжелательность, царившие среди участников крестного хода. Радуюсь тому, что пришедших прославить Господа и празднуемых в этот день Московских святых было великое множество, и среди них большое число молодых людей и семей с детьми. Уже сейчас можно сказать, что количество крестоходцев значительно превзошло ожидания и составило десятки тысяч человек.

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», — свидетельствовал апостол и евангелист Иоанн Богослов (3 Ин. 1:4). Для меня же как Предстоятеля Русской Церкви и правящего архиерея града Москвы нет большей радости, чем слышать общую молитву Господу, творимую православными москвичами единым сердцем и едиными устами.

Прошу вас поделиться радостью от участия в Общемосковском крестном ходе с теми, кто по тем или иным причинам не смог быть в этот день с нами. Прошу также передать мою благодарность тем, кто, быть может, пока не привык к общей молитве в церковных стенах, но в день общецерковного московского торжества присоединился к молитвенному шествию во славу Христову и в воспоминание о Его московских угодниках.

Верю и знаю: Господь Иисус Христос, Победитель смерти, вознаградит ваше дерзновение, дарует всем вместо временных вечная и вместо тленных нетленная (ср. молитвы анафоры Литургии святителя Василия Великого).

Еще раз выражаю всем вам глубокую признательность и призываю Божие благословение на ваши труды.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

https://www.patriarchia.ru/article/117 233?base=news