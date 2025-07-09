«Ни совести, ни ужаса»: После гибели Старовойта это нужно было сказать. А что другие чиновники?

Александр Дугин после гибели Старовойта прямо высказался о ситуации и без прикрас сказал то, что было необходимо: «Ни совести, ни ужаса». А что другие чиновники? У элиты отключилась совесть и никак не включается.

Следственный комитет России подтвердил смерть бывшего министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Тело было найдено в Одинцовском городском округе в личном автомобиле с огнестрельным ранением. В данный момент устанавливаются все обстоятельства. Основная версия — самоубийство.

«Самоубийство — это страшнейший грех. За таких людей нельзя молиться, их нельзя поминать. Их нельзя хоронить на освящённом христианском кладбище. Только за его пределами, в божедомках. Но всё же бывший губернатор Курска вызывает человеческую жалость и даже некоторое уважение. У него остался ужас сильнее страха смерти и, может быть, что-то отдалённо напоминающее совесть. Он, конечно, предал и народ, и государство. Но он, что ли, один такой? Сколько ещё людей, виновных в таких же вещах и пострашнее, здравствуют и занимают высокие посты. И ни совести, ни ужаса. Вот кого точно надо хоронить в божедомках. Когда они спокойно и в комфорте, забираясь на более высокую ступеньку после очередного провала, предательства и хищения, завершат свой гнусный жизненный путь», — пишет директор Института Царьграда, философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

И эти самые люди, отмечает Дугин, ещё удивляются, почему в народе не просто сохраняется, но растёт культ товарища Сталина — «если человека ничто не пробирает, а совести и чести нет и в помине, то остаётся лишь ужас. Российскому чиновничеству необходимо прививать Страх Господень»:

«Когда внутренние враги предали Советский Союз и все нарушили присягу, очень мало кто покончил с собой. Практически никто — ни из политического руководства, ни из военных, ни из спецслужб. И конечно, не из-за христианского благочестия. У элиты тогда отключилась совесть. Вообще. И никак не включается. Старовойт — это синдром. Тревожный, но, может быть, обещающий исцеление».

https://tsargrad.tv/dzen/ni-sovesti-ni-uzhasa-posle-gibeli-starovojta-jeto-nuzhno-bylo-skazat-a-chto-drugie-chinovniki_1 308 673