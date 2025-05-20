Итоги телефонного разговора президентов России и США вызвали тревогу в Киеве и европейских столицах, пишет Financial Times. Там опасаются, что Трамп отойдет от роли посредника, и в результате намеченные российско-украинские переговоры будут проходить под диктовку Москвы.

Заявление президента США о том, что переговоры начнутся «немедленно», контрастирует с более осторожными заявлениями Владимира Путина.

Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о подготовке мирного соглашения, при этом он намекнул, что оставляет Москву и Киев разбираться с соглашением самим, без посредничества США.

После телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп написал в соцсетях: «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о подготовке прекращения огня и, что более важно, прекращения конфликта».

Путин отреагировал осторожно, при этом существенных изменений позиция Кремля не претерпела. Зеленский призвал американского лидера «не дистанцироваться» от обеспечения мира.

«Единственный, кому это выгодно, — это Путин», — заявил Зеленский. В высказываниях Трампа, которые можно интерпретировать как возможный отказ Вашингтона от роли посредника, было и такое: он заявил, что «условия» соглашения могут быть согласованы только самими противоборствующими сторонами, «потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать».

Он также сказал, что Ватикан был бы «очень заинтересован» в проведении переговоров у себя. Позже в тот же день на мероприятии в Розовом саду (сад, примыкающий к Овальному кабинету и западному крылу Белого дома, — прим. ИноСМИ) Трампа спросили, считает ли он, что Путин хочет мира, и может ли папа Лев XIV помочь в его достижении, на что он ответил «да».

В своем более сдержанном выступлении Путин заявил, что он «готов работать» с Киевом над меморандумом о будущих переговорах, который мог бы включать в себя договоренность о возможном прекращении огня «на определенное время».

Путин рассказал репортерам государственных СМИ, что разговор с Трампом был «очень содержательным и весьма откровенным» и «в этой связи весьма полезным». Но он не сообщил о каких-либо серьезных изменениях в позиции Москвы.

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора», — сказал Путин.

Он также сказал, что главной целью России по-прежнему является устранение «первопричин этого кризиса». Это значит, что его основные требования остаются без изменений.

Сотрудники офиса Зеленского заявили, что не уверены, каким будет меморандум, хотя украинский лидер заявил в своем обращении, что он напомнил Трампу: Украина «готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который принесет результаты».

«Нет необходимости убеждать Украину, наши представители готовы принимать реальные решения на переговорах, — сказал Зеленский поздно вечером в понедельник. — Что необходимо, так это зеркальная готовность России участвовать в конструктивных переговорах».

Зеленский призвал западных партнеров Украины ввести «более жесткие санкции» в отношении Москвы.

На прошлой неделе российские переговорщики потребовали, чтобы Киев ушел с некоторых участков своей территории и пригрозили забрать еще больше украинских территорий.

Трамп также сообщил, что сразу после своего телефонного разговора с Путиным он пересказал его содержание Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все участники разговора «подтвердили свою готовность твердо поддерживать Украину на пути к прекращению огня».

Два человека, проинформированные о телефонном разговоре с европейскими лидерами, сказали, что Трамп ясно дал понять: США отстранятся от миротворческих усилий и предоставят Украине и России возможность напрямую вести переговоры о прекращении огня. Он также не обещал введения новых санкций США против России, если Путин откажется от попыток установить мир. Один из людей, знакомых с ходом беседы, сказал, что [европейские] лидеры были ошеломлены рассказом президента США о достигнутых договоренностях. Они добавили, что было ясно: Трамп «не готов оказывать большее давление» на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров.

Юрий Ушаков, советник Путина по внешней политике, сообщил журналистам, что телефонный разговор прошел в духе взаимного уважения и что Трамп выразил поддержку нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Президент Трамп — я могу это сказать — довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений, — заявил Ушаков. — И он специально подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, выглядят впечатляюще».

Телефонные звонки в понедельник состоялись всего через несколько дней после того, как Путин отказался участвовать в мирных переговорах с Украиной в Турции, которые он сам инициировал, что побудило Трампа заявить, что «ничего не произойдет», пока он и российский президент не встретятся лично.

В последние недели усилия дипломатов по прекращению конфликта активизировались: в пятницу Россия и Украина провели прямые переговоры в Стамбуле — первые с начала трехлетнего конфликта (так в статье; на самом деле весной 2022 года было несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле, — прим. ИноСМИ).

Трамп обещал положить конец конфликту в первый день своего второго президентского срока, но достижение мира оказалось делом непростым, поскольку позиции обеих сторон по-прежнему далеки друг от друга.

В европейских столицах опасаются, что Трамп может заключить с Путиным соглашение, которое удовлетворит максималистские требования Москвы, а интересы Украины будут принесены в жертву желанию Трампа быстрее покончить с конфликтом.

Кристофер Миллер, Полина Иванова, Гай Чэзан, Стефф Чавес (Polina Ivanova, Guy Chazan, Steff Chávez)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

https://inosmi.ru/20 250 520/tramp-273 071 446.html