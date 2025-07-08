Последние несколько лет Православная Церковь Молдовы находится в фокусе церковных СМИ. Давление государства и вмешательство Румынского патриархата во внутренние дела ПЦМ невольно заставляют провести параллели с тем, что происходит в Украине с УПЦ. И, как ни странно, в обоих случаях прослеживаются идентичные способы воздействия, целью которых является дискредитация и демонтаж местных Православных Церквей в угоду геополитической ситуации.

Редакция Raskolam.net пообщалась с иерархом Православной Церкви Молдовы архиепископом Бельцким и Фалештским Маркеллом на тему молдавского церковного вопроса, о роли в происходящем правительства Молдовы и Румынского патриархата, а также о том, может ли религиозный кризис в Молдове и Украине стать причиной для решения проблем, накопившихся в мировом Православии.

— Владыка Маркелл, в последнее время правительство Молдовы всё чаще прибегает к давлению на Православную Церковь Молдовы. Как Вы считаете, какие конечные цели ставят перед собой те силы в Молдове, которые сейчас ведут борьбу с ПЦМ и есть ли шансы, что они добьются желаемых результатов?

— Не только в последнее время. Так было на протяжении достаточно длительного периода, но в последнее время, как вы правильно заметили, давление центральной власти Республики Молдова на Православную Церковь Молдовы усилилось. Сегодня верным чадам Православной Церкви Молдовы нужно прилагать немалые усилия, чтобы «занимать своё место под солнцем», и это только потому, что мы являемся частью Московского патриархата. В Молдове сейчас очень сильно проявляется русофобия, особенно в высших эшелонах власти, которая обращена на все русское: русский язык, культуру, всё связанное с многовековой историей взаимоотношения Молдовы и России, и в том числе с Русской Православной Церковью.

Уместно напомнить, что именно Православная Церковь Молдовы, против которой эти люди сейчас восстают, их же самих и крестила, и окормляла, и венчала, и причащала. А теперь они отвечают таким «признанием по-европейски» своей Матери-Церкви, которая не перестаёт молиться о них, об их Спасении. Сами по себе наши молдавские доморощенные супостаты и обидчики Церкви, не имеют никакой цели, не ставят никакой задачи. Они покорно исполняют указания своих «европейских партнёров по развитию», которые ведут борьбу не столько с нашей Православной Церковью Молдовы, а с Православием как таковым, стремясь «вымыть» из нашего общества христианские духовно-нравственные ценности.

На сегодняшний день они уже достигли некоторых результатов: им удалось убедить отдельных священнослужителей нарушить клятву верности Русской Православной Церкви, произнесённую при хиротонии, и перейти в юрисдикцию раскольнической Бессарабской митрополии. Это преподносится ими как прорыв, как великая победа. Я не питаю иллюзий относительно того, что они на этом остановятся. Найдутся ещё наверняка слабохарактерные, неутверждённые и невежды в вере, которые последуют их примеру, тем более, что другая сторона не жалеет на это ни сил, ни «тридцати сребреников», имея в этом смысле большой ресурсный потенциал.

Невзирая на сложность ситуации, благочестивый молдавский православный народ сохраняет достаточный потенциал верности Православной Церкви Молдовы, даже если власти объявят Её вне закона, что при нынешних реалиях совершенно не исключается. Так что борьба Церкви Христовой с тёмными силами, которая ни на минуту не прекращалась с момента Её создания, продолжается и даже набирает обороты. Возможны падения некоторых членов Церкви, возможны разные сценарии развития событий, однако с уверенностью можно сказать, что всегда из подобных баталий Церковь Христова выходила победительницей, принимая гонения и страдания как очистительное средство, становясь только святее, чище и сильнее.

Осознание этой исторической правды верующими, ищущими спасения людьми, служит для укрепления твёрдости в вере Православной. Верю, что Господь даст мудрость и силы молдавскому православному народу для сохранения своей христианской идентичности в лоне канонического Православия.

— Как Вы оцениваете роль в происходящих процессах Румынской Православной Церкви?

— Отвечая на этот вопрос, я позволю себе перейти через границы деликатности, дабы не искажать правду и донести её такой, какая она есть. Некоторые иерархи Румынской Православной Церкви и политики соседней страны спровоцировали и ныне воодушевляют раскол в молдавском обществе, начав его с Церкви. Они находят почему-то всегда на это «средства-аргументы», чтобы убеждать индифферентных к вере членов молдавского общества, а иногда и не лучшую часть духовенства, способствовать углублению раскола.

Основная масса священнослужителей, перешедших в юрисдикцию раскольнической Бессарабской митрополии, число которых ею сильно преувеличено, находились и находятся до сих пор под каноническими прещениями или церковным судом за безнравственное поведение или дисциплинарные нарушения. Не желая понести заслуженные наказания от законной церковной власти, они бегут к раскольникам, которые принимают их в так называемое литургической общение.

Вызывает недоумение и законное возмущение то, что некоторые епархиальные архиереи Румынской Православной Церкви допускают их к служению. Тем более не поддается рациональному объяснению публичные высказывания Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила о том, что он не признаёт и объявляет недействительными решения Синода Православной Церкви Молдовы в отношении клириков, перешедших в Бессарабскую митрополию, даже если они извержены из сана. Так что некоторые румынские иерархи напрямую способствуют и участвуют в расколе Православия в Молдове, что ложиться тяжким грехом на их совесть.

— Может ли деятельность Бессарабской митрополии РумПЦ стать камнем преткновения в отношениях между Московским и Румынским Патриархатами?

— С большим сожалением нужно констатировать, что предпосылки для этой, по моему мнению, катастрофы существуют. Я очень надеюсь, что возобладает, в конце концов, здравый смысл. Не дай Господь разрыва литургического общения между самыми крупными Православными Церквами. Нет сомнения, что в основании этого раскола — низменные страсти грешного человека: гордыня, стремление к наживе, человекоугодие сильным мира сего, подмена христианской любви к Родине своими узко-национальными пристрастиями. Именно так понимается этот раскол внутри Православной Церкви Молдовы.

Я молюсь и надеюсь, что Господь вразумит раскольников, пробудит в них ответственность за последствия этого тяжкого греха разрыва Хитона Господня, который по учению святых отцов, не смывается даже мученической кровью. Взываю к ним! Остановитесь! Исправьте покаянием допущенные промахи! Верую и исповедую свою уверенность в том, что Господь по богатой Своей милости спасёт Молдову и её Церковь от погибели, как Он неоднократно спасал Её. История моей страны полна примеров любви Божией к молдавскому народу, который, не переставал славить Бога, даже тогда, когда, по крайней мере, кратно возрастал риск пострадать за это. По милости Божией, молитвами Пресвятой Богородицы, угодников Божьих и наших благочестивых предков, всегда славивших имя Господне, Православная Церковь Молдовы сохранит каноническое Православие на нашей земле.

— В последнее время всё чаще появляется информация о том, что в Молдове ПЦМ могут запретить также как УПЦ в Украине. Как Вы считаете, пойдёт ли правительство Молдовы на реализацию «украинского сценария»?

— Сегодня западные «партнеры по развитию» подталкивают молдавские власти принять решительные рестрикции и даже репрессивные меры по отношению к Православной Церкви Молдовы. Некоторые представители власти охотно идут навстречу подобным инициативам, некоторые не очень, а иные и вовсе сопротивляются.

Столь разный подход к этой проблеме говорит о разной степени религиозности людей. Осенью в Молдове пройдут Парламентские выборы. От этого тоже многое сегодня зависит. Но бесспорным является то, что все мы, члены молдавского общества, должны всматриваться в себя, анализировать собственную христианскую жизнь. Я уверен, мы найдём, что в ней много чего надо исправлять. И не нужно это оставлять «на потом». Потом может быть поздно.

Молдавское общество находится под влиянием проевропеской и прорумынской пропаганды, неотъемлемой частью которой является вопрос о нашей принадлежности к Русской Православной Церкви. Не поддаться экстремистским идеям национализма, политизации Церкви, русофобии может только истинный христианин, трезво мыслящий в свете Евангелия человек.

Хочется надеяться, что молдавские власти, зная предпочтения своих граждан, воздержатся от пагубных решений по отношению к Православной Церкви Молдовы. Пусть даже ценою сопротивления настойчивости Запада.

— Большинством Поместных Православных Церквей так называемая Православная Церковь Украины признаётся раскольнической структурой. Можно ли провести параллель между ПЦУ и Бессарабской митрополией?

— Однозначно, — да! Обе эти раскольнические структуры, которые являются больше политическими, нежели религиозными, растут из одного и того же корня, подпитываемого дьяволом и его слугами. Наблюдая за деятельностью двух псевдоцерквей, с лёгкостью можно заметить в них подмену призвания Церкви. Каноническая Церковь Христова исполняет спасительную миссию, заповеданную Своим Основателем, проповедует Слово Божие, освящает благодатью Святого Духа своих чад, борется со злом, обманом, грехом.

Теперь обратим внимание на деятельность этих двух раскольнических (чтобы не назвать — разбойнических) структур. Они преследуют лишь политические цели: помочь политикам переформатировать общество, идеологически изолировав его от России, а заодно и подготовить почву для внедрения в сознание людей новых идеологических нарративов, например, — лояльности к сексуальной распущенности или к ЛГБТ извращениям (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). И по методам достижения своих целей они далеки от канонической Церкви: ими широко практикуется культ насилия, силовое принуждение вместо убеждения, подкуп, предательство, клятвопреступление, подлость, расколы, попрание канонов. Есть ли там вообще Христос и благодать Святого Духа? Я сомневаюсь, что эти люди думают о своей душе, о непременном ответе на Страшном Суде. Я даже ставлю под сомнение, веруют ли они в Бога — «.. по плодам их узнаете их» (Мф.7:20).

Их дела говорят о нехристианском происхождении. Общеизвестно, кто на протяжении двух тысячелетий борется с Церковью, кто изобретает ереси и провоцирует расколы. За стаей, учинившей эти расколы, стоит дьявол со своими кознями. Так что и раскол «Бессарабской митрополии» в Молдове и раскол ПЦУ в Украине — это плод деятельности одного и того же «режиссёра».

— Несколько лет назад в Аммане прошло совещание Предстоятелей отдельных Поместных Церквей, которое вызвало позитивный резонанс. Однако после этого, подобных мероприятий больше не проводилось. Как Вы считаете, могут ли в Православии начаться процессы по урегулированию таких ситуаций, как в Молдове и Украине и кто бы мог их возглавить?

— Нынешнюю ситуацию в мировом Православии, которая возникла не вчера, очень точно описал Святейший Патриарх Кирилл на этой исторической встрече. Он тогда отметил, что «сегодня Православная Церковь оказалась перед угрозой разделений, подобных которым не было без малого тысячу лет: односторонне пересматриваются границы канонических территорий; отменяются церковные документы многовековой давности..». Святейший Владыка также указал на то, что причина этого кризиса видится в утрате единого понимания устройства Церкви и природы первенства в ней.

Мне кажется, что тогда, в Аммане, именно Святейший Патриарх Кирилл исчерпывающе обозначил и программу наших дальнейших действий, то есть, о чем следует договариваться, что решать. «Во-первых, это проблема понимания первенства в Церкви; попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации; отсутствие системы соборного контроля действий первенствующей кафедры, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы следует всеправославно осмыслить. Второе — это угроза институту автокефалии в Церкви; отсутствие общеправославно признанного, бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии; попытки ввести неравенство между „старшими“ и „младшими“ автокефальными Церквами. Третье — это существующие попытки оспаривать канонические границы автокефальных Церквей, пересматривать и отменять единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти границы. Четвертое — претензии первого среди равных Предстоятелей в семье Поместных Православных Церквей на право принимать апелляции из любой Церкви и угрозы использования этих апелляций как инструмента вмешательства во внутреннюю жизнь других Поместных Церквей тоже, глубоко убежден, требуют осмысления и обсуждения. Пятое — возникновение аномальной ситуации, когда первенствующий иерарх, вопреки базовым принципам канонического права, выступает в качестве судьи в деле, где он является одной из сторон, представляя себя последней инстанцией в рассмотрении данного дела. И шестое — это проблема создания так называемых „ставропигий“ на территориях других Поместных Церквей без их согласия или против их воли» (Из выступления Патриарха Кирилла в Аммане, — ред.).

Святые отцы Церкви давно предупреждали о непременном наступлении подобных времён. Мир подошёл к этой черте, но мы оказались к этому недостаточно подготовленными. С горьким сожалением нужно признать, что некоторые из тех, кто несет пред Богом ответственность и обязанность хранить чистоту Православия, целостность и единство Церкви, оказались, увы, недостаточно верующими в Божие Промышление о каждой душе и о каждой Поместной Церкви.

Подобные недопонимания, разногласия, конфликтные ситуации должны разрешаться на основании святых канонов, естественно на соборах и встречах, подобных совещанию Предстоятелей отдельных Поместных Церквей, состоявшемуся в Аммане в 2020 году. Эта встреча была добрым начинанием, имела большой резонанс и вселяет некоторые надежды и оптимизм.

Ситуация в Молдове и Украине вскрывает множество проблем, решение которых требует особого подхода и немалых усилий. Если будет диалог между вовлеченными в конфликт сторонами, непременно проявятся причины их возникновения и, я уверен, способ решения любой проблемы. Кто мог бы возглавить этот процесс, для меня не представляется важным. Принципиальным кажется подход к принятию общих решений, который заключается в строгом соблюдении церковного Канонического права.

В межправославном диалоге ключевым моментом является обоснование позиций сторон, но не менее важно принять во внимание тот социально-политический фон, на котором тот или иной конфликт происходит. Если говорить о Молдове, то невооруженным глазом можно увидеть, что раскол, учиненный Румынским Патриархатом на территории Молдовы, спровоцирован территориальными притязаниями представителей государственной власти Румынии, которые не скрывает своего желания поглотить мою страну Молдову. И так как в Румынии политическое руководство страны имеет большое влияние на Православную Церковь, то священнослужители Румынской Православной Церкви, особенно высокие чины, поддавшись давлению властей, пошли на нарушение канонов.

Они учинили раскол «Бессарабской митрополии», оправдывая это вторжение на каноническую территорию Православной Церкви Молдовы желанием объединения румынского этноса, то есть идеями национализма. Фактически, причина раскола в Молдове лежит в двух плоскостях: в политике — это румынский национализм, и в духовной сфере — это ересь этнофилитизма, осуждённая на Константинопольском Соборе 1872 года. Это собор тогда провозгласил: «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, как противные евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших, на коих утверждена Святая Церковь и которые, украшая человеческое общество, ведут к Божественному благочестию».

Нам предстоит борьба и за единство Православия. Решение возникших разногласий между Поместными Церквами возможно только путем дискуссий. Этот процесс должен быть продолжен. Необходим также и личный подвиг веры всех участников этого диалога, духовная внутренняя работа. Успех в этом деле возможен только при условии, что ради достижения мира и единства каждый, кому вверено управление в Церкви, откажется от своих личных интересов и притязаний, амбиций, но будет действовать в рамках церковного Канонического права, в духе смирения и любви.

https://ephbalti.md/rus/2025/06/raskol-uchinennyj-rumynskim-patriarxatom-v-moldove-sprovocirovan-territorialnymi-prityazaniyami-rumynii-arxiepiskop-belckij-i-faleshtskij-markell/