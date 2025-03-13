Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей — состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное — совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни — это тоже мера защиты законопослушных граждан.

Недавние опросы общественного мнения говорят о том, что каждый второй россиянин выступает за отмену моратория на смертную казнь. При этом, согласно тому же ВЦИОМ, одобряют деятельность судебной системы всего лишь 36,8% граждан. Это вызвало новую волну обсуждений: не пора ли, наконец, отметить мораторий на смертную казнь и начать, наконец, расстреливать педофилов, террористов и убийц?

Смертная казнь всегда была и будет политически выигрышной темой. Люди хотят, чтобы зло было наказано, а невиновные (особенно их близкие) были надежно защищены. Кажется, что тут надо действовать решительно — и чем более резко и энергично, тем лучше. Поэтому самые суровые меры для обуздания преступности будут вызывать общий энтузиазм — чем более они суровые, тем лучше. Я прекрасно это понимаю. Когда читаю о гнусных насильственных преступлениях, об отнятых по чьей-то злобной прихоти (или навсегда поломанных) жизнях, я прекрасно понимаю людей, которые жили столетия назад и считали, что злодеи должны умирать лютой смертью на лобном месте на страх всем, кому в голову придет совершить нечто подобное. Мне самому хочется, чтобы их закопали в землю достаточно глубоко, чтобы они не могли больше никому причинить вреда.

Эмоциональная, инстинктивная реакция тех, кто поддерживает смертную казнь, мне совершенно понятна. Я ее разделяю. Но ярость и гнев — реакции полезные, когда вам приходится драться с негодяями своими руками, что вам лично вряд ли доведется. Для того, чтобы определять государственную политику, они бесполезны и даже вредны.

Вы можете негодовать на раковую опухоль — но это не поможет вам с ней справиться. Тут нужны хладнокровные, квалифицированные врачи, за которыми стоит опыт, накопленный медициной на протяжении всей ее истории, тщательно продуманные действия, чтобы не убить пациента вместе с опухолью.

Тут решимости покончить с болезнью мало — нужны еще знания и опыт. Не всякий человек может брать в руки скальпель, а только опытный хирург. И — при всем уважении к общественному мнению — врачу вряд ли стоит исходить в своей работе из воли избирателей или социологических опросов.

Борьба с преступностью — не менее серьезное и ответственное дело, чем хирургия. Существует криминология — серьезная наука, которая исследует преступность. Ее причины, ее особенности, методы борьбы. Этой науке, как и медицине, уже многие столетия. И она пришла к некоторым выводам — обоснованным огромным опытом. Известный лозунг, что «важна не суровость наказания, а его неотвратимость» — не прекраснодушное миндальничанье и не снисходительность к злодеям, а результат долгого опыта.

Какое-то время назад люди во всех странах предавали преступников публичным казням (часто тошнотворно-жестоким), думая, что это как следует запугает потенциальных правонарушителей. Так делали достаточно долго, чтобы убедиться — это не работает.

Как отмечала еще царица Екатерина II в «Наказе», обращенном к членам комиссии по составлению нового «Уложения о наказаниях», суровые кары не достигают цели: «исторический опыт показывает нам, что очень нередко особенно сильная преступность уживалась наряду с самыми жестокими наказаниями».

Или недавний пример — арестованы за коррупцию помощники одного высокопоставленного чиновника, горячего поклонника сталинских методов и «твердой руки». Показная суровость оказывается бессильной — преступник всегда думает, что уж он-то избежит кары. А часто он не думает вообще.

Что помогает — так это тщательная, кропотливая, продуманная работа по преследованию преступников и предотвращению преступлений. Отношения сотрудничества и доверия между населением и правоохранительными органами. Хорошо налаженная судебная система.

Смертная казнь, как показывает опыт, часто оборачивается против невиновных людей. Идеальная правоохранительная система невозможна. Даже безупречно честные следователи, прокуроры и судьи, прилагающие все усилия к добросовестному исполнению своего долга, могут по-человечески ошибаться. Невиновного человека, посаженного на длительный срок, можно выпустить в связи со вновь открывшимися обстоятельствами дела. Казненного воскресить невозможно.

Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей: состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное, совсем не для того, чтобы помочь преступникам — а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни — это тоже не акт снисходительности к злодеям. Это мера по защите законопослушных граждан.

Тем более что преступники и коррупционеры могут заводиться где угодно — в том числе и в правоохранительной системе. Им смертная казнь не осложнит, а напротив, облегчит жизнь. Неправедно осужденный еще может добиваться правосудия — казненный лежит в земле и жалоб не пишет. Так гораздо легче избавить от заслуженной кары преступника и погубить вместо него невиновного.

Люди говорят, что злодей, отнявший чужую жизнь, не должен сам наслаждаться жизнью. Его преступление вопиет о воздаянии. Законная кара показывает, что общество ценит жизнь своих законопослушных граждан и сурово пресекает преступные посягательства на них.

Но пожизненное заключение — это вряд ли намного веселее, чем выстрел, который приговоренный даже не успеет услышать. Он будет каждый день просыпаться в тюрьме, вспоминая, за что он здесь. Здесь он постареет и умрет, и в его жизни не будет больше ничего, кроме этих стен. Это тяжкое наказание, и никак нельзя сказать, что преступник легко отделался.

Пусть с болезнями борются опытные медики, а с преступностью — профессиональные криминологи. А они в подавляющем большинстве выступают против смертной казни. Именно к ним и стоит прислушаться.

https://vz.ru/opinions/2025/3/11/1 317 576.html