Адвокат Сергей Буйновский подтвердил информацию об отправке генерала Ивана Попова в зону специальной военной операции. Минобороны России приняло положительное решение по прошению, будет заключен контракт. А дальше — множество вопросов. Постараемся ответить на некоторые из них.

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов проходил по делу о хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые должны были быть использованы для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

Как проходил процесс?

Сумма ущерба по делу составляла порядка 100 млн рублей. Свою вину генерал Попов не признавал. Да и в целом дело сыпалось на глазах:

— Обозначенная сумма ущерба так нигде и не «всплыла». Генерал живёт в простейшей квартире в панельном доме, ездит на старом автомобиле, на счетах деньги не осели. Ответить на вопрос, куда делась сумма, следствие так и не смогло.

— Администрация Запорожской области, которая должна была быть в деле пострадавшей стороной, от своего статуса отказалась. Причём в разгар процесса.

— Несмотря на то что под домашний арест Попова заключили с пропиской в Москве, слушания проходили в Тамбовском гарнизонном суде. Туда, по информации военного блогера Юрия Подоляки, Попов добирался своим ходом. В результате в том числе и это сочли нарушением правил нахождения под домашним арестом.

— Якобы украденный металл (или, по другим данным, его часть) нашёлся на складе. Однако армия принимать его отказывалась, о чём сообщил на суде владелец.

— Военные из числа подчинённых генерала Попова настаивали на его невиновности. Поручиться готовы были и большинство известнейших в России военных корреспондентов, сообщает URA.RU.

— Генерал неоднократно просил отправить его в зону СВО, однако только после письма президенту России его призыв был услышан. До этого, несмотря на то что в деле не было ни реального ущерба, ни пострадавшей стороны, Попова держали за решёткой.

Как генерал вышел на свободу?

Как мы уже отмечали выше, на имя Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина было написано письмо. Иван Попов сообщил:

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ. <…> Хочу и дальше в соответствии с данной мною присягой продолжить громить врага».

В Кремле получение письма подтвердили. А теперь уже адвокат Буйновский сообщил, что с Поповым заключат контракт:

«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО».

Остаётся понять, в каком статусе генерала Ивана Попова отправят в зону СВО. Ведь ранее он был уволен, о чём, кстати, стало известно постфактум в ходе одного из заседаний.

Команда военкора Семёна Пегова на страницах проекта WarGonzo в Telegram пишет, что генерал возглавит штурмовой отряд. То есть будет командовать штурмовиками, закрывая одно из самых опасных направлений. Сам Иван Попов эти сведения никак не комментировал. Не поступала информация и от адвоката Буйновского. А, например, «Военная хроника» пишет так:

«Если ставку решено сделать на результат, а не на волокиту с бумагами — Попова давно пора вернуть на уровень, где он может командовать крупными формированиями. Но всё начинается с малого. И попытка соблюсти баланс между решениями суда и запросом на возвращение — это, возможно, первый шаг к тому, чтобы „Спартак“ (это позывной Попова. — Ред.) снова оказался там, где он действительно нужен — на передовой, в гуще боя, рядом с теми, кто идёт вперёд».

Что говорят об освобождении генерала Ивана Попова?

Вести с полей об отправке Ивана Попова в зону СВО все, кто за него переживал, восприняли с облегчением. Ведь Попов сам просил о таком исходе. Однако открытым остаётся вопрос признания вины. Военный эксперт полковник Аслан Нахушев, например, уверен, что генерал вину признал:

«Судя по всему, то, что планировалось в отношении генерала в запасе И. Попова ещё к концу 2024 года (о чём я сообщал ещё 15 декабря), произошло. И. Попов признал свою вину с отсрочкой приговора до „искупления в СВО“ комбригом добровольческого объединения. И стоило весь этот цирк городить полтора года? Сейчас бы уже давно реабилитировался и опять командовал армией (в случае успехов на фронте)».

При этом мы знаем, что Буйновский говорит о «приостановке дела». В этом случае вину можно было и не признавать. Нахушев считает, что имеет место «искажение содержания решения», поскольку «приостановка производства по делу на стадии судебного рассмотрения невозможна (только во время следствия)». Отметим, что в наше время, на удивление, возможно всё. И перейдём к следующему комментарию.

Военный волонтёр Роман Алёхин считает, что обсуждаемый нами исход дела — это большое счастье:

«Что-то меняется в управлении, раз такое решение принято, и это вселяет надежду. Даже мне…» — оставил Алёхин сообщение в телеграм-канале.

Политик Олег Царёв поделился своего рода сенсацией. По его информации, способствовал в деле освобождения Попова и отправке его на фронт глава Крыма Сергей Аксёнов:

«Я знаю не от Сергея Аксёнова (я провёл эту неделю в Москве, мы не встречались), что губернатор Крыма просил президента разобраться с делом генерала. Сергей Аксёнов принимал самое активное участие в обороне Запорожской и Херсонской областей. Крым активно помогал, поэтому о реальном положении дел он знал не с чужих слов. И понимал, кто чего стоит и чья заслуга в том, что запорожский фронт не дрогнул и контрнаступление ВСУ захлебнулось. Президент после разговора с Аксёновым дал поручение разобраться с этим делом в течение недели. Мы все ждали результат, надеясь, что он будет положительным. И дождались».

Генерала можно только поздравить, добавил Олег Царёв. На фронте мы благодаря этому усилимся:

«Спасибо президенту. Спасибо Сергею Аксёнову. Есть такая фраза: говорить правду легко и приятно. Так и должно быть. Тем не менее не все решаются поднимать сложные вопросы перед руководством. Крыму с губернатором повезло».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов был одним из тех, кто рассказывал о странностях в деле Попова. Теперь он пишет:

«Слава Богу, что удалось донести информацию о творящемся в отношении Ивана Ивановича произволе до президента. Владимир Владимирович сразу же пресёк данное безобразие, и справедливость начала восстанавливаться. Легендарный боевой генерал возвращается на фронт! А заказчику творившегося в отношении генерала Попова безобразия давно пора зарубить на носу, что русский народ, как и наш национальный лидер, — не Муму, всё понимает и во всём разберётся! Что это было — сведение личных счётов с неугодным и принципиальным русским офицером, говорящим неудобную прежнему руководству МО РФ правду, или торжество справедливости — уверен, узнаем в ближайшее время».

Очевидно, что правду о «сведении счётов» и «заказчике безобразия» мы можем никогда не узнать. Но в любом случае хорошо, что генерал Попов сможет помочь приближению Победы на фронте. Это правильное решение. При этом обвинение всё равно просит о реальном заключении, о чём рассказал Буйновский.

https://tsargrad.tv/dzen/general-ivan-popov-na-svobode-poedet-na-svo-otvechaem-na-glavnye-voprosy_1 216 831