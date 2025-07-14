Владимир Палей: не смог отказаться от отца и подписал себе приговор. Трагическая судьба внука Александра II

ОТ РЕДАКЦИИ. В серии «Белые Воины» началась подготовка к переизданию книги «Генерал Дитерихс», в которую будут включены несколько новых разделов, в том числе по святым Алапаевским мученикам. Как известно, при взятии Екатеринбурга белыми в 1918 года адмирал Колчак дал указание генерал-лейтенанту Дитерхсу расследовать убийство Царской семьи, а также злодеяние большевиков в Алапаевске, что и было немедленно исполнено. Во многом именно поэтому адмирал Колчак до сих пор так ненавидим последователями тех злых демонических сил, которые замышляли и осуществили эти ритуальные убийства. Предлагаем читателям «Русской линии» очерк об одном из невинно убиенных святых мучеников в Алапаевске.

Мойша Урицкий хмуро смотрел на смиренно сидевшего перед ним красивого молодого человека.

— От вас требуется одно. Вот бумага. Напишите, что вы больше не считаете Павла Александровича своим отцом. Если откажитесь, то отправитесь в ссылку.

— Вы предлагаете мне отказаться от отца? — возмутился побледневший Владимир.

— Вы все хорошо слышали.

— Конечно, я не откажусь от отца. — взволнованно воскликнул Владимир.

Урицкий внимательно взглянул на собеседника, понимая, что жить парню осталось немного. Он отпустил его домой.

Княгиня Палей, открывшая дверь квартиры, бросилась обнимать вернувшегося сына.

— Володя, как все прошло?

— Мама, представляешь, он хотел, чтобы я отказался от папы! Как он посмел предложить мне такое?

Ольга Валериановна с болью взглянула на сына. Тревожное предчувствие сжало ей сердце. И действительно, на следующий день ей передали бумагу, в которой говорилось, что 22 марта в шесть часов вечера Владимир обязан явиться на Николаевский вокзал.

Владимир Павлович Палей

Рождение Владимира было необычным. Он появился на свет 26 декабря 1896 года в семье Ольги Валериановны Пистолькорс и Эрика-Гергарда Августовича Пистолькорса. Необычность заключалась в том, что супруг Ольги Валериановны не имел никакого отношения к появившемуся в его семье младенцу. Отцом малыша был великий князь Павел Александрович (сын Александра II).

Мадам Пистолькорс развелась с мужем и в 1902 году, уехав за границу, тайно обвенчалась с великим князем. Сын Владимир находился рядом с родителями.

Царская семья была в гневе от произошедшего. Павлу Александровичу было запрещено возвращаться в Россию, и он с семьей обосновался во Франции.

Ольга Валериановна с сыном Владимиром

Детство Владимира прошло вдали от России. Он рос очень одаренным ребенком. Мальчик свободно говорил на нескольких языках, прекрасно играл на музыкальных инструментах, писал картины и сочинял стихи. Его единокровная сестра Мария Павловна вспоминала:

«Будучи первым ребёнком от второго брака моего отца, он подтверждал теорию, что одарённые дети рождаются от большой любви»

В 1904 году Ольга, ее сын Владимир и родившаяся в 1903 году дочь Ирина получили титул графов фон Гогенфельзен.

Отец мечтал, чтобы его сын продолжил традицию Романовых и стал военным. В 1908 году Николай II простил великого князя и позволил ему с семьей вернуться в Россию. В том же году Владимир, оказавшись в Петербурге, поступил в Пажеский корпус. Там он прослужил до 1915 года.

Владимир Павлович и Александр Николаевич Фену

Владимир все больше увлекался написанием стихов. Академик Анатолий Федорович Кони называл его «надеждой русской литературы».

Одно из последних стихотворений Владимира:

Мы докатились до предела

Голгофы тень побеждена:

Безумье миром овладело —

О, как смеется сатана!

Молодой человек был добрым, религиозным и порядочным. Его детское простодушие и приятная учтивость вызывали у окружающих симпатию.

Еще одно стихотворение, написанное в 1916 году:

Мы все таим в душе свой мир необычайный,

Где сказка и любовь сплетаются в одно,

Где счастье не дивит нас, словно гость случайный,

Тот мир, где быть царем невольнику дано.

Все то, что попрано насмешкою людской,

В тот мир перенесли мы грустною рукой.

Летом 1916 года девятнадцатилетний Владимир выпустил первую книгу стихов. Сборник включал 86 стихотворений, написанных в 1913—1916 годах.

Мария Павловна, видя, как быстро и много стихов пишет брат, говорила ему:

— Ты так быстро пишешь стихи, Володя. Может, нужно писать подольше, чтобы иметь возможность шлифовать написанное.

Владимир покачал головой.

— Нет, Мария. Мои стихи являются мне в законченном виде. Если я буду исправлять их, то только поврежу им. Будет нарушена их чистота. Я чувствую, что должен писать. Когда мне исполнится двадцать один, я больше не буду писать. Потом будет слишком поздно.

Он словно предчувствовал свой ужасный жизненный финал.

Владимир Павлович

В декабре 1914 года прапорщик Гусарского Лейб-Гвардии Его Величества полка граф Владимир Гогенфельзен (так звали Палея) по собственному желанию отправился на фронт, где сражался с честью. В следующем году за проявленный героизм Государь Николай Второй пожаловал его княжеским титулом и фамилией Палей, так он стал князем Владимиром Палеем. В феврале 1917 года он был награждён орденом святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Аннинское оружие).

Когда началась революция, Владимир не бежал из страны, а находился в ней до последнего.

3 марта 1918 года молодому человеку пришло предписание явиться к председателю Петроградской ЧК Моисею Соломоновичу Урицкому.

Урицкий предлагал Владимиру отречься от отца. Но разве мог столь кристально чистый и светлый человек так поступить? Конечно, Владимир отказался. 22 марта 1918 года он по приказу Урицкого пришел на Николаевский вокзал и был сослан в Вятку. Потом его ждал Екатеринбург, и конечным пунктом стал Алапаевск…

Владимир Павлович

Последнее стихотворение Владимира было написано за несколько дней до его убийства.

В страницу славы непочатую

Вонзились грязные мечи —

И перед Родиной распятою

Одежды делят палачи.

И длится страшное видение,

Блестит смертельная коса.

О, где же Бог?.. Где Провидение.

О, как безмолвны Небеса!!!

Владимиру был всего двадцать один год, когда его 5 июля 1918 года сбросили в шахту новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Вместе с ним были убиты другие великие князья и великая княгиня Елизавета Федоровна.

В ноябре 1981 года Русская Православная Церковь Заграницей причислила Владимира и других алапаевских мучеников к лику святых.

Владимир был действительно, как ангел. Чистый и непорочный.

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