Ссора в Белом доме была спектаклем, пишет Myśl Polska. Трампу нужно было показать всем, кто является тормозом мирных переговоров. Зеленский же хотел разыграть старую карту, мол, Украина защищает евроатлантический мир от России. Проиграл Зеленский. Последствия для Украины будут ужасными.

Не утихают отголоски встречи президента США и Зеленского. «Сильные люди созидают мир, слабые люди развязывают войны», — так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ссору в Белом доме, которая произошла между лидером США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Понятно, что это был спектакль. Вероятно, его подготовили обе стороны. Президенту Трампу нужно было продемонстрировать союзникам и американскому народу, кто является тормозом мирных переговоров. Зеленский же хотел в очередной раз разыграть все ту же карту, которую он разыгрывает уже три года, мол, мы защищаем евроатлантический мир от России. Победу одержал Дональд Трамп. Это выглядело так: к действующему президенту США приезжает снюхавшийся с прежней, нелояльной Трампу американской администрацией нелегитимный президент Украины, у которого серьезные проблемы.

Его уговаривают подписать невыгодное для его страны соглашение, от которого, однако, может зависеть «быть или не быть» этой стране. В присутствии журналистов он скандалит, как базарный спекулянт, препирается и говорит вещи, которые ставят хозяев в не очень комфортное положение. Так не ведет себя ответственный политик, государственный деятель, человек, понимающий, что такое реальная политика. Так не может вести себя политик, заботящийся о биологическом выживании своей нации и знающий цену крови.

Наш государственный деятель Роман Дмовский в своей основополагающей работе «Польская политика и восстановление государства» писал: «Существованием Польши рисковать, проигрывать ее будущее нельзя ни отдельным лицам, ни какой-либо организации, ни даже целому поколению». Зеленский с сочинениями Романа Дмовского наверняка не знаком, но сам принцип должен знать. Особенно с учетом ситуации, в которой он уже долгое время находится.

Я могу понять тех, кто в его поведении видит проявление мужества, идейности, бескомпромиссности и гордости. Такая оптика характерна для приверженцев романтических порывов и всяческих восстаний, фантазеров, мечтающих о революции ради самой революции и о перманентной войне. Такой романтический патриотизм всегда имел в Польше огромное количество сторонников. Это было нашей большой проблемой в 1930, 1863, 1905, 1944 годах. Так было в послевоенное время, и так было перед введением в 1981 году военного положения. Если результатом таких порывов оказывались только гектолитры напрасно пролитой крови и возможность в течение последующих десятилетий упиваться страданиями, то в оборот запускалось совершенно безумное определение: «моральная победа». Сегодня с разных сторон я снова слышу о том, что Украина, дескать, морально победила.

Для меня эти духоподъемные словесные штампы — всего лишь пудра, маскирующая очевидные неудачи. Я вижу в поведении Зеленского отчаяние и страх перед собственным народом. И меня его страх не удивляет. В течение последних лет многочисленные американские и европейские центры пестовали в нем наглую самоуверенность, заверяя его в вечной дружбе. Польские политики и военные тоже приложили к этому свою руку. Зеленский поставил все на одну карту, пообещав украинскому обществу вернуть занятые русскими территории и разгромить Российскую Федерацию, возглавляемую президентом Владимиром Путиным. Но он не выучил уроков истории. Соединенные Штаты не особенно церемонятся с теми, кого они временно поддерживают. Лучшими примерами являются Ирак и Ливия. Напротив, почти всегда — к счастью для человечества — мировые державы в критические моменты садятся за стол переговоров.

Соединенные Штаты потребовали от Киева много, даже очень много. Будь я украинцем, я бы горько заплакал. Это можно назвать гангстерским «наездом». Но давайте будем серьезными, политика штука жестокая. За кулисами она выглядит не слишком красиво, и Зеленский прекрасно это понимал. США были и остаются империалистическим государством, но нынешний их президент — деловой человек. Он является противоположностью своего склеротического предшественника Джо Байдена, который позволял воплощать в жизнь безумные интернационалистские идеи. Для Трампа важен гешефт. Близкий к президенту США Илон Маск ясно дал понять, что стране необходимо сокращение расходов. Он предупредил, что долг США уже составляет более 36 триллионов долларов, а это 123% ВВП. Маск заявил о возможном банкротстве США. Его бесили коррупционные схемы на Украине и закачка денег во всякие причудливые неправительственные организации. Этот военный конфликт перестал быть прибыльным для США. Америка не хочет тратить кучу денег, перспектива возврата которых выглядит все более сомнительной.

Только полный идиот мог поверить в сказки о демократии и правах человека, которые рассказывали лукавые активисты Демократической партии. Никто из сторонников милитаристской политики не вспоминал о том, что исповедующие нацистскую идеологию боевики в течение десяти лет убивали на Украине русское население. Из ведущих политиков Третьей Речи Посполитой сказать об этом осмелился только бывший премьер-министр Лешек Миллер (Leszek Miller). Никто не хотел слушать тех, кто давно предупреждал, что события на Украине будут разворачиваться именно так, как это происходит сейчас. В нашей стране всех реалистов с левой и правой стороны политической сцены называли «русскими ватниками». Внушалось, что только сторонник президента Путина может усомниться в непобедимой украинской армии, защищающей Европу от советских орд. Мне любопытно, как через несколько месяцев все сторонники этой бессмысленной бойни будут смотреть в лица тех, кто потерял своих близких.

Зеленский в конфликте на Украине проиграет. Вопрос в том, как он это сделает? Если он сейчас раскается и согласится на американские условия, то они, безусловно, будут менее выгодны для украинской стороны, чем те, что предлагались ранее. Украина потеряет восточную часть страны. Однако это позволит представителям США и России в ближайшие недели сесть за стол переговоров. Если же Зеленский и дальше будет упорствовать и воевать с помощью европейских стран, то, вероятно, конфликт продлится еще несколько месяцев. Но тогда он закончится еще с большими территориальными потерями и гораздо большим количеством трупов. Россия будет мотивирована тем, что Зеленский окончательно потерял поддержку заокеанской державы. Соединенные Штаты же не ослабят хватку и будут с пристрастием выяснять, на что пошли деньги, которые Украине были даны в долг. На мой взгляд, в таком случае сами украинцы заставят Зеленского уйти. Для него это может закончиться очень плохо.

Я не переживаю по поводу проигрыша Владимира Зеленского. Меня интересует, что может потерять или выиграть в этой ситуации польский народ. Продолжение этого конфликта, а тем более его распространение на другие государства не в наших национальных интересах. Продолжать загружать деньги в бездонный киевский военный мешок совершенно бессмысленно. Украина в отношении Польши не сделала ничего, чтобы реально отблагодарить Варшаву за огромную оказанную помощь. Кроме дежурных слов благодарности, никакой конкретики не было. Помощь, за оказание которой бездумно выступали как правительство «Права и справедливости», так и те, что связаны с «Гражданской коалицией», не сопровождалась никакими конкретными ожиданиями от бенефициара. Украина за три года так и не разрешила нам похоронить наших соотечественников, убитых в 1939—1947 годах. На Украине продолжает процветать культ Степана Бандеры и Романа Шухевича. Власти ничего не делают с украинскими крайними шовинистами, которые в свои «черные списки» на сайте «Миротворец» внесли двух кандидатов на пост президента Польши: Славомира Менцена (Sławomir Mentzen) и Гжегожа Брауна (Grzegorz Braun), главу издания Myśl PolskaПшемыслава Пясту (Przemysław Piastа), а также не жалеющую своих сил в борьбе за историческую память поляков Катажину Соколовскую (Katarzynа Sokołowskа).

Я не испытываю дикого восторга от бескомпромиссности дуэта Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса. Я, конечно же, рад, что они показывают полякам, как надо относиться к зеленой повестке, радужной революции или политкорректности. На сегодняшний день я с одобрением наблюдаю за их усилиями по прекращению военного конфликта на Украине. Конфликта, который, не будем забывать, является результатом, среди всего прочего, действий США, и за который Украина будет дорого платить еще много десятилетий. Но это не главная наша польская проблема. Мы ни при каких обстоятельствах не должны быть слугами или адвокатами Украины. Мы не можем быть ареной борьбы западного мира с восточным.

Мы должны использовать наше превосходное географическое положение. Надо перестать бредить о «проклятии географического положения» между Германией и Россией и подумать, как использовать ситуацию, которая сложится после прекращения конфликта, в своих интересах. Мы должны попытаться — что будет очень сложно — восстановить наши отношения с Белоруссией и Россией. Это возможно: посмотрите на Грузию или Чечню. Именно Польша должна быть скрепой, связывающей Запад с Востоком. Она должна стать местом встреч, переговоров, деловых контактов между государствами и народами. Она должна брать пример с меньших, но гораздо более мудрых государств, таких как Венгрия или Словакия.

Необходимо перестроить наше сознание. Отбросить все мечты о том, чтобы стать «Христом народов», перестать думать, будто мы чем-то им обязаны, что мы должны идти в крестовый поход против москалей. Нужно перестать относиться к Европейскому союзу как к идолу, которому полагается кланяться и приносить жертвы. Нам нужны трезвая голова и холодный расчет. Необходимо стремиться к миру и спокойствию в Европе. Нужно воспользоваться тем, что у руля США стоит бизнесмен, а не сумасшедший идеолог. После Дональда Трампа такой шанс может больше не выпасть. Больше реализма и национального эгоизма, даже они разрушают миф о нашей уникальной роли в Европе.

Автор — Лукаш Ястржембский

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