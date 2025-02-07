На днях решил перечитать ряд интервью, которые епископ Бачский Ириней в разное время дал сербскому журналу «Печат». Я лично знаком с владыкой, неоднократно обсуждал с ним разные актуальные вопросы православной жизни, глубоко его уважаю и многое черпаю для себя из того, что он говорит или пишет. В частности, это касается проблемы украинского раскола, который стал крайне болезненным вызовом для всеправославного единства.

Епископ Ириней чётко указывает — церковное разделение в Украине обернулось разделением и во всём Православии. Ведь были попраны каноны, и состоялось неправомерное вторжение одной автокефальной Церкви в каноническое пространство другой автокефальной Церкви. Тем самым, подчеркивает иерарх, виновники легализации раскола «разодрали ризу Христову», как будто не ведали о словах святителя Иоанна Златоуста и других великих исповедников Православия — а, скорее всего, знали, но им это было безразлично, — что грех раскола не может быть омыт и искуплен даже мученической кровью.

Более того, владыка предупреждает, что провал с урегулированием существующего канонического беспорядка будет иметь непредсказуемые катастрофические последствия — новый раскол уже внутри православного Востока по своей силе будет более разрушительный и намного длительнее, чем между христианскими Востоком и Западом. Этот раскол может нанести непоправимый ущерб миссии и свидетельству Православия в мире, породив при этом и новую пагубную экклезиологическую ересь.

Учитывая это, я обратил внимание на ещё одно важное замечание епископа Иринея. Оно касается вопроса вмешательства румынской стороны в церковные дела Молдовы. По словам иерарха, желание отделить Кишинёвско-Молдавскую митрополию от Русской Православной Церкви «не продиктовано какой-либо проблемой, а тем более какой-либо реальной необходимостью». Напротив, это, как убеждён сербский епископ, свидетельствует об экспансионистском духе румынской государственной и церковной политики.

Почему эти слова очень важны? Да потому, что они являются предупреждением о риске возникновения ещё одной серьёзной линии разделения в мировом Православии, а также усугубления нынешнего канонического беспорядка.

Ведь то, что происходит в Молдове, во многом повторяет «украинский сценарий». Речь идёт о вторжении одной автокефальной Церкви в каноническое пространство другой автокефальной Церкви, государственной политике давления на Кишинёвско-Молдавскую митрополию, угрозе лишения её храмов и собственности в пользу поддерживаемой румынской стороной церковной структуры.

Есть даже прямое совпадение в таком аспекте, как визиты Предстоятелей Церквей. В 2021 году в Украину приезжал патриарх Константинопольский Варфоломей. В 2025 году по приглашению Бессарабской митрополии может состояться визит Патриарха Румынского Даниила в Молдову.

Мы, православные украинцы, прекрасно помним чем «аукнулся» для УПЦ приезд главы Фанара в Киев. После него гонения на нашу Церковь только усилились, приобретая более мощные и разноплановые масштабы. Возросло количество захватов храмов, нападений на клириков и верующих, незаконных перерегистраций уставных документов общин. Помимо этого, нас стали ещё более активно подталкивать к слиянию с ориентированной на Константинопольский патриархат религиозной организацией. А когда мы не согласились с реализацией этого сценария, против нас использовали радикальное средство — принятие закона о запрете нашей Церкви. Дай Бог, чтобы подобные проблемы и процессы не стали реальностью для наших молдавских братьев и сестер!

Как бы там ни было, нужно отдать себе отчёт — соответствующая церковная экспансия на молдавском направлении к добру не приведёт. Рано или поздно ситуация «взорвётся». И возникнет новая линия разделения. На этот раз между Румынской и Русской Православными Церквами. Более того, некоторые силы были бы рады, если бы данный сценарий стал реальностью. Ведь в таком случае, например, повышаются шансы на убеждение румынской стороны в необходимости признания правомерности легализации Фанаром украинского раскола. А это, в свою очередь, только бы усугубило сложившуюся в мировом Православии ситуацию и ускорило движение к описанному епископом Бачским длительному расколу внутри православного Востока.

К счастью, надежда на восстановление мира между Поместными Православными Церквами всегда есть, и именно потому, что Сам Христос, а не кто-либо другой или что-либо иное, Князь мира и Мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду. дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем (Еф. 2:14−16).

Главное, и это в наших силах — не создавать только собственными руками новых вызовов и угроз, способных окончательно обрушить каркас всеправославного единства.

https://t.me/lekarzpmluka