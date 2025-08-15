«Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя.»

Ин. 15:13

В 2003 г. вышла в свет книга «Каппель и каппелевцы». С этого момента началась работа по возвращению останков генерала Каппеля из Китая в Россию. Через три года 14 декабря 2006 г. в Харбине (КНР) состоялось обретение места упокоения русского офицера рядом с Иверской церковью. 13 января (спустя месяц) в субботу на святках прошло отпевание и перезахоронение в Москве, на кладбище Донского монастыря, того, чей памяти был посвящен скромный труд всех, кто был причастен к этому Богоугодному делу!

Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель не просто вернулся в Россию, а занял достойное место в ряду возвратившихся в свое земное Отечество героев Белого дела- идеолога и философа И.А. Ильина, воина и политика А.И. Деникина. Символично, что этот некрополь Донского монастыря незримо окормляется благословением священноисповедника Святейшего Патриарха Тихона, рака с мощами которого находится в главном храме монастыря. Важным фактом государственного значения было сооружение в мае 2009 г. единого мемориала на могиле Деникиных, Ильиных и генерала Каппеля и его освящение Патриархом Кириллом в присутствии руководителя государства В, В, Путина. Все это было бы невозможно без неоценимой помощи и постоянной поддержки со стороны МИД РФ.

Немного подробнее об этом. Во время работы над книгой о генерале Каппеле из документов мы узнали, что первоначально, зимой 1920 г. Владимир Оскарович был похоронен в Чите, а затем осенью того же года его останки были перенесены каппелевцами в Харбин и захоронены рядом с Иверским храмом. Когда выяснилось, что в 1950-е годы памятник на могиле генерала был разрушен, а храм соответственно закрыт и осквернен, родилась идея вернуть останки доблестного генерала (отдавшего свою чистую душу ради спасения тысяч своих бойцов) в Россию. Изначально планировалось перезахоронить останки в Чите, в то время епископ Читинский и Забайкальский Евстафий начал там строительство величественного кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Мы направили письмо владыке с просьбой благословить это начинание, а так же благословить изготовление памятного напольного киота св. равноап. кн. Владимиру небесному покровителю генерала Каппеля. Тем самым был заложен духовный фундамент для будущего серьезного дела! Вскоре киот из венгерского ореха с иконой, украшенный серебрянной басмой и золотой табличкой с надписью — «Вечная память доблестному военачальнику Владимиру Оскаровичу Каппелю и всем христолюбивым воинам каппелевских полков и соединений за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших» был готов и отправлен в Читу. Произошло это весной 2005 года.

К тому времени уже два года шла интенсивная переписка с китайскими властями при непосредственном участии МИД РФ. Началось все с публичного обращения православного информационного агентства «Русская линия» о необходимости перезахоронения В. О. Каппеля. Затем состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Алексеем Леонидовичем Федотовым. Дело было так. Через своего товарища Народного художника России Владимира Суровцева удалось договориться о личной встрече непосредственно в здании МИД РФ на Смоленской площади. Мы подарили Алексею Леонидовичу книгу «Каппель и каппелевцы» и передали письмо об оказании посильной поддержки со стороны МИДа и соответственно посольства России в КНР. Зам. министра поддержал инициативу, подписал наше письмо и направил его в посольство РФ в Пекине. Признавая важность начинания, он не питал особых надежд на положительный исход дела. Подписывая письмо, он лишь сказал: «Не тратьте зря время, китайцы вам Каппеля не отдадут!»

Но то что не под силу людям, возможно Богу! Молитвенная поддержка Русской православной церкви, действенная помощь всех неравнодушных людей сделали свое дело. Соработничество общественных организаций, церкви и государственных структур стали приносить свои плоды. Мы не давали забыть об этой инициативе всем, кто мог бы оказать нам помощь, от министра иностранных дел С.В. Лаврова и президента ТПП РФ Е.М. Примакова до рядовых сотрудников посольства РФ в Пекине. Весной 2005 г. я узнал, что, что министру Сергею Лаврову в марте исполняется 55 лет. Составив обращение и взяв книгу о генерале Каппеле 21 марта днем я напрямую направился в МИД на Смоленку". В кабинет на личную встречу меня конечно не пустили, но в приемной, где было очень шумно из-за большого количества гостей с дорогими подарками мне референт министра вежливо обьяснил, что письмо и книгу обязательно передадут Сергею Викторовичу! Так же передадут на словах мои поздравления!

Осенью 2005 от наших сотрудников посольства мы узнали, что власти Харбина задумали реконструкцию района, прилегающего к «Офицерской» Иверской церкви. Согласно их плана всю прилегающую к храму территорию должны будут покрыть толстым слоем асфальта и найти тогда останки генерала едва ли стало бы возможным. В конце года мы еще раз лично обратились к министру, зная, что в начале 2006 г. планируется государственный визит Президента РФ В.В. Путина в Китай. Этим визитом открывался год России в Китае. И действительно, как мы потом узнали, на переговорах с китайской стороной руководство страны затронуло и вопрос связанный с переносом останков генерала Каппеля в Россию. В результате совместные усилия всех участников этого благого начинания дало положительный результат. В конце лета 2006 г., после настойчивых обращений руководства МИДа и ТПП РФ (в лице Е.М. Примакова), китайская сторона дала добро на проведение раскопок у Иверской церкви! Мы начали подготовку к командировке в Китай. В состав небольшой делегации, помимо меня вошли — Дмитрий Напара, китаевед и прекрасный переводчик, митрофорный протоиерей Димитрий Смирнов (глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами), Сергей Никитин — один из лучших судмедэкспертов и Андрей Киресенко (руководитель программы 1-го канала ТВ «Служу Отчизне»). Нам было важно не только иметь духовную поддержку в лице о. Димитрия, но и было важно документально засвидетельствовать каждый наш шаг. Позднее действительно вышел документальный фильм «Последняя тайна генерала Каппеля». План поездки был следующим: после прилета в Пекин мы после остановки в посольстве на ночь должны были поездом отправляться в Харбин. Если раскопки удадутся, то поездом Пекин-Харбин-Чита-Москва останки генерала Каппеля предполагалось доставить в Читу и предать земле в ограде кафедрального Казанского собора (на это было благословение владыки Евстафия). Однако власти Читы и области наотрез отказались принимать назад белого генерала! Тогда о. Димитрий Смирнов предложил перезахоронить генерала на территории Донского монастыря рядом с генералом А.И. Деникиным. По благословению Святейшего патриарха Алексия Второго мы это осуществили, отпевал генерала при огромном стечении народа епископ Егорьевский Марк (сейчас митрополит Рязанский и Касимовский).

Вообще хотелось бы отметить, что к кому бы я ни обращался за помощью, везде удавалось найти взаимопонимание и практическую помощь. Большую роль сыграло личное участие и помощь министра иностранных дел С.В. Лаврова, заместителей министра А.Л. Федотова, А.А. Авдеева, чрезвычайного и полномочного посла России в КНР С.С. Разова, сотрудников нашего посольства Е. Томихина, В. Пашкова, Е. Ощепкова. Изначально в аэропорту Пекина на прилете нашу компанию встретил 1-й секретарь посольства Виктор Пашков, он же сопровождал нас в поездке в Харбин и обратно. Кроме этого в Пекине мы остановились на ночлег в гостевом доме нашего посольства. В. Пашков проникся симпатией к нашему делу и от всей души помогал нам чем мог. Действенную помощь МИД РФ, профессионализм и настойчивость в решении многих сложных дипломатических вопросов трудно недооценить!

Мало кто знает, что окончание 2-й Мировой войны было отмечено парадом, который по решению Верховного главнокомандующего прошел 16 сентября 1945 г. в Харбине. В освобожденный маньчжурский город приехали маршалы Василевский, Мерецков, маршал авиации Новиков. Командовал парадом генерал артиллерии Казаков. Было разрешено участвовать в параде представителям большой русской общины в Харбине. Мимо трибун маршировали увешанные Георгиевскими крестами и имперскими медалями бравые офицеры русской императорской армии, ветераны русско-японской войны 1904−1905 гг, ветераны Белого движения, каппелевцы, семеновцы, участники Великого Сибирского Ледяного похода 1920 г. армии адмирала Колчака. Есть предание, что маршалы и генералы Красной армии посетили могилу генерала Каппеля у «Офицерской» Иверской церкви и отдали ему честь, сняв фуражки!

Харбинская традиция на Владимиров день поминать генерала Каппеля восстановлена (восстановлен и харбинский памятник) и в настоящее время ежегодно в этот день на могиле генерала в Донском монастыре Москвы служится панихида!

https://interaffairs.ru/news/show/52 552