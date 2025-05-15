Вопросы коллективной безопасности и принадлежности территорий могут стать центральными на встрече представителей РФ и Украины в Турции, заявили «Известиям» в российском парламенте. Ожидается, что 15 мая в Стамбуле возобновятся прямые переговоры между Москвой и Киевом. Вечером 14-го числа Владимир Путин утвердил состав российской делегации, ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Самым сложным вопросом, вероятно, станет территориальный, считают в экспертном сообществе. Не исключено, что стороны могут обсудить также тему обмена военнопленными и возвращение насильно удерживаемых на Украине жителей Курской области. В Европарламенте уже призывают украинское руководство поддержать переговорный процесс и следовать «реалистичному пути» к миру.

О чем могут вести разговор РФ и Украина

Россия и Украина впервые за три года могут возобновить прямые переговоры об урегулировании конфликта. Ожидается, что представители стран встретятся 15 мая в Стамбуле — там, где в 2022 году был прерван предыдущий цикл контактов. Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом, причем без предварительных условий. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что РФ намерена обсуждать с Украиной и политические, и технические вопросы.

Вечером 14 мая стало известно, что Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной». Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, также в ее состав войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Утвержден и состав экспертов для переговоров с Украиной. Среди них первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

По данным СМИ, в украинскую делегацию войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

— На мой взгляд, у нас есть все основания и возможности быть последовательными и вести разговор с позиции определения подходов к проблеме коллективной безопасности. Российско-украинский конфликт — часть других больших проблем. К сожалению, решить эти вопросы только на уровне РФ и Украины не получится, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. — Это начало переговоров, которые могут идти дальше по нарастающей.

Политик не исключает, что сторонам удастся договориться о подготовке предложений для документа, в котором, в частности, будут обозначены подходы к территориальным вопросам и прекращению боевых действий. К слову, предыдущие переговоры закончились тем, что стамбульские соглашения были парафированы. В приложении к документу были перечислены ограничения на вооружения и войска для Киева. Кроме того, в нем содержались положения о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

Ранее Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры с Украиной в Стамбуле должны проходить с учетом наработок переговоров 2022 года и реальной ситуации. В тот момент территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально не входили в состав РФ. Таким образом, территориальный вопрос может стать одним из центральных.

— Эти территории конституционно наши, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. — Они вошли в состав России по результатам референдумов, проведенных в каждом из четырех регионов. И если там будут оставаться украинские войска, это будет оккупация.

Официально украинские власти не признают, что готовы отказаться от части территории. Однако еще в прошлом году Владимир Зеленский отметил: Киев не способен вернуть Крым военным путем. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что мирная сделка по Украине подразумевает то, что полуостров «останется в составе России». При этом Киев рассчитывает в будущем вернуть Крым «дипломатическим путем». Кроме того, украинские власти, видимо, пока не готовы признавать частью России Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом еще в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс.

— Судя по официальным заявлениям, сейчас для России будет в приоритете обеспечение нейтрального статуса Украины, по возможности — ограничение ее вооруженных сил, — заявил «Известиям» профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. — Главной проблемой, конечно, будет статус территорий.

Территориальный вопрос может стать одним из факторов, который остановит мирный процесс, считает аналитик. Другими факторами могут служить нежелание Украины вести реальные переговоры, а также сохранение военной поддержки со стороны Запада.

Также одними из тем диалога, вероятно, могут стать новый обмен военнопленными и возвращение российских граждан, находящихся на Украине. На днях Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Киев намерен затягивать возвращение в Россию жителей Курской области. По данным СВР, в окружении Владимира Зеленского вывезенных ВСУ курян называют «ценным активом». В апреле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина незаконно удерживает 52 мирных жителя Курской области.

— Уже состоялись три операции по репатриации российских граждан — около 100 человек. Насколько мы знаем, в Сумах всё еще остались несколько десятков людей, ожидающих репатриацию. Я знаю, что госпожа Москалькова и украинские власти обсуждают это, — заявил «Известиям» глава делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель.

Киевский режим продолжает преследовать курс интеграции в НАТО, что прямо противоречит национальным интересам самой Украины и принципам безопасности России, заявил «Известиям» депутат Верховной рады, бывший член президентской партии «Слуга народа» Артем Дмитрук, вынужденно покинувший Украину в 2024 году.

— Все, кто действительно хочет мира, а не участвует ради поболтать, должны сделать всё для того, чтобы освободить Украину от террористической власти и провести выборы под строгим международным контролем. Только тогда мы сможем говорить о реальных договорах и реальных перспективах, — сказал он.

Политик отметил, что весь цивилизованный мир говорит обо всем, кроме главного: он не хочет обсуждать первопричины конфликта и позицию Москвы. «А как тогда, простите, договариваться, если одна из сторон просто игнорируется?» — задается вопросом депутат Верховной рады.

Запад сохраняет военную поддержку Украины

Возобновление переговоров в Стамбуле совпадает с двухдневной неформальной встречей министров иностранных дел участников НАТО в Анталье, которая проходит с 14 по 15 мая. Ее основные темы — подготовка к июньскому саммиту альянса и увеличение расходов на оборону. Разумеется, украинский конфликт и дальнейшая военная помощь Киеву также в числе приоритетных вопросов.

С начала СВО Украина получила от западных стран военную помощь на сумму свыше € 130 млрд, подсчитали ранее в Кильском университете мировой экономики. Основным военным донором остаются США, при этом Евросоюз стремится нарастить военную поддержку. На днях Брюссель объявил о выделении Киеву почти € 2 млрд из прибыли от замороженных российских активов. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал удвоить военную помощь ЕС и США до € 80 млрд в год. При этом он напомнил, что у стран союза есть новый инструмент для помощи Украине: они могут использовать оборонные кредиты, чтобы финансировать военные закупки для Киева.

— Наши правительства направили миллиарды евро в виде военной и экономической помощи, и бесчисленное множество европейцев проявили солидарность, помогая нуждающимся украинским беженцам. Но эта ситуация не может продолжаться вечно. Мы не можем бесконечно поддерживать войну, которой не видно конца, — заявил «Известиям» евродепутат Милан Мазурек. — ЕС должен подстегнуть президента Зеленского быть открытым для переговоров и следовать реалистичному пути к миру.

К слову, прекратить переговоры с Россией в 2022 году Украину призвала, в частности, Великобритания. В ноябре 2023-го член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признался, что Киев был готов подписать соглашение, но экс-премьер королевства Борис Джонсон убедил этого не делать, сказав, что лучше продолжать воевать с Россией. Владимир Путин заявил, что украинские власти выбросили документ «на свалку истории» после того, как российская сторона в рамках усилий по деэскалации конфликта приняла решение отвести войска в районе Чернигова и из-под Киева.

— На мой взгляд, со стороны Запада было большой ошибкой прекратить предыдущие стамбульские мирные переговоры в 2022 году, но я надеюсь, что на этот раз все поймут их срочность и необходимость немедленного достижения мирного соглашения, — заявила «Известиям» евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ.

Однако «партия войны» на Западе сохраняет свое влияние. На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Украине не может быть мирного урегулирования, «продиктованного Москвой». Он же ранее не исключил возможность передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Франция и Великобритания всё еще не отказываются от идеи отправки на Украину своих военных в качестве миротворцев. К слову, спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США обсуждают размещение в стране европейских миротворцев к западу от Днепра после завершения конфликта. По его словам, в миссии могут быть задействованы военные Франции, Германии, Великобритании и Польши. Впрочем, в последней поспешили опровергнуть слова Келлога. Россия же не раз предупреждала, что такой шаг лишь приведет к эскалации конфликта.

Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

Наконец, ЕС продолжает санкционное давление на РФ. 14 мая союз объявил о 17-м пакете ограничений. Комментируя введение очередных рестрикций, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости перекрыть России те пути, которые она использовала для обхода западных санкций, и «взять ее за горло».

Также остается неясным, какую роль в новых переговорах РФ и Украины будут играть США, которые после смены администрации в Белом доме стали позиционировать себя как посредника. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул только в пятницу, 16 мая. При этом Вашингтон не раз угрожал выйти из переговоров, если в них не будет достаточного прогресса. Свою поддержку мирному процессу выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая он поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Российский лидер выразил признательность руководству Бразилии и КНР за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

Семен Бойков, Ирина Горбунова, Кирилл Фенин

https://iz.ru/1 886 389/semen-boikov-irina-gorbunova-kirill-fenin/territorialnye-principy-s-chego-mozhet-nachatsya-dialog-rossii-i-ukrainy