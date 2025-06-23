Священномученик Тимофей родился 3 мая 1900 года в деревне Трубниково Кирсановского уезда Тамбовской губернии* в семье крестьянина Константина Ульянова. Окончив земскую школу, Тимофей в 1917 году поступил служить в храм псаломщиком.

В 1931 году Тимофей Константинович переехал в Московскую область.

В 1932 году он был рукоположен во диакона и в том же году во священника и служил в Вознесенском храме в селе Сатино-Русское Подольского района.

Отец Тимофей был арестован 26 ноября 1937 года и заключен в тюрьму в Серпухове. В качестве свидетелей против него были привлечены председатели сельсовета и колхоза. Председатель сельсовета показал, что священник, зайдя в помещение сельсовета для получения сведений о своих обязательствах перед государством, в присутствии находящихся в сельсовете посторонних людей стал жаловаться и высказывать контрреволюционные настроения, утверждая, что советская власть издевается над духовенством, требуя от него уплаты непосильных налогов, не считаясь с доходами. Председатель колхоза показал, что священник вел среди крестьян агитацию по привлечению их в церковь, и колхозники, бывало, укоряли председателя, что он не пускает их в церковь, заставляет работать в то время, когда люди идут в церковь, а им не предоставляется такой возможности.

— Объясните, последователем как ой ориентации вы были ко дню вашего ареста? — спросил отца Тимофея следователь.

— Ко дню моего ареста я являлся последователем тихоновской ориентации, — ответил священник, и на этом допросы были окончены.

1 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Тимофея к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой на этап священник был переведен в Таганскую тюрьму в Москве.

Священник Тимофей Ульянов умер 23 июня 1940 года от голода во 2-м лазарете Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря в городе Советская Гавань Приморского края и был погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 196−197

Библиография

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том III. Тверь, 2005. // Составитель жития священник Максим Максимов.

https://fond.ru/userfiles/person/487/1 524 591 343.pdf