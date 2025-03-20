|ОВЦС МП
|20.03.2025
20 марта 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
ЖУРНАЛ № 1
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений, об итогах Чтений и ХIII Парламентских встреч.
Справка:
С 26 по 30 января 2025 года в Москве прошли XXХIII Международные Рождественские образовательные чтения на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Чтения открылись 26 января Божественной литургией, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и духовенства.
Торжественное заседание Чтений состоялось 28 января в Государственном Кремлевском дворце под председательством Его Святейшества, который выступил с основным докладом. Было оглашено приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. Также свои приветствия в адрес Чтений направили Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, главы Палат Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и В.В. Володин, мэр Москвы С.С. Собянин, главы ряда федеральных министерств. В торжественном заседании приняли участие более 5500 человек.
Всего за время Рождественских чтений состоялись 220 мероприятий, распределенных по 18 направлениям.
В мероприятиях форума приняли участие очно и благодаря трансляциям представители епархий на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Мальты, Палестины, Португалии, Приднестровья, Республики Сербской, Сербии, Словакии, США, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Швеции, а также представители Патриарших Экзархатов Африки и Юго-Восточной Азии.
30 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошли ХIII Рождественские Парламентские встречи. Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы В.В. Володин. В рамках ХIII Парламентских встреч прошли три круглых стола: «Духовный фронт России», «От народосбережения к народоумножению» и «Воспитание патриотизма в образовательной среде».
Ранее, с сентября 2024 года по январь 2025 года во всех регионах России, а также во многих заграничных епархиях Русской Православной Церкви прошел региональный этап Чтений.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению Итоговый документ XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.
2. Отметив значимость проведения церковно-общественного форума, объединяющего духовенство, представителей власти, научной, культурной общественности и педагогического сообщества, поблагодарить Организационный комитет за понесенные труды по подготовке и проведению XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.
3. Провести:
а) XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 29 января 2026 года на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»;
б) XIV Парламентские встречи 29 января 2026 года.
ЖУРНАЛ № 2
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.
Справка:
Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 марта 2025 года.
ЖУРНАЛ № 3
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
Справка:
Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 29 декабря 2024 года и 17 февраля 2025 года.
ЖУРНАЛ № 4
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.
Справка:
Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 17 марта 2025 года.
ЖУРНАЛ № 5
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поступившем прошении Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, главы Красноярской митрополии, о почислении его на покой по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прошение удовлетворить.
2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Пантелеимону за многолетнее управление Красноярской митрополией.
3. Определить для Преосвященного митрополита Пантелеимона местом пребывания на покое Краснодарский край по месту его постоянной регистрации с получением содержания от Красноярского епархиального управления.
4. Преосвященным Красноярским и Ачинским, главой Красноярской митрополии, быть Преосвященному епископу Козельскому и Людиновскому Никите с освобождением его от управления Козельской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.
5. Временное управление Козельской епархией возложить на главу Калужской митрополии.
ЖУРНАЛ № 6
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Махачкалинской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия — Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии.
2. Правящему архиерею Грозненской епархии иметь титул «Грозненский и Сунженский».
3. Правящему архиерею Махачкалинской епархии иметь титул «Махачкалинский и Дербентский».
4. Временное управление Грозненской епархией поручить Преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.
ЖУРНАЛ № 7
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Кокшетауской епархии (Митрополичий округ в Республике Казахстан).
ПОСТАНОВИЛИ:
Преосвященным Кокшетауским и Акмолинским быть архиепископу Новоазовскому Варсонофию, викарию Донецкой епархии.
ЖУРНАЛ № 8
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Феодосийской епархии (Крымская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященным Феодосийским и Керченским избрать иеромонаха Илариона (Карандеева), клирика Феодосийской епархии.
2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Илариона (Карандеева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
ЖУРНАЛ № 9
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Александровской епархии (Владимирская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу Ковровскому Стефану, викарию Владимирской епархии.
ЖУРНАЛ № 10
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Ржевской епархии (Тверская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить недоумение относительно поступившего прошения о преобразовании Свято-Тихоновского женского монастыря г. Торопца в приход Свято-Тихоновского храма г. Торопца, демонстрирующего неспособность правящего архиерея в течение многих лет наладить монашескую жизнь в единственной епархиальной обители, открытой в 2005 году. Отметить общую низкую активность Преосвященного епископа Адриана в устроении жизни Ржевской епархии.
2. Почислить епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на покой, освободив его от управления Ржевской епархией.
3. Местом пребывания на покое для Преосвященного епископа Адриана определить Свято-Никольский Малицкий мужской монастырь Тверской епархии с получением содержания от Ржевского епархиального управления.
4. Временное управление Ржевской епархией возложить на Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.
ЖУРНАЛ № 11
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Касимовской епархии (Рязанская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Почислить епископа Касимовского и Сасовского Василия на покой, освободив его от управления Касимовской епархией.
2. Местом пребывания Преосвященному епископу Василию определить Иоанно-Богословский мужской монастырь с. Пощупово Рязанской области под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
3. Временное управление Касимовской епархией возложить на Преосвященного митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
ЖУРНАЛ № 12
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Нарьян-Марской епархии (Архангельская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Почислить епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова на покой, освободив его от управления Нарьян-Марской епархией.
2. Местом пребывания Преосвященному епископу Иакову определить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру под архипастырским наблюдением Преосвященного епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.
3. Преосвященным Нарьян-Марским и Мезенским избрать игумена Софрония (Семенова), клирика Норильской епархии.
4. Место наречения и хиротонии игумена Софрония (Семенова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.