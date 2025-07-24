24 июля 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 51

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в Республику Беларусь.

Справка:

С 4 по 6 июня 2025 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Белоруссию.

4 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по прибытии в Минск посетил площадь Победы в центре города и принял участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы.

Вечером того же дня, в канун дня памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Святейший Владыка совершил утреню всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска. Его Святейшеству сослужили: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московский Патриархии; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; епископ Несвижский Авксентий; сонм духовенства. В храме присутствовал уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак.

Затем Предстоятель Русской Церкви посетил строящийся храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Минске.

Утром 5 июня, в день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Полоцк, где возглавил торжества по случаю 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского монастыря.

В соборном храме в честь Воздвижения Креста Господня Святейший Патриарх возглавил служение Божественной литургии. Его Святейшеству сослужили: митрополит Минский и Заславский Вениамин; митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Новгородский и Старорусский Лев; митрополит Брянский и Севский Александр; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Псковский и Порховский Матфей; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний; архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий; епископ Пинский и Лунинецкий Георгий; епископ Друцкий Евсевий; епископ Раменский Алексий; епископ Несвижский Авксентий; сонм духовенства.

За богослужением молились: заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Иулиания (Каледа); руководитель Правового управления Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Ксения (Чернега); настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря г. Полоцка игумения Евдокия (Левшук); настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме игумения Екатерина (Чернышева); настоятельницы женских монастырей Белорусского Экзархата.

Также в храме присутствовали: заместитель премьер-министра Республики Беларусь Н.В. Петкевич; государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии С.Ю. Глазьев; уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак; председатель Витебского областного исполнительного комитета А.М. Субботин; помощник Президента Республики Беларусь по Витебской области В.И. Юргевич; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Б.В. Грызлов; губернатор Смоленской области В.Н. Анохин; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации Д.Ф. Мезенцев.

По завершении богослужения Святейший Владыка посетил Спасо-Преображенский собор Спасо-Евфросиниевского монастыря.

6 июня во Дворце независимости в Минске состоялась встреча Святейшего Патриарха с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Во встрече принял участие Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

По завершении встречи Предстоятель Русской Церкви отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Белорусского Экзархата.

3. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за внимание и гостеприимство, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

4. Выразить благодарность Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину за прием, оказанный Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 52

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие митрополии Русской Православной Церкви:

с 17 по 18 мая 2025 года — Удмуртскую;

с 13 по 15 июня — Калининградскую;

12 июля — Санкт-Петербургскую;

с 20 по 22 июля — Татарстанскую.

17 мая 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию.

18 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх совершил чин великого освящения собора Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Воткинске (Республика Удмуртия) и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин; епископ Глазовский и Игринский Виктор; епископ Переславский и Угличский Феоктист; епископ Сарапульский и Можгинский Павел; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла. В храме присутствовали: глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов; генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» А.В. Рюмин; генеральный директор АО «Воткинский завод» И.Ю. Чурбанов.

По окончании Божественной литургии состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с А.В. Бречаловым при участии митрополита Викторина.

В этот же день Святейший Патриарх посетил музей Воткинского завода и музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске, после чего отбыл в Москву.

14 июня 2025 года Его Святейшество, прибывший накануне в Калининград, председательствовал в собрании духовенства Калининградской митрополии как ее глава. В президиуме собрания также находились: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии; епископ Черняховский и Славский Николай; протоиерей Марьян Позунь, секретарь Калининградской митрополии.

Вечером того же дня, в канун Недели 1-й по Пятидесятнице, Святейший Владыка совершил утреню всенощного бдения в Никольском храме города Калининграда — подворье женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Державная» Черняховской епархии и первом православном храме Калининградской области, освященном Его Святейшеством в бытность Преосвященным Смоленским и Калининградским. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Пантелеимон (Кутовой); митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай; епископ Раменский Алексий. В храме присутствовали: губернатор Калининградской области А.С. Беспрозванных; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук.

По окончании всенощного бдения Предстоятель Русской Православной Церкви посетил дворец спорта «Автотор-Арена» и расположенный на его территории храмовый комплекс Всех святых Церкви Русской.

15 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Его Святейшеству сослужил тот же собор архипастырей, что и накануне. В храме присутствовали: губернатор Калининградской области А.С. Беспрозванных; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.В. Шендерюк-Жидков; заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов М.Э. Оргеева; член Совета Федерации А.Г. Ярошук.

По окончании литургии состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с А.С. Беспрозванных при участии митрополита Серафима.

Затем Его Святейшество побеседовал с воспитанниками клуба единоборств «Архангел Михаил», основанного при храме Архангела Михаила г. Черняховска, и с сестрами милосердия Православного сестричества во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны при Отделе социального служения Калининградской епархии.

12 июля 2025 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх, прибывший накануне с Валаама в Санкт-Петербург, возглавил служение Божественной литургии в историческом кафедральном соборе Санкт-Петербурга — храме апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; епископ Выборгский и Приозерский Варнава; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; духовенство Санкт-Петербургской митрополии. В храме присутствовали: депутат Государственной Думы М.В. Романов; председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский; директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В.А. Григорьев.

После богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви направился на Никольское кладбище, где совершил заупокойную литию на могиле своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), и Большеохтинское кладбище, где совершил заупокойную молитву на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

21 июля 2025 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший накануне в Республику Татарстан, совершил Божественную литургию в соборе в честь Казанской иконы Божией Матери в Казанском Богородицком монастыре г. Казани. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий; епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил; духовенство Татарстанской митрополии. В храме присутствовал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий.

По завершении богослужения Святейший владыка приветствовал главу Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и вручил ему орден «Славы и чести» (I степени).

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви помолился на могиле приснопамятного митрополита Феофана (Ашуркова) и ознакомился с ходом работ по восстановлению расположенного на территории Казанского Богородицкого монастыря храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским».

В Губернаторском дворце Казанского кремля состоялась встреча Его Святейшества с Р.Н. Миннихановым при участии митрополита Кирилла, а также главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Вечером того же дня Святейший Владыка освятил храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в г. Казани. За богослужением молились: митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; епископ Раменский Алексий; духовенство Татарстанской митрополии. Присутствовал глава Республики Татарстан Р. Н. Минниханов.

22 июля Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии в присутствии сопровождавших его архиереев, архипастырей Татарстанской митрополии, а также главы Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

По завершении богослужения Святейший Патриарх посетил научно-технический центр ПАО «КАМАЗ», после чего отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Калининградской, Санкт-Петербургской, Татарстанской и Удмуртской митрополий.

3. Выразить благодарность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, митрополиту Балтийскому и Светлогорскому Серафиму, митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину, а также губернатору Калининградской области А.С. Беспрозванных, главе Удмуртской Республики А.В. Бречалову, главе Республики Татарстан Р.Н. Минниханову — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 53

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2025 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о работе Высшего Церковного Совета.

В первой половине 2025 года состоялось три заседания Высшего Церковного Совета (27 февраля, 10 апреля, 25 июня). Высший Церковный Совет обсудил деятельность военного духовенства в зоне специальной военной операции; риски, связанные с трудовой миграцией из стран среднеазиатского региона; порядок пастырского окормления движения «Русская община»; развитие искусственного интеллекта и связанные с этим риски. Было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике неоязычества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2025 года.

ЖУРНАЛ № 54

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о наименованиях канонических частей Русской Православной Церкви.

Справка:

Архиерейский Собор 1989 года, пункт 15 «Определений» постановил: «Образовать Белорусский Экзархат Московского Патриархата».

Священный Синод при утверждении внутренних положений о Митрополичьих округах определил следующие их наименования: «Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан» (определение Священного Синода от 26 июля 2010 года, журнал № 68), «Среднеазиатский митрополичий округ Русской Православной Церкви» (определение Священного Синода от 27 июля 2011 года, журнал № 67).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Напомнить Священноначалию Белорусского Экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур — епархий, приходов, монастырей, подворий и иных — должны содержать словосочетания «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат».

2. В случае отсутствия упомянутых словосочетаний в наименованиях перечисленных канонических структур таковые наименования следует привести в соответствие с настоящим определением.

ЖУРНАЛ № 55

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 1 июля 2025 года.

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 31 мая 2025 года.

ЖУРНАЛ № 57

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 26 июня 2025 года.

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, о проводимой работе в первом полугодии 2025 года.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждаются вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

Определением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 125) установлена регулярность докладов Межведомственной рабочей группы Священному Синоду — раз в полугодие.

Решением Священного Синода от 24 августа 2023 года (журнал № 62) учреждена Патриаршая гуманитарная миссия с целью координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медицинских учреждениях на территории перечисленных регионов.

С марта 2022 года на счета Московской Патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС) было собрано свыше 1,35 миллиарда рублей. Средства расходовались для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) на Донбасс и в Новороссию, а также в Курскую область; на помощь беженцам в пунктах временного размещения; на прямую помощь пострадавшим мирным людям; на закупку необходимого оборудования; на осуществление медицинской помощи через Центральную клиническую больницу Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано более 4040 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 140 тонн). В том числе свыше 2790 тонн (из них за отчетный период — более 180 тонн) были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения специальной военной операции.

По состоянию на 11 июля сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 187 поездок (за отчетный период — 33 поездки) и доставили 1100 тонн гуманитарных грузов (за отчетный период — 140 тонн) в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса.

В открытом СОЦБСС в мае 2024 года душевом комплексе в Лисичанске, где нет водоснабжения со времени активизации боевых действий, за истекшее время помощь получили 4462 человека (за отчетный период — 1432 человека).

6 марта 2025 года был открыт центр социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Донецке. С начала работы Донецкого центра помощь получили 8983 семьи. Активно развивается направление патронажного ухода на дому.

Продолжает работу открытый 16 августа 2024 года СОЦБСС центр комплексной социальной помощи в г. Курске. За все время работы в центр поступило свыше 44 000 обращений (за отчетный период — более 17 000 обращений).

По состоянию на 11 июля работают 11 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Москве, Белгороде, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Северодонецке, Лисичанске, Скадовске, Голой Пристани, Курске, Ростове-на-Дону. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 325 000 обращений (за отчетный период — более 35 000).

Центральная клиническая больница Московской Патриархии имени святителя Алексия продолжает оказывать комплексную помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и раненым: осуществляет лечение в стационарах и амбулатории больницы в Москве и ее филиале в городе Жуковском Московской области. Всего с марта 2022 года за помощью в больницу обратились 2163 человека (за отчетный период — 351). С мая 2022 года врачами больницы из Донбасса и Новороссии вывезено 649 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении (за отчетный период — 199). В Центре протезирования и реабилитации филиала больницы в Жуковском с сентября 2022 года проведено протезирование 106 пациентам (за отчетный период — 18).

Краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке СОЦБСС, окончили 1453 человека (в том числе за отчетный период — 189 человек). Кроме того, 1371 человек (за отчетный период — 316) окончили выездные курсы, организованные в ряде городов Донбасса и Новороссии.

Продолжаются еженедельные вахтовые выезды на Донбасс и в Новороссию добровольческих врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи, в том числе в проведении хирургических операций и в уходе за ранеными, а также выезды добровольцев для помощи в медицинских учреждениях.

На Донбассе продолжает действовать медицинский комплекс больницы святителя Алексия, на базе которых врачи-добровольцы из Москвы ведут консультативный прием, проводят обследования, назначают лечение, выдают необходимые лекарства, а при выявлении необходимости — определяют для госпитализации в Москву. С марта 2025 года мобильный госпиталь направлен в Запорожскую область. За это время врачи разных специальностей проконсультировали 2045 жителей, 3654 пациентам сделали флюорографию.

С апреля 2025 года при поддержке ФМБА России и больницы святителя Алексия на базе Северодонецкого центра помощи организованы онлайн-консультации московских и ростовских врачей. За 3 месяца работы проекта квалифицированную медицинскую помощь получили 26 человек.

По состоянию на 11 июля пастырская помощь оказывается в 45 госпиталях и больницах на территории Донбасса и Новороссии, Курска и Курской области. Священники из разных епархий России регулярно выезжают для духовной помощи раненым. С июля 2023 года было организовано 249 смен (за отчетный период — 85), съездили 300 священников (за отчетный период — 130) из 65 епархий и 13 монастырей.

СОЦБСС организовал постоянные добровольческие и сестринские посты в 7 больничных и социальных учреждениях Донбасса, Новороссии, а также Курской и Белгородской областей.

С марта 2023 года СОЦБСС организует выезды добровольцев, которые ремонтируют частные дома нуждающихся людей в Мариуполе, Донецке, Авдеевке, Ясиноватой, Волновахе. В еженедельных выездах из Москвы в Мариуполь приняли участие 1795 человек (за отчетный период — 634 человека), которые отремонтировали 478 домов (за отчетный период — 141 дом).

Единовременно на территории 6 регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областях — находятся от 70 до 120 сотрудников и добровольцев СОЦБСС, от 10 до 12 добровольцев по уходу больницы святителя Алексия.

К 11 июля для оказания помощи нуждающимся людям от СОЦБСС, Патриаршей гуманитарной миссии, а также Рыбинской и Кинешемской епархий съездили более 4300 добровольцев (за отчетный период — более 1500), от больницы святителя Алексия — более 1400 добровольцев (за отчетный период — более 300).

С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По состоянию на июль 2025 года на 48 объектах из данного списка работы полностью завершены. Еще 6 объектов находятся в процессе восстановления. В последующие годы планируется восстановление храмов, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют проведения реставрационных работ.

За первое полугодие 2025 году на благотворительной основе Издательским Советом Русской Православной Церкви и Издательством Московской Патриархии в регионы Донбасса и Новороссии было доставлено более 44 000 экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу. Всего с 2022 г. на упомянутые территории доставлено порядка 107 000 экземпляров книжной продукции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем священнослужителям, врачам и медицинским сестрам, строителям, сотрудникам гуманитарных центров, волонтерам и всем тем, кто принимает деятельное участие в помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса, Новороссии, Курской области, а также других сопредельных областей.

ЖУРНАЛ № 59

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о дальнейшем устроении церковной жизни в Республике Коми.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в пределах Республики Коми Сыктывкарскую митрополию, включающую в себя Сыктывкарскую и Воркутинскую епархии.

2. Преосвященным Сыктывкарским и Коми-Зырянским, главой Сыктывкарской митрополии, быть Преосвященному епископу Карасукскому и Ордынскому Филиппу с освобождением его от управления Карасукской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

3. Временное управление Карасукской епархией возложить на главу Новосибирской митрополии.

ЖУРНАЛ № 60

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, избрать игумена Иоанна (Железова), наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

2. Место наречения и хиротонии игумена Иоанна (Железова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 61

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Касимовской епархии (Рязанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Касимовским и Сасовским избрать игумена Исаакия (Иванова), клирика Рязанской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Исаакия (Иванова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 62

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Ржевской епархии (Тверская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Ржевским и Торопецким избрать иеромонаха Силуана (Конева), клирика Бежецкой епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Силуана (Конева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 63

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Самарской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия от управления Самарской епархией и почислить его на покой.

2. Определить Преосвященному митрополиту Сергию место пребывания на покое Рязанскую область, где у него имеется в собственности жилье, с получением содержания от Самарского епархиального управления.

3. Преосвященным Самарским и Новокуйбышевским, главой Самарской митрополии, быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Феодосию с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией, выражением благодарности за понесенные труды и сохранением за ним временного управления Душанбинской епархией.

4. Временное управление Нижнетагильской епархией возложить на главу Екатеринбургской митрополии.

ЖУРНАЛ № 64

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Отрадненской епархии (Самарская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора от управления Отрадненской епархией и почислить его на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Никифору определить Иоанно-Предтеченский мужской монастырь г. Астрахани под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Астраханского и Камызякского Никона.

3. Преосвященным Отрадненским и Похвистневским избрать игумена Кирилла (Умрилова), клирика Томской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Кирилла (Умрилова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 65

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ по делу епископа Каллиника (Чернышева).

Справка:

В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Каллиника (Чернышева) в совершении церковных правонарушений при управлении монастырями Симферопольской епархии в должности викария упомянутой епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Каллиником на рассмотрение Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви.

Священный Синод в своем заседании от 25 июля 2024 г. (журнал № 79) почислил епископа Каллиника на покой.

Высший Общецерковный Суд, заседая 11 июня 2025 года, рассмотрел в соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 28 Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви дело по обвинениям епископа Каллиника (Чернышева) в совершении церковных правонарушений и вынес решение:

«1. Констатировать, что епископом Каллиником (Чернышевым) были допущены:

пассивность в устроении монашеской и хозяйственной жизни обителей, где он являлся игуменом;

халатное отношение к управлению вверенных ему монастырей, в том числе к ведению административной и финансовой документации, в том числе отсутствие ведения первичного финансового учета и финансовой отчетности;

иные множественные нарушения Положения о монастырях и монашествующих.

2. Констатировать, что деятельность епископа Каллиника (Чернышева) нанесла существенный материальный ущерб возглавляемым им монастырям. При этом материалы дела и опрос участников заседания суда не позволяют прийти к заключению о том, являлись ли причиной этого ущерба злой умысел со стороны епископа Каллиника или его халатность.

3. Признать, что перечисленные нарушения подпадают под действие следующих канонических правил: IV Вселенского Собора правила 26; Антиохийского Собора правила 25.

4. В связи с изложенным определить епископу Каллинику (Чернышеву) церковно-административное наказание в виде запрета занимать церковные руководящие должности до возмещения нанесенного вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии ущерба. О возможном смягчении упомянутого наказания иметь суждение через 5 лет при наличии соответствующего ходатайства.

5. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси определить епископу Каллинику место для несения послушания в одной из обителей Русской Православной Церкви.

6. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви направить настоящее решение на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси".

16 июля 2025 года Святейший Патриарх Кирилл утвердил данное решение Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом решения Высшего Общецерковного Суда от 11 июня 2025 года определить епископу Каллинику местом пребывания на покое Николо-Шартомский мужской монастырь Шуйской епархии.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Определить для Преосвященного архиепископа Зосимы местом пребывания на покое г. Москву с получением содержания от Соликамского епархиального управления.

3. Временное управление Соликамской епархией возложить на главу Пермской митрополии.

ЖУРНАЛ № 67

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства митрополита Ярославского и Ростовского Вадима о включении в общецерковный месяцеслов празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» Ростовская.

Справка:

В соответствии с определением Священного Синода от 17 июня 2021 года (журнал № 35): «Празднование в честь почитаемой иконы устанавливается: общецерковное — определением Священного Синода (с внесением в общецерковный месяцеслов)». При этом «право ходатайствовать об установлении празднования в честь почитаемой иконы предоставляется: для установления общецерковного празднования — архиерейским советам митрополий во главе с митрополитом, епархиальным собраниям и советам епархий во главе с епархиальным архиереем».

В 1911 году было засвидетельствовано чудесное исцеление от эпилептических припадков десятилетней жительницы Ростова после явления ей Пресвятой Богородицы и совершения по Ее указанию молебнов у иконы Божией Матери «Умиление» в близлежащем храме. После актирования свидетельств этого чуда 19 марта 1911 года состоялось торжественное прославление иконы, которое возглавил епископ Угличский Иосиф (Петровых), викарий архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона — будущего святителя Московского и Всероссийского.

Сложившееся к середине 1910-х годов широкое почитание образа не только в Ярославской, но и в других губерниях, подтверждено распространением его списков. Например, список иконы был отправлен в Никольскую церковь Казани по просьбе ее прихожан.

В 1913 году у Ростовской иконы Божией Матери «Умиление» молился император Николай II со всеми детьми, а несколькими месяцами позже — великая княгиня Елизавета Федоровна. Почитание иконы не прекращалось в годы гонений на Церковь. В государственных архивах Ярославской области сохранились ходатайства 1925 года о разрешении крестных ходов с образом.

В дореволюционной печати опубликовано 28 случаев помощи и исцелений по молитвам у Ростовской иконы Божией Матери «Умиление». Образ широко почитается по сей день: паломнические группы для молитвы перед ним прибывают ежегодно со всей России.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в общецерковный месяцеслов празднование 19 марта (1 апреля) иконы Божией Матери «Умиление» Ростовская.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ: Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о канонизации в лике местночтимых святых протоиерея Иоанна Домовского.

Справка:

Согласно пункту ф статьи 25 главы V Устава Русской Православной Церкви: «В обязанности Священного Синода входит канонизация местночтимых святых».

В соответствии с определением Священного Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 66): «Правом ходатайствовать о прославлении подвижника благочестия к местному почитанию обладают: в митрополиях — архиерейские советы митрополий».

Иоанн Алексеевич Домовский родился 30 марта 1844 г. в селе Покровском Екатеринославской губернии в семье диакона Алексия Домовского. С ранних лет он помогал отцу в алтаре, любил богослужение и увлекался церковным пением. С 1859 по 1865 годы Иоанн Алексеевич обучался в Екатеринославской духовной семинарии, по окончании которой обвенчался с Марией Иосифовной Госопоровой. В их семье родились четыре дочери.

30 августа 1866 г. Иоанн Домовский был рукоположен в сан священника и определен к Николаевской церкви села Васильевки Славяносербского уезда.

Протоиерей Иоанн Алексеевич Домовский проявил себя как проповедник, миссионер, церковный композитор и ревностный пастырь. Особым поприщем, определившим во многом судьбу протоиерея Иоанна, было послушание законоучителя и наставника. Ярким и назидательным примером осталась в памяти людей любовь подвижника к обездоленным и нуждающимся.

В 1896 году Священноначалие Екатеринославской епархии направляет почитаемого в народе священника на служение в город Нахичевань-на-Дону (ныне район города Ростова-на-Дону), где протоиерей Иоанн Домовский, овдовевший до начала Первой мировой войны, прожил до конца своей земной жизни. Он был духовником многих священников, монахов и мирян, в числе которых священномученик Захария (Лобов), архиепископ Воронежский.

В тяжелые годы Гражданской войны отец Иоанн проявил себя как стойкий пастырь и приверженец Святейшего Патриарха Тихона. Он твердо обличал обновленцев, что уберегло многих священнослужителей и мирян от соблазна примкнуть к обновленческому расколу.

Будучи уже за штатом, в тяжелые 20-е годы прошлого столетия, протоиерей Иоанн продолжал свое служение, принимая тысячи людей у себя дома и совершая таинства Церкви, молитвенно утешал приходящих к нему. Сохранилось множество свидетельств его прозорливости, чудотворения, молитвенного предстательства.

Протоиерей Иоанн мирно отошел ко Господу 9 марта 1930 года и был погребен на Софийском кладбище города Ростова-на-Дону. Его почитание началось сразу после его преставления и с годами все более распространялось среди верующих. Уже в 1950-х годах начался сбор свидетельств о святости его жизни и о чудесах, совершаемых по его молитвам. Чудеса по молитвенному обращению к протоиерею Иоанну продолжаются до настоящего времени: в наши дни засвидетельствованы случае исцеления от бесплодия, от заболевания раком и иные чудеса, произошедшие после молитвы у его захоронения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Причислить к лику святых в чине праведных для местного почитания в Донской митрополии протоиерея Иоанна Домовского.

2. Память праведного Иоанна, пресвитера Ростовского, совершать 24 февраля / 9 марта в день его кончины и 27 августа / 9 сентября в день перезахоронения его останков в 2020 году.

3. Честные останки праведного Иоанна, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Преосвященному митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию в сослужении архиереев Донской митрополии и желающих присоединиться к торжествам архипастырей совершить чин прославления праведного Иоанна.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ: Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, об утверждении и дополнении местных соборов святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, дополнить собор новомучеников и исповедников Радонежских именами ранее канонизированных преподобномученика Валентина (Лукьянова) (+1940) и преподобноисповедника Родиона (Федорова) (+1933), насельников лавры до ее закрытия в 1920 году, а также преподобномученика Макария (Телегина) (+1922), подвизавшегося на московском лаврском подворье.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна утвердить поименный список собора святых Белгородской митрополии согласно приложению к настоящему журналу.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла утвердить поименный список собора святых Ставропольской митрополии согласно приложению к настоящему журналу.

ЖУРНАЛ № 70

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) Пресвятой Богородице, пред Ее иконой, именуемой «Валаамская»;

б) Пресвятой Богородице, пред Ее иконой, именуемой «Мироносицкая»;

в) Пресвятой Богородице, пред Ее иконой, именуемой «Спорительница хлебов»;

г) Собору Волгоградских святых;

д) священномученику Григорию, епископу Шлиссельбургскому;

е) священномученику Порфирию, епископу Симферопольскому;

ж) священномученику Сергию Мечеву, пресвитеру.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

а) святителю Зиновию исповеднику, митрополиту Тетрицкаройскому;

б) священномученику Киприану, епископу Антиохии Писидийской, и мученице Иустине деве;

в) мученику Вячеславу, князю Чешскому;

г) преподобноисповеднику Гавриилу (Игошкину), архимандриту Мелекесскому;

д) преподобноисповеднику Гавриилу Самтаврийскому;

е) преподобноисповеднику Никону Оптинскому;

ж) преподобному Макарию архимандриту, миссионеру Алтайскому.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Ливана и Италии.

Справка:

С 16 по 18 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Ливан с рабочей поездкой.

Председатель ОВЦС встретился с Президентом Ливана Джозефом Ауном, Католикосом Великого Дома Киликийского Армянской Апостольской Церкви Патриархом Арамом I, Патриархом Маронитской Католической Церкви Бешарой Бутросом, кардиналом ар-Раи; посетил Захлейскую и Бейрутскую митрополии Антиохийского Патриархата. Митрополит Антоний также принял участие в освящении храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в г. Захле, построенном в русском архитектурном стиле по инициативе представителя Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппопольского Нифона при содействии Русской Православной Церкви.

С 21 по 25 мая по благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Антоний посетил Италию.

22 мая, в день памяти святителя Николая Мирликийского, председатель ОВЦС и викарий Патриаршего экзарха Западной Европы епископ Богородский Амвросий совершили Божественную литургию в базилике святого в г. Бари. Архипастырям сослужили настоятель Николаевского Патриаршего подворья в Бари протоиерей Вячеслав Бачин и паломники в священном сане. За богослужением молился Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане И.Д. Солтановский. В этот же день митрополит Антоний встретился с католическим архиепископом Бари Джузеппе Сатриано и настоятелем базилики святителя Николая Чудотворца священником Джованни Дистанте.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, митрополит Волоколамский Антоний и Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор совершили молебен в базилике святого Климента в Риме. За богослужением была вознесена молитва о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, отмечавшем свое тезоименитство. Среди присутствовавших в храме были представители Посольств России и Беларуси в Италии, прихожане римских приходов Русской Православной Церкви и паломники.

25 мая председатель ОВЦС и Патриарший экзарх Западной Европы совершили Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в г. Риме. К этому дню было приурочено празднование 25-летия возвращения прихода в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Обращаясь к молящимся, митрополит Антоний передал им благословение Святейшего Патриарха Кирилла и отметил историческую значимость принятого в 2000 году приходским советом Никольского храма решения о возвращении в лоно Матери-Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 72

СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, об участии в заседании Центрального комитета Всемирного совета церквей.

Справка:

С 18 по 24 июня 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний возглавил делегацию Русской Православной Церкви, которая приняла участие в заседании Центрального комитета Всемирного совета церквей в Йоханнесбурге (ЮАР).

В состав делегации также вошли представитель Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей и международных организациях в Женеве протоиерей Михаил Гундяев, секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудница ОВЦС М.Б. Нелюбова.

Представители Русской Православной Церкви приняли участие в заседаниях следующих комитетов ЦК ВСЦ: программного, финансового, по коммуникации и по политическим вопросам.

По инициативе делегации Московского Патриархата Центральный комитет имел суждение о положении гонимой Украинской Православной Церкви. В частности, было обращено внимание на попытку силового захвата кафедрального Свято-Духовского собора в Черновцах 17 июня 2025 года.

Митрополит Антоний провел переговоры с генеральным секретарем Всемирного совета церквей Дж. Пиллэем.

В ходе поездки также состоялась встреча председателя ОВЦС с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в ЮАР Р.Е. Амбаровым.

22 июня митрополит Антоний совершил Божественную литургию в Сергиевском кафедральном соборе Йоханнесбурга.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о визите в Россию Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Авы III.

Справка:

В период с 30 мая по 10 июня 2025 года по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Россию посетил Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Ава III.

31 мая состоялась встреча высокого гостя с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием. Обсуждалось текущее взаимодействие между Московским Патриархатом и Ассирийской Церковью Востока, а также планы по его дальнейшему развитию.

С 2 по 5 июня Предстоятель Ассирийской Церкви Востока посетил пределы Санкт-Петербургской митрополии, где встретился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием и с губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым.

В Москве Католикос Мар Ава III совершил богослужения для ассирийских верующих. Состоялись встречи Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока с членами профессорско-преподавательской корпорации и студентами Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Московского государственного университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся визитом Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Авы III в Россию.

3. Считать важным дальнейшее развитие дружественных отношений между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, в том числе реализацию совместных проектов в рамках Двусторонней комиссии по диалогу.

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

Справка:

С 18 по 19 июля 2025 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре состоялось четвертое заседание Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью. Договоренность об учреждении Рабочей группы была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Павлом II в ходе визита Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви в Россию с 31 августа по 5 сентября 2019 года.

В состав делегации со стороны Московского Патриархата вошли епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл — сопредседатель Рабочей группы, секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) иеромонах Стефан (Игумнов) — секретарь Рабочей группы, сотрудник ОВЦС иеромонах Марк (Ахматханов), старший преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики М.Г. Калинин. Со стороны Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви в заседании участвовали митрополит Североамериканской епархии Захария Мар Николовос — сопредседатель Рабочей группы, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Делийский Юханон Мар Деметриос в качестве почетного гостя, митрополит епархии Великобритании, Европы и Африки Абрахам Мар Стефанос, исполнительный директор Отдела внешних церковных связей священник Ашвин Фернандис — секретарь Рабочей группы, член Церковного Совета Д. Мэтью.

За время, прошедшее с предыдущего заседания Рабочей группы в августе 2024 года в ОАЭ, реализован ряд двусторонних инициатив: контакты на уровне Предстоятелей и иерархов; координация взаимодействия на межхристианских и международных площадках; студенческий обмен и академическое сотрудничество; обмен монашеским опытом; сотрудничество в социальной сфере и больничном служении; взаимодействие в медиасфере; сотрудничество в диаспоре; взаимные паломнические визиты; мероприятия в области культуры и церковного искусства; богословские консультации.

Рабочей группой представлены предложения по дальнейшему развитию сотрудничества на актуальных направлениях.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

3. Отметить значимость реализуемых Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью двусторонних проектов.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о XIV сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2025 году.

Справка:

В XIV сезон Патриаршей литературной премии на ее соискание поступило 52 заявки на номинантов из России, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Палатой попечителей Патриаршей литературной премии был утвержден «длинный список» из 45 номинантов, а затем «короткий список» из 8 номинантов. 27 мая 2025 года в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялось избрание и награждение лауреатов XIV сезона Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования таковыми стали: А.Г. Байбородин, А.В. Воронцов, С.Н. Дмитриев. Номинантам А.В. Богатыреву, Н.П. Бурляеву, С.С. Козлову, В.Д. Лютому, А.В. Шацкову был вручен Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного Матфея, митрополита Псковского и Порховского, председателя Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, об итогах проведенного I Международного Конгресса «Единение».

Справка:

С 16 по 17 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прошел I Международный Конгресс «Единение», посвященный развитию паломничества в России.

К участию в Конгрессе были приглашены представители: епархиальных миссионерских отделов, епархиальных отделов по делам молодежи, паломнических служб; государственной власти; туристического бизнеса; образовательных и общественных организаций, молодежных объединений. Конгресс объединил более 350 участников, прибывших из 34 регионов России и Белоруссии.

Организатором мероприятия выступила Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь; соорганизаторами — Синодальный миссионерский отдел и Синодальный отдел по делам молодежи. Конгресс состоялся при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Центра стратегических разработок и правительства Псковской области.

17 мая 2025 года в Паломническом Центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря под руководством председателя Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея состоялось торжественное открытие Международного Конгресса «Единение». Свои приветственные обращения к участникам Конгресса направили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания И.Ю. Святенко. С докладами в ходе пленарного заседания выступили митрополит Псковский и Порховский Матфей; председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва; председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим; епископ Друцкий Евсевий; заместитель министра экономического развития Российской Федерации Д.С. Вахруков; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству С.В. Маленко; другие лица.

В рамках Конгресса прошло обучение руководителей паломнических служб и экскурсоводов; состоялась сессия по разработке паломнического маршрута для молодежи. Всего за время проведения Конгресса состоялось 14 мероприятий различной направленности, на которых особое внимание было уделено молодежным проектам, разрабатываемым не только для молодого поколения, но и самой молодежью.

По итогам конгресса была принята резолюция.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Отметить важное значение проведенного мероприятия, объединившего духовенство, представителей власти, бизнеса, общественных и образовательных учреждений.

3. Управлению делами Московской Патриархии направить итоговые документы Конгресса епархиальным Преосвященным для использования.

4. Епархиальным Преосвященным:

а) назначить в своих епархиях лиц, ответственных за развитие паломничества;

б) при проведении региональных мероприятий, посвященных развитию паломничества, при разработке паломнических маршрутов, — информировать Комиссию по развитию паломничества и принесению святынь.

5. Обратить внимание епархиальных архиереев на обязательность включения епархиальных паломнических служб и центров в Единый Реестр паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 77

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации работы Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Справка:

Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь учреждена решением Священного Синода от 29 декабря 2021 года (журнал № 116) путем объединения Комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь и Комиссии по развитию православного паломничества.

В заседании от 9 декабря 2021 года (журнал № 116) Священный Синод утвердил Положение о Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь со следующими приложениями: «Ведение единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви» и «Порядок согласования мероприятий по принесению, выделению и передаче святынь в дар».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Устав Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь для ее последующей регистрации в качестве юридического лица.

2. Признать утратившим силу Положение о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

3. Председателю Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею представить на утверждение Священного Синода состав Общего собрания Комиссии, в качестве временных членов которого утвердить действующих членов Комиссии.

4. Вместо утративших силу приложений к Положению о Комиссии утвердить следующие документы:

а) Положение о реестре паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви, созданных на территории Российской Федерации, и о реестре паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви, созданных вне пределов Российской Федерации.

б) Положение о порядке принесения и передачи в дар святынь.

ЖУРНАЛ № 78

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Справка:

Священный Синод в заседании от 30 мая 2024 года назначил протоиерея Михаила Потокина, председателя Отдела социального служения Московской епархии, временно исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протоиерея Михаила Потокина в должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о назначении заместителя председателя упомянутого Отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить протоиерея Николая Лищенюка от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

2. Освободить протоиерея Игоря Выжанова от должности настоятеля Свято-Николаевского Патриаршего собора в г. Нью-Йорке и направить его в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

3. Назначить протоиерея Игоря Выжанова заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Никандра, председателя Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви, об утверждении в должности заместителя председателя упомянутого учреждения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви священника Александра Привалова, исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого учреждения.

ЖУРНАЛ № 81

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Зеленоградского Саввы, председателя Синодального миссионерского отдела, об утверждении в должности заместителя председателя упомянутого Отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в должности заместителя председателя Синодального миссионерского отдела по внутренней миссии священника Антония Косых, исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого Отдела.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия освободить его от должности ректора Тобольской духовной семинарии и назначить ректором упомянутой семинарии ее старшего преподавателя иерея Димитрия Майорова.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия переназначить на должность ректора Донской духовной семинарии ее ректора протоиерея Тимофея Фетисова, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия освободить его от должности ректора Нижегородской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии ее первого проректора протоиерея Василия Спирина, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской диссертации, предоставив ему для этого срок до конца 2026 года.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Саратовского и Вольского Игнатия переназначить на должность ректора Саратовской духовной семинарии ее ректора протоиерея Сергия Штурбабина, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима освободить его от должности ректора Пензенской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии ее первого проректора протоиерея Николая Грошева, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской диссертации, предоставив ему для этого срок до конца 2025—2026 учебного года.

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона утвердить в должности ректора Таврической духовной семинарии исполняющего обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), с учетом состоявшейся защиты им диссертации на соискание степени кандидата богословия.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Никандра:

а) назначить его на должность исполняющего обязанности игумена Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира;

б) назначить иеромонаха Пантелеимона (Турунтаева) на должность игумена Свято-Александровского мужского монастыря города Суздаля Владимирской области;

в) освободить игумению Руфину (Солоницкую) от должности игумении Боголюбского женского монастыря поселка Боголюбово Владимирской епархии и назначить исполняющей обязанности игумении этой обители монахиню Лукиану (Фролову).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента открыть Рождества Христова Свято-Лаврентьев мужской монастырь города Калуги и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Савву (Петрушко).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия открыть мужской монастырь Успенская Могилевская пустынь деревни Могилевка Кувшиновского района Тверской области и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Андроника (Живогляда).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира утвердить его священноархимандритом Свято-Успенского Васильевского мужского монастыря села Никольское Волновахского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Матфея:

а) назначить иеромонаха Всеволода (Сиканова) на должность игумена Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря в урочище Крыпецкой монастырь Псковского района Псковской области;

б) назначить иеромонаха Серафима (Козулина) на должность игумена Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря города Пскова.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Норильского и Туруханского Агафангела освободить Преосвященного епископа Нарьян-Марского и Мезенского Софрония от обязанностей игумена Свято-Троицкого мужского монастыря села Туруханска Туруханского района Красноярского края и назначить на должность исполняющего обязанности игумена этого монастыря иеромонаха Германа (Мельникова) сроком на один год.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Сызранского и Шигонского Антония утвердить его священноархимандритом Вознесенского мужского монастыря города Сызрани.

ЖУРНАЛ № 84

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о титуловании архиереев епархий Патриаршего Экзархата Африки.

Справка:

Патриарший Экзархат Африки образован решением Священного Синода от 29 декабря 2021 года (журнал № 100) в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Определением Священного Синода от 11 октября 2023 года (журнал № 93) исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки назначен епископ Зарайский Константин. Определением от 12 марта 2024 года (журнал № 30) епископ Константин утвержден в должности Патриаршего экзарха Африки. 24 марта 2024 года возведен в сан митрополита.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Правящему архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул «Каирский и Северо-Африканский».

2. Правящему архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул «Йоханнесбургский и Южно-Африканский».

3. Преосвященным Каирским и Северо-Африканским быть митрополиту Зарайскому Константину, Патриаршему экзарху Африки.

4. Временно управление Южно-Африканской епархией сохранить за митрополитом Каирским и Северо-Африканским, Патриаршим экзархом Африки.

ЖУРНАЛ № 85

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на осенне-зимней сессии (сентябрь — февраль) 2025−2026 годов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в осенне-зимней сессии (сентябрь — февраль) Священного Синода 2025−2026 годов вызвать следующих Преосвященных:

1. митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия;

2. епископа Биробиджанского и Кульдурского Луку;

3. епископа Альметьевского и Бугульминского Мефодия;

4. епископа Скадовского и Алешкинского Филарета;

5. епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

https://www.patriarchia.ru/db/text/6 226 878.html