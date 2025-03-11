Заявление Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в связи с массовыми убийствами мирного населения в Сирии

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступил с заявлением в связи с массовыми убийства мирного населения в Сирии.

На сирийской земле, где за последние годы пролилось много крови в результате многолетнего гражданского противостояния, инициированного и поддержанного извне, продолжаются страдания мирного населения.

Вооруженные группы лиц, присвоившие себе право применять оружие без законных оснований и без какого-либо контроля со стороны властей, приступили к массовым преследованиям и убийствам этнических и религиозных групп, в том числе алавитов, мусульман и христиан.

В качестве оснований для террора выдвигаются обвинения в нелояльности и угрозе новым сирийским властям. Подобные аргументы теряют свою убедительность в ситуации, когда фиксируются многочисленные случаи убийств безоружных, детей, престарелых. Имеются все основания полагать, что преследования осуществляются по религиозному и этническому признаку.

8 марта 2025 года патриархи трех христианских церквей в Дамаске выступили с совместным заявлением, под которым свои подписи поставили Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II и Патриарх Мелькитской Церкви Юсеф I Абси. Предстоятели церквей страны единогласно свидетельствовали о «массовых убийствах невинных мирных жителей».

Публичное пространство наполнено видеокадрами, демонстрирующими бессудные убийства невинных, совершаемые с особым цинизмом и издевательствами. Христиане во всем мире, как и верующие других традиционных религий, возвышают свой голос против творимого беззакония.

Русская Православная Церковь выражает солидарность с представителями религиозных меньшинств, которые стали мишенью для экстремистов из различных регионов мира, многие из которых прибыли на сирийскую землю для совершения актов беспримерной жестокости, убийств, грабежа и террора.

Мы призываем лидеров государств мира, международные организации, глав религиозных общин к совместным действиям, которые прекратили бы страдания невинных людей, вернули в Сирию долгожданный мир и согласие.

https://www.patriarchia.ru/article/11 4687https://www.patriarchia.ru/article/114 687https://www.patriarchia.ru/article/114 687