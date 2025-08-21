Сенатор Совета Федерации (2020−2024 гг.), главы города Фрязино, занимавшие этот пост в 1990—2010-х гг., действующие депутаты Московской областной Думы и Совета депутатов г. Фрязино, руководители крупных промышленных и коммерческих предприятий, представители управления образованием, директора муниципальных школ, дошкольных образовательных учреждений, руководители учреждений культуры и спорта, главы благотворительных организаций, заслуженные врачи и артисты, военнослужащие спецподразделений и работники культуры, ветераны городского Совета ветеранов, учёные, преподаватели школ и высших учебных заведений, студенты, предприниматели, инженеры, рабочие, бухгалтера, менеджеры, машинисты, повара, воспитатели, почетные граждане города, многие другие уважаемые люди, прожившие до старости рядом с церковью Рождества Христова в г. Фрязино — всего 616 человек - прихожан храмов в г. Фрязино и с. Здехово — обратились 19 августа 2025 года к Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой восстановить в должности настоятеля храма святителя Николая Мирликийского Патриаршего подворья в с. Здехово Щелковского г. о. Московской области и приписного к нему храма Рождества Христова г. Фрязино неожиданно в апреле 2025 г. почисленного за штат протоиерея Сергия Киселёва. Публикуем текст открытого письма, направленного в Московскую Патриархию.

Его Святейшеству

Святейшему Патриарху Московскому

И Всея Руси Кириллу

от прихожан Храма св. Николая Мирликийского

с. Здехово г. о. Щелково

и Храма Рождества Христова г. о. Фрязино

Московской области,

жителей г. Фрязино и Щелковского г. о,

паломников

Ваше Святейшество!

Мы, члены прихода вышеуказанных храмов и многочисленные паломники, с болью и скорбью сообщаем, что с апреля месяца с.г. настоятель протоиерей Сергий Киселёв, с далёкого 1989 г. верой и правдой служивший Русской Православной Церкви в нашем регионе, откликавшийся на все чаяния простого народа и обращения руководства города, был сначала освобождён от своей должности и отправлен за штат Московской епархии, а с июля месяца было приостановлено его участие в богослужениях.

При всем этом за годы служения протоиерея Сергия восстановлена и благоустроена поруганная святыня — древнейший храм Щелковской земли святителя Николая в с. Здехово, был построен первый в Наукограде домовый храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона при ЦГБ им. М.В. Гольца и храм Рождества Христова на базе больницы им. М.В. Гольца во Фрязино — отдельно стоящий первый дом Божий в городе в честь Рождества Христова, посвящённый 2000-летию христианства, 50-летию города и 70-летию Московской области. Это поистине была всенародная стройка. Храм стал визитной карточкой города, а наша община с 1990-х годов — фундаментом для укоренения Православия на нашей земле, где на тот момент не было ни одного храма.

В течение десятилетий отец Сергий принимает активное участие в общественно-просветительских проектах города, духовно окормляя детские сады и напутствуя школьников. Он установил диалог с обществом, принимая участие в городских мероприятиях, доступно и понятно объясняя значение духовно-нравственных ценностей молодому поколению. На базе городского Центра культуры и досуга «Факел» ведётся работа Воскресной школы, в которой обучаются не только дети, но и взрослые. Более 20 лет проводится общегородской конкурс художественно-прикладного творчества «Вифлеемская звезда», в котором участвуют все муниципальные школьные и дошкольные детские учреждения. Это мероприятие стало основным в период Рождественских каникул. С 2018 года отец Сергий является соавтором и организатором социально-значимого волонтерского проекта на базе Лицея «Межмуниципальный спортивно-массовый и творческий фестиваль «ВСЕ ЛЮДИ ВАЖНЫ «для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». Количество благополучателей с каждым годом растет и достигло отметки 3000 человек из муниципалитетов Московской области: Фрязино, Щелково, Королев, Ивантеевка, Химки, Одинцово, Ликино-Дулево и др. Также ежегодно проводится Пасхальный фестиваль для особенных детей. Под руководством протоиерея Сергия храм стал учредителем Православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский «в городах Золотого Кольца. В 2024 году отец Сергий выступил инициатором установки Поклонного креста при въезде в Наукоград Фрязино, который и был установлен и Освящён в том же году. На протяжении двух созывов отец Сергий избирался жителями города в Общественную Палату. Также он является членом Общероссийского общественного Суворовского движения в поддержку прославления в лике святых А.В. Суворова.

С начала Специальной Военной Операции по инициативе отца Сергия в наших храмах была организована работа, объединившая горожан, предпринимателей, представителей дошкольных, школьных учреждений и прихожан в поддержку участников боевых действий. За это время более 20 членов прихода удостоились наград за вклад и патриотическую деятельность от Сенатора Совета Федерации РФ от города Севастополь — С.Н. Колбина, который в 2014 году со своим подразделением обеспечил возможность бескровного проведения Общекрымского референдума и возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, члена инициативной группы по окончанию строительства храма им. Ф.Ф. Ушакова в г. Москве.

В апреле 2025 г. нас сильно смутило, что никаких объяснений тому, что много сделавший для Церкви в нашем городе и регионе в целом, и для каждого из нас, протоиерей Сергий Киселёв был отправлен за штат, нам, верным чадам Русской Православной Церкви, никто не дал. Не указаны объяснения и в документе, размещённом по этому поводу на сайте Московской (городской) епархии.

Столь неожиданное почисление за штат заслуженного клирика, который за 48 лет трудов на духовном поприще своим истинным христианским подходом к жизни признан одним из авторитетнейших людей нашего региона, стало для нас тревожным сигналом.

По прошествии времени это оказалось только частью бед, постигших верующих храма Патриаршего подворья в с. Здехово и приписного храма в г. Фрязино. За прошедший с апреля месяца период богослужебная, церковная и общественно-просветительская деятельность Патриаршего Подворья стремительно угасает.

Отменены богослужения в храме святителя Николая Мирликийского в с. Здехово в такие почитаемые на Руси праздники, как Казанской иконы Божией Матери, Владимирской, Почаевской, Равноапостольных Княгини Ольги и Князя Владимира, Преподобного Серафима Саровского, Пророка Божия Илии и другие, чего никогда не было с момента его открытия в 1992 году. Паства, возрождавшая храм, вложившая в это свои труды, средства, духовные силы, осталась брошенной.

Огромной проблемой является и то, что с апреля месяца с.г. церковно-просветительские мероприятия в Наукограде Фрязино не проводятся. Церковную работу сейчас вести просто некому — налицо кадровый кризис.

Эта ситуация усугубляется крайне смущающими нас инцидентами, информация о которых ранее направлялась Вашему Святейшеству. Говорить об их характере в открытом обращении к Вам нам не позволил голос христианской совести и желание избежать поруганий Церкви от внешних сил.

Все вышеизложенное, касающееся жизнедеятельности двух храмов Патриаршего подворья, с апреля месяца до настоящего времени показывает угасание духовной жизни, которая формировалась у нас более трёх десятилетий, и вызывает нашу озабоченность.

В текущий исторический момент, когда остро необходима консолидация общества против многих внешних вызовов деструктивного характера, необходимо Ваше вмешательство. Мы верим, что Ваша мудрость и глубокое понимание происходящих процессов во всех направлениях современной жизни позволят разрешить вышеупомянутые проблемы в нашем приходе, когда одномоментно рушится всё, что созидалось в течение десятилетий.

Просим рассмотреть возможность возврата на должность настоятеля храма святителя Николая Мирликийского Патриаршего подворья в с. Здехово Щелковского г. о. Московской области и приписного к нему храма Рождества Христова Наукограда Фрязино протоиерея Сергия Киселёва.

Искренне надеемся, что наша гармоничная, отлаженная церковная жизнь в Наукограде будет восстановлена, а не уничтожена окончательно.

Савченко Владимир Петрович, глава г. Фрязино в 1994—2000 гг., заместитель генерального директора АО НПО дальней радиолокации, лауреат Государственной премии РФ, доктор технических наук, академик Академии военных наук, кавалер ордена святого князя Даниила Московского, орденов Дружбы и Почета;

Ухалкин Владимир Васильевич, глава г. Фрязино в 2001—2015 гг.;

Жучков Иван Иванович, участник Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., Почетный гражданин города Фрязино;

Коблин Сергей Николаевич, сенатор Совета Федераци в 2020—2024 гг., председатель Комитета по экономике и инвестициям г. Севастополь;

Мокринская Елена Фёдоровна, депутат Московской областной Думы;

Колодинский Виталий Николаевич, председатель Совета ветеранов г. Фрязино;

Русаков Константин Владимирович, президент Торгово-промышленной палаты г. о. Фрязино;

Шульга Елена Леонидовна, депутат Совета депутатов г. Фрязино;

Диденко Николай — российский оперный певец, бас, Президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый Пароход», член Президиума Всероссийского хорового общества, приглашенный солист Государственного Академического Большого театра России, Лауреат премии Грэмми 2017 года, Лауреат премии Президента Российской Федерации 2023 года, духовный воспитанник протоиерея Сергия Киселева

Всего 616 подписей

