Пермская епархия принесла многий плод мученичества — пострадавших священников, диаконов и мирян; дни кончины некоторых из них неизвестны, и потому их память Церковь празднует в день памяти первого мученика-архиерея Пермской епархии Андроника.

Священномученик Николай родился 9 апреля 1858 года в семье священника Петра Конюхова. В 1879 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и был назначен учителем и законоучителем Камгортского начального училища Чердынского уезда Пермской губернии, в 1886 году — законоучителем Цидвинского начального училища.

4 октября 1887 года он был рукоположен во священника к Введенской церкви в селе Камгорта, в 1889 году — переведен в Воскресенский собор в городе Чердыни и назначен законоучителем городского двухклассного женского училища. За хорошее преподавание Закона Божия в 1889 году ему была объявлена благодарность. В 1897—1899 годах отец Николай избирался окружным духовником; с 1899-го по 1905 год был помощником благочинного 1-го округа Чердынского уезда, а с 1905-го по 1911 год — благочинным; с 1899-го по 1906 год он был законоучителем в Чердынской женской прогимназии. В 1906 году отец Николай был награжден наперсным крестом. С 1901-го по 1907 год он вел беседы о православном вероучении с нижними чинами Чердынской воинской конвойной команды. 27 декабря 1908 года отец Николай был возведен в сан протоиерея. С 1912 года он исполнял должность казначея Чердынского отделения Пермского училищного совета и был кандидатом в члены благочиннического совета. Во время служения отца Николая в соборе в 1909—1911 годах были расширены трапезная, приделы и паперть собора, украшением Чердыни стала высокая восьмигранная колокольня.

В 1913 году вышел указ о назначении настоятелем собора другого священника; это повергло прихожан в большую печаль, и в октябре 1913 года они направили епископу Пермскому и Соликамскому Палладию два прошения об оставлении отца Николая настоятелем, под одним подписалось сто пять прихожан, под другим — восемьдесят пять. 9 ноября 1913 года они отправили обер-прокурору Святейшего Синода письмо, в котором просили «во имя справедливости, во имя всего святого оставить протоиерея отца Николая Конюхова по-прежнему настоятелем собора во внимание к его 24-летней службе в соборе и трудам его по перестройке собора в величественный храм». 13 мая 1914 года указом Пермской духовной консистории отец Николай был оставлен настоятелем Воскресенского собора, в котором прослужил до своей мученической кончины.

Протоиерей Николай Конюхов был расстрелян большевиками-безбожниками в декабре 1918 года около селения Юрла, куда отступили под натиском белых отряды красноармейцев, ведя с собой арестованных. Тело священника нашли в феврале следующего года, он лежал в снегу со скрещенными на груди руками, со сквозной раной в голове, его перевезли в Чердынь, где отец Николай был торжественно погребен.

Библиография

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 175−177

Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Книга 2. Тверь, 1996.

Агафонов П. Духовенство Пермской епархии 1918−1928 гг. Пермь, 1997.

Простите, звезды Господни! Составитель Виктор Королев. Фрязино, 1999.

https://fond.ru/kalendar/468/nikolay/