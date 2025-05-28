Такер Карлсон . Спасибо, что присоединились. Я думаю, что очень мало американцев понимают степень преследования украинским правительством под руководством Зеленского Украинской Православной Церкви. Вы можете дать нам обзор того, что ваше правительство предприняло относительно вашей Церкви?

Вадим Новинский. К сожалению, наша власть во главе с президентом Зеленским развернула настоящую кампанию травли и гонений против Украинской Православной Церкви, самой крупной в Украине христианской деноминации. До войны в Украинской Православной Церкви было 12 000 приходов и 7 миллионов верующих. Это по самым скромным подсчетам. И гонения осуществляются несмотря на то, что это самая многочисленная конфессия христианской Украины. Несмотря на то, что наши верующие в большинстве своем, около 95 — 97%, голосовали за Владимира Зеленского как за президента мира, как за того человека, который может принести мир на нашу землю и в том числе мир в религиозной сфере. Потому что он обещал, что не будет вмешиваться в церковные вопросы.

За последние десять лет гонения на нашу Церковь только усиливались, но в данный момент это приводит к каким-то ужасным последствиям. Как вы знаете, в украинском парламенте принят закон, фактически запрещающий Украинскую Православную Церковь в Украине. Наши архиереи подвергаются преследованиям, против них возбуждаются абсолютно беспочвенные, безосновательные уголовные дела. Наши священники точно так же подвергаются преследованиям. Наших верующих избивают, захватываются храмы. Творится настоящий ужас. Это можно назвать, одним словом — сатанизм, который сейчас процветает в Украине.

Некоторые наши митрополиты находятся в тюрьме или под домашним арестом. Я могу привести пример митрополита Арсения. Это игумен Святогорской лавры, и он по абсолютно лживым обвинениям находится в тюрьме больше года. Митрополит Феодосий, который находится под домашним арестом, митрополит Лука, который находится под домашним арестом, митрополит Антоний, который подвергается гонениям. А также известный митрополит Лонгин, который воспитывает детей при своем монастыре, содержит детский дом, в котором находятся больше 600 детей-инвалидов. Точно так же несмотря на то, что он помогает людям, всем, чем может, этот человек подвергается гонениям. И все это только из-за того, эти люди остаются верными своей Украинской Православной Церкви, не предают свою Церковь, не предают Христа, не предают своих людей.

Практически каждый день захватываются храмы, приезжают люди в военной форме с автоматами, выбрасывают наших священников из храмов, избивают верующих женщин, стариков, детей. Это происходит каждый день. В данный момент осуществляются попытки захвата кафедрального собора в Черновцах. Неоднократные попытки предпринимаются и в разных других местах Украины.

И, конечно, это не может не вызывать сильнейшего недовольства подобными событиями среди верующих и не может не вызывать опасений, что наша Церковь может еще больше подвергаться гонениям со стороны власти.

Т.К. Как вы думаете, почему Зеленский делает это? Каков его мотив?

В.Н. Надо понимать атмосферу, которая сейчас царит в нашей стране. В Украине основой государственной политики и основой государственной пропаганды является разжигание ненависти. Ненависть — это основа политики. Ненависть, основанная на лжи. Ложь и ненависть являются фундаментальными признаками нынешней государственной политики Украины. Наша цель говорить правду. Церковь обличает грех и остается верной Христу. И за это подвергается гонениям. Но это также очень благодатное время для Церкви, когда каждый может проявить свою верность, свою веру и показать то, что он никогда не предаст свою Церковь. Это время испытаний. И оно только очищает Церковь, очищает наших верующих. И мы, конечно, выстоим, несмотря на все гонения, на все притеснения, на все избиения, на захваты, на преступления, которые творятся вокруг нашей церкви. Наша церковь молится за власть, молится в том числе за Зеленского, чтобы они вразумились, наконец, остановились и сделали то, что они обещали. Представьте: 95 — 97% верующих голосовали за президента Зеленского, и он фактически обманул их ожидания. Он не выполнил своих обещаний.

Т.К. Почему, по вашему мнению, мир проигнорировал эту атаку на христианство в Украине?

В.Н. Я вам скажу, что еще год назад невозможно было даже слово произнести в западной прессе, даже в американской прессе, с правдой о том, что происходит с Украинской Православной Церковью. Стоял полный блок на правду о том, что происходит в религиозной жизни в Украине. И первым человеком, который пробил эту стену молчания, были вы, пригласив Роберта Амстердама, официального представителя Украинской Православной Церкви, к себе на интервью. И он начал говорить правду, и вы транслировали эту правду. И за это вам огромное спасибо. И, конечно же, также огромное спасибо вице-президенту Дж. Д. Вэнсу, который, будучи еще конгрессменом, поднял свой голос в защиту нашей Церкви. Он был единственным политиком на Западе, который защитил нашу Церковь. В тот момент это было очень важно для нас. Кроме вас ни одно серьезное издание не опубликовало правдивых материалов о том, что происходит в Украине с религиозной свободой, какие нападки происходят на Украинскую Православную Церковь. Все потому, что был выдан огромный кредит доверия президенту Зеленскому. И он в глазах западной общественности представлялся как лидер своей нации, и все, что он делает, принималось без всяких сомнений.

Но Зеленский не является легитимным президентом. Его срок полномочий истек, и выборы в определенный срок не проводились. То есть он, по идее, не имеет права руководить страной. На основании каких полномочий он действует? Тех полномочий, которые он себе узурпировал. Согласно украинской Конституции, президент избирается сроком на пять лет. Есть решение Конституционного суда о том, что срок работы президента пять лет, и никто не может этот срок ни уменьшить, ни увеличить. Это решение было принято в мае 2014 года, но о нем почему-то все забыли. Сейчас Конституционный суд не работает, он полностью заблокирован господином Зеленским, и никто не может дать дополнительный вердикт на эту тему и подтвердить то, что есть вопросы к легитимности пребывания у власти господина Зеленского.

Т.К. Так вы описываете диктатуру. Беспокоитесь ли вы о своей безопасности после сказанного?

В.Н. Понятно, что после появления на вашем шоу я буду подвергнут дополнительным преследованиям со стороны украинской власти, со стороны господина Зеленского. Как вы знаете, я нахожусь под украинскими санкциями. Я был санкционирован украинским правительством, лично Зеленским. Им было подписано три указа о санкциях относительно меня. Я нахожусь под разного рода криминальными преследованиями по абсолютно лживым обвинениям — все обвинения в мой адрес лживые, беспочвенные. И, конечно же, после моего интервью, после того, как я скажу то, что думаю в отношении происходящего в Украине, я подвергнусь дополнительным преследованиям, дополнительному давлению со стороны власти. Но я этого не боюсь.

Ввести санкции против гражданина Украины по закону невозможно. Есть только один случай, когда можно вводить санкции против гражданина Украины: если есть доказанный случай финансирования им террористической деятельности. Но сейчас санкции являются любимой дубинкой Владимира Зеленского. Он применяет их ко всем, кому попадя, кого он считает своим оппонентом — к его критикам, к бизнесменам, к представителям Украинской Православной Церкви. Я попал в список санкционированных лиц по религиозному принципу за то, что я являюсь активным сторонником УПЦ на протяжении последних 20 лет, помогаю ей всем, чем могу. И я в этом списке санкционированных лиц под номером один — стою как протодиакон Украинской Православной Церкви.

Вообще, в условиях, когда не работает судебная власть, которая сейчас полностью парализована, законность в Украине практически отсутствует. Как сказал сам президент, «у нас Конституция поставлена на паузу». В этом случае, конечно же, есть все признаки того, что в Украине установлена диктатура. Ограничены права и свободы граждан, нет свободы высказывания. Понятно, что во время войны не может быть полной свободы высказываний. Может быть полная свобода мнений, но не должно быть полного ограничения. Сейчас президент и его администрация фактически полностью монополизировали право на выражение мнений, на высказывания, на предоставление людям информации. Люди ограничены в своих правах. Судебная власть не работает. И это явные признаки диктатуры. Люди подвергаются насильственной мобилизации — когда мужчин хватают на улице и бросают их в автобусы, а потом увозят на линию фронта. Парламент и украинское общество, украинский народ живут практически в атмосфере страха. Потому что, если ты выскажешь критику в отношение президента Зеленского, к тебе завтра приедет Служба безопасности Украины. Это тайная полиция. И ты будешь арестован и подвергнут преследованию.

И, конечно же, у нас военное время, военное положение. Необходимо, чтобы общество было объединено. Но вместо объединения общества, вместо объединения украинского народа Зеленский делит украинский народ по абсолютно разным признакам, в первую очередь по религиозному признаку. Затем по отношению к истории, по отношению к культуре, по отношению к героям, по отношению к языку. У нас общество полностью разделено. И это, конечно же, очень неправильная политика по отношению к тому, как власть должна себя вести.

Т.К США обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Украине. Спикер Палаты представителей, который считается христианином, это спикер Джонсон. Чтобы Вы хотели сказать ему как христианину и представителю американского Конгресса, поскольку деньги, которые они отправляют, используются для дискриминации?

В.Н. Мне бы хотелось пожелать, чтобы эта помощь, которая оказывалась украинскому народу, продолжалась, потому что это очень важно для нас. Сейчас украинский народ ведет фактически борьбу за выживание. За выживание своих семей. У нас украинская власть и украинский народ живут параллельными жизнями, в параллельных реальностях. Украинский народ думает о том, как выжить, как прокормить свою семью, как сделать так, чтобы наступил завтрашний день.

Украинская власть живет другой жизнью. Они наживаются на войне. И можно сказать, что национальная идея украинской элиты состоит в том, чтобы украсть деньги и потратить их за рубежом. Так вот: для того, чтобы деньги, которые отправляются в качестве помощи в Украину, были потрачены украинским правительством оптимально и на помощь людям, пошли на поддержку обездоленных людей, на выполнение социальных обязательств, нужно тщательно следить за тем, как тратятся эти деньги.

Конечно же, очень важно, чтобы эти деньги не шли на поддержание тех, кто захватывают наши храмы, кто преследует тысячелетнюю Украинскую Православную Церковь, единственную каноническую Церковь в Украине. Как я вам уже говорил, это самая крупная христианская деноминация в Украине.

Т.К. Мы видели отчеты, что Зеленский и его семья разбогатели во время войны. Вы считаете, что эти отчеты верны?

В.Н. У нас есть поговорка: не бывает дыма без огня. И если существует какая-то информация, то это означает, что есть такая вероятность. Однако я не могу сказать ни «да», ни «нет». Я не могу подтвердить или опровергнуть. Нам нужны неопровержимые доказательства, чтобы мы могли подтвердить это.

Т.К. Мы также получили сообщения о том, что украинское правительство продало определенное количество вооружения, предоставленного НАТО. Вы слышали об этом? И считаете ли Вы, что это правда?

В.Н. У меня нет информации по этому поводу. Я не могу подтвердить или опровергнуть это. Нужно быть очень глубоко погруженным в этот вопрос и быть в Украине, и следить за процессом, и быть частью власти для того, чтобы понимать, насколько это верно, а насколько нет.

Т.К. Как давно вы знаете Зеленского?

В.Н. Зеленского, думаю, многие украинцы знали гораздо раньше, чем он стал президентом — когда он был одним из лучших или самых важных представителей шоу-бизнеса Украины. Он играл главные роли в сериалах и был очень известен всем украинцам. Я никогда с ним лично не сталкивался, но мы с ним познакомились после того, как он стал президентом.

Т.К. Он баллотировался в качестве кандидата, который ведет к миру. Что произошло? Почему он изменился?

В.Н. Он получил на выборах поддержку 73% украинцев. Это были люди, которые хотели мира. Вы правильно сказали, что он баллотировался как президент мира. В своей инаугурационной речи он сказал такие слова: «Ради мира я готов пожертвовать своей популярностью, своим рейтингом, если это понадобится, и своей должностью. Но я сделаю все, чтобы принести мир в Украину». И следующее, что он сказал: «В течение своей жизни я делал так, чтобы люди улыбались. Я постараюсь сделать так, чтобы в течение ближайших пяти лет украинцы не плакали». Что у нас получилось в итоге? Вместо улыбок на глазах украинцев слезы. Вместо того, чтобы отказаться от своей должности, но принести мир на нашу землю, он фактически превращается в диктатора. Мира в стране нет. Есть война. Именно при нем война пришла в Украину. Сделано ли все для того, чтобы этого избежать? Этот вопрос задают уже многие люди, — конечно, не публично, просто публично боятся задавать. Но все ли Зеленский сделал, чтобы избежать войны? Я думаю, что не все. Потому что уверен, что войны можно было избежать.

Т.К. Когда Зеленский сказал зимой 2022 года, что он хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, он знал, что Россия перейдет границу, если Украина вступит в НАТО. Но он все равно это сказал. Но как вы думаете, почему он это сделал?

В.Н. Какова основа суверенитета Украины? Это — Декларация о государственном суверенитете, где говорится, что Украина будет иметь нейтральный внеблоковый статус. И никогда не присоединится к какому-либо военному альянсу. На основе этой Декларации была принята Конституция Украины. Но в 2018 году, во время предвыборной кампании, Порошенко, бывший президент, внёс изменения в Конституцию относительно вступления Украины в НАТО. Это противоречило основополагающей Декларации о государственном суверенитете, когда в 1990 году Украина объявила себя суверенной республикой.

Зеленский отлично знал, что постоянные упоминания о желании стать членом НАТО будут раздражать нашего северного соседа. И он также не мог не понимать, что это может привести к вторжению, к войне. И я в одном из своих интервью, когда еще был народным депутатом, говорил о том, что в случае, если мы будем настаивать на членстве в НАТО, то Россия пойдет до конца. Она не остановится. Об этом прекрасно знали и понимали многие люди. Но почему-то с упорством, достойным лучшего применения, они это постоянно повторяли.

Войны было бы возможно избежать, если бы Украина выполнила обязательства, на которые она пошла в рамках Минских соглашений. Согласно которым Донецк и Луганск получили бы автономный статус в пределах Украины. Но несмотря на принятие Минских соглашений в 2015 году, мы продолжали тянуть время с их фактической имплементацией на протяжении 7 лет. И активно строили анти-Россию в Украине. Я никоим образом не оправдываю Россию и российские власти за этот акт агрессии против Украины. Проблема другая. Украинский народ вверил власть Зеленскому в надежде, что он не позволит войне прийти в страну и обеспечит мир. Задача власти — обеспечить безопасные условия в стране и благоприятные условия для развития и роста. И обеспечить безопасность своих границ. И попытаться жить в мире, или, по крайней мере, быть нейтральными по отношению ко всем своим соседям.

К сожалению, это началось при Порошенко. И Зеленский продолжил, потому что он — худшая копия Порошенко. Они поссорились со всеми нашими соседями — Россией, Беларусью, Венгрией, Словакией, а также имели множество споров с Польшей.

Т.К. Был ли Зеленский готов к российскому вторжению? Знал ли он, что это скоро случится?

В.Н. Как вы знаете, я здесь еще и по той причине, что недавно, буквально, может быть, неделю назад, президент Зеленский оболгал меня, выдвинув тяжелейшие обвинения, будто бы в первые дни войны я склонял его к капитуляции и к сдаче территорий, и фактически к измене Родине. Я оказался здесь, чтобы еще раз рассказать про эту ситуацию, пролить свет на то, что было тогда, в первые дни войны. Зеленский до последнего отрицал, что возможны военные действия, возможна агрессия со стороны России. Он до последнего отрицал это, хотя имел неопровержимые данные от западных разведок и нашей украинской разведки. Но ничего не сделал для того, чтобы подготовиться к войне. Ничего не сделал, чтобы предотвратить войну. Подготовиться к войне за короткий срок невозможно. И нужно просто понимать, что война с более сильной армией всегда приведет к тяжелым последствиям для твоей страны. Надо было сделать превентивные шаги, чтобы этой войны избежать.

Еще 23 февраля, накануне начала полномасштабной войны, Зеленский собрал в Офисе президента представителей крупного бизнеса Украины, имел с ними встречу. И во время этой встречи он убеждал всех, что войны не будет. Вторжения не будет. Он говорил, что они, как власть, делают все для того, чтобы это вторжение не состоялось.

И когда мне дали слово, я сказал следующее: мы послушали доклады силового блока, и я понимаю, что ситуация тревожная. И если у вас есть хотя бы один шанс из 1000 избежать войны, предотвратить войну — пожалуйста, используйте этот шанс. Нам нужен мир. Украине нужен мир. Мы должны сделать все, чтобы этой войны избежать. Ну и на следующий день в 05:00 утра началась война. Я был в этот момент в Киеве, вся семья моя была в Киеве.

Т.К. Сколько украинцев, по вашему мнению, погибло в этой войне?

В.Н. Никто не знает точной цифры. Только Бог знает точное количество. Он точно знает, сколько человек погибли. Есть официальные цифры, которые были озвучены лично Зеленским. Есть число, посчитанное западными военными аналитиками. Есть число, которое бытует среди украинского народа. Но счет в этом ужасном конфликте точно идет если не на десятки тысяч, то, может быть, на сотни тысяч погибших. И никто не знает количество пропавших без вести. Эти цифры в данный момент засекречены.

Т.К. Вы беспокоитесь о том, что иностранцы переедут в вашу страну, что в Украину начнется огромная миграция, учитывая количество украинцев, погибших и уехавших из страны?

В.Н. В первую очередь все мое внимание захватывает желание, чтобы в Украине был мир, чтобы был положен конец этой ужасной войне, чтобы перестали гибнуть люди. Вот об этом я думаю и молюсь каждый день. И, конечно же, спасибо президенту Трампу, который имел политическую волю и сильное желание установить мир в Украине, положить конец этой войне. Еще пять месяцев назад невозможно было даже говорить о том, что могут пройти переговоры между Россией и Украиной. Они сегодня проходят, и намечается другой, очередной план этих переговоров. Это все благодаря сильной воли президента Трампа. И мы приветствуем то, что наконец-то Соединенные Штаты Америки начали экспорт мира в Украину.

А что касается мигрантов, которые, возможно, прибудут в Украину, мне бы очень хотелось, чтобы в первую очередь вернулись назад, домой все украинцы. И совместными усилиями после достижения долгосрочного мира мы бы смогли восстанавливать Украину и постараться вернуть то величие и то, какой мирной, трудолюбивой, цветущей была Украина еще десять лет назад.

Т.К. Зеленский во главе вашего правительства сможет достичь мира? Это возможно?

В.Н. Это будет очень тяжело сделать, даже учитывая сильную волю и влияние президента Трампа. Потому что на пути к миру, как мне кажется, самое большое препятствие — это сам Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. При наступлении мира существует очень большая вероятность того, что Зеленский может потерять власть. И после установления мира будут задаваться многие неудобные вопросы. Почему допустили войну? Почему не были подписаны Стамбульские соглашения? Тем более, что новое соглашение будет гораздо хуже, чем Стамбульские соглашения. Мы все знаем суть того, о чем договорились в Стамбуле в 2022 году. И если бы эти договоренности были реализованы, то не было бы сотен тысяч жертв, не было бы такого количества разрушений в Украине, не было бы угрозы государственности Украины, не было бы потери территорий, которые сейчас, возможно, будут.

Если проследить всю историю с подписанием мирного соглашения с Россией, начиная с Минских соглашений, то на каждом новом этапе условия для Украины ухудшались и ухудшались. Новое соглашение, которое, возможно, скорее всего, будет подписано, будет еще более невыгодным для Украины. Но за три года после переговоров в Стамбуле погибло огромное количество людей, пролито огромное количество крови.

Т.К. Мой последний вопрос (спасибо, что нашли время для этого интервью) заключается в том, чем могут христиане всего мира, церкви всего мира, верующие всего мира помочь вам? Что я могу сделать, чтобы помочь вам предотвратить попытки Зеленского притеснять христианство в Украине?

В.Н. К сожалению, в процессе гонений на Украинскую Православную Церковь принимает непосредственное участие Вселенский Патриарх Варфоломей. Они с Зеленским делают это совместно. И то, что за несколько лет он ни разу не возвысил свой голос в поддержку УПЦ — это явное свидетельство того, что он вовлечен в данный процесс. Конечно, мы видим поддержку со стороны Иерусалимской церкви, со стороны ее патриарха, со стороны Сербской церкви, Грузинской церкви, других церквей, которые поддерживают нас в это тяжелейшее время и оказывают нам братскую любовь и братскую поддержку, в первую очередь молитвами. Потому что основная сила, основное оружие православных христиан — это наша молитва. У нас нет другого оружия. Но я точно знаю, что никогда Церковь побеждена не будет. Ни одна власть не смогла победить Церковь. Истинную каноническую Украинскую Православную Церковь нынешние ее враги не смогут победить. Коммунисты не смогли победить в XX веке Православную Церковь, потому что это не просто какая-то обычная организация, а во главе Церкви стоит Христос. А с Богом бороться невозможно. И всегда будут очень плохие последствия для тех, кто участвует в этой борьбе против Бога и против Церкви. И мы твердо уверены, что с честью пройдем через все испытания и очистимся. И благодарим вас за вашу поддержку. Благодарим и Поместные Церкви, потому что они помогают нам и поддерживают нас в это тяжелейшее для нас время.

Т.К. Аминь! Красиво сказано. И многие молятся за вас. Спасибо за то, что рассказали нам о тьме в Украине. Я ценю это. Спасибо.

В.Н. Спасибо.

https://novynskyi.com/ru/itervyu-vadima-novinskogo-takeru-karlsonu/