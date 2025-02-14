Каждый год 14 февраля, в популярный праздник под названием «День святого Валентина» или «день всех влюбленных» развлекательные заведения переполнены молодежью, а витрины киосков — «валентинками». На вопрос: «Какое отношение имеет святой священномученик Валентин к установившемуся празднику — т.н. дню всех влюбленных?» отвечает руководитель отдела пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк.

Социальная практика жизни всегда обусловлена позитивным или негативным влиянием на мотивацию человека. Сегодня, когда современное общество стоит перед пропастью лжи, отчаяния, одиночества, неверия и цинизма, человек с надеждой на трансформацию и преображение обращается к вечным христианским ценностям, которые являются основой человеческой счастья и благополучия.

С точки зрения христианского вероучения образцом воплощения этих ценностей является жизнь святых людей, в числе которых, безусловно, и святой священномученик Валентин. Но вся проблема заключается в том, что так называемое современное «житие» святого Валентина, живущее в сердцах многих людей — это есть не что иное, как народная легенда, которая ничего общего не имеет с подлинным жизнеописанием священномученика Валентина, жившего в 3-м веке. Также важно отметить, что ни в православных, ни в католических святцах 14 февраля официально не празднуется день памяти святого Валентина. Соответственно, логический вывод совершенно очевиден: это народный мифический «святой» который не имеет никакого отношения к христианской Церкви.

С позиции того, что сегодня в сознании современного общества этот день часто является популяризацией оправдания греха (вольных отношений) то с христианской точки зрения совершенно неуместно рассматривать существующие исторические версии, реабилитирующие историю появления этого псевдопраздника.

Сегодня, когда современное общество нуждается в укреплении института семьи, очень важно в этот день напомнить всем, что любовь — это жертвенность, а не страсть. Поэтому любить и пользоваться − это антонимические понятия.

Из послания святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова мы знаем, что «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:16). А это означает, что только Он может дать людям то чувство, которое будет формировать опыт подлинной любви!

Таким образом, актуальный и необходимый опыт жертвенной любви мы должны искать не в «житии» мифического «святого Валентина» и не в развлекательных заведениях в «день всех влюбленных», а в подлинном опыте Церкви, который транслирует нам Божественный и плодотворный Дар Любви, являющийся источником семейного счастья, гармонии и единства, к которому мы все призваны стремиться.

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