Сотрудники сил безопасности в Сирии атаковали города и села на западном побережье, устроив массовые казни представителей национальных меньшинств. Жертвами за трое суток стало около тысячи мирных граждан, сообщили «Известиям» в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, однако местные источники говорят уже о 7 тыс. погибших. Около 8 тыс. человек укрываются на российской базе в Хмеймиме. Волна насилия вспыхнула после попытки формирований, лояльных экс-президенту Башару Асаду, взять под контроль некоторые объекты в Латакии и Тартусе. Как мир реагирует на ситуацию в Сирии — в материале «Известий».

Боевики устроили расправу над алавитами и христианами в Сирии

За последние трое суток на западном побережье Сирии произошла одна из самых масштабных трагедий в современной истории страны. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) устроили массовые расправы над мирным населением.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека рассказали «Известиям», что жертвами этих атак стали около тысячи мирных жителей, в том числе женщины и дети. Однако местные источники говорят более чем о 7 тыс. погибших. Посольство Сирии в РФ не ответило на запрос «Известий» относительно числа жертв среди мирного населения.

Террористические банды атакуют районы, населенные представителями этнических меньшинств, алавитами и христианами. В городах и селах продолжаются зачистки, сопровождаемые варварскими казнями, погромами и насильственным переселением людей. При этом свои военные преступления джихадисты снимают на камеру и публикуют в интернете. В этих условиях, как сообщает канал I24, алавитская община в Сирии попросила Израиль защитить их от новых властей страны. Ранее еврейское государство уже предоставило заслон для сирийских друзов.

При этом среди погибших много представителей интеллигенции — врачей, инженеров, фармацевтов. По словам ведущего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, среди жертв немало выпускников российских вузов.

— К сожалению, очень грустно для нас. Это молодые специалисты, учившиеся в России, они приехали обратно работать в Сирию. Многие из них учились в том числе по нашим стипендиям. Их убивали не только потому, что они алавиты или христиане, но и ради банального грабежа, — заявил собеседник «Известиям».

Обстановка в Сирии тревожит и российских граждан. Многие наши соотечественницы ранее эвакуировались, но часть осталась, надеясь, что ситуация не выйдет из-под контроля. Одна из таких женщин, живущая в городе Джабла недалеко от российской авиабазы Хмеймим, оказалась в эпицентре событий.

Она рассказал «Известиям», что во время группового звонка в мессенджере к ней домой пришли вооруженные боевики. Услышав, что она из России, они ушли, однако вскоре появилась другая группа, которая избила всю ее семью и полностью разграбила дом. Звонок в это время не прерывался, и свидетелями зверств стали десятки людей, подключившихся к нему.

Тысячи алавитов и христиан сейчас пытаются спастись бегством. Российская авиабаза Хмеймим стала для них последней надеждой. На ней развернули полевую кухню для 8 тыс. жителей, бежавших от преследования со стороны террористов. По некоторым данным, представители новых властей, прибывшие на российскую базу, не смогли убедить население вернуться в свои дома. При этом военная база испытывает перегрузки, поскольку не рассчитана на такое число людей.

Еще 7 марта российская сторона выразила обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Сирии. Москва подтвердила свою принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности государства.

— В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения, — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. — В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта сообщил, что Россия глубоко озабочена насилием, которое происходит в Сирии во время столкновений. Он подчеркнул, что в Кремле видят необходимость срочного рассмотрения этого вопроса.

Почему ситуация в Сирии обострилась

Поводом к волне насилия стали действия формирований, лояльных бывшему президенту Сирии Башару Асаду, которые предприняли попытку взять ключевые объекты в Латакии и Тартусе. Спланированная операция предусматривала захват военно-морского колледжа и военной базы в Истамо, а также стратегически важных трасс. Восставшие на короткое время сумели установить контроль над несколькими объектами и перекрыли автодороги, ведущие к авиабазе Хмеймим. В столкновениях погибли 15 правоохранителей. В ответ на эти события подразделения сил безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, нанесли удар, под который попали в том числе и гражданские лица, не поддерживавшие бывший режим в стране.

— Подавляющее большинство алавитов, которые проживают в Сирии, не поддерживали Асада и когда он был у власти. Но силы безопасности допустили перегибы, чем воспользовались отдельные группировки. Когда местные отказали требованию военных сдать оружие, начались волнения. Особенно сильные перегибы были в Джабле, там был очаг напряженности, — отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН Владимир Ахмедов.

Эксперт отметил, что 6 марта накануне эскалации в прибрежных провинциях был создан «Военный совет по освобождению Сирии» под руководством генерала Хайята Сулеймана Дала, одного из бывших командиров спецподразделений. Совет выступил против новых властей в Дамаске. В группировку вошло несколько экс-офицеров спецслужб, в том числе контрразведки ВВС.

Ранее Дала был командиром элитного подразделения в составе 4-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии. Это соединение на протяжении многих лет считалось одной из самых боеспособных сил режима и находилось под командованием брата Башара Асада — Махера. Генерал считался одним из ключевых сторонников иранского влияния в Сирии.

После смены власти в декабре прошлого года Дала начал сближаться с другими бывшими военачальниками, ранее лояльными режиму, но утратившими влияние. По информации Al Jazeera, Башар Асад, уехавший в РФ, знает о координации между различными вооруженными группами.

Реакция в мире на события в Сирии

На ситуацию в Сирии отреагировали в ООН. 9 марта верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить кровопролитие.

— Заявления временных властей о намерении соблюдать закон должны быть подкреплены оперативными действиями по защите сирийцев, включая принятие всех необходимых мер для предотвращения нарушений и злоупотреблений, а также обеспечение ответственности за их совершение, — подчеркнул он.

Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета Безопасности ООН — заседание прошло 10 марта. Как заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, Россия и США взаимодействуют по сирийскому вопросу.

Совбез ООН занимает единую позицию о недопустимости кровопролития и требует привлечь преступников к ответственности, сообщил 10 марта Небензя. По словам дипломата, СБ ООН настроен принять документ, касающийся эскалации насилия в Сирии, как можно скорее.

«Никто не готов закрывать глаза на произошедшие нарушения прав национальных и религиозных меньшинств и погромы», — написал первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Ранее Соединенные Штаты осудили нападения на представителей меньшинств страны. Согласно заявлению американского госсекретаря Марко Рубио, сирийские власти обязаны привлечь их к ответственности. Очевидно, что после такого сирийские власти могут не рассчитывать на отмену санкций со стороны Вашингтона.

— США осуждают радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей в западной Сирии. Мы поддерживаем религиозные и этнические меньшинства страны и выражаем соболезнования жертвам. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных, — говорится в заявлении госсекретаря.

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024-го новый президент Ахмед аш-Шераа (более известный под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани) заявлял, что меньшинствам в Сирии ничего не угрожает.

Незадолго до нападений в Дамаске проходила конференция национального диалога, проводимого властями для легитимизации своей власти. При участии около 600 делегатов, алавитов, составляющих 12−15% населения страны, на данное мероприятие не пригласили, так же как и представителей курдских фракций.

Сами власти в Дамаске всё объясняют происходящее войной с остатками прежнего режима и «проасадовскими лоялистами». С такой же формулировкой их поддержали Саудовская Аравия, Катар и Евросоюз в своих заявлениях.

https://iz.ru/1 851 721/albert-kalashian/priznaki-proshlogo-za-tri-dnya-v-sirii-ubity-tysyachi-mirnyh-zhitelej