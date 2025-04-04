Мемуарист, как правило, предсказуем. В своих воспоминаниях, если речь идет о неудачах, он оправдывает себя, играет роль провидца, которого никто не слушал. Если же повествуется о победах, то именно рассказчик и является их творцом. В общем, скука смертная. Поэтому ценны свидетельства, в которых автор не стремится обелить себя во всем произошедшем. Ветеран Гражданской войны полковник Василий Биркин (1880 — не ранее 1962) стал таким исключением. Он оставил чрезвычайно интересный автобиографический цикл «Повести минувших дней» (эти слова входят в названия всех частей его многочисленных мемуаров), охватывающий детство; начало службы до Русско-японской войны, за которую молодой офицер получил три ордена, включая Святой Анны 4-й степени «За храбрость»; преподавание в Донском императора Александра III кадетском корпусе; Первую мировую войну и революцию; Гражданскую войну и начало эмиграции. Судьба «Повестей..» не менее драматична, чем судьба их автора. Некоторые из них (например, «Семья и школа», «Гибель белых») пока не найдены. История подавления революции 1905 года на Кавказе («Осиное гнездо») и «Великая война и революция» опубликованы в России. «Молодые офицеры» и «1904−1905 годы» вышли при жизни автора в Германии.

Биркин вспоминал свое возвращение на Дон из развалившейся в результате бездарной политики Временного правительства и большевистской агитации действующей армии. Он недолго вновь преподавал в корпусе. А когда казаки во главе с атаманом Петром Поповым после ухода из Новочеркасска Добровольческой армии также предприняли эвакуацию (Степной поход), Биркин во главе группы из 19 человек, кадетов и военнослужащих догнал корниловцев и проделал с ними весь Первый Кубанский поход, который и описал в мемуарах. Точнее, путь от станицы Новолеушковской, где был зачислен рядовым в сводно-офицерский полк. В то время из-за нехватки нижних чинов в Белой армии офицеры нередко сражались простыми солдатами не только в офицерских, но и в обычных полках. По возвращении в освобожденный восставшими казаками и отрядом Михаила Дроздовского Новочеркасск Биркина вновь зачислили воспитателем в возрожденный казачий корпус. Несомненным достоинством книги является то, что мемуарист не закрывает глаза на «черные страницы армии» (как в дальнейшем назвал их генерал Деникин). Биркин рассказывал о грабежах населения, расстрелах пленных, столь неоднократных, что вскоре они получили неофициальное название «отправить в 3-ю роту». При этом полковник обращал внимание, что старые кадровые офицеры с неохотой участвовали в казнях, «не усвоив еще опыт молодежи, испытанной в таких делах».

Описывая военные преступления, автор не снимает вину и с себя. Так, он вспоминает, что после взятия станицы Ново-Димитриевской «в комнате меня встретил хорунжий из простых казаков, пластун, и спросил, что делать с раненым большевиком. Места для здоровых в доме нет, а он один всю комнату занимает. (..) Сам не знаю почему, я коротко ответил:

— Приколоть!"

Интересен портрет командира полка, в котором сражался рассказчик, Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Маркова (после его гибели в июне 1918-го полк стал носить имя командира). Биркин восхищался его полководческими талантами и личной храбростью, но одновременно не скрывал генеральской жестокости, которая усугублялась вспыльчивостью, искренне опасаясь быть им расстрелянным. В итоге генерал остался тем, кого «я. больше всех других уважал и больше всех других боялся». Марков также «отправлял» в «3-ю роту» взятых в плен, «даже не спрашивая ни о чем». Между прочим, генерал, по мнению мемуариста, вряд ли знал фамилию полковника, который, пусть и рядовым, служил именно в его полку.

Преступления сочетались с высоким героизмом и самопожертвованием, о которых тоже писал Биркин. Под Усть-Лабинской Офицерский полк залёг под плотным огнем красных. Ему на помощь выдвинулся Корниловский. Несмотря на стрельбу, «полк разворачивался к атаке, не изменив шага и отбивая ногу, как на параде». Когда он пошел вперед, «большевики встретили полк ураганным огнем. А корниловцы и не дрогнули, как шли, так и идут, даже шагу не прибавили. Вдруг пальба большевиков сразу прекратилась. Густыми цепями они поднялись из канавы и мгновенно, повернувшись кругом, побежали».

Сразу вспоминается психическая атака и связанный с ней диалог из фильма «Чапаев»: «- Красиво идут! Интеллигенция!»

Тем более что в картине «каппелевцы» шли на смерть с родной для Биркина корниловской и марковской символикой.

https://www.ng.ru/ng_exlibris/2025−03−26/14_1266_memoirs.html