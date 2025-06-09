Создание и функционирование российских кадетских корпусов за рубежом — малоизученная страница нашего прошлого. Оказавшиеся в ходе Гражданской войны во время исхода из России вместе с белой армией, кадетские корпуса были воссозданы в Югославии (Крымский, Донской, Первый Русский кадетские корпуса), Тунисе (Морской кадетский) и Шанхае (1-й Сибирский и Хабаровский). Около 2000 кадет получили там среднее образование, большинство из них окончило европейские высшие учебные заведения. Последний из перечисленных выше корпусов прекратил своё существование в Югославии в 1944 году. Однако продолжало существовать ещё одно русское учебное заведение.

Корпус-лицей императора Николая II был учреждён 1 января 1930 года в Париже и просуществовал до 1964-го, став последним зарубежным российским кадетским корпусом. В 1926 году во время очередной встречи генерал-лейтенанта В. В. Римского-Корсакова с выпускниками 1-го Московского императрицы Екатерины II кадетского корпуса была высказана идея об открытии кадетского корпуса в Париже. Среди тех, кто встречался с Римским-Корсаковым, был выпускник Морского корпуса Белоусов, некоторое время обучавшийся в 1-м Московском. Белоусов не только проявил интерес к этой идее, но и решил принять активное участие в поиске средств на покупку здания для корпуса.

Вскоре по служебным делам Белоусов вылетел в Соединённые Штаты, где очень надеялся найти поддержку у кого-либо из своих многочисленных знакомых. Особые надежды он возлагал на одного из своих друзей по Морскому корпусу, лидера русских фашистов бывшего гардемарина Анастасия Вонсяцкого, женатого на богатой американке.

Чтобы разговор был предметным, Белоусов привёз с собой два иллюстрированных журнала из истории Крымского кадетского корпуса, существовавшего до 1929 года в Югославии. В одном из журналов на фотографиях были изображены маленькие оборванные и грязные кадеты, только что прибывшие из России в Королевство сербов, хорватов и словенцев, а в другом — они же, уже в кадетской форме в качестве воспитанников Крымского корпуса под руководством Римского-Корсакова.

«Показав эти журналы Вонсяцкому и спев с ним нашу „Звериаду“, — писал Белоусов в письме одному из своих друзей, — я сказал, что уверен в том, что он поможет генералу в его хорошем начинании. Вонсяцкий спросил: „Сколько надо?“ Я сказал, что отвечу дня через три и послал Римскому-Корсакову телеграмму. Через два дня я получил ответ: „Хорошо, если бы 100 тысяч франков“. Вонсяцкому я сказал — 200 тысяч франков. Не говоря ни слова, он подписал чек на 200 тысяч франков (тогда это было 20 000 долларов)»1.

В конце августа 1929 года в Париже был зарегистрирован Русский комитет, предназначенный для возможной организации русских учебных заведений: для мальчиков — кадетского корпуса императора Николая II, для девочек — лицея императрицы Александры Фёдоровны. Комитет возглавил князь Никита Александрович, а почётное покровительство над создаваемыми учебными заведениями взяли великая княгиня Ксения Александровна и князь Гавриил Константинович. В состав комитета вошли архиепископ Серафим, генерал А. П. Кутепов, Н. Д. Тальберг, князь М. Горчаков2.

Из двух проектов удалось осуществить только один — создать учебное заведение для мальчиков — корпус-лицей императора Николая II. На пост директора корпуса попечительский совет пригласил генерал-лейтенанта Римского-Корсакова. Корпусной праздник отмечался 19 декабря.

На полученные деньги был куплен дом в местечке Виллье-Ле-Бел в 18 километрах к северу от Парижа. Здание, предоставленное корпусу, было запущено, в нём никто не жил. Фасад здания выходил на улицу, а с тыльной стороны к нему примыкал большой участок, заросший травой и кустарником. Обстановка в здании была скромная и небогатая. Постепенно здание было приведено в порядок и приспособлено для занятий. Просторный участок, примыкавший к зданию, был превращён в плац для строевых занятий, игр и проведения занятий по гимнастике.

Корпус-лицей начал формироваться с нуля. Всё приходилось доставать: кровати для спален, парты для классов, учебники и учебные пособия, кадетскую форму. Для этого устраивали благотворительные балы, проводили сбор средств среди русских людей, желавших воссоздания кадетского корпуса.

Ввиду того, что французский закон запрещал существование иностранных военных учебных заведений на территории Франции, учебное заведение попеременно называлось то корпус, то корпус-лицей или лицей императора Николая II, или Русский лицей, а перед закрытием в 1964 году — просто Русская школа. Ведавший делами корпуса Русский комитет возглавил генерал Е. К. Миллер, а после его похищения чекистами генерал-майор Е. Ю. Бем.

В утверждённом положении об учебном заведении было сказано: «Корпус-лицей императора Николая II» является закрытым учебным заведением и имеет целью воспитание и образование русских детей и юношей в духе девиза императорских российских кадетских корпусов — «Вера, Царь и Отечество». Корпус не представляет собою благотворительного учреждения и в текущих своих потребностях содержится на поступления платы за воспитанников.

В корпус принимаются дети беженцев, при приёме преимущество отдаётся сыновьям бывших кадет. Курс корпуса рассчитан на 8 классов (если встретится необходимость, то и приготовительный) с программой кадетских корпусов, изменённой сообразно условиям времени и места"3.

В течение всех лет существования корпус функционировал за счёт взносов родителей, на частные пожертвования, прибыль от благотворительных концертов и балов и ежегодную помощь Лидии Павловны Детерлинг.

Программа обучения должна была гарантировать выпускникам после окончания корпуса-лицея получение степени бакалавра и поступление во французские вузы. До 4 класса преподавание велось на русском языке (уроки французского были ежедневно), с 4 класса — основные предметы преподавались по-французски. Закон Божий, русский язык, русская история, география и законоведение — на родном русском языке. На территории корпуса кадетам разрешалось носить установленную для воспитанников форму. За пределами корпуса воспитанники должны были находиться в гражданском платье. Для корпуса устанавливался особый нагрудный знак.

Корпус постоянно испытывал финансовые затруднения, поэтому долгие годы не удавалось одеть всех кадет в одинаковую форму. Эта цель была достигнута только в 1940 году. Во время немецкой оккупации кадеты ходили в форме не только в одиночку, но и строем, к большому удивлению населения, которое не могло понять, кто они такие.

За время существования (1930−1964) корпус прошёл три периода в своём развитии. В 1930—1937 годах корпус располагался в местечке Виллье-Ле-Бел в 18 километрах к северу от Парижа. В это время происходило становление корпуса. Был произведён первый выпуск. В 1937—1959 годах корпус находился в Версале. Новый дом был арендован и отреставрирован усилиями капитана Б. В. Сергеевского. В 1940-х годах в корпусе числилось свыше 100 кадет. В 1959—1964 годах корпус переехал в город Дьепп на берегу Ла-Манша, куда он был перевезён Л. С. Ракитиным. В 1964 году корпус перестал существовать.

1 ноября 1930 года в корпус приехали первые 32 кандидата на поступление. После вступительного экзамена воспитанники был разбиты на 2 класса: старший приготовительный — 17, и первый класс — 15 воспитанников. При открытии корпуса генерал Римский-Корсаков произнёс фразу: «С мала ключика студёна потекла река, с невеличка зачиналась Москва», которая затем была выписана на стене корпусного зала среди множества портретов, гравюр и реликвий старой России и заповедей генералиссимуса А. В. Суворова: «Послушание, Упражнение, Дисциплина, Чистота, Здоровье, Опрятность, Бодрость, Смелость, Храбрость, Победа, Слава! Слава! Слава!».

Висело также завещание генерала Римского-Корсакова:

Я Вам завещаю одно:

Храните святые заветы,

На Русь принесите всё то,

Чем русские жили кадеты"4.

Воспитателем первого класса был назначен капитан В. Р. Маевский, выпускник Михайловского артиллерийского училища, бывший офицер-воспитатель Крымского кадетского корпуса; офицером-воспитателем старшего приготовительного — полковник Б. Д. Приходкин, георгиевский кавалер, выпускник Петровского-Полтавского кадетского корпуса (1896), Константиновского артиллерийского училища (1898).

Приходкин был одним из тех, кто по крупицам собирал материалы по истории российских кадетских корпусов, издавал журнал «Кадеты», написал трилогию «Кадет. Юнкер. Офицер», создал музей «Родной корпус», участвовал в создании Союза российских кадетских корпусов в Париже5.

Одно время воспитателем в младшем классе был известный русский историк Антон Антонович Керсновский, автор «Истории русской армии». Набор в корпус производился ежегодно, но классы были немногочисленными, по 8−10 человек. Учебный день в корпусе начинался с подъёма в 7.00. Затем следовали обязательная гимнастика, водные процедуры, молитва. Завтрак обычно состоял из чая с молоком, ячменного кофе, хлеба с вареньем, какой-либо каши. В 8.30 начинались уроки, в 14.00 — обед и три часа свободного времени. С 17.00 — самоподготовка, в 21.30 — отбой.

На Рождество после возвращения кадет с каникул устраивалась ёлка. Учебный год обычно заканчивался в мае весенним спортивным праздником с участием родственников кадет, друзей и гостей. С 1933 года небольшие группы кадет по 10−15 человек стали ежегодно выезжать летом на юг Франции в лагерь Национальной организации витязей, где жили общей с витязями жизнью, но в отдельных палатках и ходили в своей форме. В 1933 году Римский-Корсаков скончался и директором корпуса стал генерал Е. Я. Врасский.

В апреле 1935 года великий князь Гавриил Константинович стал шефом старшего 5-го класса. В декабре того же года корпусу было вручено знамя. В 1910 году оно было пожаловано Николаем II Ливадийско-Ялтинской потешной роте — воинской организации русских мальчиков и юношей при сводном батальоне 52-го Виленского полка. Во время Гражданской войны знамя хранилось у генерала П. Н. Врангеля, который вывез его в Югославию, где оно было вручено восстановленному Николаевскому кавалерийскому училищу.

После расформирования училища знамя было передано великому князю Николаю Николаевичу. После его смерти стяг хранился у его супруги великой княгини Анастасии Николаевны. Образец знамени был утверждён в 1883 году и включал три полосы: вверху — белую, посредине — жёлтую, внизу — чёрную. По углам — двуглавые орлы. В центре — императорский вензель. На оборотной стороне в ополченском кресте икона св. Алексея, митрополита Московского, так как потешные войска носили имя царевича Алексея7.

Знамя корпусу вручил Миллер, который принял участие и в церемонии прибивки знамени к древку. Первым гвоздём, который Миллер вбил в древко, был приготовленный им гвоздь из знамени императорской эпохи. По окончании прибивки генерал передал знамя заместителю вице-фельдфебеля кадету Андрею Шмеману. Настоятель корпусного храма отец Зосима совершил установленный чин освящения знамени, после чего знамя было вручено коленопреклонённому директору, который, поцеловав знамя, передал его знаменщику. Кадеты поочерёдно подходили к знамени и, преклонив колено, целовали его.

Весной 1937 года состоялся первый выпуск корпуса-лицея из 9 человек: 5 вице-унтер-офицеров — Н. Нестеров, П. Чесноков, Г. Винтер, князь Н. Репнин, И. Траскин; кадеты — К. Радищев, В. Голиков, С. Клепацкий и О. Орлов. Корпусной парад принимал великий князь Гавриил Константинович. В ходе парада кадеты продемонстрировали присутствующим образцы формы российской императорской армии: александрийского гусара в венгерке, гвардейского артиллериста в полной парадной форме, морского офицера, гвардейского сапёра, казачьего генерала.

П. Чесноков, Г. Винтер, князь Н. Репнин, И. Траскин; кадеты — К. Радищев, В. Голиков, С. Клепацкий и О. Орлов. Корпусной парад принимал великий князь Гавриил Константинович. В ходе парада кадеты продемонстрировали присутствующим образцы формы российской императорской армии: александрийского гусара в венгерке, гвардейского артиллериста в полной парадной форме, морского офицера, гвардейского сапёра, казачьего генерала.

Летом 1937 года корпус переехал в новое помещение в Версале, в историческое здание, в котором во время Первой мировой войны был расквартирован штаб английской армии. До переезда в корпусе было 7 классов. Во время Второй мировой войны один кадет участвовал в борьбе с фашизмом в рядах французского сопротивления, несколько выпускников корпуса-лицея вступили в ряды РОА.

Ввиду перемен в составе корпусного персонала в 1951 году в лицее было прекращено преподавание всех предметов, кроме Закона Божьего и русского языка, кадеты начали посещать французский лицей. Такое расписание значительно изменило характер корпусной жизни. Но кадетскую форму с алыми погонами носили в корпусном здании до конца, до 1964-го.

К 1957 году корпус не смог покрыть всех расходов по содержанию учебного заведения, не хватало средств на оплату здания, в котором располагался корпус. В 1959 году корпус был перевезён в город Дьепп, на северном берегу пролива Ла-Манш. Это далеко от Парижа, от русской колонии, количество кадет резко сократилось, а с этим уменьшились и вклады родителей. Организации, которые раньше помогали, не в состоянии были продолжать помощь. К моменту переезда корпуса в нём числился 21 воспитанник, из которых только четверо имели родителей. К 1964 году в корпусе осталось всего 7 человек: директор, его супруга, повар и 4 ученика. Летом директор корпуса был вынужден сдавать комнаты отдыхающим. В 1965 году дом, в котором размещался корпус-лицей, был продан.

За всё время существования корпусалицея директора и офицеры-воспитатели никогда не носили военной формы. Форма кадет состояла из фуражки с красным околышем, гимнастёрки защитного цвета зимой и белой летом, чёрных брюк и ботинок. Для гимнастических упражнений и выступлений кадеты надевали белые безрукавки с чёрными двуглавыми орлами.

В корпусе-лицее с годами сложились свои традиции. Все кадеты старшего класса имели «кадетскую тетрадь», в которую заносились «Звериада» и всевозможные воспоминания. Все поступившие в корпус назывались «шпаками» или «сугубыми» и оставались такими до «крещения». У каждого кадета был свой «крёстный отец», который готовил крестника к «обряду крещения».

Церемония происходила под начальством «полковника» выпуска, в присутствии «генерала» выпуска, ночью при свечах. Зачитывался «свод кадетских уставов», и по окончании церемонии кадету выдавалась полная форма. В конце учебного года ночью производились похороны «альманаха», сжигали тетрадь и закапывали гроб в присутствии двух «вдов», которыми считались два последних ученика выпускного класса.

В 1940-х годах установилась традиция выдачи «погончика» подругам кадет старшего класса. Они его с гордостью надевали при парадных случаях. В корпусе исполняли и передавали из выпуска в выпуск «Звериаду». Каждый выпуск добавлял свои куплеты. Но как бы «Звериада» ни удлинялась, последним куплетом был:

«Прощай же корпус, не забудем

Его торжественной красы.

И долго-долго помнить будем

В нём проведённые часы»8.

При корпусе со дня его образования действовала корпусная церковь св. Николая Чудотворца, в которой находились две иконы большого размера, заказанные генералом Римским-Корсаковым к открытию учебного заведения. Из корпуса-лицея вышло несколько священников и один архиерей: Савва Шимкевич, Пётр Чеснаков, Михаил Осоргин, Михаил Фотунатто и архиепископ Серафим.

В 1939 году корпус-лицей окончил Александр Дмитриевич Шмеман (1921−1983), протопресвитер, один из крупнейших богословов современности, сын офицера лейб-гвардии Семёновского полка Дмитрия Шмемана, награждённого многими медалями и орденами в Первую мировую войну. Александр окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (1945), преподавал там же церковную историю, в 1946 году принял священство. В 1951 году с женой и детьми переселился в Нью-Йорк, приняв приглашение Свято-Владимирской духовной семинарии. В 1959 году защитил в Париже докторскую диссертацию по литургическому богословию, с 1962 по 1983 годы — декан Свято-Владимирской семинарии. Его перу принадлежит большое число научных трактатов и статей по теологии и православной традиции христианства9.

За 34 года в корпусе-лицее прошло обучение около 500 воспитанников, около 150 окончили корпус с аттестатами. В 1940-е годы в корпусе ежегодно числилось около 100 кадет10. А. С. Скрябин, кадет первого выпуска, стал химиком, Н. Л. Корсаков — архитектором, строителем, М. М. Синицкий — конструктором, Н. Б. Лёвшин — предпринимателем. И. И. Траскин, сын капитана лейб-гвардии Измайловского полка Ильи Владимировича Траскина, одного из основателей корпуса-лицея, стал автором ряда изобретений. Вместе с отцом всю жизнь собирал и хранил реликвии, связанные с русской историей и культурой. В семейном архиве Траскиных имеются документы XVII века, письма Достоевского и Толстого, гравюры, награды. И. И. Траскин хранил также архив Измайловского полка, собранный на чужбине офицерами-измайловцами. В 2002 году он передал бережно сохранённые реликвии семьи и полка в дар России.

После закрытия корпуса кадеты стали периодически встречаться на дружеских встречах во Франции. С 1995 года активно действует Объединение кадет корпуса-лицея императора Николая II. Его председателем был избран Андрей Дмитриевич Шмеман. Андрей Шмеман — родной брат Александра Дмитриевича. Он также окончил Корпус-лицей в 1939 году, в течение многих лет возглавлял в Париже организацию «Русские витязи», занимавшуюся приобщением детей к русской культуре и истории. Шмеман всю жизнь прожил с так называемым «нансеновским паспортом» — временным удостоверением личности, служившим заменой паспорта для апатридов и беженцев. Многие годы Шмеман работал администратором небольшой картинной галереи, но в то же время уделял много сил и труда социальной помощи людям русской эмиграции. В 2004 году Президент России Владимир Путин во время пребывания во Франции встретился в Канне со Шмеманом и вручил ему российский паспорт11.

В день кончины великого князя Константина Константиновича, 15 июня, Объединение отмечает «День кадетской Скорби» — ежегодное поминовение всех скончавшихся офицеров-воспитателей, преподавателей кадетских корпусов и кадет. В этот день члены Объединения посещают кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. После панихиды все собравшиеся участвуют в дружеской встрече с угощением в соседнем «Русском доме».

Правление собиралось регулярно десять раз в году в помещении кадетского музея в Париже. С кончиной Шмемана, в ноябре 2008 года, музей, хранителем которого он был, прекратил своё существование.

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1. Кадетская перекличка (Нью-Йорк). 1977. № 18. С. 89.

2. Там же. 2002. № 72−73. С. 99.

3. Там же. С. 100.

4. Там же. С. 108−109.

5. Российская кадетская перекличка. 2008. № 4. С. 90.

6. Кадетская перекличка. 2002. № 72−73. С. 102.

7. Со временем знамя пришло в ветхое состояние. Ввиду этого в 2000 г. в Санкт-Петербурге при активном участии выпускника Ташкентского суворовского училища Э. С. Юсупова, была изготовлена его точная копия. В июне 2001 г. знамя было доставлено в Париж. 20 июня состоялась прибивка знамени, 23 июня новое знамя участвовало в церемонии «Кадетской скорби» на кадетском участке русского кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа.

8. Кадетская перекличка. 2002. № 72−73. С. 117.

9. Российская кадетская перекличка. 2008. № 5. С. 74.

10. Кадетская перекличка. 2002. № 72−73. С. 117.

11. Российская кадетская перекличка. 2008. № 4. С. 74−75.

https://rodina-history.ru/2025/05/19/hranite-sviatye-zavety.html