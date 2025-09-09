Крестный ход, прошедший в Москве, стал историческим событием, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист телеканала «Спас» Роман Голованов.

«Не все смогли зайти в колонну. Многие помолились и постояли на тротуарах. Это не страшно. Все молитвы Бог услышал. И небеса вас увидели. Все это маленький, но подвиг», — написал журналист.

Голованов отметил, что мероприятие позволило участникам увидеть священников, епископов и патриарха с неформальной стороны.

«Могли без барьеров и суеты пообщаться. Или посмотреть, что это самые обычные и нормальные люди. Задавали вопросы. Видели добрых и умных батюшек. Это приведет людей в храмы», — отметил он.

Особое внимание журналист уделил молодежи и детям, которые составила значительную часть участников.

«Православие — молодая вера. Никто больше не имеет права сказать, что в храмах одни бабушки. Хотя все мы когда-то тоже станем бабушками и дедушками. Но это не остановит потока молодых людей в православие», — добавил Голованов.

Он поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности на мероприятии, а также врачей, которые оперативно оказывали помощь тем, кто почувствовал себя плохо.

«Полиция тоже не ожидала, что будет так много людей. Поэтому не все улицы были перекрыты. Поэтому приходилось стоять на тротуарах и ждать, когда пропустят», — сказал журналист.

Голованов также подчеркнул связь православия с российской идентичностью.

«Русский народ и Россия невозможны без православия. День Москвы — это день московских святых. Россию построили православные люди. И русский — это всегда было синонимом православного», — заявил он.

Журналист выразил уверенность, что Крестный ход станет ежегодной традицией.

«В следующем году там будет еще больше чиновников, политиков, артистов. Все увидели, что сила за православием. Еще увидим, как президент России идет Крестным ходом с народом, который молится за него», — отметил Голованов.

Автор —

https://www.gazeta.ru/social/news/2025/09/09/26 689 160.shtml