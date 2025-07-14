|Русская линия
|14.07.2025
ОТ РЕДАКЦИИ. В серии «Белые Воины» началась подготовка к переизданию книги «Генерал Дитерихс», в которую будут включены несколько новых разделов, в том числе по святым Алапаевским мученикам. Как известно, при взятии Екатеринбурга белыми в 1918 года адмирал Колчак дал указание генерал-лейтенанту Дитерхсу расследовать убийство Царской семьи, а также злодеяние большевиков в Алапаевске, что и было немедленно исполнено. Во многом именно поэтому адмирал Колчак до сих пор так ненавидим последователями тех злых демонических сил, которые замышляли и осуществили эти ритуальные убийства. Предлагаем читателям «Русской линии» очерк об одном из невинно убиенных святых мучеников в Алапаевске.
Мойша Урицкий хмуро смотрел на смиренно сидевшего перед ним красивого молодого человека.
— От вас требуется одно. Вот бумага. Напишите, что вы больше не считаете Павла Александровича своим отцом. Если откажитесь, то отправитесь в ссылку.
— Вы предлагаете мне отказаться от отца? — возмутился побледневший Владимир.
— Вы все хорошо слышали.
— Конечно, я не откажусь от отца. — взволнованно воскликнул Владимир.
Урицкий внимательно взглянул на собеседника, понимая, что жить парню осталось немного. Он отпустил его домой.
Княгиня Палей, открывшая дверь квартиры, бросилась обнимать вернувшегося сына.
— Володя, как все прошло?
— Мама, представляешь, он хотел, чтобы я отказался от папы! Как он посмел предложить мне такое?
Ольга Валериановна с болью взглянула на сына. Тревожное предчувствие сжало ей сердце. И действительно, на следующий день ей передали бумагу, в которой говорилось, что 22 марта в шесть часов вечера Владимир обязан явиться на Николаевский вокзал.
Владимир Павлович Палей
Рождение Владимира было необычным. Он появился на свет 26 декабря 1896 года в семье Ольги Валериановны Пистолькорс и Эрика-Гергарда Августовича Пистолькорса. Необычность заключалась в том, что супруг Ольги Валериановны не имел никакого отношения к появившемуся в его семье младенцу. Отцом малыша был великий князь Павел Александрович (сын Александра II).
Мадам Пистолькорс развелась с мужем и в 1902 году, уехав за границу, тайно обвенчалась с великим князем. Сын Владимир находился рядом с родителями.
Царская семья была в гневе от произошедшего. Павлу Александровичу было запрещено возвращаться в Россию, и он с семьей обосновался во Франции.
Ольга Валериановна с сыном Владимиром
Детство Владимира прошло вдали от России. Он рос очень одаренным ребенком. Мальчик свободно говорил на нескольких языках, прекрасно играл на музыкальных инструментах, писал картины и сочинял стихи. Его единокровная сестра Мария Павловна вспоминала:
«Будучи первым ребёнком от второго брака моего отца, он подтверждал теорию, что одарённые дети рождаются от большой любви»
В 1904 году Ольга, ее сын Владимир и родившаяся в 1903 году дочь Ирина получили титул графов фон Гогенфельзен.
Отец мечтал, чтобы его сын продолжил традицию Романовых и стал военным. В 1908 году Николай II простил великого князя и позволил ему с семьей вернуться в Россию. В том же году Владимир, оказавшись в Петербурге, поступил в Пажеский корпус. Там он прослужил до 1915 года.
Владимир Павлович и Александр Николаевич Фену
Владимир все больше увлекался написанием стихов. Академик Анатолий Федорович Кони называл его «надеждой русской литературы».
Одно из последних стихотворений Владимира:
Мы докатились до предела
Голгофы тень побеждена:
Безумье миром овладело —
О, как смеется сатана!
Молодой человек был добрым, религиозным и порядочным. Его детское простодушие и приятная учтивость вызывали у окружающих симпатию.
Еще одно стихотворение, написанное в 1916 году:
Мы все таим в душе свой мир необычайный,
Где сказка и любовь сплетаются в одно,
Где счастье не дивит нас, словно гость случайный,
Тот мир, где быть царем невольнику дано.
Все то, что попрано насмешкою людской,
В тот мир перенесли мы грустною рукой.
Летом 1916 года девятнадцатилетний Владимир выпустил первую книгу стихов. Сборник включал 86 стихотворений, написанных в 1913—1916 годах.
Мария Павловна, видя, как быстро и много стихов пишет брат, говорила ему:
— Ты так быстро пишешь стихи, Володя. Может, нужно писать подольше, чтобы иметь возможность шлифовать написанное.
Владимир покачал головой.
— Нет, Мария. Мои стихи являются мне в законченном виде. Если я буду исправлять их, то только поврежу им. Будет нарушена их чистота. Я чувствую, что должен писать. Когда мне исполнится двадцать один, я больше не буду писать. Потом будет слишком поздно.
Он словно предчувствовал свой ужасный жизненный финал.
Владимир Павлович
В декабре 1914 года прапорщик Гусарского Лейб-Гвардии Его Величества полка граф Владимир Гогенфельзен (так звали Палея) по собственному желанию отправился на фронт, где сражался с честью. В следующем году за проявленный героизм Государь Николай Второй пожаловал его княжеским титулом и фамилией Палей, так он стал князем Владимиром Палеем. В феврале 1917 года он был награждён орденом святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Аннинское оружие).
Когда началась революция, Владимир не бежал из страны, а находился в ней до последнего.
3 марта 1918 года молодому человеку пришло предписание явиться к председателю Петроградской ЧК Моисею Соломоновичу Урицкому.
Урицкий предлагал Владимиру отречься от отца. Но разве мог столь кристально чистый и светлый человек так поступить? Конечно, Владимир отказался. 22 марта 1918 года он по приказу Урицкого пришел на Николаевский вокзал и был сослан в Вятку. Потом его ждал Екатеринбург, и конечным пунктом стал Алапаевск…
Владимир Павлович
Последнее стихотворение Владимира было написано за несколько дней до его убийства.
В страницу славы непочатую
Вонзились грязные мечи —
И перед Родиной распятою
Одежды делят палачи.
И длится страшное видение,
Блестит смертельная коса.
О, где же Бог?.. Где Провидение.
О, как безмолвны Небеса!!!
Владимиру был всего двадцать один год, когда его 5 июля 1918 года сбросили в шахту новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Вместе с ним были убиты другие великие князья и великая княгиня Елизавета Федоровна.
В ноябре 1981 года Русская Православная Церковь Заграницей причислила Владимира и других алапаевских мучеников к лику святых.
Владимир был действительно, как ангел. Чистый и непорочный.
https://rusk.ru/st.php?idar=120216
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