ГЕНЕРАЛ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ, «ПОЛКОВОДЕЦ-ГЕРОЙ, СУВОРОВУ РАВНЫЙ».

Михаил Дмитриевич Скобелев — любимец Плевны и славянских народов. Белый генерал — так его называли в армии и народе. (1)

Генерал Скобелев не проиграл ни одного сражения. Он был третьим генералом в роду Скобелевых. (Дед, отец, внук — все были генералы русской армии: Иван Никитич (1778−1849), Дмитрий Иванович (1821−1879) и Михаил Дмитриевич (1843−1882) Дед Михаила Дмитриевича Скобелева — Белого Генерала — был не только генералом, но и литератором. Отец его был исправный служака, но не воин, как считали его в армии).

Михаил Скобелев поначалу выбрал путь не военный. Осенью 1860 года Михаил поступает в университет. Проучившись год выходит из него, и вступает на военную стезю. Он поступает юнкером в кавалергардский полк.

География его службы такова Петербург, Туркестан, Павловск, Кавказ, Красноводск, Новгород, Пермь, Москва, снова Кавказ. В 1866 году поступает в Николаевскую академию Ген. штаба. Учился слабо. Окончил академию по второму разряду. Выполнял разные поручения, в частности производил картографическую съёмку недавно присоединённого к России Заревшанского округа.

Репутация у Михаила Скобелева к тому времени была довольно скандальной. Однако, по словам историка Кнорринга «В пороховом дыму он обнаружил качества и способности, которые заставляли забывать неприятные свойства его натуры». (2)

Скобелев был особенно щепетилен в вопросах дисциплины и порядка. Изящно одетый, холёный, он не забывал надушиться даже перед боем, терпеть не мог распущенности. Несмотря на строгость, солдаты его любили. Только женившись, 26-летний Скобелев всеми силами рвётся в Туркестан, где гремят пушки: «Или меня убьют, или вернусь генералом». (3)

В Туркестане молодой гуляка и дуэлянт Скобелев попал в подчинение генералу Кауфману, который сумел разглядеть и поддержать в нём подлинные качества воина. Затем — служба на Кавказе, Красноводск. Уже в Московском военном округе подполковник Скобелев получает батальон. Но его полк не участвует в походе на Хиву. Тогда Скобелев просится в «отпуск» и с отрядом полковника Морозова совершил малорезультативный поход в Среднюю Азию при 50 градусной жаре.

В мае 1873 года разные отряды русской армии соединились под стенами Хивы. Своего первого Георгия 4-й степени Скобелев получил за разведку пути вглубь страны, совершённую им с группой туркмен по территории враждебных племён.

По замечанию Полторацкого, члена Георгиевской Думы, присудившей Скобелеву Георгиевский крест «он (Скобелев) для удовлетворения чудовищного честолюбия лбом пробьёт стену, чтобы изобрести путь к дальнейшему ходу своей карьеры». (4)

В мае 1875 году он в чине полковника и флигель-адъютанта в третий раз прибывает в Ташкент, в «вертеп», как называл там свою службу сам Скобелев. За бой под Махромом Скобелев в свои 32 года получил генеральский чин. В феврале 1876 года внезапно был взят Коканд и Скобелев назначается губернатором Ферганской области.

В этой должности он пребывал год. Отличительной чертой Скобелева было то, что он быстро схватывал обстановку и быстро с опережением событий действовал. Умел подбирать сотрудников.

Он сумел быстро замирить неспокойный край. Себе он создал славу справедливого правителя. С приближением Русско-турецкой войны он рвётся на Балканы и с большим трудом получает разрешение отправляться туда от самого императора Александра II.

Но перед тем был высочайший приём, на котором царь нашёл в чём пожурить молодого генерала, но под конец аудиенции сказал Скобелеву: «Я надеюсь, ..что. ты покажешь себя (на новом месте) молодцом». (5)

Турецкая война 1877−1878 гг., освободившая балканских славян почти от пятивекового османского ига, создала Михаилу Скобелеву мировую славу. Поначалу он был назначен на должность начальника штаба казачьей дивизии, которой командовал его отец Дмитрий Иванович. За умелое командование при переправе через Дунай, и всячески содействуя успеху передового отряда генерала Драгомирова, Скобелев заслужил общее признание. Но Скобелев жаждал самостоятельной командной должности. Получив дивизию, он занялся её боевым воспитанием. «Напоминаю войскам, что скоро и нам может предстоять боевое испытание; прошу всех об этом знать и крепить дух молитвою и размышлением, дабы свято, до конца исполнить, что требуют от нас долг присяги и честь русского имени» — такими словами напутствовал Скобелев подчинённые ему войска. (6)

Россия отстаивает свободу и честь славянских народов. «В тягостные минуты после постоянных нападений противника Скобелев выходил к войскам удалым молодцом, изящный, величественный, одетый с иголочки, в белом романском полушубке с белым Георгиевским крестом на шее, не загибая головы под выстрелами: «Здорово молодцы!» — раздаётся его звучный, вызывающий голос. И точно электрический ток пробегает по измученным запылённым рядам офицеров и солдат. И громкое лихое «Здравия желаю!» — несётся навстречу генералу. По его приказанию русские беззаветные воины опять готовы броситься в атаку, и принимать смерть безропотно, ибо Скобелев не посылал их в бой, а вёл за собой.

Первая пуля ему, первая встреча с неприятелем — его. «Я посылаю вас на смерть братцы, вон видите эту позицию, взять её нельзя. Да я брать её и не думаю. Нужно чтобы турки бросили туда свои силы. А я тем временем подберусь к ним вон оттуда. Вас перебьют, зато вы дадите победу всему отряду.

Смерть ваша будет честной и славною смертью. Станут вас отбивать — отступайте, чтобы сейчас же опять броситься в атаку. Слышите, пока живы, до последнего человека, нападайте" И нужно было видеть и слышать каким «Ура!» отвечали своему вождю эти, на верную смерть посылаемые люди. Бойцы верили Скобелеву, знали, что если он так решает, значит так нужно". (7)

В сражении под Плевной, когда атаки полков захлебнулись Скобелев сам повёл в атаку свой последний резерв. Произошло невероятное, потерявшие надежду на успех атаки солдаты, со Скобелевым взяли неприступный редут. «В рукопашном бою у солдат внезапно появилось сознание безмерной ценности этого человека, которого нужно охранять как символ, как знамя, и редкий случай, во время жаркой рукопашной схватки солдаты и офицеры окружили Скобелева, .. генерала посадили на лошадь и вывели из редута"(8) — писал исследователь жизни полководца Кноринг. Один из соратников Скобелева генерал Газенкампф записывает в дневнике: «У нас только один Скобелев и умеет водить войска на штурм». (9)

Генерал на белом коне — явление единственное писали другие начальники. Скобелев не любил во время боя выслушивать доклады о потерях. «Не хочу знать!» — были его слова в таких случаях. Интересна здесь характеристика Скобелеву другого знаменитого участника русско-турецкой войны Михаила Ивановича Драгомирова: «..Он военный до мозга костей. Будь Скобелев главнокомандующим, охотно, не задумываясь пойду к нему под команду, невзирая на то, что он у меня в академии сидел на скамье; к Гурке (Гурко), который старше меня и моим учеником не был, не пойду ни за что по воле. .. На мой глаз, Скобелев человек большой и с вполне заслуженной военной репутацией». (10)

В апреле 1879 года Скобелев возвращается в Россию. В июле он назначается командиром 4-го корпуса. «Как трудно прожить чуть ли не целый век на войне и сдедаться воспитателем войск в мирное время. Одно дело создавать войска, другое — их расходовать. Это редко соединяется в одном человеке"(11) — писал Скобелев генералу Альбединскому, командующему Виленским военным округом, которому он подчинялся. По заданию Императора Скобелев в том же году побывал на германских военных манёврах в качестве представителя России.

Скобелев помимо прочего занимается благотворительностью. Так на свои собственные деньги в родовом имении Спасском открывает инвалидный дом для увечных воинов. «..На моей ответственности при постоянном боевом командовании, лежит много геройской крови. Я чувствую потребность сделать в пределах возможного для наших инвалидов доброе» — Из письма Скобелева к И.И.Маслову. (12) Не забывает Скобелев и народного образования: «Я считаю делом добрым и русским. обеспечить по возможности средствами дело образования. (..) Это великое дело — краеугольнй камень будущего величия нашей родины, которую, когда будет грамотна, уже не испугают какие-то негры, высаженные жидом (Биконсфильдом) на Мальту..» (13) Скобелев постоянно занимался самообразованием. Он никогда не расставался с книгами, и даже в походе в палатке на его рабочем столе можно было увидеть фортификационные чертежи, карты, книги философа Куно Фишера, историю Шлоссера, физиологию Фохта. Так, например, во время военного экспедиции к Геок-Тепе Скобелев выписывал до 15 журналов и газет на разных языках, правда эта корреспонденция часто застревала на берегу Каспия в Красноводске.(14)

Штурм крепости Геок-Тепе состоялся войсками Скобелева 12 января 1881 г. При этом отличился и полковник Куропаткин — будущий выдающийся начальник Генерального Штаба, который потом стал военным министром России. Штурм закончился полной победой. Потери были незначительные — около 400 человек убитыми. Блестяще осуществлённая Ахал-текинская экспедиция обошлась казне в 13 миллионов рублей и была закончена в 9 месяцев. Александр II успел до своей трагической кончины достойно наградить генерала Скобелева, который получил из рук флигель-адъютанта царя Меллер-Закомельского орден Св. Георгия 2-й степени. «Скабелев, обожаемый войсками именно за свою храбрость, в беседе с одним из своих друзей сказал: — «Нет людей. Которые не боялись бы смерти; а, если тебе кто скажет, что не боится, плюнь тому в глаза; он лжёт. И я точно так же не меньше других боюсь смерти. Но если люди, кои имеют достаточно силы воли этого не показать. Тогда как другие не могут удержаться и бегут перед страхом смерти. Я имею силу воли не показывать, что боюсь; но зато внутренняя борьба страшная, и она ежеминутно отражается на сердце» — писал о Белом генерале и о его понимании «Души Армии» казачий атаман П.Н.Краснов. (15) С. 45.

После победы над воинственными племенами Скобелевым со всей его энергией устанавливался гражданский порядок, Местное население по правам приравнивалось к русскому. Скобелев писал: «По духу нашей среднеазиатской политики париев нет, это наша сила перед Англией». (16) Он строго следил, чтобы ни солдаты, ни местные джигиты, ни служащие не брали с населения никаких взяток: «Предупреждаю, что виновные в этом будут казнены мною моею властью». (17)

В России генерала Скобеля встречали с триумфом. По приезде в Петербург он с вокзала поехал в Петропавловскую крепость к могиле своего Императора Александра II. Новый император Александр III встретил героя сдержанно. По замечанию современников популярность генерала в России была неизмеримо выше, чем у молодого царя. Фронда не осталась незамеченной.

Вскоре Скобелев выехал в отпуск «на воды» в Европу. Он, по мнению исследователя Кноринга, дурил, то есть порой мнил себя чуть ли не Спасителем России, освободителем от монархического правления. Якобы он предлагал на свидании с экс-министром Лорис-Меликовым в Кёльне арестовать Александра III. «Всё, что вы прикажете, я буду делать беспрекословно и пойду на всё». (18)

Сам же Лорис Меликов в беседе с известным юристом А.Ф.Кони так охарактеризовал белого генерала: «Это мог быть роковой человек для России — умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений». (19)

Скобелев радел о русском человеке, о русском духе. За Скобелевым закрепился ярлык: «Слишком русский генерал». Воспитатель и учитель наследника, ставшего царём Александром III, Константин Победоносцев продолжал наставлять бывшего своего воспитанника: «Одни будут за вас, другие против вас. Тогда, если на стороне вашего величества будут люди, хотя и преданные, но неспособные и нерешительные, а на той стороне буду деятели — тогда может быть горе великое и для нас и для России. (..) Можно быть лично и безнравственным человеком, но в то же время быть носителем великой нравственной силы и иметь громадное нравственное влияние на массу. Скобелев. стал великой силой и приобрёл на массу громадное нравственное влияние, т. е. люди ему верят и за ним следуют» Победоносцев советовал Императору заручиться лояльностью Скобелева. (20)

Сам же Белый генерал военному министру Ванновскому, на его вопрос о преданности Императору ответил: «..Если бы я имел хоть одного офицера в моём корпусе, который состоял бы членом тайного общества, то я бы его тотчас удалил со службы. Мы все приняли присягу на верность государю, и потому нет надобности вступать в тайное общество». (21)

На годовщину победы под Геок-Тепе в Петербурге Скобелев опять выступил с очередной фрондой, он на банкете произнёс такую речь, из-за которой вынужден был вновь отправиться в заграничный отпуск. Но за границей, остававшийся формально командующим корпуса, Скобелев подолжал произносить политические речи, которые не без основания вызвали беспокойство правящих кругов России. В Париже Скобелев прямо называл Германию врагом России. В Париже выступая перед сербскими студентами Скобелев говорил: «Чужестранник проник всюду! Во всём его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы жертва его интриг, рабы его могущества. Мы настолько парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что если когда-нибудь, рано или поздно мы освободимся от него, на что я надеюсь, — мы сможем это сделать не иначе как с оружием в руках» (22) Скобелев был отозван в Петербург. Но, к удивлению многих, Скобелев был принят Александром III внешне довольно милостиво. Правда, сам Скобелев, входя в его кабинет, в какой-то мере обезоружил царя, фразой: «Нес повинную голову, русское село заговорило» (23) Царь был милостив к Скобелеву. Вновь дал ему отпуск. Опасность для Императора и России исходила не от Скобелева, а от тайных, «темных сил» (24), которые начинали уже тогда начинали вершить судьбами мира.

История позже подтвердила провидение генерала относительно будущего. Врагом России тайные силы сделали Германию. Скобелев в открытую предупреждал о германской опасности, будучи во Франции. По злой иронии судьбы Скобелев внезапно умер в Отечестве своём. Умер он в ночь на 26 июня 1882 года в Москве в роскошном номере немки Ванды, которую знала вся кутящая древняя столица. Версия отравления официального подтверждения не нашла.

На похоронах генерала епископ Амвросий свою молитву закончил словами: «Ради любви его к нашему православному Отечеству, ради любви к нему народа Твоего. буди к нему милостлив на суде Твоём праведном..» (25) В старой церкви села Спасского рядом с могилами отца и матери лёг последний из Скобелевых Михаил, «Белый генерал», как его звали в народе. На венке от Генерального штаба была такая надпись: «Герою-полководцу, Суворову равному».

В Москве на тридцатую годовщину со дня смерти Скобелева 24 июня 1912 году на Тверской площади, (переименованной тогда в Скобелевскую, а позже в Советскую), перед домом градоначальника был установлен памятник Скобелеву. Но менее чем через шесть лет после установления памятника Белому генералу, 1 мая 1918 года это был первый памятник, в числе тех сотен и тысяч памятников, которые были снесёны по распоряжению интернационал-глобалистской советской власти. Слишком уж, «слишком русский» для этой, по сути своей, инородческой власти в России был Белый генерал Скобелев. (26)

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1. Скобелев обычно появлялся перед войсками на белом коне и в белом кителе.

2. Кнорринг Н.Е. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев в кн.: Михаил Скобелев, М., Новатор, 1997. С. 25.

3. Там же. С. 27.

4. Там же. С. 37.

5. Там же. С. 63.

6. См. Джунковский Воспоминания, М., Изд Сабашниковых, в 2-х тт. Т.1. С. 688.

7. Эпизоды Русско-Турецкой войны — отрывок текста воспроизведён с аудиокассеты «Старинные марши Русской Армии № 5»,. «Генерал Скобелев. Этот эпизод описан также в книге П.Н.Краснова «Памяти Императорской Русской Армии. По: Воспоминания о Русской Исператорской Армии М., Айрис-Пресс, 2006, С451.

8. Кнорринг Н.Е. Там же. С. 84.

9. Там же. С. 75.

10. Там же. С. 92.

11. Там же. С. 121.

12. Там же, С. 129.

13. Там же. С.129−130.

14. См. Там же С. 140.

15. Краснов П.Н. Цит. по: Душа армии, М., Военный Университет, Русский путь, 1997, С. 45.

16. Кнорринг Н.Е. — Там же С. 141.

17. Там же. С. 142.

18. Там же. С. 153.

19. Там же. С. 153.

20. Там же. С. 154.

21. Там же, С. 160.

22. Цит. по: Шолохов А.Б. «Слишком русский генерал», «Русский Дом», № 9 2003, С. 24.

23. «Очерки минувшего» — Голос минувшего 1914, № 6, С. 196.

24. См.: Марков Н.Е. Войны тёмных сил. М.2002.

25. Кноринг. Н.Е. Там же, С. 217.

26. На этом месте был позже возведён обелиск со статуей «Свободы». Памятник был взорван 22 апреля 1941 года, в годовщину рождения Ленина, незадолго до начала Великой Отечественной войны. Прототипом статуи Свободы была не кто иной, как лик Натальи Троцкой — жены Льва Троцкого. В 1947 году на этом же месте был сооружён памятник основателю Москвы князю Юрию Долгорукому.

https://proza.ru/2018/09/10/692