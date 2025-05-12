Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики.

Лихорадочно пытаясь успеть что-то предпринять до окончания перемирия, объявленного российским президентом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве скучковались Мерц, Стармер, Макрон и Туск, чтобы выразить поддержку, подчеркнуть единство, сформировать позицию, обозначить рамки и послать сигнал.

За сумрачные кулисы забежал Зеленский, и оттуда долго раздавался шепот, вскрикивания «а почему сразу я!?» и шорох бумажек. В итоге смельчаки вышли на белый свет и, стараясь ровно держать спину, хором сообщили, что дают Путину на исправление аж целые сутки.

Опасливо повертев головой на предмет «Орешника», они приободрились и продолжили:

— Россия должна и обязана с утра 12 мая начать перемирие, которое будет продолжаться минимум 30 дней. Почему с 12 мая и на 30 дней? Потому что «мы так договорились» (между собой).

— Прекращение огня (со стороны России) должно быть полным и безусловным. Зеленский по сигналу прохрипел, что «мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки». Далее по сценарию должно было идти «Америка с нами», но конец бумажки был оторван.

— Поставки западного оружия Украине на время 30-дневного прекращения огня останавливаться не будут.

— Перемирие должно начаться безо всяких дополнительных условий, и любые встречные требования России по умолчанию «неприемлемы». Стармер набрал в грудь воздуха и заявил, что «мы отвергаем любые предложения дополнительных условий». Макрон застегнул еще на одну пуговицу пиджачок и добавил, что «это должно быть прекращение огня с возможностью продолжения, с возможностью мониторинга, с возможностью разведения сил вокруг линии контроля».

— Прекращение огня должно быть обеспечено «на суше, в воздухе и на море». На этом моменте переглянулись наши герои.

— Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, будут применены «огромные» санкции, в том числе против банковского и энергетического секторов страны, причем якобы к ним присоединятся США. Поняв, что Россия сегодня Киев, скорее всего, бомбить не будет, Макрон расхрабрился еще сильнее: «Мы абсолютно отвергаем любую возможность каких-либо уступок. <…> Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины». Далее вперед подтолкнули Мерца, который послушно повторил, что в случае непослушания России «последует масштабное ужесточение санкций и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная».

— Вместо кардинального уменьшения украинской армии будет делаться ставка на ее увеличение и усиление. Хмуря бровки, Макрон сообщил, что «поддержка Вооруженных сил Украины сохранится, потому что мощная украинская армия — это лучшая гарантия безопасности, поэтому надо будет обеспечить надлежащее финансирование пакетов помощи».

— Параллельно с прекращением огня должна быть создана система гарантий безопасности Украины, включая «контингенты сдерживания второго эшелона» (читай — оккупационные европейские вооруженные силы).

— Надетые наоборот штаны Зеленского — это такая новая «пангендерная» мода.

Поклонившись оркестровой яме и быстро похлопав Зеленского по спине, политики-самоучки побежали к поезду, чтобы в уюте и безопасности дипломатического купе начать хвастаться, кто сильнее из них напугал Путина.

Ознакомившись с безумными хотелками «коалиции желающих, но не могущих», российское руководство попробовало найти альтернативы не совсем приличной «формуле Лаврова», но пришло к выводу, что из Лаврова слов не выкинешь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко сообщил, что «пугать нас этими санкциями дело пустое», а по поводу 30-дневного прекращения огня «у Москвы есть своя позиция» и «Россия подумает», хотя заявления из Европы «носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения».

Обдумывание было недолгим.

На исходе своего рабочего дня к журналистам вышел Владимир Путин и объяснил, где батька, а где пекло, и чем игра перевернутыми шашками «в Чапаева» отличается от китайской игры го.

Негромко сказанное Путиным услышали все:

Россия обдумывала дальнейшее прекращение огня на основании поведения Киева во время предыдущих перемирий, но абсолютно все мирные инициативы России Украиной нарушались и саботировались, даже те, которые были достигнуты с Трампом; но, несмотря на это и «хамскую манеру» некоторых стран Европы, Россия предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные не нами в 2022 году, и провести их без всяких предварительных условий 15 мая там же — в Стамбуле; переговоры с Украиной должны устранить первопричины конфликта — Россия надеется на реальное, долгосрочное перемирие, а не «пролог к доукомплектованию ВСУ»; Россия настроена максимально серьезно, предложение на столе, решение за Киевом и его кураторами, которые хотят продолжать войну. Всем, кто предпринимает посреднические усилия для украинского урегулирования, включая новую администрацию США, — спасибо.

Всего несколькими предложениями российский президент отправил киевскую клоунаду на курсы по повышению квалификации и между строк объяснил, что: 1) пытаться расставить России ловушку бесполезно, 2) куда засунуть свой ультиматум и дедлайны, уточните у Дмитрия Медведева, 3) одностороннее прекращение огня закончено, боевые действия будут продолжены, больше никаких перемирий, 4) посмотрим, хватит ли у просроченного деятеля с Банковой смелости приехать в Стамбул и доказать, что штаны у главного сторонника мира на правильной стороне. Как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, «приехать в Стамбул и начать переговоры — достаточно просто, если Киев хочет этого».

Но самое главное — это последнее предложение России решить вопрос по-мирному, раз вы так озабочены «ужасными потерями».

Карты розданы — банкуйте. Сольетесь опять — игр в дипломатию больше не будет.