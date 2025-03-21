Очередное стирание крестов — на этот раз с учебника Конституции России. На днях сносили с муралов, до того — с логотипов международных выставок.

Причём всякий раз пойманные на кощунстве организаторы, если не исправляют ошибку слепых дизайнеров, то плетут что-то в духе «мы не хотим никого обидеть/задеть — в России много национальностей и религий"…

Пришло время сказать ещё раз и предельно определённо:

Мусульмане России или мусульмане приезжие или мусульмане заграничные ХОТЯТ видеть кресты на русских храмах.

Буддисты хотят видеть кресты на русских храмах.

Неверующие и агностики хотят видеть кресты на русских храмах.

Потому что люди иных вер или пока ещё атеисты, особенно те из них, что живут в русском доме, хотят (формулируя это или нет), чтобы русские берегли свои ценности, свою веру, свою идентичность, которая вся только из веры и вышла.

Потому что они понимают (может быть, интуитивно), что в этом и есть сила русских. А сила русских — это единственное условие процветания, безопасности и развития России и живущих под покровом русских многих- многих народов.

И напротив, ослабление русских (которое неизбежно вытекает из размытия ими своей идентичности, потери своей веры и традиции) ведёт к заболеванию всей России, всех народов живущих здесь.

В этом общем заболевании и всходят плевелы ваххабизма, неоязычества, сектанства и любой лжерелигиозной девиации.

Очень точно про это недавно на Спасе говорил Апти Алаудинов — Герой России и мусульманин.

Никого из адекватных иноверных не смущает крест. Напротив — радует.

А отсутствие креста, напротив, плодит в иноверных и приезжих опасное неуважение к русским.

Потому что кто будет уважать русских, если они сами себя не уважают?

Именно из отсутствия на русских креста, из этого, само-неуважения, и рождается заносчивое фашистское самопревозношение в мигрантах: «русски — всё» и провокации-«намазы» в храмах.

Более того, именно те русские, которые уважают себя и берегут свою традицию, веру, культуру — те уважают и веру, традицию и культуру других.

Потому что в основе русской идентичности — ген заботы и попечения о других народах, национальностях и культурах. Это то, что Достоевский называл нашей «всечеловечностью».

Но чтобы русские стали снова такими, они должны стать снова русскими. Вернуть себе себя.

А если русские будут болеть незнанием себя, то и других они знать и уважать не будут. И это взаимное неуважение народов России — стремительно приведёт к страшной катастрофе на всем огромном русском пространстве.

Поэтому не давайте болеть православным всех национальностей на нашей земле — от русских и татар до православных чеченцев и дагестанцев (таких тоже немало) — не снимайте с России крест.

Европа этот путь прошла. Сняли крест. Поиграли в мультикультурность. В итоге Европа оккупирована мигрантами, которые — не без помощи самих европейских элит — превращают этот благословенный некогда христианский край в холодную духовную развращенную пустыню, подчиненную сатане.

Они и в России мечтают сделать то же. И снимающие с России кресты, им очень в этом помогают.

Да и в нашей совсем недавней истории прямо перед глазами стоит итог снятия с России креста: перестав быть православной страной, атеистический СССР, не протянул и трех поколений и, пройдя через адские испытания огнем, чудовищные гекатомбы и кровопролития, раскололся.

В первую очередь — из-за своего богоборчества.

Это ведь главный урок минувшего русского века.

Но стирающие и стесняющиеся креста, этого урока так и не выучили.

Если русские стесняются своей веры, то нет никаких русских. А если русских нет, то, перефразируя Достоевского, тогда и иноверным всё позволено.

Но сами адекватные иноверные вместе с православными этого не хотят.

Потому что сердцем знают: снятие с России креста — это смерть России.

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