Мир сошел с ума по куклам Лабубу. На зубастых монстров взрослые и дети тратят десятки тысяч рублей. А особо «стильные» особи дают рекомендации, с какой одеждой и сумками сочетать игрушки и куда их выгуливать. Что происходит?

Из небытия на подиум

На пляжах, в парках и просто на улице все чаще можно видеть, как плюшевый головастик-монстрик Лабубу с застывшей улыбкой палача, как аксессуар на сумке, рюкзаке и даже у сердца на одежде, затмевает своих хозяев. Его принцип воздействия будто правило мини-юбки «не нравится — не смотри» не работает. Режет глаз нежностью розовощекого личика и агрессией оскала-улыбки. Частью среды обитания Лабубу стала настолько, что все забыли: на куклу долго никто не обращал внимания, и ее едва не сняли с продаж, пока не придумали позиционировать как стильное дополнение образа звезд шоу-бизнеса.

Сначала кукла засветились на Неделях моды в Милане и Париже, где модели дефилировали в топах, украшенных монстрами. Потом в свет вышла певица из США Рианна, прикрепив розовый брелок-Лабубу к французской сумке Louis Vuitton. Дальше подтянулись самопровозглашенные ЛОМы (лидеры общественного мнения): в мире — модель, блогер Амелия Хэмлин, телеведущая и немного певица Ким Кардашьян, а в России их клоны — Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева и караваны блогерш по всему миру. Они, как по сценарию, заполонили соцсети картинкой-дефиле, хитро показывая фанатам свои коллекции монстров. Ведь коробки игрушек все одинаковые и до последнего скрывают разный дизайн содержимого. Открывая их, только «посвященные» способны на эффект «Вау!» — угадать, из какого комикса, кино, игры или аниме игрушка.

Так распаковка коробок-сюрпризов блогерами, превращаясь в шоу, набирала миллионы просмотров в TikTok, а монстрик — желание его купить. Вторая составляющая спроса на игрушку — «фишка» носить куклу как обвесы на сумках или крепить как брелок на стекле в машине — сделали ее еще и мегасувениром.

Монстр оказался девочкой

И вдруг выясняется, а Лабубу-то — девочка. Эльф размером с котенка, головастик с заостренными ушами и зубастой оскалом-улыбкой, брутален как мальчик, но — девочка, просто хулиганка-унисекс, живет в таинственном космолесу, может постоять за себя и обожает розыгрыши. Так ее увидел гонконгский художник Касинг Лунг, придумавший Лабубу в 2015 году для иллюстрированной книги The Monsters.

И вот уже самодостаточную куклу с зубками, которой палец в рот не клади, хотят себе в коллекцию не только звезды: очереди за ней по миру растянулись, как в США в «черную пятницу». Причем только базовая кукла в официальных магазинах стоит от 6500 рублей, а байеры с комиссией продают ее от 10 тысяч рублей. Если же кукла «психоделична», как ее позиционируют производители, то бишь изменяет и улучшает восприятие мира, то в России она улыбается за 50−60 тысяч рублей. Правда, реплики-подделки из-за ажиотажного спроса сначала утешали за 600−800 рублей, теперь — за 1000 и больше. А у кого нет средств, блогеры тут как тут: дают советы, как сделать куклу самому через нейросеть. Маркетплейсы тоже отреагировали вмиг — появились куклы-ужастики с усами или бородкой по сходной цене.

Пойми свою тень

Гонка за игрушкой в тень отодвинула исходную вещь: Лабубу — детская игрушка, но помимо того, что она пугает, она еще и навязывает детям стандарты престижности взрослого мира.

— «Страшные» игрушки, как доказал ряд научных исследований, не подтверждают, что они сами по себе вредны для детской психики, — говорит семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров Наталья Панфилова. — Вспомните свое детство. Детям интересны страшилки: получая ситуацию с управляемой эмоцией, ребенок вырабатывает психологические механизмы устойчивости, которые ему пригодятся в сложных ситуациях взрослого мира. Но ситуация должна оставаться управляемой родителями. Помните монстриков Хай и Хаги Ваги? Научные эксперименты с ними дали интересные феномены. Эти куклы негативно влияли на самооценку девочек. Девочки начинали себя ассоциировать с этими куколками, считая и себя «плохими» или «страшненькими». Но «плохие» девочки под присмотром родителей становились смелыми рядом с «ужастиками». Возможно, страшные куклы нужны для осознания своих теневых сторон, которые, если мы их прячем и отрицаем, могут потом проявляться как зависть, злость или депрессия. Осознание своей «тени» дает нам возможность управлять ею. Другое дело, как в случае с Лабубу, если ребенок осознает себя еще и тенью престижного потребления, тенью всезнающего блогера или «звезды», то тут и страх, и привыкание к неразборчивому потреблению, и поклонение кумиру могут обернуться комплексами человека-тени.

Как считает глава московского Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасьминский, все же страшные игрушки не так безвредны, как принято считать. Они безопасны только тогда, когда ребенок их сразу не пугается. Если же игрушку активно продвигает социум — маркетологи, информационный шум, ближайшее окружение, то привыкание к навязываемому страху, во-первых, ранит детскую психику, во-вторых, оборачивается деформацией сознания, если дома и в окружении нет комфортного эмоционального климата.

— У детей еще нет критического мышления, — говорит Михаил Хасьминский, — поэтому они легко могут подражание блогеру или кумиру сделать своим способом познания мира. Блогер или просто более взрослый подросток-потребитель завтра забудут про Лабубу, который сегодня потребляют как «тренд» или гамбургер, а дети впитают фастфудное узнавание мира. Сделают его своим. Это в лучшем случае, в худшем — может произойти консервация страхов, которая, когда копится, ведет к деструктивному мышлению.

Кстати

По следам Хаги Ваги

И похоже, что родители и общественные деятели неспроста забили тревогу. Дело в том, что раскрутка и резкий спрос игрушечного монстра Лабубу вызвали лавину подделок, хорошо раскупаемых. По просьбе Национального родительского комитета (НРК), который обратился в Роскачество, началась проверка степени безопасности реплик.

По данным НРК, установлены факты раздражения на коже у детей от игрушек Лабубу, купленных на маркетплейсах. И, как уже установило Роскачество, ряд продавцов, чтобы избежать распространения на них требований технического регламента «О безопасности игрушек», перевели куклу Лабубу в статус сувенира, что смягчает требования безопасности к изделию. Ровно так производители нелегального хлама поступили в 2022 году, когда Роскачество объявило проверку качества тогда популярного монстра-игрушки Хаги Ваги. Вот только в итоге той проверки почти в 90% исследованных Хаги Ваги было найдено превышение допустимого содержания фенола и других токсичных веществ. Игрушку запретили как опасную для здоровья. По тому же сценарию развиваются и события с репликами страшилки Лабубу. Едва началась проверка безопасности игрушки Роскачеством, как цена на нее на маркетплейсах поползла вниз. А главное конвейер корпораций производства монстров не дремлет. Ясно же, что Лабубу ждет забвение Хаги Ваги, а потому через новый вид раскрутки — детские косплей-хоррор фестивали — началось летнее продвижение монстриков из японских и южнокорейских аниме — «Стального алхимика», «Железного джокера» и еще до дюжины хоррор-героев. Расчет верный: кто-то да «выстрелит» на рынке сбыта. Ведь опыт Лабубу доказал: дорога, проложенная Хаги Ваги, работает, пусть и со сбоями. У общественного сознания, которое пока управляемо и ведомо в том направлении, куда надо маркетологам и производителям, тяжело вырабатывается защитная реакция. А значит, методы воздействия на психику и карман потребителя, относительно легко склоняемого к мусорным хобби, будут меняться.

https://rg.ru/2025/06/27/korporacii-monstrov.html