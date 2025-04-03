26 марта 2025 года поправки в закон Эстонии «О церквях и приходах», призванные ограничить деятельность Эстонской Православной Церкви, прошли второе чтение в парламенте страны.

С осуждением этого закона выступили, в том числе, и ряд эстонских политических деятелей. Депутат Варро Вооглайд, например, так прокомментировал этот закон:

«К сожалению, этот закон — настоящее пятно позора. Это просто позорная история. О чём он свидетельствует? О лживости, нетерпимости, узколобости, комплексе неполноценности и мелочности. Если таким становится лицо Эстонской Республики, то уважать его трудно… Как я уже говорил при первом чтении, аргументы в поддержку законопроекта не рациональны, а эмоциональны. Они апеллируют к базовым страхам, полностью игнорируя принципы правового государства, включая свободу вероисповедания. Более того, они не учитывают реальных угроз безопасности.

На деле этот законопроект не снижает угрозы, а увеличивает их — это очевидно. Тот, кто утверждает обратное, либо нагло лжёт, либо не способен мыслить здраво"

Последовательно против выступали ряд видных представителей эстонского лютеранского духовенства.

Группа деятелей культуры — большинство из них этнические эстонцы — выступила с открытым письмом, в котором, в частности, говорится «Для того чтобы люди в Эстонии могли чувствовать себя безопасно, наряду со всем остальным они должны обладать свободой убеждений и вероисповедания — правом верить так, как они считают правильным, как они понимают и хотят… Членов ЭПЦ МП, которые именно в этой вере нашли для себя свой путь, считают пособниками врага… Этих жителей Эстонии запросто сравнивают с террористами „Талибана“ и ИГИЛ. Слышать подобные мнения из уст уважаемых людей прискорбно… Давайте позволим людям оставаться в своей вере, если, веруя, они соблюдают законы Эстонской Республики. Они не совершили ничего противозаконного, чтобы ограничивать их веру и их права»

Но увы, эти голоса здравого смысла не были, услышаны.

Почему? Каковы доводы сторонников закона? Их излагает, например, в своей статье провластный эстонский публицист Павел Соболев.

Он сравнивает Эстонскую Православную Церковь с… исламскими террористами. Вот что он пишет: «Эта ситуация типична, например, для любой крупной европейской страны после совершения террористического акта, исполнитель которого или принадлежал, к примеру, к какому-то радикальному исламистскому движению, или формально был приверженцем „традиционного“ ислама, но в действительности находился, допустим, под влиянием крайне радикального имама»

Очень сложно спорить с человеком, который не может отличить пюхтицких монахинь от боевиков ИГИЛа. Такая неспособность может отражать две проблемы. Первая — это тяжелое поражение когнитивных способностей, вызванное какой-то страшной болезнью. Но, учитывая способность Павла Соболева писать вполне грамматически связные тексты, это объяснение можно отклонить. Второе — политический заказ, требующий представить монахинь как опасных злодеев. Поверить в то, что здоровый и незлонамеренный человек может перепутать монахинь с террористами, сложно.

Но попробуем сказать несколько слов.

В любом государстве, где существует законность, существует презумпция невиновности. Если я, к примеру, начну утверждать, что Павел Соболев — наркоторговец, я должен буду представить доказательства своих слов, иначе я сам сделаюсь повинен в клевете. Какие именно акты наркоторговли я ему приписываю? Как я могу обосновать эти обвинения?

Если я изберу несколько другую риторическую тактику — не утверждать, что он буквально наркоторговец, а говорить, что он аналогичен ему по степени общественной опасности, и государство должно принять по отношению к нему меры, которые уместны по отношению наркоторговцам, у меня удивленно спросят — в каком отношении аналогичен? Вы видели его продающим наркотики? Вы проводили контрольную закупку?

«Но — скажу я — он написал статью с призывами к преследованию людей по конфессиональному признаку! — а это почти как наркоторговля!»

Меня, очевидно, никто не примет всерьез — хотите бранить публицистику автора — браните, а ваши аналогии с наркоторговлей — это полная бессмыслица.

Чем, в самом деле, Павел Соболев отличается от наркоторговца? Да тем, что он не торгует наркотиками.

Чем пюхтицкие монахини отличаются от боевиков ИГИЛа? Да тем, прежде всего, что они не устраивают терактов. Не расстреливают безоружных людей в концертных залах. Не взывают себя в людных местах. Не направляют грузовики в толпу.

В общем, если попробовать кратко формулировать эту шокирующую, и наверняка совершенно неожиданную для Павла Соболева истину, законопослушные граждане отличаются от опасных преступников тем, что не совершают преступлений. Те, кто не совершают преступлений, в любом благоустроенном государстве не должны подвергаться преследованию или поражению в правах.

В чем же смысл нападок на Церковь? В стремлении укрепить безопасность Эстонии? Но, с точки зрения безопасности государства, это абсурд. Любой конфликт предполагал бы усилия по ободрению сторонников и привлечении на свою сторону колеблющихся.

Объявлять значительное число своих граждан врагами просто по этноконфессиональному признаку — значит подрывать безопасность своего государства, а не укреплять его.

Это вызывает вопрос, который уже возникал, когда украинское правительство воздвигло гонения на УПЦ. «Неужели они такие идиоты?»

Если рассматривать их действия с точки зрения интересов государства, то это, действительно, идиотизм.

Но люди, которые его продвигают — не идиоты. Они действуют вполне рационально. Просто они преследуют не интересы своей страны или государства — а другие. Свои личные или интересы своих политических движений.

Преследуя немецких евреев, национал-социалисты поступали, на первый взгляд, иррационально. Зачем гнобить собственных граждан, многие из которых были не просто лояльными, но и ярыми патриотами, которые сражались за Германию на фронтах Первой Мировой войны, получали увечья и были увенчаны государственными наградами?

Но рациональность в этом была — чтобы сплотить нацию вокруг себя, национал-социалистам были нужны «внутренние чужаки», которые выпили в кране всю воду и повинны во всех бедах страны.

Выделить группу «враждебных чужаков» и призывать нацию на борьбу с ними — это очень старый, проверенный политический прием. Он отлично работает — он, как справедливо замечено, «апеллирует к базовым страхам».

В качестве «враждебных чужаков» в данном случае выбирают русских и православных.

Некоторые представители группы, назначенной «враждебными чужаками», могут при этом попытаться перебежать на сторону сильного — и горячо поддерживать всяческое разоблачение и преследование. Еврей-антисемит, который пытается подчеркнуто отмежеваться от своих — зрелище печальное, но хорошо известное. Увы, но это проверено — и не работает.

Как не работают и попытки быть «хорошим русским», который изо всех сил рвется разоблачать «агентов кремля». Некоторые русские (по происхождению) люди пытаются быть первыми русофобами на деревне — но опыт показывает, что такая тактика никогда не спасает.

Достойные, нравственные, здравомыслящие эстонцы вовсе не приветствуют такого рвения; а тем, кто делает ставку на ксенофобию, вы все равно не понравитесь. Не стоит и пытаться.

https://radonezh.ru/2025/03/28/pyatno-pozora-i-igra-na-bazovyh-strahah