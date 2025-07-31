Умер князь Александр Александрович Трубецкой — человек с фамилией, которая в России известна всем. Одна из ярких фигур знатной русской эмиграции, возвратившихся в последние годы в нашу страну.

Внук большого философа

Если бы об ушедшем князе Александре Трубецком надо было сказать одним предложением, я бы сказала: умер внук Евгения Трубецкого. Философа Серебряного века, автора знаменитого «Умозрения в красках» — трех очерков, открывавших нам ключевые тайны древне-русской иконописи как несомненной вершины мировой культуры. И, может быть, даже больше, чем это делали Флоренский и академик Раушенбах.

Человек, понимающий Россию

Когда у Трубецкого года два назад (он еще тогда большую часть времени находился в Париже) спросили, приходится ли ему сталкиваться после начала СВО в обычном, обыденном общении с грубой русофобией, он ответил, что с прямой русофобией — нет, а вот с непониманием — да. Рассказал знаменитый анекдот про Эйфелеву башню, русский танк и проигранную информационную войну и посетовал, что позиция России внятно, четко и убедительно в широком парижском общественном мнении заявлена слабо. А на его всегда спокойном лице при этом читалась лишенная малейшего пафоса и рисовки естественная и невозмутимая уверенность в правоте своей страны. И это естественное спокойствие было очень завидным.

Старая русская — из 20-х годов ХХ века идущая эмиграция, в которой, как и во всяком сообществе, было всякой твари по паре, конечно, по-разному воспринимала происходящее. Но тем более выделялась неординарная преданность России тех, кто ей в самом деле был предан.

Успешный европейский и российский менеджер

Он был успешным профессионалом в Европе. Имел богатый опыт работы во французской Thales (бывшая Thomson-CSF), международной промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

Это отрадно, потому что участь знатной русской эмиграции в Европе часто была печальна. Особенно с материальной точки зрения. Отцу Александра Трубецкого, тоже Александру и тоже князю, пришлось работать водителем трамвая и такси.

Дети русских князей за границей обычно уже получали высшее образование, Александр Александрович — тоже. Но он получил свое высшее образование и в нашей стране, окончив исторический факультет МГУ и впоследствии став его почетным профессором.

Вообще постоянна оглядка на Россию, похоже, была его внутренним компасом. Бог устраивал, или он выбирал так, но его главной страстью были история и культура дворянской России. (Это, кстати, для второго поколения эмигрировавшей после революции русской знати было характерно. Другая известная у нас фигура, князь Дмитрий Шаховской, сделал изучение русской дворянской генеалогии предметом своего научного интереса и преподавал ее в одном из французских университетов).

Александр Трубецкой, будучи настоящим знатоком русской истории, собирал редкие книги, фамильные реликвии, консультировал музеи, помогал создавать выставки о прошлом страны.

Но при этом он имел отношение к России и как профессиональный «связист». Участвовал в реализации проектов связи для Советского Союза, в разработке систем для Олимпиады-80 в Москве. А в новой России после получения гражданства возглавлял совет директоров «Связьинвеста», контролировавшего ключевые активы отрасли. И, в частности, намеревался модернизировать систему управления компанией, используя лучшие международные практики.

Завидный характер и русский тип

Я не большой ее поклонник, знати как таковой. Личность, личностность, вклад в культуру, в дело, написанные книги, собранные картины, верные позиции — в сто раз важнее. Но вот что интересно. Когда русская знать собирается в Доме русского зарубежья, и ты за этим наблюдаешь, то вдруг понимаешь, что видишь непривычные тебе «русские типы». Князь Александр Трубецкой точно из таких неожиданных русских «типов». Его лицо нельзя было «пропустить». Увидишь — не забудешь. Хотя он не красавец и человек без особой художественной или вдохновенной манеры, без иронии, но очень притягателен.

Главной особенностью его облика было необыкновенное, почти детское спокойствие. Без желания поразить, удивить, переломить, какой-то абсолютно здоровый, уравновешенный, спокойный характер (но не по-бычьи, не от занятий спортом — а от счастливого рождения, наследственно). Такое ощущение, что он ни с кем и никогда не поссорился. Но знают это, наверное, только его близкие.

Классический русский человек

Виктор Москвин, директор Дома Русского зарубежья:

Трубецкие могли быть царями России — вместо Романовых

«Александр Александрович Трубецкой — это настоящий русский патриот. Человек, олицетворявший собой служение России. Настоящий аристократ. Трубецкие — одна из самых видных фамилий в России. Один из предков Александра Александровича баллотировался в Земском соборе и только несколько голосов уступил Романовым. Трубецкие могли бы быть русскими царями. Это же фамилия не менее, а, может быть, даже более родовитая, чем Романовы.

Трубецкие очень много сделали для страны, испокон веков служа России. И вся жизнь Александра Александровича во Франции, где он родился, была посвящена России. Его отец был офицером лейб-гвардии конно-гренадерского полка, а гренадеры свято хранили традиции полка и создали свой архив. Когда ушли последние из общества старых офицеров и гвардии конно-гренадерского полка, то было создано общество их потомков, и Александр Александрович его возглавил.

Он выполнил завет, данный старыми офицерами: когда российским гербом станет двуглавый орел, знаменем — триколор и будет установлена свобода вероисповедания и дана свобода церкви — передайте наш архив в Россию. Александр Александрович выполнил этот завет и в 2019 году передал нам этот огромный архив, теперь хранящийся здесь, в Москве, на Таганке. Это крупнейший архив одного из знаменитых русских полков.

Что касается его натуры и характера, то он был человеком очень здравых рассуждений. И его рассуждения всегда были результатом анализа. Я думаю, что это ему от деда — философа Евгения Трубецкого — передалось. Он, безусловно, был образован, знал русскую историю и умел свои знания и рассуждения экстраполировать на то, что происходит с нами сейчас. У него была здравая позиция по поводу происходящего на Украине. Он, как и большинство разумных людей, считал, что русские, украинцы и белорусы — это один народ. А все происходящее на Украине сейчас — это, прежде всего, наследие большевистского раздела страны и создания искусственных государственных формирований. Он об этом много писал и говорил. Для него было важно, чтобы все происходящее в нашей стране было честным, разумным и справедливым.

А внешне, да, он был спокойным. И кстати прекрасно, виртуозно играл на балалайке. Выступал на разных концертах. Помню, как он блестяще выступал в нашем посольстве на праздновании Старого Нового года. Он из разряда людей, представляющих не мнимую, а настоящую нашу элиту — ядро русского народа. Он был настоящий русак. Хранитель традиций. Выполнил завет отца и старых русских офицеров.

И конечно, он был человеком абсолютно бескорыстным, по сути бессребренник.

Человек он был талантливый и, конечно, много добился в своем профессиональном деле, но западная культура — ни французская, ни английская, не оставила в нем заметного следа. Трубецкой был типичный, классический русский человек. В прошлом году, несмотря на непростые времена, он организовал празднования 100-летия русского гвардейского объединения в Париже, Москве и Петербурге.

Главной мотивация его возвращения к нам была любовь к России. Именно она. Для многих родившихся за рубежом Россия остается Родиной. И они возвращаются, движимые любовью «к отеческим гробам»".

«А там — Троя»

Елена Дорофеева, журналист:

«Александр Александрович Трубецкой с сыновьями в 2010 году, в год 90-летия исхода русской эскадры из России, участвовал в историческом Морском походе по ее пути. Тогда на корабле Aegean Odyssey потомки эмигрантов первой волны прошли обратным путем — от тунисского порта Бизерты до Севастополя.

Я как корреспондент ТАСС была участником этого Морского похода и запомнила князя Трубецкого как очень общительного человека и весельчака. В музыкальной гостиной он играл на фортепиано. И среди романсов и сонат Чайковского я однажды услышала и «Подмосковные вечера».

Да, он очень любил русскую музыку. И, между прочим, виртуозно играл на балалайке, которую взял с собой из Парижа.

Это был человек с большим юмором и обширными знаниями. Как-то на берегу Эгейского моря после посещения мемориального места, связанного с русской эскадрой, князь, глядя на вечерний закат, сказал задумчиво: «А там — Троя..»

Из его рассказов помню, что в его семье всех воспитывали по-христиански, с любовью к исторической родине. И не брали французское гражданство. Даже его самого, родившегося в 1947 году, зарегистрировали нансеновским паспортом. Теперь все его сыновья живут в России…"

Справка «РГ»

Князь Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Окончил исторический факультет МГУ, впоследствии стал почетным профессором университета. Семья Трубецких жила с нансеновским паспортом (международным документом, удостоверяющим личность), и Александр тоже. Всю свою жизнь он посвятил России.

Возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс» и сыграл важную роль в сближении Русской православной церкви с Русской православной церковью за границей.

https://rg.ru/2025/07/31/kniaz-trubeckoj-vypolnil-zavet-dannyj-starymi-oficerami.html