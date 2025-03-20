Журналы Священного Синода от 20 марта 2025 года (публикация обновляется)

20 марта 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 1

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений, об итогах Чтений и ХIII Парламентских встреч.

Справка:

С 26 по 30 января 2025 года в Москве прошли XXХIII Международные Рождественские образовательные чтения на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Чтения открылись 26 января Божественной литургией, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и духовенства.

Торжественное заседание Чтений состоялось 28 января в Государственном Кремлевском дворце под председательством Его Святейшества, который выступил с основным докладом. Было оглашено приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. Также свои приветствия в адрес Чтений направили Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, главы Палат Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и В.В. Володин, мэр Москвы С.С. Собянин, главы ряда федеральных министерств. В торжественном заседании приняли участие более 5500 человек.

Всего за время Рождественских чтений состоялись 220 мероприятий, распределенных по 18 направлениям.

В мероприятиях форума приняли участие очно и благодаря трансляциям представители епархий на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Мальты, Палестины, Португалии, Приднестровья, Республики Сербской, Сербии, Словакии, США, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Швеции, а также представители Патриарших Экзархатов Африки и Юго-Восточной Азии.

30 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошли ХIII Рождественские Парламентские встречи. Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы В.В. Володин. В рамках ХIII Парламентских встреч прошли три круглых стола: «Духовный фронт России», «От народосбережения к народоумножению» и «Воспитание патриотизма в образовательной среде».

Ранее, с сентября 2024 года по январь 2025 года во всех регионах России, а также во многих заграничных епархиях Русской Православной Церкви прошел региональный этап Чтений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Итоговый документ XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

2. Отметив значимость проведения церковно-общественного форума, объединяющего духовенство, представителей власти, научной, культурной общественности и педагогического сообщества, поблагодарить Организационный комитет за понесенные труды по подготовке и проведению XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

3. Провести:

а) XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 29 января 2026 года на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»;

б) XIV Парламентские встречи 29 января 2026 года.

ЖУРНАЛ № 2

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 марта 2025 года.

ЖУРНАЛ № 3

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 29 декабря 2024 года и 17 февраля 2025 года.

ЖУРНАЛ № 4

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 17 марта 2025 года.

ЖУРНАЛ № 5

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поступившем прошении Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, главы Красноярской митрополии, о почислении его на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Пантелеимону за многолетнее управление Красноярской митрополией.

3. Определить для Преосвященного митрополита Пантелеимона местом пребывания на покое Краснодарский край по месту его постоянной регистрации с получением содержания от Красноярского епархиального управления.

4. Преосвященным Красноярским и Ачинским, главой Красноярской митрополии, быть Преосвященному епископу Козельскому и Людиновскому Никите с освобождением его от управления Козельской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Козельской епархией возложить на главу Калужской митрополии.

ЖУРНАЛ № 6

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Махачкалинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия — Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии.

2. Правящему архиерею Грозненской епархии иметь титул «Грозненский и Сунженский».

3. Правящему архиерею Махачкалинской епархии иметь титул «Махачкалинский и Дербентский».

4. Временное управление Грозненской епархией поручить Преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.

ЖУРНАЛ № 7

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Кокшетауской епархии (Митрополичий округ в Республике Казахстан).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Кокшетауским и Акмолинским быть архиепископу Новоазовскому Варсонофию, викарию Донецкой епархии.

ЖУРНАЛ № 8

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Феодосийской епархии (Крымская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Феодосийским и Керченским избрать иеромонаха Илариона (Карандеева), клирика Феодосийской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Илариона (Карандеева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 9

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Александровской епархии (Владимирская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу Ковровскому Стефану, викарию Владимирской епархии.

ЖУРНАЛ № 10

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Ржевской епархии (Тверская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить недоумение относительно поступившего прошения о преобразовании Свято-Тихоновского женского монастыря г. Торопца в приход Свято-Тихоновского храма г. Торопца, демонстрирующего неспособность правящего архиерея в течение многих лет наладить монашескую жизнь в единственной епархиальной обители, открытой в 2005 году. Отметить общую низкую активность Преосвященного епископа Адриана в устроении жизни Ржевской епархии.

2. Почислить епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на покой, освободив его от управления Ржевской епархией.

3. Местом пребывания на покое для Преосвященного епископа Адриана определить Свято-Никольский Малицкий мужской монастырь Тверской епархии с получением содержания от Ржевского епархиального управления.

4. Временное управление Ржевской епархией возложить на Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

ЖУРНАЛ № 11

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Касимовской епархии (Рязанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Почислить епископа Касимовского и Сасовского Василия на покой, освободив его от управления Касимовской епархией.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Василию определить Иоанно-Богословский мужской монастырь с. Пощупово Рязанской области под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

3. Временное управление Касимовской епархией возложить на Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

ЖУРНАЛ № 12

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Нарьян-Марской епархии (Архангельская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Почислить епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова на покой, освободив его от управления Нарьян-Марской епархией.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Иакову определить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру под архипастырским наблюдением Преосвященного епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

3. Преосвященным Нарьян-Марским и Мезенским избрать игумена Софрония (Семенова), клирика Норильской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Софрония (Семенова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://mospat.ru/ru/news/92 985/