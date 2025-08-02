Ильин день, отмечаемый Православной Церковью ежегодно 2 августа (20 июля по старому стилю) — это праздник в честь одного из самых почитаемых ветхозаветных святых. Пророк Илия жил за девять веков до Рождества Христова, но оказался удивительно близок и дорог христианам даже спустя тысячелетия.

Славяне с особым благоговением относились к Илье-пророку: еще равноапостольная княгиня Ольга, принявшая крещение раньше своих подданных, построила один из первых храмов на Руси в его честь (в поселении Выбуты под Псковом). Вообще, Илия — единственный пророк Ветхого Завета, в честь которого освящались православные храмы на Руси — такое особое место он занял в сердцах верующих.

Недаром и в трудные времена русские люди видели в нем небесного покровителя родной веры. Например, в Смутное время, в 1606 году, народное восстание против иноземцев в Москве началось именно с удара набатного колокола Ильинского монастыря — что восприняли как знак заступничества пророка Илии за православие. В память об этом царь Михаил Романов установил традицию каждый год в Ильин день совершать крестный ход от Кремля до Ильинской церкви и служить там молебен, и эта торжественная процессия продолжалась до конца XVIII века.

Такой удивительной славой окружен этот древний пророк. Давайте познакомимся ближе с его образом и подвигами — за что же Илия столь любим в христианстве?

Жизнь и подвиги пророка Илии

Пророк Илия (Элияху по-еврейски) родился в земле Галаадской. Его имя буквально означает: «Мой Бог — Яхве (Господь)» — недаром сам смысл имени Илии провозглашает единство с истинным Богом.

С ранних лет будущий пророк выбрал путь служения Господу: по Преданию, он с юности жил в пустыне, проводя время в посте и молитве, полностью посвятив себя Единому Богу. Илия вырос пламенным ревнителем веры и непримиримым борцом с идолопоклонством. Его служение пришлось на царствование израильского царя Ахава (IX век до н.э.), чья жена, царевна Иезавель, ввела в Израиле культ языческих богов Ваала и Астарты. Народ стал уклоняться от веры в Единого Бога, пророков Господних преследовали и убивали. И тогда Илия, по Божьему повелению, объявил царю Ахаву, что в наказание за нечестие в стране не будет дождя несколько лет. По молитве святого небо «закрылось», и началась великая засуха — дождь не шел три с половиной года.

Конечно, царь и царица разгневались на пророка. Чтобы спастись от их гнева, Илия по указанию Господа скрылся в дикой местности у ручья Хораф. И тут мы видим удивительный Промысл Божий: каждое утро и вечер к пророку прилетали вороны, принося ему хлеб и мясо для поддержки. Представьте себе эту картину: посреди засухи и голода отшельника кормят небесные птицы. Так Господь чудесно заботился о Своем верном служителе.

Но вскоре ручей пересох из-за засухи, и по Божьему слову пророк Илия отправился в город Сарепту, к бедной вдове. Там случилось новое чудо: хотя у этой женщины оставалась лишь горстка муки и немного масла, она поделилась последним хлебом с пророком, и Господь вознаградил ее веру — мука и масло не заканчивались в доме всю оставшуюся голодную пору. Более того, вскоре тяжело заболел и умер сын той вдовы — и Илия по молитве своей воскресил этого умершего мальчика, вернув его к жизни. Вдова воскликнула: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий!» — так сила Божия, действенная через пророка, укрепила веру этой женщины.

На третий год засухи Господь повелел Илии вновь явиться царю Ахаву. Пророк решил раз и навсегда обратить заблудший народ и самого царя от ложных богов к Истинному. Он предложил устроить духовный поединок: собрать на горе Кармил весь народ и пророков Ваала, и приготовить два жертвенника — один для Ваала, другой для Господа.

«На который из них спадет огонь с неба, тот и указание, чей Бог истинный», — объявил Илия, — «тогда все должны поклониться Истинному Богу, а ложных пророков следует предать смерти».

С утра до полудня 450 жрецов Ваала взывали к своему идолу, плясали, выкрикивали заклинания, даже резали себя ножами, пытаясь вызвать чудо — но, разумеется, напрасно. Никакой огонь с неба им не ответил. Тогда пророк Илия восстановил разрушенный жертвенник Господень из 12 камней, возложил жертву, велел выкопать вокруг ров и обильно полить дрова водой — чтобы чудо было еще более явным. Когда все было готово, святой пророк обратился к Богу с горячей молитвой, прося явить Свое могущество для вразумления народа. И произошло невозможное: с неба упал огонь и попалил жертву Илии, даже камни жертвенника опалил.

Увидев это явное знамение, народ пал ниц и воскликнул: «Господь есть Бог Истинный!». Заблуждение было разрушено: пророк Илия своими глазами увидел, как люди возвращаются к вере отцов. По его слову лжесвященники Ваала были наказаны, а засуха тут же сменилась проливным дождем — по молитве Илии Господь, наконец, отверз небо и послал дождь на истомленную землю.

Однако, несмотря на это великое торжество истины, злая царица Иезавель не унималась — узнав о казни жрецов Ваала, она поклялась убить пророка. Илия вынужден был спасаться бегством в пустыню, укрываться от новых гонений.

Представим состояние этого мужественного человека: он только что совершил дивные чудеса Божией силой, обратил весь народ к Господу, а теперь вновь он — изгнанник, один в пустыне. Пророк пал духом — впервые впал в отчаяние, ему даже казалось, что он — единственный верный Богу человек, что кроме него никого не осталось исповедовать истину. В таком состоянии Илия пришел к горе Хорив (Синай). И там Господь приготовил ему особое утешение и откровение.

Пророк укрылся в пещере, и «великий и сильный ветер, раздирающий горы» пронесся перед ним, за ветром — землетрясение, за землетрясением — огонь, «но не в ветре, не в землетрясении и не в огне был Господь». И после огня наступила «тишина, тихое веяние ветра» — и именно в этом тихом дыхании пророк услышал голос Божий. Так Господь открыл Илие, что Он близок не только в грозе и огненной каре, но и в тишине милости. Бог ободрил унылого пророка: открыл, что в Израиле есть еще тысячи верных, не поклонившихся Ваалу, и что миссия Илии завершается — впереди новые дела, новые люди понесут факел веры. Господь указал Илие его преемника — юношу по имени Елисей, которого надо помазать в пророки вместо себя. Илия так и сделал — нашел Елисея и взял его учеником.

Настал день, когда земной путь пророка должен был завершиться. Как завершиться? — удивительный момент: Илия не умрет как обычный человек. Он знал (и Елисей предчувствовал), что Господь заберет его прямо на небо. В Библии описано, как два пророка шли вместе и беседовали, и вдруг явилась огненная колесница с огненными конями, которая разлучила их — и Илия в вихре вознесся на небо. Елисей лишь успел подобрать упавший с учителя плащ (милоть), оставшийся как благословение.

Так Господь особо прославил своего ревностного служителя — пророк Илия был взят живым на небо, минуя обычную смерть. До него подобной чести удостоился лишь ветхозаветный праведник Енох. Церковь учит, что Илия пребывает живым у престола Божия и поныне. Недаром на иконе Преображения Господня мы видим пророка Илию рядом с Христом на горе Фавор среди небесной славы.

Пророк Илия в Новом Завете и Предании Церкви

Образ Илии словно соединяет Ветхий и Новый Завет. Во время земного служения Иисуса Христа люди ясно ощущали эту связь: многих удивляло, что новый пророк — святой Иоанн Креститель — своей проповедью и даже внешним обликом напоминает древнего Илию (тот же грубый власяной плащ, та же огненная ревность). Не случайно иудеи спрашивали Иоанна Предтечу: «Не Илия ли ты?» — на что он отвечал, что нет, он лишь «глас вопиющего в пустыне». Но сам Иисус Христос затем пояснил ученикам, что пророчество о возвращении Илии уже сбылось в самом Иоанне Предтече, пришедшем «в духе и силе Илии».

Таким образом, Церковь понимает, что древнее предсказание пророка Малахии — «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня» — исполнилось перед Первым пришествием Христовым в лице Иоанна Крестителя. Однако существует и Предание, основанное на словах апостола Иоанна в Откровении, что Илия еще вернется на землю перед Вторым пришествием.

Святой Иоанн Дамаскин писал, что пророк Илия снизойдет с небес, чтобы обличить лжемессию — антихриста — и обратить людей ко Христу в последние времена. Так или иначе, в Преображении Господнем Илия уже явился вместе с Моисеем рядом со Спасителем, представляя всех праведников Ветхого Завета. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, на Фаворе стояли двое рядом с Христом: один уже умерший (Моисей), а другой еще не вкусивший смерти (Илия) — и этим явлено, что Иисус владычествует и над жизнью, и над смертью, над небом и землей.

Память пророка Илии святая Церковь совершает торжественно — в храмах 2 августа совершается праздничная Литургия, поется величание пророку.

Образ святого Илии-пророка обращает наши сердца к твердой вере и ревности о Боге. Этот ветхозаветный праведник прошел через огонь испытаний и не дрогнул, горел любовью к Господу и людям, и «молитвой творил чудеса». Илия показал, что один человек с Богом способен противостоять целому миру зла, и что Господь никогда не оставит тех, кто верен Ему.

В день памяти пророка Ильи христиане вспоминают его подвиги и просят у него молитвенной помощи — чтобы и в нашей жизни хоть искорка его пламенной веры зажглась в душе. Пусть же вдохновляющий пример Илии-пророка учит нас мужеству, молитве и упованию на Бога, который жив и действенен во все времена.

Пророк и провидец великих дел Бога нашего, Илия, чье имя славно! Словом своим удержавший изливающие дождь облака, моли о нас Единого Человеколюбца.

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