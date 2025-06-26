Анна Мустафина, врач-гинеколог, член общества «Врачи за жизнь», стаж работы 28 лет, рассказала о некоторых физических последствиях аборта для женского организма.

— Вы уже много лет являетесь членом общественной организации «Врачи за жизнь», в женской консультации стараетесь отговаривать женщин от абортов. На чем вы делаете акцент?

— Конечно, в первую очередь говорю, что ребенок — дар Божий, жизнь с самого начала. Как врач, всегда объясняю, что аборт — это не операция по излечению, не лечение. Во время аборта сразу два человека страдают — ребенка убивают, а женщина получает физические и психологические травмы. Между прочим, пациентка тоже может погибнуть, ведь в потенциальных рисках аборта указана и смерть матери. Даже в официальных медучреждениях во время аборта женщина может скончаться. Далее разбираем, какие последствия имеет аборт.

Например, известно, что после аборта бывает воспаление. Это никому не надо доказывать. Любая женщина, которая прошла через аборт, знает, что у нее было воспаление. Вопрос в том, какова длительность этого недуга и каковы его последствия. Примерно у 10−20% женщин достаточно крепкое здоровье, и организм более или менее справляется с травмами, нанесенными при аборте. В этом случае воспаление может пройти бесследно, а 80% пациенток после этого воспаления получают хронические заболевания придатков, матки, шейки матки.

— Чем коварны эти заболевания?

— Знаете, что такое хронический эндометрит? Это заболевание слизистой оболочки матки. Любой акушер-гинеколог скажет, что это до конца не лечится. Нужно приложить много усилий, чтобы недуг хотя бы в ремиссию вывести. Сейчас существует большой спектр антибиотиков, но тем не менее лекарство не всегда доходит до места назначения. Почему? Потому что в природе заложено так: в матке стерильно. Шейка матки выделяет слизь — достаточно большого размера, которая и защищает от проникновения микроорганизмов в полость матки. Именно поэтому данный орган так уязвим при аборте: во время процедуры вводится сначала расширитель, потом кюретка, и защитный слизистый барьер преодолевается. Достать совершенно стерильный инструмент невозможно, потому что даже если его только что вытащили из стерилизатора, то какое-то время пронесли по воздуху, где содержатся микроорганизмы. Подчеркну еще раз: у матки нет защиты, она изначально не рассчитана на то, что в нее попадут микробы. Поэтому эндометрит развивается в большом проценте случаев после аборта — больше 50%.

— Кроме инфекции, каковы еще риски во время аборта?

— Аборт делается вслепую, без контроля зрения, врач видит только вход, цервикальный канал, а дальше он вводит инструменты и действует на ощупь. Кроме того, врач не прямо вводит инструмент, матка имеет наклон — вперед или назад, могут быть особенности у разных пациенток, различные строения матки, и врач может зондом ее продырявить. Это называется перфорация матки. Медик может частично перфорировать, то есть не насквозь, а может и полностью проткнуть и даже задеть органы брюшной полости, вызвать перитонит и спаечный процесс. Хорошо, если перфорация вовремя диагностирована, но иногда ее могут и не заметить, если она частично прошла. Потом перфорация дает рубец. Опять же, удачно, если его выявят: он создает большой риск для последующих беременностей. Это могут быть спайки — внутриматочные синехии, которые вызовут или аменорею, или сделают невозможным прикрепление плодного яйца. А если все-таки плодное яйцо прикрепится к этому рубцу, то может быть врастание плаценты, что приведет к кровотечению в родах. Акушер-гинеколог всегда интересуется, были ли какие-то хирургические вмешательства, были ли аборты. Медик расспрашивает не из любопытства, а потому что он прекрасно знает, что наличие абортов, даже одного, в анамнезе женщины — огромный риск для последующей беременности.

— Что это может быть?

— Невынашивание беременности, инфекционное осложнение беременности. Давайте посмотрим: если поврежденный эндометрий, значит, он не совсем полноценный для ребенка. Младенец имплантируется и получает недостаточное кровоснабжение, он может отставать в развитии, может быть маленьким по весу, не совсем здоровым — ментально и физически. Акушер-гинеколог, узнав об аборте, новой беременности уделяет повышенное внимание: чаще направляет на УЗИ, убеждается, нет ли там внематочной беременности. В трубе после воспаления образуются спайки, беременность может и не наступить, если трубы непроходимы. При частичной их непроходимости беременность наступает, но до матки плодное яйцо не доходит, оно остается в трубе, яичнике или где-то еще, и возникает внематочная беременность. Есть риски в беременности и самих родах — аномалия родовой деятельности, аномалия прикрепления плаценты, пониженная масса тела ребенка.

За свою практику врач-гинеколог видит столько историй, столько аномалий, последствий, которых могло бы не быть, если бы сохранили жизнь младенцу. Недостаточно эндометрия, инфекционное поражение эндометрия, хронический эндометрит, неполноценность шейки матки, аномальное прикрепление. Были случаи шеечной беременности — когда плод прикрепился не в полость матки, а в ее шейку. Приходилось удалять всю матку, потому что такое врастание привело к кровотечению. Немало случаев, когда женщины оставались не только бесплодными, но и без детородных органов. Все эти грустные вещи настолько очевидны для врача.

— Тем не менее нередко пациентки говорят: «Это у кого-то тяжелые последствия, а у меня ничего не будет, мама сделала несколько абортов — и ничего, жива-здорова..»

— Такие разговоры, что у мамы, тети, подруги все нормально, не совсем адекватны, потому что вы не знаете, что у ваших родственниц и знакомых было. Например, почему у кого-то из них развилась онкология в шейке матки или рак груди. После аборта риск рака молочной железы возрастает в два раза. Это не страшилки, не мистика, это объясняется с медицинской точки зрения: организм настраивается на беременность, роды, грудное вскармливание, начинает продуцировать молозиво — и вдруг все прервалось. Одно дело, когда происходит самопроизвольный выкидыш: организм сам выключает функцию, сначала на гормональным уровне, а потом уже на механическом. А при аборте? Можно сравнить с деревом, которое в разгар цветения и роста, взяли и под корень срубили. Потом удивляемся, почему на этом самом месте через какое-то время поднимается не сильное и красивое растение, а какое-то кривое и хилое. К нему еще надо привязывать палочки для выравнивания, постоянно следить за ним. Напоминает ситуацию: ребенка тебе дает Господь, а ты не берешь, отказываешься. А потом, когда с трудом забеременела, выносила 9 месяцев, не выходя из отделения гинекологии, потратив если не все, то половину своего состояния на уход за беременностью, на роды, родила своего ребеночка и ходишь за ним, трясешься каждую минуту, не радость от материнства получаешь, а сплошные тревоги по поводу его здоровья — как физического, так и психического.

Аборт оказывает отрицательное влияние на гормональный фон, на щитовидную железу, на гипофиз, гипоталамус, яичники. Например, сбиваются дни женского недомогания.

Еще одно последствие — нарушение интимной жизни. Почему-то замалчивается этот момент. После аборта в связи с повреждением матки, шейки матки могут быть фригидности, отсутствие удовольствия, наличие боли, неприятных ощущений от близости и психологическая составляющая — женщина переживает, что не может полноценно радоваться супружеской жизни, и мужа это не устраивает. На этом фоне могут происходить конфликты и ссоры в семье.

— Анна, что бы вы добавили в конце разговора?

— Вам Господь дает эту жизнь, берегите ее, потому что это дар Божий, это величайший подарок.

Абортом вы не только наносите своему телу боль, не только получаете физические последствия, но и травмируете душу. Вы обязательно вспомните о дне, когда решились на аборт, и будете сожалеть, плакать о содеянном. В то же время женщины, которых удалось уговорить сохранить беременность, подарить жизнь, никогда не жалели, что стали мамами. Я среди пациенток не знаю, чтобы кто-то сказал: зря вы меня уговорили родить. Наоборот, приходят женщины с мужьями, детьми и благодарят за семейное счастье, делятся: как могли тогда-то подумать об аборте, как могли взвешивать жизнь ребенка и какие-то финансовые или жилищные проблемы.

У меня есть положительные примеры, есть пациентки, которые решились родить, несмотря на кажущиеся безвыходные ситуации. Например, девушке 17 лет, мама отправляет ее на аборт, папа выгоняет из квартиры и вообще заявляет, что она больше не дочь ему, молодой человек скрылся, а она звонит по горячей линии центра помощи женщинам. В этих центрах работают настоящие энтузиасты своего дела, верующие неравнодушные люди, помогают с жильем, устройством на работу, с медосмотром и так далее. В результате ребенок у юной пациентки родился. Она сохранила жизнь, а отношения с родителями быстро наладились: еще недавно они слышать ничего не хотели о ней, а увидели внука — и сердца растаяли. Другая пациентка была настроена на аборт, потому что собиралась защитить кандидатскую диссертацию. Беременность не входила в планы, вернее, разрушала их. Но она одумалась: жизнь ребенка бесценна. Женщина стала счастливой мамой, а научную степень чуть позже, но все равно получила.

Мне хочется, чтобы будущие мамы понимали: любые проблемы, трудности имеют особенность разрешаться. Не было квартиры — появилась или сняли; потеряли работу — пригласили на новую; жених растворился — родители, друзья помогают, встречается хороший и достойный человек. А сделав аборт, назад не отыграешь, ребенка уже не вернуть.

С Анной Мустафиной беседовала Александра Грипас

https://pravoslavie.ru/170 794.html