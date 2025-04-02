Детективный исторический роман о попе Гапоне впервые появится в России: 800-страничное «Дело Гапона» написали известный священнослужитель Русской православной церкви, руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Святой Татианы при МГУ и публицист Владимир Вигилянский и его супруга — профессор Литературного института имени Горького, поэт, прозаик и эссеист Олеся Николаева. О том, как родилась идея книги, что интересного и актуального из архивов и авторских взглядов узнает читатель об одной из самых харизматичных и неоднозначных личностей в истории России и Церкви, о царских особах, министрах, деятелях культуры, знаменитых революционерах и эмигрантах, причинах Кровавого воскресенья и русской революции в целом, а также о современном состоянии общества и литературы, СВО и мире рассказал в первом эксклюзивном интервью агентству РИА Новости, посвященном роману, сам протоиерей Владимир Вигилянский. Беседовала Ольга Липич.

— Отец Владимир, когда и как у вас с Олесей Александровной появилась идея романа о попе Гапоне?

— Идея создания романа о бывшем священнике Гапоне родилась лет десять назад. Прочел его известную автобиографию «История моей жизни» и несколько биографических книг о нем — удивился весьма разноречивым фактам и большому спектру психологических портретов, не сочетающихся друг с другом. С одной стороны, вдовец, отец двоих детей, аскет, проповедник, бескорыстный священник, направивший свое пастырское служение на помощь обездоленным — сиротам, рабочим, заключенным в тюрьмах. С другой — политический деятель, агент иностранных разведок, авантюрист, подстрекатель, тайный муж несовершеннолетней девушки. В одной из социальных сетей я даже написал несколько эссе об этой исторической личности и разговорами о Гапоне очень заинтересовал своего соавтора.

За эти годы нами были прочитаны сотни исторических книг и исследований, архивных материалов и мемуаров о событиях в России первого десятилетия ХХ века. В том числе узнали, что к автобиографии Гапон имел лишь косвенное отношение. Она вышла на английском и французском языках, а перевод на русский — только после смерти Гапона. Это фальсифицированное коллективное творчество двух наших эмигрантов и двух англичан.

Кроме того, мы узнали, что на царя Николая II 6 января было совершено покушение, в результате которого пострадали два человека. И если бы было введено чрезвычайное положение, никакого бы шествия 9 января не было. Все эти обстоятельства и нюансы мы обсуждали с профессиональными историками, с которыми познакомились во время написания романа. Мы были поражены, насколько современно звучит не только столкновение идей, но и судеб исторических деятелей.

— Почему роман назван не просто «Гапон», а именно «Дело Гапона»? Кто в нем главный персонаж, и как долго длится «дело»?

— Формально роман имеет структуру классического детектива. Начинается он с обнаружения убитого на даче в Озерках рядом с Петербургом Георгия Аполлоновича Гапона 30 апреля 1906 года. Открывается следствие, назначается исторически реальный «следователь по важнейшим делам» министерства юстиции Николай Васильевич Зайцев — наш главный персонаж романа. Именно он заводит папку, на которой написано «Дело Гапона». Имя главаря группы убийц (Петр Моисеевич Рутенберг) следователю было известно с самого начала, а вот мотивация преступления, заказчики, исполнители составляют интригу до самого конца. Следствие длится чуть больше полутора лет до декабря 1907 года, которым по времени и заканчивается роман.

Как в классическом детективе, у Зайцева есть помощник — молодой юрист Петр Шуберт. Есть деятели других «конкурирующих» правоохранительных ведомств, например, тоже реальный начальник Петербургского охранного отделения Александр Васильевич Герасимов. Есть в романе ретроспективные главы, рассказывающие подробно о событиях января 1905 года и даже намного раньше. Есть главы, повествующие о жизни политических эмигрантов в Женеве, Париже, Лондоне, Гельсингфорсе (Хельсинки), на острове Капри.

— Каковы ваши основные цели как авторов? В чем главная мысль, послание романа?

— Можно было бы поговорить об анатомии «русской смуты». О «большой лжи», которая обволокла целые слои русского общества. О причинах мировой катастрофы, совершившейся в России в начале ХХ века и унесшей из жизни в результате войн (японская, Первая мировая, гражданская) и революций около 25 миллионов наших соотечественников.

Но роман, конечно, не публицистическое сочинение, здесь совсем другие задачи. Предметом литературы является человек. Нам были важны образы русских людей в кризисной ситуации, их поступки, мысли, заблуждения, духовные победы и поражения. Мы попытались художественно раскрыть характеры известных личностей. Приходилось додумывать причины и логику их действий.

В этом смысле образ когда-то талантливого священника Георгия Гапона особенно интересен — это пример деградации личности. Не случайно он в январе 1905 года был лишен священнического сана. Незадолго до своей страшной смерти он попытался даже стать заказчиком двух убийств.

— Как вы относитесь к ранее созданным образам Гапона в различных художественных произведениях и в документалистике, мемуарах, историко-философских трудах?

— В литературе Гапон был изображен в нескольких эмигрантских и советских сочинениях, например, в романах Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» и Василия Ардаматского «Перед штормом». Но более всего он стал интересен кинематографу (запомнились образы Николая Караченцова и Александра Домогарова) и, как ни странно, изобразительному искусству. Но, к сожалению, все эти образы страдают ходульностью, иногда карикатурностью. А вот в мемуарной литературе Георгий Гапон чрезвычайно многообразен — сотни воспоминаний от Надежды Крупской до Льва Троцкого, от графа Сергея Витте до генерала Александра Спиридовича, от рабочих-гапоновцев до убийцы Гапона Петра Рутенберга.

— Кто из действующих лиц романа, помимо уже упомянутых, наиболее важен, кто приближен к историческому прототипу, кто вымышлен?

— Роман насыщен многими историческими персонажами. Отмечу, кроме уже упомянутых, художников Ивана Владимирова и Николая Кравченко — именно они нашли труп убитого Гапона. Оба стали очень известными, дожили в СССР до Великой Отечественной войны, их работы находятся во многих музеях мира.

Большая часть персонажей — это террористы (или, как они сами себя называли, «революционеры»), которые обагрили кровью русскую землю, совершив тысячи убийств в этот период. В основном они были очень молодыми людьми из самых разных сословий: дворянского, купеческого, духовного, военного, интеллигентского, разночинного, реже — рабочего и крестьянского. Все они стали податливым расхожим материалом для идейных отечественных и зарубежных противников русского самодержавия.

Мы описали в романе реальные действия, иногда очень подробно, боевых террористических групп эсеров, эсдеков, максималистов, анархистов, бундовцев. Некоторых второстепенных персонажей романа приходилось «склеивать» из нескольких исторических личностей. Очень редко, но для художественной цельности возникала необходимость даже менять последовательность реальных событий, что могут заметить только дотошные специалисты.

— Как вы оцениваете личность самого Гапона, был ли он провокатором, или его оболгали? И какую роль он реально сыграл в судьбах окружающих людей и России в целом, Кровавом воскресенье и революции?

— Господь наделил Георгия Гапона многими человеческими и пастырскими дарами. Он искренне и бескорыстно отдавал себя помощи самым незащищенным слоям общества. К 1904 году его популярность среди жителей Петербурга была сравнима с популярностью святого праведного Иоанна Кронштадтского. Именно его популярность стала притягивать к себе политических противников власти. Эсеры поначалу решили использовать священника «втемную». Однако они нашли в нем некоторые человеческие слабости, в частности тщеславие, самообольщение, гордыню, склонность к вождизму и самозванству, которые постарались использовать в своих целях.

Эсеры толкнули его к политической провокации — стать во главе запрещенного властями протестного шествия 9 января 1905 года, приведшего к смерти 130 и ранению 300 демонстрантов. Дальнейшее нравственное падение и перерождение Георгия Гапона стало катастрофичным для его бессмертной души и его физического существования.

Через пять дней после 9 января Святейший Синод опубликовал послание по поводу этого события. В нем священник Георгий Гапон без упоминания имени порицается как «недостойный священник, дерзновенно поправший святые обеты». Здесь же говорится о подстрекателях и врагах Отечества «домашних и иноземных», а также о тех, кто вызвал беспорядки, благодаря подкупам «со стороны врагов России», чтобы «произвести у нас междоусобицу».

В том же году позже Гапон стал выполнять поручения японской и английской разведок, сделавшись посредником в вооружении террористических групп в России. Жизнь его закончилась драматично — Гапона убили именно те, кто его курировал в начале его политической деятельности. Его смерть была выгодна очень многим. Лев Троцкий писал в 1925 году о Гапоне: «Есть люди, которых лучше иметь мучениками, чем товарищами по партии». Для оправдания его убийства была выдумана террористами ложь о его предательстве и работе на Охранное отделение ради денег.

Я считаю, что Гапон очень впечатлил Ленина своей деятельностью среди рабочих Петербурга. Ленин увидел, что Гапон имел очень большое влияние на них в качестве защитника, предводителя, вождя. Именно такую роль он стал примеривать на себя в будущем.

— Что такое для вас революция вообще и Первая русская революция, в частности?

— Что касается революции, то я ответственно утверждаю, что никакой «Первой революции» в 1905—1907 годах не было. Это стало фактором «большой лжи», запущенной иностранной прессой и раздутой потом советской историографией. Ни по каким параметрам события этих лет не могут быть квалифицированы этим термином. Не было насильственной смены власти, изменения существующего политического режима, слома правящей элиты, идеологического разрыва с прошлым, изменения общественно-экономической формации. Не были поколеблены суверенитет государства, его территориальная целостность и границы, абсолютизм оставался незыблемым, армия и все структуры безопасности были на стороне власти.

— А что же это было тогда?

— Были смута и хаос в обществе, были попытки властей сдержать социальные противоречия демократическими реформами «сверху», но эти реорганизации в общественной жизни можно трактовать как эволюцию, а не революцию. В советскую эпоху 22 января (по старому стилю 9 января) стал памятным днем «Первой русской революции» и даже приобрел статус выходного дня (1918−1951).

— Проводите ли параллели между описанными в романе событиями и тем, что происходит в России и мире сегодня? Какие лозунги и действия повторяются, о чем хотите предупредить?

— Мы как авторы, безусловно, видим эти параллели. Например, борьба либеральных активистов за умы в общественной среде и неподготовленность властей к отпору экстремизма при полном бездействии самого общества. Один из церковных проповедников в 1905 году сказал: «Мы были ленивы и беспечны, а враги бодрствовали. Злоба всегда бодрствует, а доброе сердце в мире почивает».

Кроме того, Российская империя столкнулась с небывалой до того времени консолидированной и тщательно подготовленной в Европе и США информационной войной. Первая пробная попытка такой информационной русофобской атаки была предпринята Западом во время Крымской кампании в 1853—1856 годах. Война описывалась как столкновение «цивилизованного сообщества» с дикими варварами. В первое десятилетие ХХ века европейская пресса дошла до того, что не только полностью оправдывала в России массовый терроризм и убийства тысяч людей, но стала инициативным подстрекателем этих террористических актов против царского режима. Лицемерие западной прессы (или то, что мы сейчас называем двойными стандартами) перешло всякие границы: осуждая монархическую Россию за отсутствие демократии и всяческих свобод, она установила жестокую цензуру на любые альтернативные факты и трактовки событий. При этом мы не забываем, что тогда из 102 стран мира было 70 монархий, тоталитарная колониальная система управления миром, повсеместная смертная казнь и узаконенное рабство в самых «цивилизованных» странах.

— Можно ли из романа понять, как распознавать манипуляции, предотвращать терроризм и бороться с ним?

— Главные положительные герои романа показаны в своей повседневной жизни. Именно они в своем служении отечеству ищут оптимальные решения в борьбе со злом. При этом они сами являются мишенью для террористов. Например, начальник Охранного отделения Александр Герасимов ради безопасности семьи живет под другой фамилией, изменяет гримом свою внешность. Другой персонаж романа — бывший директор департамента полиции Алексей Лопухин — вынужденно становится осведомителем террористов ради спасения своей дочери, взятой ими в заложники. Здесь ничего не придумано, так и было в реальности. Сама жизнь толкает наших героев делать свой выбор в сторону решительного противодействия терроризму — принятие закона о военно-полевых судах (август 1906 года), который, в конце концов, остановил террор. Жаль, что он не был принят в 1905 году, многие жертвы этого гражданского противостояния остались бы живы.

— Среди персонажей романа — царь Николай II и его окружение (Витте, Столыпин, Плеве, Дурново, Победоносцев), известные революционеры и члены ЦК (Ленин, Троцкий, Красин, Камо), меньшевики (Плеханов и Засулич), другие политические и общественные лидеры, творческая интеллигенция (Репин, Горький, Андреев). Что нового о них узнает читатель?

— Иногда общество находится в плену сложившихся романтических или предвзятых представлений о некоторых упомянутых личностях, которые требуют соответствия с исторической реальностью.

— Человек каждый миг оказывается перед выбором, что есть добро, а что зло, как поступить, или же существует некая предопределенность судьбы, счастья и несчастья?

— Никакого предопределения вне Бога нет. Судьбу я понимаю как особый путь, рисунок жизни человека от зла к добру (или наоборот). Добро — это область Бога, зло — то, что отдаляет человека от Бога. Счастье — это совпадение свободной человеческой воли с волей Божьей. Все гражданские идеологии, партии, философские направления, оторванные от воли Божьей, пагубны для человека и всего человечества.

— А в чем воля Божья?

— Ответ находим в чине крещения. Там говорится о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись — пришли в познание истины. Истина есть Христос. Познание Христа — это жить по евангельским заповедям.

— По этому критерию можно определить, кто в романе хорош, а кто плох?

— Эти рассуждения, применительно к оценкам персонажей романа, действительно делят их на тех, кто находятся на стороне добра, и тех, кто на стороне зла. Некоторые только ищут свое место. Террористы, бандиты, революционеры, политики, рвущиеся к власти, либералы, ослепленные партийной идеологией — творцы хаоса, анархии. Противостоящие этой огненной стихии священнослужители, монархисты, государственные служащие, несмотря на их метания и ошибки, выступают в роли «удерживающих» от апокалипсиса.

— Возможно ли придерживаться теории ненасилия, пацифизма для тех, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»?

— Многие считают пацифизм ересью, потому что он отрицает применение силы для защиты жизни людей.

— Какого финала ждать читателю — оптимистического или не очень?

— Эпилог нашего романа намеренно оптимистичен. Он относится к 1930 годам, в которых встречаются в эмиграции в Париже некоторые персонажи романа.

— Книга будет с иллюстрациями? И если да, то кто художник?

— Да, с иллюстрациями, с офортами известного художника Юрия Купера. Для меня это большая радость: ему 84 года, я с ним дружил более полувека назад, потом он уехал за рубеж, а сейчас, после Парижа и Нью-Йорка, вернулся на родину.

— Когда и где планируется издание романа?

— Книга выйдет летом. При поддержке Российского фонда культуры.

— Возможно ли преобразование общества, избавление от воровства, алчности, лживости, глупости, зависти, властолюбия, жестокости и прочих пороков путем просвещения, духовного и культурного развития? Что делать человеку для этого?

— По натуре я исторический оптимист. Но перечисленные человеческие искривления, к сожалению, неисправимы. Даже святые плакали о своих грехах. Когда мы смотрим на свои ладони, мы считаем, что они чистые, но чем ближе мы подносим их к источнику света, тем явственнее видна грязь.

Отдельному человеку общество исправить нельзя, но себя можно. Мудрые люди советуют: никогда не забывай о покаянии и благодарении. Гордый человек всегда отвергает этот путь, он считает, что ему не в чем каяться, потому что другие намного его грешнее, и благодарить ему некого, поскольку ему все должны. Мы, христиане, знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кстати, не случайно одна из самых распространенных фамилий в России — «Смирнов». Русские люди точно знали, как исправлять и себя, и общество.

— Что действеннее для профилактики таких преступлений, как оскорбление чувств верующих, госсимволов — законодательные запреты, тюремные сроки и большие штрафы или образование и воспитание?

— Государство (армия, суд, правоохранительные органы) имеет легитимное право на насилие для своей защиты. Общество через свои легитимные институты влияния имеет право корректировать меру этого насилия. Это и есть наша система сдержек и противовесов. Это живой процесс жизни общества и государства. Помните, какой был всплеск поджогов храмов, массовые крестоповалы, кощунственные акции, нападения на священнослужителей, даже убийства более десяти лет назад? Жесткие меры остановили это поветрие, целью которого было создание общественного раздора и беспорядков.

Образование и воспитание тоже очень важны — надо создавать с их помощью атмосферу всеобщего неприятия посягательств на государственные, национальные и религиозные ценности и символы.

— Как вы оцениваете состояние российской литературы и культуры сегодня в целом?

— Русская культура, искусство и литература — это недевальвируемое духовное сокровище нашего отечества, это достояние, которое надо ценить, беречь и развивать. Однако внимания и денег государства на это никогда не хватало и не хватает сейчас. Но есть вопиющие факты. Приведу маленький пример. Среди тысяч профессий в официальном классификаторе есть артисты 33 разновидностей, есть дирижер, живописец, кинооператор, но вы не найдете здесь писателя или просто литератора. Союзов писателей несколько, но такой профессии в государстве нет. Поэтому «ценить, беречь и развивать» некого. Некоторых книгоиздателей государство поддерживает своими грантами и субсидиями, но многие писатели пребывают в хронической нужде.

Писательство развивается по своим творческим законам, не требующим привилегий, кроме таланта, даруемого Господом. Но странно, что государство не желает иметь какое-либо отношение к этому. Кстати, к подобным печальным выводам пришел помощник президента Владимир Мединский, ставший руководителем Союза писателей России, который в своем выступлении рассказал о миллиардах, выделяемых ежегодно киноиндустрии, театрам, развлекательным шоу, но писательское творчество остается абсолютно обездоленным.

— Насколько сегодня, по вашим наблюдениям как настоятеля, в центре внимания духовенства и прихожан находятся события на Украине, исторически, духовно, культурно тесно связанной с Россией? Что необходимо для скорейшего и прочного мира?

— В нашем храме, как и во всех храмах Русской Православной Церкви, ежедневно звучит молитва о мире и единомыслии, друг ко другу любви «во всех странах Святой Руси». Мы молимся о здравии православных воинов, получивших ранение и попавших в плен. На протяжении СВО мы собираем средства для беженцев, потерявших свой кров, адресно помогаем алтарникам и прихожанам, подписавшим контракт и мобилизованным в зону проведения военной операции. По инициативе прихожан мы предоставили им помещение для плетения маскировочных сетей.

Причин военного противостояния между Россией и Украиной очень много. Одна из них — гонение на Православную Церковь на Украине. Правительство там осуществило небывалый церковный раскол в православии. Отняты около полутора тысяч храмов. Многие наши единоверцы страдают за свою веру, священнослужители сидят в тюрьмах. Мы четко осознаем метафизическую подоплеку этого кровавого конфликта.

Беда заключается в том, что противостояние двух славянских народов выгодно политическим элитам коллективного Запада, которым безразличны жизни людей, как в России, так и на Украине. Используя Украину в качестве плацдарма для ослабления России и объявив лозунг «мир через силу», Запад, скорее всего, будет продолжать эту войну до собственного истощения. Остается единственная надежда на Всемогущего Бога, Который победил смерть Своим Воскресением.

https://ria.ru/20 250 402/vigilyanskiy-2 008 612 865.html