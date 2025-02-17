«Это сердце было самым верным, самым чистым и постоянным из всех». Эти проникновенные слова принадлежат Великой княгине Елизавете Феодоровне. Так она писала о своем супруге Великом князе Сергее Александровиче. Сегодня, 17 февраля, в день его смерти вспоминаем об этом трагическом событии, изменившем жизнь будущей основательницы Марфо-Мариинской обители.

Пускай колоколов

Кремлевских стройный звон

Покой его лелеет песнью благозвучной,

Пускай, с своей Москвой и в смерти неразлучный,

Вблизи ее святынь навек почиет Он!

Л. А. Кологривова 1905 г.

Убийство Великого князя Сергея Александровича стало трагедией для России и сильнейшим ударом для Великой княгини Елизаветы Феодоровны.

Со смирением, достоинством и верой в Бога она приняла постигшее ее горе. Гибель супруга ее не сломила, после его смерти она продолжала дела милосердия за двоих. «В память о нем, бывшем для меня всем, я буду жить ради продолжения его сердечно любимого дела — ибо это сердце было самым верным, самым чистым и постоянным из всех, что мне встречались когда-либо».

В одном из писем она написала: «Господь дает мне силы, чтоб никто не смог сказать, что я оказалась недостойной водительства такого истинно благородного мужа и настоящего христианина».

События страшного дня 1905 г.

17 февраля 1905 г. карета Великого князя Сергея Александровича выехала из Николаевского дворца по направлению к Никольским воротам Московского Кремля. Не доехав до Никольской башни, карета была взорвана бомбой, брошенной террористом.

Великий князь Сергей Александрович погиб на месте, от сильного взрыва были выбиты окна соседних зданий, под каретой образовалась огромная воронка.

Великая княгиня Елизавета Феодоровна прибыла на место трагедии одной из первых. Она собственноручно собирала останки любимого супруга, разбросанные взрывной волной. Их сразу же перенесли в Алексеевский храм Чудова монастыря, где поставили близ раки с мощами святителя Алексия, митрополита Московского, память которого особенно чтил Великий князь.

На следующий день Елизавета Феодоровна писала императрице Марии Феодоровне: «Глубокое утешение для меня в том, что он покоится рядом с мощами св. Алексия и так близко. Я постоянно хожу на службы, что позволяет молиться с теми, кто любил его. Наши души вместе с его душой».

После убийства Великого князя архимандрит Анастасий (Грибановский) сказал, что злодеи хотели обагрить Кремль царственной кровью, но лишь «создали новый опорный камень для любви к Отечеству», дали «Москве и всей России нового молитвенника».

Это убийство стало первым предзнаменованием грядущих революционных событий и гражданской войны. Убит был не только родной дядя правящего Царя, убит был защитник основ сильной государственной власти, который в течение 13 лет был генерал-губернатором Москвы, на тот момент — главнокомандующим Московским военным округом, защитником интересов Отечества.

Сергей Александрович также был основателем Императорского Православного Палестинского Общества, утвердившим русское присутствие на Святой Земле. Как благотворитель он возглавлял порядка 90 обществ, поддерживавших культуру, науку и образование.

Генерал А. А. Мослов так писал о Великом князе: «Умный, элегантный, изящный, Сергей был командиром Преображенского полка. Офицеры его обожали».

Прощание

В день отпевания Великого князя Сергея Александровича с ним прощалась вся Москва, а вместе с нею — и вся Россия. Отпевал Великого князя будущий священномученик митрополит Владимир (Богоявленский).

Газеты писали: «Несмотря на будний день, тысячные толпы стремятся в Кремль отдать последний долг и поклониться праху мученически погибшего Великого князя. В знак траура некоторые магазины закрыты, на генерал губернаторском доме развеваются траурные флаги с белыми плерезами. Перед воротами Кремля благоговейно настроенная толпа образовала живые шпалеры».

Москвичи искренне сочувствовали Великой княгине в ее горе. В адрес вдовы Великого князя приходили телеграммы и соболезнования, которые подписали почти десять тысяч жителей Москвы.

Великий князь Константин Константинович, присутствовавший на похоронах, записал в своем дневнике: «Под сводами храма, арками отделенного от церкви, где покоятся мощи святителя Алексия, посередине стоял на небольшом возвышении открытый гроб. Видна была только грудь мундира Киевского полка с золотыми эполетами и аксельбантом; на месте головы была положена вата, задернутая прозрачным покрывалом, и получалось впечатление, что голова есть, но только прикрыта. Сложенные накрест пониже груди руки, а также ноги были закрыты серебряным парчовым покровом; гроб дубовый, с золочеными орлами».

Воспоминания В. Ф. Джунковского, адъютанта Великого князя Сергея Александровича: «Было возложено много венков — гроб утопал в зелени, народ ежедневно, в известные часы, допускали поклониться праху; пропускали за раз по 100 человек. Панихиды служились все время, почти без перерыва, с утра до вечера. Великая княгиня пожелала, чтобы народу не делали какие-либо стеснения, и Кремль был открыт для свободного прохода всем».

Усыпальница Великого князя

Великая княгиня Елизавета Феодоровна, желая увековечить память о своем супруге, начала строительство специального храма-усыпальницы в Чудовом монастыре под церковью, где находились мощи святителя Алексия. В толще северной стены церкви сделали нишу — так, чтобы надгробие Великого князя оказалось расположенным как раз под стоящей в верхнем этаже ракой московского святителя.

Через год был освящен храм-усыпальница во имя преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя Великого князя Сергея Александровича. Туда перенесли гроб с останками Великого князя.

В те дни Великая княгиня Елизавета Феодоровна написала: «Великим утешением в моем тяжелом горе служит сознание, что почивший Великий князь находится в Обители святителя Алексия, память которого он так чтил, и в стенах Москвы, которую он глубоко любил, и в святом Кремле, в котором он мученически погиб».

Крест-памятник на месте гибели

На месте убийства 5-й гренадерский полк, чьим шефом был Великий князь Сергей Александрович, установил временный белый железный крест с иконой Спасителя. К этому кресту люди несли цветы и деньги.

Великая княгиня Елизавета Феодоровна, назначенная шефом полка по кончине Великого князя, выразила желание, чтобы на эти средства был сооружен новый крест-памятник. Особенным условием было возведение его исключительно на народные пожертвования.

По личному приглашению Великой княгини Елизаветы Федоровны художник В. М. Васнецов разработал чертежи креста и ограды. Выбор Великой княгини не случаен: Великий князь высоко ценил творчество художника, не раз бывал у него в гостях, для своей коллекции приобретал его работы.

Ранее В. М. Васнецов работал над мозаиками храма Спаса на крови в Петербурге, на месте смертельного ранения императора Александра II, отца Великого князя Сергея Александровича. Таким образом, имя мастера связало две жертвы русского террора.

Из письма Великой княгини художнику В.М. Васнецову: «Не нахожу слов, достаточных выразить вам, как глубоко и сердечно благодарна вам за ваши труды по составлению проекта рисунка памятника-креста. Вы поработали для того, кто так искренно вас всегда уважал, ценил и восхищался вашим талантом. Искренне уважающая вас, Елизавета».

Памятник представлял собой бронзовый крест высотой 4,5 метра с изображениями на нём Распятия и Скорбящей Божией Матери. У подножия креста — надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Ступенчатый постамент был изготовлен из тёмно-зелёного лабрадора, на нём была помещена табличка: «Поставлен на доброхотные пожертвования, собранные 5-м гренадерским Киевским полком в память своего бывшего шефа Сергия Александровича, на сем месте убиенного, и на пожертвования всех, почтивших память Великого князя».

Торжественное открытие креста-памятника состоялось 2 апреля 1908 г. Накануне открытия Великая княгиня писала Николаю II: «Скоро состоится открытие креста. Эскизы выполнил Васенцов, и он будет сделан наилучшим образом из бронзы. Уверена, что он бы понравился Сергею. Образ Богородицы над крестом, Христос в окружении серафимов, с другой стороны образ прп. Сергия Радонежского, лампада в старинном стиле — все под старину и с очень красивыми пропорциями и исполнением, милая простая ограда».

После революции 1917 г. наступило время забвения: всё, что создавалось в память о Великом князе Сергее Александровиче было поругано и уничтожено. В 1918 г. был снесен крест-памятник на месте его гибели, а в 1929 г. его гробница в Чудовом монастыре была разрушена вместе с самой обителью.

В конце XX в. память о Великом князе Сергее Александровиче начинает возвращаться.

В 1986 г. при проведении в Кремле ремонтных работ был чудесным образом обнаружен сохранившийся склеп с захоронением Великого князя Сергия Александровича. Его останки были торжественно перенесены в Новоспасский монастырь и погребены в родовой усыпальнице бояр Романовых.

В 2017 г. на территории Кремля был восстановлен крест-памятник. В торжественной церемонии открытия принимал участие президент России В. В. Путин.

Будучи настоятельницей Марфо-Мариинской обители милосердия, Великая княгиня Елизавета Феодоровна завещала сестрам в день гибели супруга собираться у его могилы и никогда не забывать его в молитвах: «Сестрам вменяется в обязанность как теперь, так и в будущем посещать усыпальницу Великого князя Сергея Александровича в день его кончины».

По сей день в усыпальницу Романовых Новоспасского монастыря приходит множество людей, дабы почтить память выдающегося государственного деятеля, человека глубокой веры, твердого духа и праведной жизни.

https://www.ippo.ru/news/article/k-120-letiyu-so-dnya-tragicheskoy-gibeli-velikogo--413 721