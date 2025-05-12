В 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%, следует из предварительных данных Росстата. За пять лет доля малоимущих многодетных семей сократилась вдвое на фоне ввода единого детского пособия

В 2024 году уровень бедности среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. Это следует из предварительных данных Росстата по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи» (РБК ознакомился с оценкой).

По сравнению с 2020 годом показатель сократился почти вдвое — тогда доля многодетных семей за чертой бедности оценивалась статслужбой в 38,1%. Резкое сокращение этой доли произошло в 2023 году — до 21,5 с 29,4% годом ранее.

О том, что Росстат планирует более пристально отслеживать уровень бедности многодетных, РБК писал ранее. Власти начали мониторить достижение целевых показателей национального проекта «Семья», запущенного с 2025 года, и национальных целей развития на основе расширенной выборки, состоящей из 50 тыс. домохозяйств. Согласно планам уровень бедности многодетных семей должен быть сокращен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России всего насчитывается 2,4 млн многодетный семей, в них воспитываются 7,7 млн детей. Всего в России 24,5 млн семей с более чем 30 млн детей.

Как менялся уровень бедности многодетных

В последние годы уровень бедности среди семей с тремя и более детьми активно сокращался, следует из данных Росстата. С высоких значений периода пандемии — в 2020 году он был на уровне 38,1%, в 2021-м — 38,2% — доля малоимущих снизилась до 29,4% к 2022 году. В последующие два года сокращение продолжилось: по итогам 2023 года показатель составил 21,5%, по итогам 2024-го — 20%.

Данные за 2022−2024 годы не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а итоги 2024 года являются предварительными, указано в материалах Росстата. Уточненная оценка за 2024 год появится в декабре 2025-го, сообщали в статслужбе.

Росстат отслеживал финансовое положение многодетных семей и ранее, однако на основе значительно менее объемной выборки, насчитывающей только 1,3 тыс. домохозяйств. Согласно этим данным, в 2017 году к бедным относилось более половины домохозяйств с тремя и более детьми — а именно 52,1%, в 2018-м — 48,7%, в 2019-м — 46,7%.

Общий уровень бедности в России сегодня находится на исторических минимумах: по итогам 2024 года он снизился до 7,2%. В 2023 году он составлял 8,3%, в 2022 году — 9%. Для расчетов Росстат использует стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию.

Как эксперты оценивают динамику бедности

Более высокая бедность среди семей с большим числом детей — известная закономерность, характерная для России и большинства развитых стран (если не для всех обществ вообще), говорит демограф Игорь Ефремов. По его мнению, показатель 20% бедных среди многодетных домохозяйств можно оценивать по-разному, и большое значение имеет точка отсчета — что именно принимается за уровень бедности.

«По методике расчета этого показателя имеется в виду утвержденная государством граница бедности на душу населения по группам (дети, пенсионеры, трудоспособное население)», — отмечает эксперт. По его словам, российская граница бедности не соответствует границам бедности из других методик, применяемых в развитых странах.

Методика расчета показателя предполагает вычисление для конкретной семьи общего условного дохода, соответствующего границе бедности. Например, если в многодетной семье из Ивановской области мать относится к трудоспособному населению, отец — пенсионер и трое детей до 18 лет, то совокупный доход, соответствующий черте бедности, будет равен сумме 16 233 руб. (граница бедности в регионе для трудоспособного населения), 12 466 руб. (граница бедности для пенсионеров) и 44 415 руб. (три границы бедности для детей). Расчетный показатель (73 114 руб.) сравнивается с фактическим совокупным доходом семьи, и если он окажется выше фактического дохода, такая семья будет отнесена к малоимущим за 2024 год.

Судя по оценкам Росстата, разрыв в уровне бедности между многодетными семьями и остальными россиянами в последние годы заметно сократился, что «очень хорошо», указывает Ефремов. При этом резкое снижение доли малоимущих среди многодетных семей, которое произошло в 2023 году, наиболее вероятно, вызвано введением единого детского пособия. «Эта выплата значительно сократила бедность среди семей с детьми», — констатирует Ефремов.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, уровень бедности 20% среди многодетных — все равно «это много». Введение единого пособия повлияло положительно на динамику, однако его потенциал еще не реализован в полной мере: по своей конфигурации пособие является доплатой в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума, и при его назначении семья должна переставать числиться бедной, рассуждает эксперт.

Если тенденция к снижению бедности среди многодетных, зафиксированная Росстатом, продолжится, достижение национальной цели 12% к 2030 году «вполне реально», считает Сафонов. Основными инструментами в этом должны стать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентация мер госполитики на рост именно медианной зарплаты в экономике (50% зарабатывают меньше этого уровня, 50% — больше). В 2023 году медианная зарплата в России составила около 47 тыс. руб. — на 37,5% меньше средней зарплаты, что говорит о значительном количестве людей, получающих относительно небольшие зарплаты. Исходя из медианы в семье с тремя детьми, даже если оба родителя работают, в расчете на одного человека сумма будет лишь незначительно превышать уровень прожиточного минимума, что недостаточно для комфортного существования, подчеркивает Сафонов.

Ранее правительство разработало демографическую стратегию на период до 2036 года, направленную в том числе на поддержку многодетных семей, писал РБК. Действовать в этом направлении планируется исходя из принципа «увеличения совокупного объема помощи в зависимости от очередности рождения и количества детей в семье», для того чтобы приоритетную поддержку получали домохозяйства, у которых количество детей больше.

https://www.rbc.ru/economics/05/05/2025/6811ea429a794731d20a3c6c