В смутное время, когда от народа требуют стойкости, мы обязаны напомнить: есть граница, которую нельзя переступать. Бумага стерпит всё. Но совесть — не стерпит. А Господь — тем более. Сегодня издаются приказы, которые не соответствуют ни законам Божиим, ни голосу совести. Но всё чаще они входят в противоречие не только с законами веры, но и с простыми человеческими понятиями о добре и зле. Иногда — это уже не защита Родины, а нарушение самой её духовной основы. Не забывайте, что над мирскими законами есть закон Божий. Получая приказы на мобилизацию духовенства, вы становитесь орудием в руках тех, кто во имя политических целей вас толкают в бездну духовной гибели, из которой нет возврата.

Принуждение священнослужителей к мобилизации — это не просто нарушение его прав. Это попытка обезглавить приходы. Это посягательство на саму Церковь как духовный организм — Тело Христово. Ведь пастырь — не чиновник и не наёмный работник. Он связан с паствой Евхаристией, Исповедью, Крещением, молитвой. Заменить его невозможно — как нельзя за один день вырастить дерево, срубив старое. А восставший против Христа обречён. Вы толкаете в погибель не только свою душу, но и души своих детей, внуков, потомков. Поэтому мы напоминаем вам, что гнев человеческий ничто, в сравнении с гневом Господним: «Вот, яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный; он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и не выполнит намерений сердца Своего» (Иер. 30:23−24).

Отняв у общины священника, вы лишаете сотни, а порой и тысячи людей связи с Церковью, с Богом. Это лишение народа Исповеди, Причастия, Крещения, отпевания. Это удар по сердцу верующего. И какой гнев родится в сердцах, когда отнимают не хлеб — а Пастыря? Это не просто административный шаг — это духовная ампутация. В Священном Писании сказано: «Поражу пастыря — и рассеются овцы» (Мф. 26:31). Но куда рассеются? И кто возьмёт на себя ответственность за последствия?

Возможно, кто-то во власти думает, что, таким образом, люди сменят веру, приходы сами перейдут в другие конфессии. Это опасное заблуждение. Церковь не подчиняется государству. И вера не меняется по приказу. Люди не бросят свою Церковь — они уйдут в тень, во внутреннюю изоляцию, с обидой на тех, кто создал им духовные проблемы, а у некоторых будет желание отмстить, а кто-то будет молит Бога об отмщении. Правящий Архиерей может лишь преподать архипастырское вразумление и благословение. Но он не имеет ни канонического, ни человеческого основания обещать, что сможет сдержать их боль, негодование и гнев. А это уже семя разрушения, начало распада нашего общества. Чья рука закладывает таким образом мину замедленного действия под будущее Украины?

Вам необходимо знать, что священник даёт присягу не власти, а Богу. И эта присяга — навсегда. Согласно канонам, священнослужителю запрещено брать в руки оружие и приносить мирскую присягу, т. е. присягать кому-либо другому, даже государству. «Кто клянётся именем Моим, а потом нарушает — тот навлекает проклятие» (ср. Втор. 5:11, Мф. 5:33−37). Нарушив это, он больше не сможет священнодействовать. Его служение, единственное, что он мог делать, будет окончено. Это значит, что каждый такой случай — не просто мобилизация. Это уничтожение целого прихода. Его истории. Его общей молитвы. Его духовной опоры. Уничтожение священника, человека, как служителя у Престола Божьего.

Мы не отрицаем реалий военного времени, которое имеет свои законы. Но над ними стоят законы вечные — совести и Божии. Поэтому есть то, чего не должна касаться даже война. Когда нарушаются законы Божии, когда вынуждают служителя Алтаря Господня нарушить свою присягу Богу — грех ложится не только на того, кто исполнил приказ, но и на тех, кто его отдал. «Горе тем, кто зло называет добром, и добро — злом» (Ис. 5:20).

Взгляните на участь тех, кто в годы безбожной власти гнал Церковь, разрушал храмы, глумился над священниками. Их жизнь и судьба потомков — живое свидетельство: с Богом не воюют безнаказанно. Много ли вы знаете примеров их счастливой жизни? А их детей и внуков? История учит: тот, кто борется с Богом, сам становится несчастным, и делает несчастными своих потомков.

Война пройдёт. А жить с её последствиями — нам всем. И нашим детям. Именно поэтому мы просим вас: не переходите той черты, за которой начинается Гнев Божий. Не отнимайте у народа пастырей — и не порождайте у него негативное отношение к государству. Не губите свои души и души своих детей и потомков, ведь им счастливой жизни не купите ни за какие деньги! Суд Божий не минует никто! Мы не пугаем вас, но страшно впасть в руки Бога Живаго (Евр. 10:31).

С надеждой и молитвой о вразумлении вашем,

+Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский

и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви — народ Украины

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