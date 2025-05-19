Что показала встреча в Стамбуле и почему Мединский вспомнил о войне со Швецией

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На фоне истерики в СМИ сами переговорщики высказались удивительно спокойно и конструктивно, пишет «Страна». Встреча не сорвалась, намечен новый раунд, а значит, Путин близок к своей цели. Возможно, страны смогут жить и не мешать друг другу, надеется автор.

Из трех сценариев, которые мы прогнозировали накануне встречи в Стамбуле, оправдался третий: дан старт переговорному процессу, стороны договорились о новых встречах. Плюс согласовали обмен рекордного числа пленных: 1000 на 1000.

Хотя до встречи большинство комментариев были иного плана. Говорилось о том, что переговоры обязательно сорвутся, так как Россия откажется от безусловного прекращения огня, после чего Украина объявит, что с Москвой больше не о чем говорить и призовет немедленно ввести против Российской Федерации жесточайшие санкции. Ну, а там дальше — как Трамп решит.

Первые неофициальные сообщения об итогах встречи, которые потоком пошли по украинским и западным (преимущественно британским) изданиям, как бы указывали именно на такой вариант. Там говорилось, что российская делегация выдвинула Украине некие жесточайшие и категорически неприемлемые условия (передача всей территории четырех областей плюс буферные зоны в Сумской и в Харьковской), после чего переговоры стали бессмысленными.

И тем более резким контрастом на этом фоне прозвучали первые заявления Умерова и Мединского. Они были спокойные и конструктивные. Ни о каких разногласиях не упоминалось (хотя это, естественно, не говорит о том, что их во время переговоров не было).

Было сказано, что договорились об обмене пленными 1000 на 1000. И, главное, договорились о новой встрече, на которой должны обсудить видение каждой из сторон по прекращению огня. Также поднимался вопрос об организации встречи Путина и Зеленского.

Подведем итог: переговоры завершились без соглашения о перемирии, но Украина о провале не заявила, а наоборот: сказала о подготовке к новым встречам. Правда, Зеленский вновь призвал Трампа к введению санкций и к жесткому давлению на Российскую Федерацию, если Москва не продемонстрирует стремления к миру. Однако, с учетом комментариев Умерова и Мединского о предстоящем «новом раунде переговоров», угрозы эти оказались как бы перенесены в неопределенное будущее — на время после «нового раунда».

Безусловно, пока еще рано говорить о том, что переговорный процесс принесет какой-либо результат. Более того, никто не гарантирует, что даже второй раунд переговоров состоится. Потому что сейчас происходит борьба за повестку переговоров.

Путин пытается перебить тему о безусловном 30-дневном прекращении огня, которая активно продвигается в виде ультиматума Зеленским и европейцами. Продвигается, чтобы Путин от нее отказался, после чего убедить Трампа наказать Кремль за это жесткими санкциями и похоронить диалог Москвы и Вашингтона.

Путин же хочет большего, чем просто перемирие, увязывая его со многими условиями. Поэтому пытается убедить в том же и Трампа, чтобы он перестал настаивать на безусловном прекращении огня и воспринял условия Кремля. Естественно, Зеленский и европейцы хотят этому помешать, доказав Трампу, что Путин просто тянет время, а его условия полностью неприемлемые.

Благодаря тому, что начались прямые переговоры и они не были объявлены сразу проваленными из-за отсутствия решения по прекращению огня, Путин отчасти приблизился к своей цели. Но о том, что он ее добьется, пока говорить рано. Так как Трамп еще своего слова по итогам переговоров не сказал.

В последние дни идет всё больше разговоров о предстоящей встрече (или как минимум телефонном разговоре) Трампа и Путина, после которой и станет понятно, могут ли быть достигнуты финальные договоренности о завершении конфликта и на каких условиях. Но в любом случае переговорный процесс запущен. Безусловно, это дает надежду, что к прекращению огня и даже, может быть, к более широким мирным договоренностям Украина и Россия рано или поздно придут. Если, конечно, две страны в принципе готовы к компромиссам.

В том числе и по главному вопросу, который в том числе всплыл и на сегодняшних переговорах.

После неудачного наступления ВСУ в 2023 году стало понятно, что военным путем вернуть присоединенные россиянами территории Украины не получится. После этого в Киеве начали допускать согласие на остановку конфликта по линии фронта, но только под гарантии безопасности уровня 5-й статьи НАТО с введением миротворцев (пока выглядит почти недостижимым). Либо как минимум просто на условиях заморозки конфликта с такими же отношениями с Россией, как были, например, между Арменией и Азербайджаном с 1994 по 2020 год: масштабных боевых действий нет, но отношения сугубо враждебные, контакты на минимуме, обе страны находятся в состоянии подготовки к новому конфликту.

Москва же настаивала на другой идее: Украина должна внутренне измениться и перезагрузить свои отношения с Россией. При этом продвигалась мысль, что единственным реальным гарантом безопасности для Киева может быть только Москва. И пока Украина с Российской Федерацией не договорятся о принципах сосуществования, будет конфликт, в котором рано или поздно Киев проиграет через истощение. И никто Украине не поможет, потому что все боятся вступать в войну с ядерной Россией.

«Хорошо известен психологический эффект опустошения от несбывшихся ожиданий. Поэтому нынешние надежды на Трампа и его мирные инициативы повышают шансы, что украинские элиты всё-таки сделают следующий шаг и придут к выводу: единственная страна, которая может обеспечить Украине мир, — это Россия. Альтернатива же прямым мирным переговорам с Москвой — разрушение государства. Позицией Российской Федерации на таких переговорах будет отказ Украины от роли военной и политической угрозы для России», — писал ещё в начале года близкий к Кремлю российский военный эксперт Сергей Полетаев.

Примерно в том же духе высказался (если верить западным СМИ) на переговорах и Мединский: «Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Мы готовы воевать вечно. А вы сколько готовы воевать?»

Конечно, любой украинский блогер и комментатор могут привести тысячу и один аргумент, почему российские угрозы «воевать вечно» — блеф и как Россия уже в обозримом будущем рухнет под гнетом военных и экономических проблем.

Но на самом деле правда состоит в том, что боевые действия на истощение несут огромные риски и угрозы для будущего обеих стран. И не только для Украины, но и для России. И вопрос «готовы ли вы воевать вечно», стоит задать не только украинской делегации в Стамбуле, но и российскому обществу. Возможно, у Украины и меньше шансов выстоять в конфликте на истощение в силу несопоставимости потенциалов. Но и она может нанести колоссальный ущерб России.

Поэтому гарантировать реальный и прочный мир могут лишь взаимные договоренности о принципах сосуществования двух стран, чтоб как минимум не мешать жить друг другу. Но только принципы эти должны быть приемлемы для обеих стран. А это невозможно без готовности идти на взаимные компромиссы.

Иначе — «вечные бои», пока один из противников не рухнет. Но и в таком случае цена победы может оказаться равносильна поражению.

https://inosmi.ru/20 250 517/stambul-273 032 576.html