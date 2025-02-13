Паника и капитуляция Украины. Что пишут в Европе о беседе Трампа и Путина

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа застал Европу врасплох. Немецкие и французские издания отчаянно пытаются проанализировать его содержание и понять, какую судьбу мировые лидеры готовят Украине и многострадальному ЕС — и пока что их прогнозы не очень радужные.

Французское издание Le Point отмечает эпохальную значимость состоявшейся беседы между российским и американским лидерами — первой за долгое время:

«Это первый известный прямой контакт Владимира Путина с американским президентом с февраля 2022 года. Последний разговор с лидером США состоялся в феврале 2022 года. Тогда российский лидер побеседовал с Джо Байденом незадолго до того, как отдать приказ об отправке на Украину многотысячного вооруженного контингента».

L’Express указывает, что новости о разговоре Трампа и Путина повергли в панику европейские столицы, политическая субъектность которых теперь оказалась под большим вопросом:

«В среду произошел захватывающий разговор, который перетасовал все карты после трех лет конфликта. Теперь европейцы опасаются, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто без них и в ущерб Киеву».

А Le JDD открыто пишет о том, что своими решительными действиями Трамп фактически не оставляет Зеленскому никакого выбора:

«Кроме того, Дональд Трамп оказывает давление на Киев. Если его мирный план будет отвергнут, помощь Вашингтона может быть немедленно прекращена, что приведет к капитуляции Украины».

А вот редакция Berliner Zeitung обратила внимание на то, что Трамп, следуя из его слов, предпочел исключить из состава своей дипломатической делегации помощника, известного своей антироссийской позицией:

«Переговорная команда примечательна тем, что в нее не входит отставной генерал Кит Келлог. Он ранее был специальным посланником США по этому вопросу, но представил лишь предложение, которое Москва уже несколько месяцев назад категорически отвергла. Он однозначно высказывался за дальнейшие поставки оружия Киеву, аргументируя это тем, что «русским нельзя доверять», и заявлял, что «Россия его не интересует».

Die Zeit же коротко и ясно цитирует заявление американского президента — чтобы объяснить, в чем самая фундаментальная ценность состоявшегося разговора:

«Для них обоих (Путина и Трампа — прим. ИноСМИ) важно, чтобы «гибель миллионов людей в конфликте между Россией и Украиной прекратилась» (не до конца понятно, откуда Трамп, которого цитирует издание, взял такую цифру — прим. ИноСМИ).

За телефонными переговорами должны последовать личные: Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным по Украине, пишет Der Spiegel. И это страшно пугает европейцев.

«После телефонного разговора Дональд Трамп хочет провести личные переговоры с Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине в ближайшее время, возможно, в Саудовской Аравии. <…> Что касается возможного членства Украины в НАТО, Трамп заявил, что это «нецелесообразно».

Европейцы предостерегают от самостоятельных действий и заключения мира за счет Украины".

Ни европейцы, ни Зеленский не знали заранее о разговоре Трампа и Путина. Этот «шокирующий факт» прокомментировал в Bild военный эксперт Карло Масала:

«Это апокалиптический сценарий. Переговоры будут вестись через головы украинцев и европейцев», — говорит эксперт. Его прогноз: «Европейцам не будет места за столом переговоров. Им придется смириться с результатом. И, к сожалению, похоже, что это будет касаться и Украины».

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ