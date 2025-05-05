Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

По данным недавнего социологического опроса, 64% граждан нашей страны относят себя к православным; 52% из этого числа никогда не читали Библию, а регулярно читают Священное Писание 2%. Это указывает на пробел не только в духовной жизни — но и, прежде всего, в образовании.

Конечно, когда человек при опросе называет себя «православным», это может означать разные вещи — от смутного осознания принадлежности к православной культуре до глубоко осознанной церковной веры. Но даже с чисто культурной точки зрения незнание Библии — огромная потеря.

В любой письменной культуре существует то, что называют «каноническим набором текстов» — литературные шедевры, которые не только приносят читателю эстетическое наслаждение, но и определяют общее сознание цивилизации, ее язык, ее систему образов и ценностей, ее формы мышления и взаимодействия с миром.

Неслучайно классическую литературу обязательно преподают в школе. Она вряд ли пригодится выпускникам в профессиональном плане, но она формирует пространство понимания и узнавания: «мы все помним эти стихи со школы», «мы все знакомы с этими литературными персонажами», «мы все знаем, что означает эта цитата и из какого контекста она взята».

Эти тексты создают общее пространство мысли и чувства, оценок и убеждений. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей» — мы все, грамотные русские люди, помним, откуда это.

Или это: «Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его».

Это верно в отношении любой культуры — но особенно такой литературоцентричной, как русская. Но за всеми великими текстами русской культуры, за Пушкиным и Достоевским, за Чеховым и Лесковым, стоит один фундаментальный первоисточник. Тот же, что стоит за великими текстами европейской литературы вообще — за Данте и Шекспиром, за Сервантесом и Толкином.

Люди почтительно размышляли над этим текстом или яростно спорили с ним, иллюстрировали его в бесчисленных картинах, иконах, фресках и мозаиках. Русский — и другие языки мира — наполнен цитатами из него, привычными настолько, что мы часто их не узнаем, — такими как «Фома неверующий» или «в своем глазу бревна не видит». Многие из нас носят имена (такие как Петр, Павел, Мария, Лидия, Сергей или Иван), взятые из этого текста — даже если мы не отдаем себе в этом отчета.

Этот текст — Библия.

Конечно, Библия — не единственный источник нашей цивилизации. Мы можем указать еще два — римский юридический гений и греческая традиция рационального мышления.

Но русская (и, шире, европейская) культура немыслима без Библии. Большинство ее важнейших текстов уже подразумевает читателя, который с Библией знаком, иначе они остаются непонятными.

Такова реальность нашей культуры, и она не зависит от личной веры. Заносчивые атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество.

Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим.

Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

Она Боге и человеке, о страдании и надежде, о грехе и прощении, о жизни, смерти и воскресении — о том, как мы здесь оказались, что нам делать и на что надеяться.

Она наделяет человеческую историю смыслом, как драму, которая разворачивается от начала к завершению.

Бог сотворил мир из чистой щедрости, чтобы разделить с ангелами и людьми ту вечную и блаженную жизнь, которой обладает Он сам.

Человек отпал от Бога в грех, глубоко разрушив саму свою природу.

Бог разворачивает в истории Свой замысел о спасении человека. Он призвал Авраама — человека, который первоначально был язычником, но услышал голос Бога и последовал за Ним. Он произвел от Авраама особый народ, древний Израиль, который, через века верности, падений и покаяния, усваивает, что существует только один истинный Бог и что он пошлет людям Спасителя.

Наконец, Божий замысел достигает кульминации — в народе появляется Дева, именем Мария, через смиренное согласие которой в мир приходит Спаситель, Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.

Христос, через Свою смерть на Кресте и Воскресение, дарует нам прощение грехов и жизнь вечную. Мы принимаем ее покаянием и верой.

Именно этот сюжет лежит в основании нашей цивилизации.

Именно им жили русские люди, начиная со святого князя Владимира, — преподобный Андрей Рублев и Максим Грек, Нестор Летописец, святые Сергий Радонежский и Серафим Саровский, Достоевский и Лесков, многие поколения наших предков.

Было бы большой бедой не знать, скажем, Пушкина — но гораздо большая беда (в культурном, и в духовном отношении) не знать Евангелия. К счастью, эта беда поправима — особенно сейчас, когда мы можем за минуту скачать Библию на телефон.

Как писал Борис Пастернак: «Всю ночь читал я Твой Завет И как от обморока ожил».

Людей может пугать объем и непривычность текста — поэтому можно начать не с книги Бытия, а, скажем, с Евангелия от Марка.

Великие произведения литературы меняют тех, кто их читает. Но более всего это относится к Библии. Попробуйте читать ее — и вы увидите, как изменится ваша жизнь. И как изменится жизнь страны — если нас, обратившихся к самому истоку нашей цивилизации, окажется достаточно много.

https://vz.ru/opinions/2025/4/29/1 328 934.html