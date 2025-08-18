Встреча Путина и Трампа на Аляске продлилась почти три часа, и по ее завершении было объявлено, что мирной сделки для Украины пока что достичь не удалось. У журналистов, которые освещали мероприятие, впечатления от него остались весьма смешанные.

Spiegel пишет, что в преддверии пресс-конференции Путина и Трампа у репортеров успело родиться множество теорий о том, что произошло в ходе переговоров за закрытыми дверями — однако в результате никаких грандиозных заявлений из уст президентов вопреки ожиданиям, не прозвучало:

«В итоге вопросов оказалось больше, чем ответов. Через почти три часа — и намного раньше запланированного времени — Трамп и Путин вышли к прессе здесь, в Анкоридже. Переговоры в расширенном формате не состоялись. Одно это вызвало бурные спекуляции: неужели саммит провалился? Неужели они договорились раньше срока? То, что оба приняли участие в пресс-конференции, успокоило некоторых: наверное, все не так плохо.

Это сомнительно. Они говорили с прессой ровно одиннадцать минут, большую часть времени из них Путин, который первым взял слово и сначала произнес длинную, умиротворяющую речь о том, что он назвал исторической дружбой между США и Россией. Оба льстили друг другу, как подростки. Но ни Путин, ни Трамп не объявили о каких-либо конкретных результатах. Напротив".

На отсутствие конкретики сетуют и в Washington Post. Впрочем, главным бенефициаром всей неоднозначной ситуации известная своими либеральными взглядами газета все же посчитала российского президента:

«Сам факт проведения саммита был подарком для Путина. Он воспользовался этим и в ответ прочитал яростный урок истории об угрозах Украины для России. В конце концов, два лидера прекратили встречу раньше запланированного срока и не сообщили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе, не ответили даже на вопросы журналистов. Это стало редким проявлением сдержанности со стороны Трампа, который обычно любит общаться с прессой».

А опрошенный CNN эксперт, ранее работавший с Трампом, высказался еще более однозначно:

«Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил сегодня, что ясно, кто вышел победителем из сегодняшней встречи его бывшего начальника и президента России Владимира Путина. Оба лидера сделали краткие заявления после своей важного саммита, состоявшегося на Аляске.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не получил ничего, кроме новых встреч».

Путин, между тем, «проделал большой путь к восстановлению отношений, что, как я всегда считал, было его ключевой целью», — объяснил Болтон.

«Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Зеленский не был проинформирован ни о чем из этого до пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало», — считает Болтон".

Журналисты главной итальянской газеты Corriere попытались копнуть глубже. Они задались резонным вопросом: не передали ли Путин и Трамп инициативу по украинскому урегулированию Зеленскому и европейцам? И указали, что намеки на это можно найти в выступлениях лидеров России и США:

«Много шума из ничего? На первый взгляд, «исторический» саммит в Анкоридже — это пропаганда, имиджевые эффекты, общение, соучастные и дружеские улыбки, лесть. Но, кроме успеха легитимации Путина, нет никаких точных и подробных договоренностей. Не было произнесено даже слова «перемирие» или «прекращение огня». Сам Трамп признал, что соглашение еще не достигнуто, но «прогресс» есть. Если и есть черновик, зародыш понимания, то его содержание неизвестно.

В этом полном отсутствии деталей, если быть оптимистом, есть и положительный аспект. Более лаконичным из двух был сам Трамп, который обычно переполнен энергией. Американец оправдал свою (очень необычную) краткость и осторожность тем, что ему пришлось сделать «международные звонки»: европейцам и Зеленскому. Если это действительно так, то это выглядит жестом уважения, к тому же соответствующим тому, что он сам обещал после состоявшейся в среду видеоконференции с некоторыми лидерами ЕС и украинцем. Переходит ли мяч в их руки?".

О возможных положительных последствиях саммита сообщает также Bloomberg:

Сэмюэл Чарап, старший политолог аналитического центра, изучающего глобальную политику, описал встречу президентов как «множество позитивных сигналов с минимумом конкретики».

«Судя по словам Трампа, похоже, обсуждались конкретные детали, — добавил Чарап. — Ни один из них не раскрыл никакой сути. Пресс-конференция была очень дисциплинированной для Трампа. Он придерживался плана своего заявления, которое, по четкой договоренности, не должно было раскрывать никаких подробностей».

Итальянское издание La Repubblica решило все же сосредоточиться на негативе — его редакторы бросились срочно изучать соцсети, чтобы убедить читателей в «провальности» саммита:

«Отсутствие исторически значимых заявлений — доминирующая тема среди американских пользователей социальных сетей после саммита на Аляске. Появилось уже множество негативных комментариев. Аарон Рупар, американский политический журналист, на которого в X подписано почти миллион пользователей, прокомментировал итоги встречи ядовитым резюме: „Достаточно было бы и электронного письма“. Пост стал вирусным, раззадорив пользователей. „Достаточно было бы эмодзи“, — прокомментировал один из них. „Или сообщения в чате Signal“, — написал другой, намекая на скандал с чатом, в котором Пентагон не так давно слил секретные данные. Многие в социальных сетях отметили, что победителем оказался российский президент, который получил „международное признание“, будучи приглашенным в США, встреченным с красной ковровой дорожкой и размещенным в личном лимузине Трампа».

Авторы французского Le Figaro уделили внимание и другим событиям недолгого визита Путина в США. В частности — посещению им захоронения советских летчиков близ базы, где прошла его встреча с Трампом:

«Перед посадкой в самолет российский президент Владимир Путин возложил цветы на могилы советских солдат на кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. На видео, опубликованном Кремлем, видно, как Путин преклоняет колени и возлагает букет на могилу, а затем крестится.

Эти могилы принадлежат советским летчикам и морякам, погибшим при доставке грузов из США в СССР во время Второй мировой войны. Перед саммитом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что Путин планирует посетить мемориальный комплекс".

А таблоид Bild написал об одном из самых несправедливых и почему-то замалчиваемых событий вечера — отмене обеда:

«Первоначально Дональд Трамп и Владимир Путин планировали пообедать вместе после первого раунда переговоров. Однако, по сообщениям американских СМИ, этот план, по всей видимости, был отменен после пресс-конференции».

После такой теплой встречи двух лидеров маловероятно, что Россию в ближайшем будущем ждут новые американские санкции, пишет Politico :

«Российский лидер, разочаровавший нескольких американских президентов, похоже, сумел выиграть время, чтобы избежать дополнительных экономических санкций, которыми периодически угрожал Трамп, поскольку его миротворческие усилия зашли в тупик. Более того, Путин покинул Аляску, сохранив в памяти впечатляющие впечатления от удивительно теплого приема».

Визит Путина показал, что Россия вышла из изоляции и вернулась на вершину мировой политики (откуда никогда и не уходила), пишет The Telegraph:

«Путин пожал руку президенту США. Он показал миру, что Россия вернулась туда, где ей и место — на вершину мировой политики».

При этом российскому лидеру не пришлось идти ни на какие уступки, отмечает The Wall Street Journal:

«Россиянин добился одной из своих главных целей на саммите — начала своей реабилитации в качестве мирового лидера. Саммит положил конец его изоляции от Запада, и он ничем ради этого не поступился».

