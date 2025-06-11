Делегация Греции, в состав которой вошли представители министерств иностранных дел, образования, культуры, спорта, а также по делам религий, 2 июня прибыла в столицу Египта. Цель визита — обсуждение статуса монастыря Святой Екатерины на Синае. Ранее греческие СМИ распространили новость, что египетский суд принял решение закрыть эту обитель, конфисковать имущество и выселить монахов. Утверждалось, что власти страны якобы планируют превратить монастырскую территорию в музей под открытым небом. Сообщение вызвало резкую реакцию Элладской, Иерусалимской и Константинопольской церквей.

Архиепископ Афинский Иероним II заявил, что «происходящее с монастырем на Синае — жестокий удар по греческому православию». В поддержку обители выступил и Константинопольский патриарх Варфоломей. В специальном пресс-релизе говорится: «Вселенский патриархат обращается к правительству Арабской Республики Египет с просьбой найти подходящий способ сохранения статус-кво собственности священного монастыря, который ислам уважал и защищал на протяжении веков». Тревогу по поводу закрытия обители выразило и греческое правительство. В Министерстве иностранных дел Греции пояснили, что судьба монастыря обсуждалась в начале мая в ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и было достигнуто соглашение о прекращении судебных преследований монастыря. Имеется в виду договор, который был призван положить конец длительным юридическим спорам о правах собственности на монастырь Святой Екатерины, поданных с 2015 года администрацией Южного Синая. В частности, оспаривался 71 объект недвижимости. Монастырь проиграл в первой инстанции, но на апелляции, при поддержке греческого правительства, был достигнут компромисс о внесудебном урегулировании.

Текст договора согласован в конце декабря 2024 года после длительных переговоров между губернатором Южного Синая Халедом Мубараком Хусейном Бакри и игуменом обители архиепископом Синайским, Фаранским и Раифским Дамианом Самардзисом. В документе также признавались права собственности монастыря. Стороны заявили о согласии с тем, что все здания, участки, церкви и сопутствующие постройки являются собственностью монастыря. Греческая сторона ожидала подписания соглашения Министерством юстиции Египта.

Обитель Святой Екатерины была основана в IV веке в центре Синайского полуострова у подножия горы Синай (библейская гора Хорив) на высоте 1570 м. Укрепленное со всех сторон здание возводилось по приказу византийского императора Юстиниана в VI веке. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания. В 2002 году комплекс был включен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Библиотека монастыря насчитывает около 1,8 млн рукописных листов. Ее коллекция религиозных манускриптов уступает только ватиканской библиотеке. В монастыре хранятся книги на греческом, иврите, арамейском, коптском, амхарском, грузинском и армянском языках. В этом собрании есть Сирийский кодекс V века, манускрипт VI века с фрагментом Евангелия от Матфея, старинная Псалтырь на славянском языке, написанная в XI веке.

Несмотря на то что эта древнейшая в мире обитель с непрерывной богослужебной практикой считается греческой, канонически монастырь принадлежит Синайской православной церкви — самой малочисленной в мире, которая входит в состав Иерусалимского патриархата. «Иерусалимский патриархат утверждает свою церковную юрисдикцию над монастырем, который неизменимо находится под его защитой. Наша священная обязанность — обеспечить продолжение христианского богослужения на этом святом месте, как это было на протяжении 17 веков. Мы осуждаем любое посягательство на физический или юрисдикционный статус наших мест поклонения», — говорится в коммюнике, опубликованном 30 мая на сайте Иерусалимской церкви.

Власти Египта опровергли сообщения о закрытии обители: «Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси вновь подчеркивает полную приверженность сохранению уникального религиозного и священного статуса монастыря Святой Екатерины и неприкосновенности этого статуса». В ведомстве сообщили, что утверждения о конфискации монастыря и его территорий «не соответствуют действительности». Представитель МИД Египта Тамим Халлаф уточнил, что «решение суда подтверждает, что монахам монастыря позволено и дальше использовать территории и религиозные и археологические объекты в этом районе». «В решении суда был указан ряд находящихся в отдалении от монастыря территорий, собственность или владение которыми не подтверждены какими-либо документами. Следовательно, они считаются территориями, принадлежащими государству», — заключил Халлаф.

В синайской общине не очень верят заявлениям официальных лиц Египта. Как пояснил Дамиан Самардзис в интервью греческому ресурсу Ekirikas, у монастыря до сих пор нет прав собственности на землю. «Еще в 1980 году мы передали в общей сложности 71 папку документов, и нам даже дали расписку об их получении. Мы ждали, когда придет комиссия и признает права собственности на эту землю. Но нам не дали ничего. Спустя 20 лет египетское государство пришло к нам и сказало: это слишком много, это не так, то не эдак — и, конечно, ничего нам не дало. Нам говорят: у вас нет права владеть, вы пришлые, хотя мы живем на Синае с VI века». «Власти извлекают прибыль от паломников, которые приезжают поклониться святыням Синая, но при этом отказываются признать наши права на эту землю», — заявил архиепископ Дамиан. Он утверждает, что, несмотря на договоренности на правительственном уровне, чиновники на местах выдвигают совершенно иные требования.