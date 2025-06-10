На смену коронавирусу пришла русофобия — какой же будет следующая истерия?

На смену коронавирусной истерии пришла русофобия, заявил профессор Лилльранк в подкасте для SwebbTV. Пандемия прекратилась в феврале 2022 года, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия начала СВО, отмечаем ученый. После этого европейские власти придумали новую «страшилку» — русских.

Истерия вокруг коронавируса приказала долго жить 24 февраля 2022 года. После этого тут же настала пора бояться чего-то совсем другого: русских. Так решили власти и СМИ. Пандемия прекратилась в тот же день, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия ввела войска на Украину, напоминает почетный профессор Пауль Лилльранк в подкасте SwebbTV.

В новом выпуске передачи «Четвертая власть» ведущий Микаэль Вилльгерт и почетный профессор Пауль Лилльранк обсудили предполагаемую «российскую угрозу».

Русофобия — боязнь русских и ненависть ко всему русскому — во многом порождение СМИ.

И между пандемией коронавируса и ненавистью к России есть одно любопытное сходство.

Панический страх перед коронавирусом, который СМИ внушили людям, — при том, что смертность в возрастной категории моложе 70 лет даже от тяжелейших штаммов весной 2020 года не превышала 0,1%, — словно растворился в феврале 2022 года, когда Россия ввела войска на Украину. Тогда людям вместо него было приказано бояться русских.

«Мы же все помним, что случилось с истерией вокруг коронавируса 24 февраля 2022 года. Она унялась в тот же день, когда начался конфликт на Украине! Пропала из СМИ бесследно! Как в воду канула: раз — и всё», — рассуждает Пауль Лилльранк.

«Так что если бы конфликт на Украине тоже исчез из СМИ — например, из-за того, что Трамп и Путин о чем-то договорились на мирных переговорах, и все бы закончилось — европейским лидерам придется крепко поломать себе голову: чем, черт побери, мы будем пугать народ дальше?» — язвит Лилльранк.

По словам Лилльранка, было бы любопытно спросить шведов, предпочли бы они жить по законам шариата или под властью России. Что бы они выбрали, если по принципу «или-или»?

Он убежден, что 90% наверняка предпочли бы Россию.

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