В Благовещенске первыми в России отважились ввести тотальный запрет электросамокатов, моноколес, сегвеев и подобных устройств, обобщенно называемых средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Вслед за Благовещенском буквально через два дня запретили аренду самокатов в Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края — Солнечнодольске и Изобильном.

Практически везде решение городских властей вызвало широкий резонанс и нашло как сторонников, так и критиков. Но, как сообщают корреспонденты «РГ», отступать было уже некуда.

Так, по данным Управления ГИБДД Амурской области, с начала года в регионе произошло семь ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали семь человек. Пять происшествий, в том числе с участием детей, случилось в Благовещенске.

Взаимоотношения городских властей с прокатчиками самокатов в последние годы развивались напряженно. Представителей компаний много раз приглашали на диалог. По итогам этих встреч самокатов на улицах визуально стало гораздо меньше. Тем не менее городские власти каждый раз оставались недовольны результатами бесед и тем, как в компаниях реагируют на их требования.

«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным, — объясняет мэр Благовещенска Олег Имамеев. — К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера».

Недавно областное Законодательное собрание приняло закон, вводящий штрафы за различные нарушения, связанные со средствами индивидуальной мобильности. Причем, что показательно, распространяются требования и на тех, кто взял самокат напрокат, и на тех, кто катается на личном, купленном в магазине транспортном средстве, и на тех, кто работает курьером, развозя еду. Также закон дал муниципалитетам региона право вводить полный запрет на использование СИМ, чем и воспользовались в Благовещенске. То есть на улицах города больше не должно быть никаких электросамокатов — ни едущих по дорогам или тротуарам, ни припаркованных где бы то ни было. Для граждан езда или парковка СИМ при полном запрете согласно областному закону наказывается штрафом от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч, а для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей. Иными словами, теперь электросамокаты в Благовещенске можно разве что хранить у себя дома.

После объявления решения о запрете в течение всего нескольких минут поступило более 500 отрицательных реакций к новости о запрете самокатов, и сотрудники Муниципального центра управления (МЦУ) Благовещенска заподозрили накрутку дизлайков. По мнению мэрии, это может быть связано с лоббированием интересов операторов СИМ, а большинство горожан, по их мнению, поддерживают решение.

И действительно, многие оставляли такие комментарии: «Правильно, что запретили. Безопасность на дорогах и тротуарах должна быть в приоритете». Или: «Самокат на скорости опаснее во много раз, чем другие виды транспорта». А также: «Ежедневно на прогулках с ребенком приходится шарахаться от подростков, рассекающих на скорости по тротуарам на самокатах. Спасибо администрации».

Нашлись и те, кто решение властей не поддержал.

«Мне самокаты не мешали, хотя я каждый день нахаживаю по городу в среднем 10 тысяч шагов, — рассказала жительница Благовещенска Елена Алексеева. — Намного больше мешают автомобили: во-первых, у нас в городе невыносимо загазованный воздух, во-вторых, многие водители не пропускают пешеходов на перекрестках. А еще совершают ДТП, в результате которых страдают люди. Вот бы запретить автомобили!».

Общественный бизнес-омбудсмен Приамурья Борис Белобородов считает запрет СИМ слишком радикальным решением.

«СИМ — это новое явление. Конечно, при эксплуатации всего нового могут возникать какие-то проблемы. Но это не должно приводить к запрету. На мой взгляд, это неправильное решение и перегиб. Фактически, те, кто принимал его, расписываются в своей неспособности урегулировать проблему», — считает Борис Белобородов. Он напомнил, что неоднократно звучали предложения юридически и технически ограничить скорость СИМ, и надеется, что запрет отменят.

Между тем почин подхватили в Ставропольском крае. Глава Изобильненского округа Ставрополья Роман Коврыга заявил, что по итогам голосования жителей прокат самокатов на территории двух городов — Солнечнодольска и Изобильного — полностью запрещен. То есть ввести тотальный запрет власти все же не решились. На личных самокатах ездить пока можно.

Между тем в последние дни во всем Ставропольском крае ситуация с использованием электросамокатов накалилась очень резко. В конце июня в Ставрополе 16-летний парень сбил пожилого мужчину на тротуаре, от полученных травм дедушка вскоре скончался в реанимации. После этого эмоции жителей региона по отношению к самокатчикам перешли из сдержанно недовольных в гневные. Люди потребовали от руководства Ставрополья немедленных действий.

В итоге губернатор края Владимир Владимиров заявил, что в ближайшее время примут региональный закон, который введет новые ограничения для пользователей СИМ. В частности, самокатам урежут максимальную скорость в крупных городах и тех местах, где они наиболее опасны.

«Главам нужно определить такие зоны, установить там искусственные неровности. Важно помнить о принципах доступной среды, потребностях маломобильных граждан. И действовать так, чтобы обезопасить людей», — отметил Владимиров.

Убрали все арендные самокаты с улиц и в Елабуге.

«К сожалению, инфраструктура города сегодня не готова к прокату и к движению самокатов, — говорит руководитель исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева. — Для индивидуальных средств передвижения должны быть выделены отдельные полосы. Это как минимум велодорожки с разметкой. Движение самокатов препятствует пешеходам. Поэтому было принято решение на местной комиссии безопасности дорожного движения о запрете проката».

Но проблему с самокатами на тротуарах это вряд ли решит. В городе просто нет крупных игроков кикшеринга, кто бы сдавал аппараты в аренду и большинство самокатов находятся в частных руках. У одного из частных предпринимателей их уже поместили на штраф-стоянку. Власти утверждают, что такая же участь ждет остальных любителей сдать самокаты в аренду. Причина — неспособность операторов аренды обеспечить должный уровень безопасности.

Однако, Елабуга не единственный город в Татарстане, где запретили прокат самокатов. В соседних Набережных Челнах, где ситуация с велодорожками куда лучше, а тротуары гораздо шире, поскольку город новый, муниципалитет попросту не дал разрешения на кикшеринг индивидуальных средств передвижения.

«Пока не будет четких законов и правил в отношении электросамокатов, мы разрешений на появление подобных сервисов давать не будем, — отметил мэр автограда Наиль Магдеев на местном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. — Нужна инфраструктура для них».

Как вам это?

Наталия Хван, председатель Общественной палаты Воронежской области:

— Мы не возражаем против самокатов, но мы хотим жить в безопасном городе. В центре Воронежа движение самокатов нужно ограничить. Бизнес по аренде СИМ пришел, не подготовив городскую инфраструктуру: у нас город не подготовлен к такому числу самокатов. В СМИ едва ли не ежедневно появляются сообщения о травмах. Мы приглашали кикшеринговые компании пообщаться, ни на один наш круглый стол никто не пришел. Мой взрослый сын в Москве почти все время передвигается на самокатах, я слышу все его доводы, насколько это удобно. Но город должен быть дружелюбен к любому — пешеходу, пожилому человеку с замедленной реакцией, ребенку, человеку на самокате. Пока инфраструктура в Воронеже не создана.

Елена Сабуева, мать троих детей, Волгоград:

— Я полностью за запрет самокатов на городских улицах. На поведение самокатчиков невозможно пожаловаться. В полицию можно обратиться, только если произошел несчастный случай. А ведь часто на самокатах гоняют подростки, которые не соблюдают правила дорожного движения и специально пугают людей. Могут проехать на высокой скорости и что-то крикнуть. Инфраструктуру для самокатчиков власти города не создали. Это может быть какой-то маленький отрезок дороги. Ни пешеходы, ни пользователи СИМ не соблюдают разграничения зон. Короткий выделенный участок быстро заканчивается, и самокаты съезжают на тротуар и создают аварийные ситуации. На автодороге самокатчики не защищены от машин, а на тротуарах от них самих не защищены пешеходы. Особенно дети. Ребенок ведь не идет строго по прямой, он может неожиданно свернуть вправо или влево, а самокат приближается неслышно.

Галина Данилевская, 81 год, Кемерово:

— Этой весной из-за электросамокатчиков я чуть было не стала калекой. Иду по пешеходной зоне, и вдруг слышу сзади громкий крик. Обернулась — прямо на меня несется самокат, на котором парень с девушкой. Я резко отшатнулась и. провалилась по пояс в канализационный колодец (видимо, крышка была неплотно закрыта). Парочка пронеслась мимо. Выбраться мне помогли прохожие. К счастью, обошлось без серьезных травм. Теперь хожу по тротуарам, оглядываясь. Считаю, что электросамокатов в городе быть не должно, либо штрафы для нарушителей нужно сделать огромные.

Подготовили Сергей Набивачев, Михаил Сухарев, Олег Платонов, Елена Мационг, Александр Прытков, Роман Мерзляков, Юлия Потапова