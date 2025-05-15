ЖУРНАЛЫ Священного Синода от 15 мая 2025 года

15 мая 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском визите в Республику Азербайджан.

Справка:

3 мая 2025 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в столицу Республики Азербайджан город Баку.

В тот же день состоялась встреча Его Святейшества с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Гейдаровичем Алиевым при участии супруги главы государства первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и епископа Бакинского и Азербайджанского Алексия. В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе вручил Мехрибан Алиевой орден равноапостольной княгини Ольги I степени.

4 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Предстоятель Русской Церкви совершил Божественную литургию в кафедральном соборе святых Жен-мироносиц города Баку. Его Святейшеству сослужили: епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; клирики Бакинской епархии. В храме присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике М.Н. Евдокимов; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Д.Л. Пиневич; представитель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Аслан Султанов.

По окончании богослужения состоялась встреча с послом России М. Н. Евдокимовым. Также в этот день состоялась встреча Его Святейшества с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения клирикам, монашествующим и мирянам Бакинско-Азербайджанской епархии.

3. Выразить признательность Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву и председателю Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде за внимание и гостеприимство, оказанные Предстоятелю Русской Православной Церкви.

4. Выразить благодарность епископу Бакинскому и Азербайджанскому Алексию за прием, оказанный Его Святейшеству и сопровождавшим его лицам.

5. Положительно оценить взаимодействие между Русской Православной Церковью и государственным руководством Азербайджана, а также Управлением мусульман Кавказа, отметив важность дальнейшего сохранения межрелигиозного мира и согласия.

ЖУРНАЛ № 26

СЛУШАЛИ:

Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в пределы Русской Православной Церкви.

Справка:

С 21 по 26 апреля 2025 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий совершил визит в пределы Московского Патриархата.

Его Святейшество сопровождала делегация в составе митрополита Бачского Иринея, настоятеля Ковильского монастыря Бачской епархии архимандрита Харитона (Павлицы), шефа Кабинета Патриарха Сербского протоиерея Георгия Стоисавлевича, ректора семинарии святого Саввы в Белграде протодиакона Радомира Вручинича, протодиакона Радоицы Жаграна, насельника Ковильского монастыря иеродиакона Иустина (Живанича), диакона Ивана Васильевича, иподиаконов Д. Накича и В. Елича.

22 апреля в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре прошли переговоры Предстоятелей Русской и Сербской Православных Церквей. Обсуждались вопросы развития русско-сербских межцерковных отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Святейшего Патриарха Порфирия с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В их беседе также приняли участие митрополит Бачский Ириней и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

В Светлую пятницу 25 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий совершили Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По окончании богослужения Святейший Патриарх Порфирий был удостоен ордена святого равноапостольного князя Владимира Ι степени, а митрополит Бачский Ириней — ордена Славы и Чести II степени. В Московской духовной академии состоялась торжественная церемония вручения Предстоятелю Сербской Православной Церкви диплома почетного доктора богословия.

В ходе визита гости также побывали в Донском ставропигиальном мужском монастыре и посетили Подворье Сербской Православной Церкви в Москве. Состоялись паломнические поездки к святыням Ново-Иерусалимского и Саввино-Сторожевского ставропигиальных мужских монастырей.

26 апреля Святейший Патриарх Порфирий и сопровождавшие его лица отбыли на родину.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за братское общение Предстоятелей Русской и Сербской Православных Церквей.

2. Отметить важность состоявшегося визита Святейшего Патриарха Сербского Порфирия для укрепления связей между двумя Церквами.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2024 году.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод. утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2024 году.

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы, представленных на утверждение Преосвященным митрополитом Корсунским и Западноевропейским Нестором, Патриаршим экзархом Западной Европы.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы от 17−18 марта 2025 года.

ЖУРНАЛ № 29

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Покровской епархии (Саратовская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Покровского и Новоузенского Фому от управления Покровской епархией и почислить его на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Фоме определить Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь Тобольского района Тюменской области под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

3. Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Бердянскому и Приморскому Феодору, освободив его от управления Бердянской епархией и выразив благодарность за понесенные по ее устроению труды.

ЖУРНАЛ № 30

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о дальнейшем устроении церковной жизни в Запорожской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Бердянским и Приморским быть епископу Златоустовскому и Саткинскому Петру, освободив его от управления Златоустовской епархией.

2. Временное управление Златоустовской епархией поручить главе Челябинской митрополии.

3. Преосвященному епископу Бердянскому и Приморскому Петру, в соответствии с определением Священного Синода от 12 марта 2024 года (журнал № 7), временно управлять приходами и обителями Запорожской епархии на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области.

ЖУРНАЛ № 31

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Грозненской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Грозненским и Сунженским избрать иеромонаха Амвросия (Марченко), клирика Грозненской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Амвросия (Марченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 32

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Козельской епархии (Калужская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Козельским и Людиновским быть епископу Тарусскому Макарию, викарию Калужской епархии.

ЖУРНАЛ № 33

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Губкинской епархии (Белгородская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Губкинского и Грайворонского Софрония от управления Губкинской епархией и почислить его на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Софронию определить Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь п. Санаксарь Темниковского района Республики Мордовия под надзором Преосвященного епископа Краснослободского и Темниковского Климента.

3. Преосвященным Губкинским и Грайворонским избрать игумена Авеля (Пивоварова), клирика Одинцовской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Авеля (Пивоварова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 34

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Славгородской епархии (Алтайская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Славгородского и Каменского Антония от управления Славгородской епархией и почислить его на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Антонию определить Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь с. Тарасково Свердловской области под архипастырским наблюдением Преосвященного епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия.

3. Преосвященным Славгородским и Каменским избрать игумена Иоасафа (Вишнякова), клирика Вологодской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Иоасафа (Вишнякова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю продолжить управление Балашихинской епархией.

ЖУРНАЛ № 36

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Великолукского и Невельского Сергия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному епископу Сергию за многолетнее управление Великолукской епархией.

3. Определить для Преосвященного епископа Сергия местом пребывания на покое Успенский Псково-Печерский мужской монастырь с получением содержания от Великолукского епархиального управления.

4. Временное управление Великолукской епархией возложить на главу Псковской митрополии.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о поступившем прошении Преосвященного архиепископа Кагульского и Комратского Анатолия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному архиепископу Кагульскому и Комратскому Анатолию продолжить управление Кагульской епархией.

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, об утверждении и дополнении местных соборов святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия дополнить поименный список собора святых Санкт-Петербургской митрополии именем священномученика Леонида (Антощенко), епископа Марийского.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вятского и Слободского Марка дополнить ранее утвержденные собор Вятских святых и собор новомучеников и исповедников Вятской митрополии именем священномученика Иосифа Сикова (+1918), родившегося и продолжительное время служившего на территории Вятской митрополии.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Астраханского и Камызякского Никона утвердить поименный список собора святых Астраханской митрополии согласно приложению к настоящему журналу.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора утвердить поименный список собора новомучеников и исповедников земли Смоленской согласно приложению к настоящему журналу.

ЖУРНАЛ № 39

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

а) текст благодарственной службы Святой Троице о принесении Ее иконы в Лавру преподобного Сергия;

б) молитву Пресвятой Богородице пред Ее иконой, именуемой «Смоленская-Белгородская»;

в) тропарь, кондак священномученику Афанасию Докукину;

г) тропарь, кондак священномученику Мирону Ржепику;

д) тропарь, кондак и молитву священномученику Симеону Лилееву;

е) тропарь, кондак священномученику Феодору Дорофееву;

ж) тропарь, кондак преподобномученику Маврикию (Полетаеву) и мученику Василию Кондратьеву;

з) тропарь, кондак и молитву страстотерпцу Евгению Боткину.

2. Направить утвержденные богослужебные тексты в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 40

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о присутствии на погребении Папы Римского Франциска.

Справка:

С 24 по 27 апреля 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Ватикан и г. Рим (Италия). 26 апреля митрополит Антоний присутствовал на погребении Папы Римского Франциска. В мероприятиях, связанных с погребением главы Римско-Католической Церкви, приняли участие Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, делегации Древних Восточных Церквей, Англиканского сообщества, Всемирного Совета Церквей и иных христианских структур, десятки глав государств мира и правительственных делегаций. Российскую Федерацию представляла министр культуры О. Б. Любимова.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Республики Кореи и Японии.

Справка:

С 21 по 31 марта 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Республику Корея и Японию с рабочим визитом.

22 марта прошла встреча председателя ОВЦС с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Корея Г. В. Зиновьевым. В состоявшейся беседе также приняли участие Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий и архиепископ Корейский Феофан. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся духовного окормления проживающих в Южной Корее соотечественников.

23 марта митрополит Антоний, митрополит Сергий и архиепископ Феофан совершили Божественную литургию в храме Воскресения Христова в г. Сеуле. После богослужения состоялась встреча архипастырей с прихожанами.

30 марта председатель ОВЦС, прибыв в Японию, сослужил за Божественной литургией Предстоятелю Японской Автономной Православной Церкви архиепископу Токийскому и митрополиту всей Японии Серафиму в Воскресенском соборе в г. Токио.

31 марта митрополит Волоколамский Антоний посетил храм Воскресения Христова в г. Хакодате.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 42

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о праздновании Дня православной книги в епархиях Русской Православной Церкви в 2025 году.

Справка:

В рамках празднования в епархиях России, ближнего и дальнего зарубежья прошли просветительские, культурные и научные мероприятия, направленные на развитие книжной культуры в обществе, в первую очередь среди детей и молодежи.

Согласно данным интерактивной карты мероприятий Дня православной книги, размещенной на сайте Издательского совета, всего в марте-апреле 2025 года в 138 епархиях Русской Православной Церкви прошло 4859 мероприятий. Наибольшее число мероприятий — 344 — было организовано в Брестской епархии, значительное число мероприятий (более 120) было организовано в Балашихинской, Борисоглебской, Гомельской, Калужской, Новороссийской, Новосибирской, Пятигорской, Соликамской, Тамбовской епархиях. Высокую активность в организации мероприятий Дня православной книги (от 50 до 120) показали Борисовская, Владимирская, Выксунская, Губкинская, Йошкар-Олинская, Калачевская, Коломенская, Красноярская, Мичуринская, Молодечненская, Новогрудская, Пинская, Подольская, Ростовская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Ставропольская, Тверская и Тольяттинская епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Выразить благодарность Преосвященным епархий, проявивших наиболее высокую активность в проведении мероприятий в рамках празднования Дня православной книги.

ЖУРНАЛ № 43

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о проведении XI сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» в 2024—2025 гг.

Справка:

Тематическими направлениями XI сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» стали: 295-летие со дня рождения и 225-летие кончины полководца А.В. Суворова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 220-летие со дня рождения и 150-летие кончины Ганса Христиана Андерсена. Кроме этого, важными направлениями конкурсы стали темы подвига, а также поэзии и прозы XIX столетия.

На конкурс поступили 1107 творческих работ, подготовленных школьниками из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Эстонии в трех возрастных категориях (6−7, 8−9, 10−11 классы). В финале впервые приняли участие 50 финалистов из 18 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также из Белоруссии и Казахстана.

С 13 февраля по 13 марта проходила литературная онлайн-мастерская, ведущими которой стали члены Конкурсной комиссии, писатели, поэты. В рамках мастерской были проведены по три занятия с каждой возрастной группой, на которые были приглашены 150 участников конкурса, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал. По итогам дистанционного лектория к участию в финале были приглашены 15 участников конкурса.

Финальные мероприятия конкурса были проведены с 22 по 25 марта. 23 марта в Издательском совете участники финала написали итоговые творческие работы, а 25 марта в Храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония награждения победителей. В мероприятии приняли участие лауреат Патриаршей литературной премии В.Ф. Кирюшин, поэт, публицист и литературный критик секретарь Союза писателей России И.Е. Витюк и поэт генеральный директор Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» А.В. Орлов.

Лучшие работы победителей конкурса опубликованы в специальном выпуске газеты «Вечерняя Москва» и на сайте конкурса. Финалистка конкурса Ксения Метрусенко из г. Санкт-Петербурга приняла участие в тематической программе «Наблюдатель», посвященной литературному конкурсу «Лето Господне», на телеканале «Культура».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Рекомендовать епархиальным архиереям публиковать лучшие произведения местных финалистов конкурса «Лето Господне» на епархиальных информационных ресурсах, а также содействовать информационному освещению опубликованных произведений в региональных СМИ.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Казанской духовной семинарии аспирантуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Казанской духовной семинарии аспирантуру.

<…>

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

https://www.patriarchia.ru/db/text/6 211 582.html