9 апреля 2025 г. в храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря г. Москвы состоялось отпевание раба Божия Ильи (Ильяса) Сафиуллина (10.11.1968−02.04.2025), жестоко убитого в этом же храме уроженцем Ферганской области Узбекистана.

Илья был прихожанином и сотрудником храма Пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье г. Москвы (на Ильинской улице в Китай-городе, недалеко от Красной площади), но в связи с проведением там реставрационных работ его духовенство и прихожане совершают богослужения и молятся в храме Спаса, где и произошла трагедия.

На заупокойной службе соборно сослужили: настоятель храма Пророка Божия Илии на Новгородском подворье протоиерей Андрей Речицкий, клирик того же храма иерей Андрей Якубов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в поселке Горки-8 архимандрит Дорофей (Вечканов), клирик храма Свв. первоверховных апостолов Петра и Павла за Яузой (Сербское подворье) диакон Владислав Соколов. Также на отпевании присутствовал клирик храма Прп. Пимена Великого в Новых Воротниках, ответственный за работу с молодежью Центрального викариатства г. Москвы иерей Димитрий Федоров[1].

Трагедия в Скорбященском монастыре

В некрологе, опубликованном на сайте Ильинского храма, сказано:

«2 апреля 2025 года на 57-м году жизни трагически погиб прихожанин и труженик нашего храма Ильяс Сафавич Сафиуллин. Ильяс (в Крещении Илия) был добрым и отзывчивым человеком — всегда был готов помочь своим трудом и храму, и его прихожанам. На протяжении восьми лет он принимал участие в богослужениях и крестных ходах, регулярно причащался Святых Христовых таинств. Ильяс также постоянно помогал в ремонте храма. не боясь никакой работы. Несколько лет курировал группу анонимных алкоголиков при храме, любил готовить и угощать всех вкуснейшими блюдами, в том числе бездомных… Помимо нашего храма, Ильяс был членом Московской татарской православно-христианской общины. А также занимался живописью, музыкой, театром и историческими танцами»[2].

В своем соболезновании приходу Святейший Патриарх Кирилл отметил, что Илья Сафиуллин «явил себя добрым воином Христовым, стремившимся исполнять Евангельскую заповедь о деятельной любви к ближним и помогать нуждающимся..»[3].

Поскольку следствие еще не окончено, формально мотивы убийства формулируются обтекаемо: «на почве личных неприязненных отношений». Хотя в сообщении Следкома говорится о «множественных ударах ножом», уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство)[4], т. е. без отягчающих обстоятельств, предусмотренных в части 2 («с особой жестокостью» (д), «по мотивам. национальной или религиозной ненависти или вражды» (л) и т. п.)[5]. Однако многие публичные фигуры и СМИ уже высказали мнение, что преступление было обусловлено религиозными причинами.

Лично знавший убиенного доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор, член Синодальной богослужебной комиссии протодиакон Владимир Василик сказал в интервью:

«Произошло неслыханное злодеяние — убит замечательный православный христианин Ильяс Сафиуллин. Он был некогда мусульманином, но 8 лет тому назад перешёл из ислама в Православие и явился активным деятелем православного движения среди татар. Ильяс поражал своей доброжелательностью, почтительностью по отношению к духовенству и своей какой-то удивительной духовной радостью. Чувствовалось, что он удивительно деятельный и удивительно светлый человек. ..У прихожан ощущение, что в их приходе появился мученик за Христа. Иначе объяснить это убийство трудно. Это убийство произошло на чисто религиозной почве. И я заявляю об этом ответственно, понимая все последствия сказанного»[6].

Большая подборка фактов и суждений разных лиц приводится газетой «Завтра»[7], на сайте канала «Царьград»[8] и другими изданиями.

На телеканале «Спас» убиенному Илье была посвящена передача с говорящим названием: «Смерть за Христа. Алтарник Илья Сафиуллин зарезан в храме»[9]. Генеральный директор ТВ «Спас» Б. Корчевников опубликовал в соцсетях пост, который разошелся по многим СМИ[10] и Интернет-ресурсам, включая сайт «Православные татары»[11].

Автор пишет:

«Убивали Илью страшно. Убийца разбивал ему голову огнетушителем, связал руки, перерезал горло и потом просто изрешетил ножом всё некрупное тело мученика. Это произошло 2 апреля — в день, когда Церковь вспоминает святых мучеников, погибших так же, как погиб Илья: свв. Сергия, Иоанна и других, в обители Саввы [сарацинами] убиенных. <…> Все они. уверен, встречали нового мученика Илью сразу, как тот, переступил порог вечности под ножом нового сарацина. <…> Илью убили за Христа! За служение Ему и ближнему»[12].

Ильяс Сафиуллин с выносной иконой Божией Матери в помещении храмаОтветственный за сектор по работе с мигрантами Миссионерского отдела Московской епархии Русской Православной Церкви, член Союза православных татар и Московской татарской православно-христианской общины Евгений Бухаров рассказал:

«Перед тем, как убить Ильяса, убийца снял обувь при входе в храм, связал нашему Ильясу руки и жестоко убил, нанёс множественные ножевые удары, а потом бегал по храму и искал батюшку, скорее всего, искал отца Андрея Якубова, который тоже православный нижегородский татарин, как и убитый Ильяс. При этом убийца бегал с иконой, которую забрал у убитого, и выкрикивал какие-то религиозные и политические лозунги. Сейчас адвокат убийцы пытается „съехать“ на психическое расстройство и невменяемость, но это не отменяет факта религиозной мотивации убийства. Так что Ильяс стал новым мучеником за Христа!»[13]

Собственно, собратья Ильи по крови и православной вере не сомневаются в его мученичестве. Именно поэтому называют прощание с ним «отпеванием новопреставленного мученика Ильяса»[14].

Те, кто был на отпевании, обратили внимание, что в гробу Ильяс лежал с ликом, покрытым белым церковным платом. Очевидно, страшные следы смертельных ударов невозможно было скрыть иначе. Нисходя к нашей человеческой немощи, лицо Ильяса закрыли. Не дано нам, малодушным, понести лицезрение последствий того, что Илья выстрадал своим телом и душой от рук убийцы.

«Христови сраспнемся»

Последнее целование. Прощание с Ильей СафиуллинымИльяс Сафиуллин принял мученическую смерть на Пятой седмице Великого поста. В это особенное время церковного года Православная Церковь обращается к Богу и к своим чадам словами Триоди Постной. Стихиры, каноны, седальны и другие тексты этой книги написаны преподобными отцами — известными гимнографами, аскетами, исповедниками за веру, как например преподобный Феодор Студит, претерпевший страшные пытки и избиения от еретиков-иконоборцев за защиту иконопочитания. Эти святые отцы знали на своём опыте — жизненном, церковном, духовном, — о чем писали.

Вчитаемся и вдумаемся в их тексты. О чем они?

О нашем покаянии — избавлении от греховных страстей — и о нашем уподоблении Господу Иисусу Христу. В чем? В добродетелях, праведности и. в страданиях за истину. Последняя мысль, по-разному формулируемая, проходит красной нитью через всю Триодь, начиная с подготовительных седмиц и заканчивая Страстной.

В среду Сырной седмицы Церковь поет самогласен дня:

«От брашен постящися душе моя, и страстей не очистившеся, всуе радуешися неядением. но непоколебима к стремлением безместным пребывай, мнящи предстояти распятому Спасу, паче же сраспятися тебе ради распеншемуся, вопиющи к Нему: помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем»[15].

К подражанию Себе призывал Господь Своих учеников в Евангелии: «Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12, 26). Таковые войдут за Ним в Его Царство: «и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12, 26).

Сын Божий призывает каждого из нас взять свой крест и идти за Ним (ср. Мк. 8, 34). А Он идет на Голгофу. С самого Рождества в Вифлеемской пещере Его жизненный путь — это путь на Страсти, как и жизнь христианина Великим постом — это дорога к Страстной седмице. И потому уже в начале Триоди ее молитвословиями мы просим Бога сподобить нас дожить до «Страсти Христовой», на протяжении всего этого пути имея перед своим мысленным взором Его крест, тем понуждая себя к очищению от греха. Именно об этом напоминает Церковь в «веселую Масленицу» — в Сырный четверток:

«Господень крест, неуклонно кланяющимся ему. закон воздержания: ибо непрестанно взирающии на пригвожденнаго на нем, распинают плоть со страстьми и похотьми. От них же и мы быти потщимся, постом чистым присвоимся [Христу], человеколюбно [нам] присвоившемуся страстию и Своего безстрастия естество нам подавшему..»[16].

Сын Божий уподобил Свою совершенную человеческую природу несовершенной нашей — испорченной грехом («страстьми и похотьми») — в Своих безгрешных страданиях. Только в них мы подобны Ему — в голоде, жажде, усталости, чувстве боли — телесной и душевной, да и то тогда только, когда в наших страданиях нет примеси себялюбия, озлобления, ненависти, зависти и прочих несовершенств. Подобное соединяется с подобным. Не имея добродетелей, мы имеем общение со своим Спасителем только в безгрешных страданиях. И постепенно, живя в доброделании, в исполнении заповедей Христовых, с Его помощью христианин уподобляется своему Спасителю, подающему ему «Своего безстрастия естество»[17]. И лучше всех это знали преподобные отцы, запечатлев свой опыт в том числе в текстах Триоди Постной — нам в назидание и поучение.

Таков и апостол Павел, потрудившийся и пострадавший ради Евангелия паче многих и дерзновенно сказавший:

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2, 19−20).

«Живет во мне Христос» значит, что

«в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он всё совершает в нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей жизнью»,

— поясняет блаженный Феофилакт Болгарский.

«Сораспятие» означает, прежде всего, умерщвление в себе греха, о чем апостол пишет в другом послании:

«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6, 6).

К такому сораспятию раз за разом призывает нас Постная Триодь:

«Целомудрием украсивше житие, и мудростию сохранивше веру, правды нравы взыщем, да в мужестве споследующе, Христови сраспнемся«[18].

В сораспятии Господу заключается наше уготовление себя к жизни вечной. И потому, когда Господь с великой славой входит в Иерусалим в Вербное воскресенье, и мы приветствуем Его в храме «ваиями добродетелей», Церковь вновь напоминает, что Христос идет пострадать и умереть, а нас призывает уподобиться Ему:

«Готовися душе прежде исхода, устрой себе ко оному житию: и Христу тебе ради пострадати тщащемуся, да тя прославит, потщися спострадати, и сраспятися, и умрети«[19].

О том же Церковь учит и в начале Страстной седмицы:

«Грядый Господь к вольной страсти, апостолом глаголаше на пути: се восходим в Иерусалим, и предастся Сын Человеческий. Приидите убо и мы, очищенными смыслы, сшествуим Ему, и сраспнемся, и умертвимся Его ради житейским сластем, да и оживем с Ним..»[20].

Тут Триодь как бы вторит апостолу Павлу: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим. 2, 11). Павел знал, о чем говорил. Во время проповеди в Листре толпа, возбужденная иудеями, побила его камнями и вытащила «за город, почитая его умершим». Но он ожил и, проходя по городам, где остались его ученики, утверждал их души, «увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14, 19−22).

Потому, видно, в Церкви и появилась краткая поговорка: в Раю нераспятых нет.

«Сраспятися, и жити во веки»

Все это я пишу, чтобы подойти к главному — к осмыслению смерти брата нашего во Христе Ильи Сафиуллина.

Он был убит в среду Пятой седмицы Великого поста, когда Церковь в текстах Постной Триоди призывает каждого православного христианина:

«Пиянство страстей отрини. и потщися, пригвоздившемуся тебе ради на древе Христу сраспятися, и жити во веки»[21].

Илье было суждено исполнить этот призыв почти буквально, до крови пострадав за Христа.

Жестоко ли это?

По обычным человеческим меркам — да. Думается, даже сухое заключение судмедэкспертизы с перечислением ран на теле Ильи — чтение не для слабонервных, не говоря уже о фотографиях с места преступления, залитого его кровью. Нам достаточно и того, что попало в открытую печать. И вот что подумалось. Ведь муки и раны Ильи в чем-то действительно подобны Христовым. Как и Господь, Илья был связан, получил удары по главе, тело его и руки пронзены орудием пытки и казни.

Жестоко, бесчеловечно. Да, как и все страдания мучеников Христовых, Ему уподобившихся и за это вошедших в Его Царствие, на брачную вечерю Агнца (ср. Откр. 19, 9).

Именно так говорит Церковь.

В начале Страстной седмицы сразу после канона поется печальное песнопение о том, что грешный человек не может войти в брачный чертог Жениха Христа, не имея светлой одежды праведности:

«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея Светодавче, и спаси мя».

А в Великий вторник поется стихира, которая объясняет, «коею ценою» просвещается одеяние падшей человеческой души:

«Женише, добротою красный паче всех человек, призвавый нас к трапезе духовной чертога Твоего, нелепый[22] мой зрак[23] прегрешений совлецы[24] причастием страданий Твоих, и одеждею славы украсив, Твоея красоты сообедника светла мя покажи Твоего Царствия, яко милосерд»[25].

Ключевые слова здесь последние. От лица каждого христианина Церковь взывает к милосердию Христа, чтобы Он удостоил нас пострадать — стать причастниками Его страданий — и так совлечься одежды своих прегрешений и получить брачные одежды Его славы. По обычной человеческой логике, называть страдание милосердием абсурдно. Однако это не более абсурдно, чем наше поклонение и любовь к Богу, ставшему человеком, чтобы быть распятым на кресте и тем привлечь к Себе сердца миллионов людей.

Очевидно, такую милость Господь подает не всем. Мученичество надо заслужить. На него нельзя напрашиваться — это гордыня, наказываемая падением, о чем повествуют многие жития святых. Мученичество надо смиренно принять, когда придет время.

Илья — принял. Умер со Христом, чтобы жить с Ним вечно.

Бог знает Своих святых. И не нам, грешным, указывать, кто есть кто. Но себе в пример и назидание указать на достойного мы обязаны. Святые — люди смиренные, и потому считают себя грешниками. Поэтому, думается, Илья простит нам прошения об отпущении ему Богом грехов, звучавшие на отпевании. А мы уже сейчас можем просить Илью: «Аще имеешь дерзновение у престола Божия, моли Бога о нас!»

Суд

Илья умер за Христа, за веру в Него, во всеобщее Воскресение мертвых в конце времен, в Страшный суд Божий, на котором пред «Агнцем, закланным от создания мiра» (Откр. 13, 8), предстанут все: праведники и грешники; те, кто убивал, и те, кого убивали. Они посмотрят друг другу в глаза.

Именно тогда с несомненной ясностью станет видна всем победа Христа над смертью и над мiром, дотоле лежащем во зле.

А пока для нас остаются актуальными слова Спасителя:

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще» (Откр. 22, 11).

Святитель Андрей Кесарийский поясняет:

«Да не думается, что сими словами Христос поучает и поощряет к неправде, обидам и осквернениям. Но, желая указать на свободу воли и сохраняя ее непринужденность, Он как бы так сказал: «пусть каждый поступает по своему желанию, а я не принуждаю произволения»; и, показав, что за каждым деянием последует соответствующий конец, добавляет:

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 22, 12)".

Маран-афа!

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

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[1] Храм Пророка Божия Илии на Ильинке: [социальная сеть ВКонтакте]. — URL: https://vk.com/wall-193 936 753 927

[2] Ильяс Сафавич Сафиуллин 10.11.1968 — 02.04.2025 [Некролог] // Церковь Ильи пророка, что в Китай-городе: [сайт храма]. — 2025. — 8 апреля. — URL: https://hramilias.ru/parish_life/news/p.1/id.402/ .

[3] Факсимиле письма опубликовано, например, здесь: Маленький мученик, великий человек: памяти Ильи Сафиуллина // Аргументы недели: [сайт газеты]. — 2025. — 7 апреля. — URL: https://argumenti.ru/opinion/2025/04/945 553

[4] Задержан подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы // Главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Москве: [официальный сайт]. — 2025. — 2 апреля. — URL: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1 966 814/

[5] Уголовный кодекс РФ. Статья 105. Убийство // Гарант: [юридическая база данных]. — URL: https://base.garant.ru/10 108 000/41f30b66f51d8e9f5a28b7a545140739/

[6] Василик Владимир, протодиак. Мученик Илия был человеком мирного духа // Русская народная линия: [сайт]. — 2025. — 8 апреля. — URL: https://ruskline.ru/news_rl/2025/04/08/muchenik_iliya_byl_chelovekom_mirnogo_duha

[7] Иванов Алексей. Православный татарин принял мученическую смерть за Христа // Завтра: [сайт газеты]. — 2025. — 7 апреля. URL: https://zavtra.ru/events/pravoslavnij_tatarin_prinyal_muchenicheskuyu_smert_za_hrista

[8] Убийства под копирку. // Царьград: [сайт]. — 2025. — 5 апреля. — URL: https://tsargrad.tv/articles/ubijstva-pod-kopirku-migranty-ustroili-ohotu-v-pravoslavnyh-hramah-rasprava-v-samom-centre-moskvy_1 210 565;

«Это важная информация».. // Царьград: [сайт]. — 2025. — 6 апреля. — URL: https://tsargrad.tv/dzen/jeto-vazhnaja-informacija-ubijstvo-sluzhitelja-v-moskovskom-hrame-proizoshlo-v-osobyj-den_1 210 969

[9] Смерть за Христа. Алтарник Илья Сафиуллин зарезан в храме // ТВ «Спас»: [сайт телеканала]. — URL: https://spastv.ru/smert-za-hrista-altarnik-ilya-safiullin-zarezan-v-hrame/.

[10] Например, см.: Маленький мученик, великий человек: памяти Ильи Сафиуллина // Аргументы недели: [сайт газеты]. — 2025. — 7 апреля. — URL: https://argumenti.ru/opinion/2025/04/945 553.

[11] Борис Корчевников о мученической кончине Ильяса Сафиуллина // Православные татары: [сайт]. — URL:https://tatar.orthodoxy.ru/?p=9110.

[12] Борис Корчевников // Телеграмм [социальная сеть]. — URL: https://t.me/boriskorchevnikov/5151

[13] Иванов Алексей. Православный татарин принял мученическую смерть за Христа // Завтра: [сайт газеты]. — 2025. — 7 апреля. URL: https://zavtra.ru/events/pravoslavnij_tatarin_prinyal_muchenicheskuyu_smert_za_hrista

[14] Борис Корчевников о мученической кончине Ильяса Сафиуллина // Православные татары: [сайт]. — URL:https://tatar.orthodoxy.ru/?p=9110.

[15] На стиховне самогласен дне, глас 1, в среду Сырной седмицы, утро // Триодь Постная.

[16] На стиховне самогласен дне, глас 2, в Четверток сырный вечера // Триодь Постная.

[17] Подробнее см.: Немыченков В.И. Страдания Бога Сына в период Его земного служения: догматические аспекты // Церковь и время. — 2016. № 3 (76). С. 117−168. Републикация: Богослов.ру. 19 июля 2023 г. URL: https://bogoslov.ru/article/6 192 568

[18] Трипеснец господина Андрея Критского на повечерии в Неделю Ваий, песнь 8, тропарь 1 // Триодь Постная.

[19] Трипеснец господина Андрея Критского на повечерии в Неделю Ваий, песнь 8, тропарь 5 // Триодь постная.

[20] В Великий понедельник на утрени, стихира на хвалитех 1-я // Триодь Постная.

[21] Канон на утрени среды 5-й седмицы Великого поста. Песнь 8, тропарь 3 // Триодь Постная.

[22] Некрасивый, неблагообразный, ср. лепо — красиво (ц.-сл.).

[23] Образ (ц.-сл.).

[24] Совлеки, сними (ц.-сл.).

[25] Великий Вторник, утро, стихира на стиховне, глас 6, последняя (на стих: «И буди светлость Господа Бога нашего на нас»).

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