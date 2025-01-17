Федор Артурович Келлер — известный российский военачальник, генерал от кавалерии Русской императорской армии, патриот. Он был немцем по крови, но русским по духу. Участник русско-турецкой войны, герой Первой мировой войны; кавалер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней. С 1907 года — флигель-адъютант Государя Императора. Будучи убежденным сторонником императора Николая II, оказался одним из немногих офицеров, сохранивших в феврале 1917 года верность данной Государю присяге. На малое время был в 1918 году одним из руководителей Белого движения на Юге России.

Федор Артурович родился 12/25 октября 1857 года в Курске, в семье обрусевшего немца генерала Артура Федоровича Келлера. Прадед Федора был дипломатом, участником Венского конгресса в качестве представителя Гессен-Дармштадтского герцогства, а его дед, граф Федор Федорович, являлся крестником императрицы Екатерины Великой. Он родоначальник православной ветви рода графов Келлеров, выходцев из Швейцарии. Многочисленный графский род Келлеров стал православным именно благодаря духовному завещанию Федора Федоровича.

Отец будущего генерала, граф Артур Келлер, был известным кавалерийским офицером в годы правления Николая I, владельцем поместий в Смоленской и Витебской губерниях. В 1859 году в чине полковника вышел в отставку. В 1853 году в Санкт-Петербурге он вступил в брак с Натальей (1835−1892), урожденной фон Розеншильд-Паулин. Мать Федора, Наталья Николаевна, была православной, как и его бабушка, Мария Михайловна Розеншильд-Паулин. 12 октября 1857 года в семье родился сын Федор. Его появление на свет произошло в поместье Марьино, расположенном рядом с селом Ивановское Курской губернии. Младенец был крещен в Покровской церкви этого села отцом Григорием, настоятелем храма. Крестной матерью ребенка стала Мария Федоровна Барятинская, рожденная графиня Келлер, принявшая Православие после ранней кончины мужа и младшей дочери.

Детство графа Федора Келлера почти безвыездно прошло в Марьино и других родовых имениях. С юного возраста мальчика как будущего офицера учили любить Родину и чтить царя. Когда Федору наступила пора поступать в училище, отец отвез его к бабушке в Ригу и там определил в местный пансион. Спустя два года подростка перевели в Москву к дяде, Виктору Федоровичу Келлеру, где он продолжил свое образование. Еще через пару лет по желанию родителей юноша отправился в Санкт-Петербург и после специальной подготовки был зачислен в подготовительный пансион престижного Николаевского кавалерийского училища.

В стране в тот момент назревала очередная война. Боснийские болгары и сербы, находившиеся под пятой турок, подвергались страшным мучениям за Христову веру. Когда на славянских землях поднялось знамя восстания, против мятежного народа выступили турецкие полчища. Турки жестоко расправлялись с повстанцами. Прибывшие в Россию беженцы рассказывали об ужасных злодеяниях, творимых магометанами в родных селениях. Балканские события вызвали горячее сочувствие в России. Симпатии были полностью на стороне восставших славян. 12 (24) апреля 1877 года император Александр II объявил о начале войны с Турцией.

Не закончив обучения, 13 августа 1877 года Федор Келлер без ведома родителей вступил вольноопределяющимся 2-го разряда в 1-й лейб-драгунский Московский Его Величества полк и вместе с ним отправился на Балканы. Так на полях русско-турецкой войны 1877−1878 гг. началась военная карьера двадцатилетнего юноши Федора Артуровича. Известные в военной истории названия: Туртукай, Силистрия, Плевна, Андринополь, Шипка — стали местами сражений графа Келлера.

На этой войне молодой Келлер заслужил два серебряных солдатских Георгиевских креста — Георгия третьей и четвертой степеней. Этими наградами он очень гордился всю жизнь и никогда их не снимал. Подчиненным на расспросы, за что им были получены эти солдатские награды, он скромно отвечал:

«Сам не знаю за что! Первый крест получил по своей неопытности: ординарцам вез приказание и вместо штаба наскочил на турецкий окоп. Турки обстреляли меня, а начальство увидало и наградило. А второй крест за то, что проскакал горящий мост. Вот и все!»[1]

В апреле 1878 года молодой граф получил первое офицерское звание — прапорщика.

После окончания русско-турецкой войны произошло его становления как одного из лучших кавалерийских командиров русской армии. В течение 14 лет (1880−1894) Келлер служил в 6-м гусарском Клястицком полку и дослужился до командира эскадрона. В 1887 году произведен в ротмистры. В 1894 году «за отличие по службе» графу Келлеру было присвоено звание подполковника и только спустя семь лет — полковника. За личное мастерство кавалериста Келлера называли «первой шашкой России» и «лучшим клинком империи».

2 мая 1901 года он был назначен командиром Крымского дивизиона, стоявшего в Симферополе. Это было почетное назначение: в его обязанности входила охрана поместья Его Императорского Величества в Ливадии. Здесь он лично познакомился с Государем Николаем Александровичем и императорской семьей. Пробыл в этой должности до 17 ноября 1903 года, когда был отчислен от нее с переводом в 11-й драгунский Харьковский полк. Своим переводом он был обязан тому обстоятельству, что царская семья в течение следующих семи лет в Крыму не отдыхала.

16 февраля 1904 года Келлер был назначен командиром 15-го драгунского Александрийского полка, расквартированного в городе Калише (Польша). В 1905 году, когда Келлер временно исполнял обязанности Калишского генерал-губернатора, он был ранен и контужен взрывом брошенной в него террористом бомбы. Он остался жив благодаря своей мгновенной реакции и хладнокровию: ему удалось поймать снаряд на лету. Бомбу он положил на сиденье машины, а сам с револьвером бросился преследовать убегавшего террориста. В мае 1906 года была брошена бомба под ноги графа Келлера, когда он в сопровождении офицеров возвращался с полковых учений. Взрывом Келлер был тяжело ранен, а нога поражена десятками осколков, в результате чего он до конца жизни прихрамывал на одну ногу.

Федор Артурович Келлер решительно не соглашался с теми офицерами, которые считали наших солдат отсталыми и уступающими в умении нижним чинам европейских армий. Генерал отмечал:

«Прозаведовав новобранцами пять лет, прокомандовав эскадронами более десяти лет и отдельными частями около девяти лет, я близко познакомился с нашими солдатами. У нашего солдата природного ума и сметки несравненно больше, чем у всякого француза или немца. Тот, кто потрудился немного ближе узнать русского солдата, заинтересовался его бытом, проник в его взгляды, миросозерцание, слабости и наклонности, не мог не убедиться, что мнение, составленное о наших воинах, абсолютно не соответствует истине..»

В 1907 году полковник Келлер был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту Его Императорского Величества. В июне 1910 года он был назначен командиром 1-й кавалерийской дивизии, а в феврале 1912 года — начальником 10-й кавалерийской дивизии, с которой и выступил на фронт Великой войны.

В годы Первой мировой войны Федор Келлер стал генералом от кавалерии и прославился как герой и один из самых верных сторонников русской монархии. Он командовал десятой кавалерийской дивизией, очень активной и боеспособной. Федор Келлер выделялся среди прочих кавалерийских начальников личной храбростью и пользовался большой популярностью в войсках. В 1914 году произошло крупное кавалерийское сражение у деревни Ярославицы, где десятая кавалерийская дивизия графа Келлера атаковала четвертую отборную кавалерийскую дивизию Австро-Венгрии. В плен было взято 250 кавалеристов и 400 пехотинцев[2]. Победа была достигнута благодаря инициативе Келлера, его скорости и правильным указаниям. В конце 1914 года императрица Александра Федоровна так отозвалась о генерале:

«Граф Келлер творит что-то невероятное. Со своей дивизиею он уже перешел Карпаты. Государь его просит быть осторожнее, но он лишь отвечает ему: „Двигаюсь вперед“. Большой молодец».

В апреле 1915 года во главе 3-го конного корпуса Келлер совершил один из самых известных рейдов русской кавалерии в Великой войне: выбил австро-венгерские войска из тройного ряда опутанных проволокой окопов и прорвался в тыл врага. В плен попало более двух тысяч солдат и офицеров противника. За этот успех Государь наградил его орденом Святого Георгия третьей степени и подарил ему золотую шашку. Генерал Деникин писал в своем дневнике:

«Федор Артурович водил свои войска в бой красиво и эффектно, словно на батальных полотнах, однако при этом без какой-либо преднамеренной рисовки — это происходило само собой».

В 1916 году Келлер очистил южную Буковину от противника и взял в плен 60 офицеров и более двух тысяч солдат. Был ранен в ногу. (Всего генерал был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй.) 17 июня 1916 года Государыня писала мужу в Ставку:

«Сегодня утром получила телеграмму от Келлера из Кимполунга. „Данную задачу исполнил, очистил южную Буковину от противника. Сегодня ранен в другую ногу пулей, кость не перебита, но расщеплена. С Божьей помощью надеюсь скоро вернуться в строй для дальнейшей службы Вашему Величеству“».

Генерал Воейков писал о Келлере:

«Истинно русский, кристально чистый человек, до мозга костей проникнутый чувством долга и любви к Родине».

Славные дела его 10-й кавалерийской дивизии, а затем 3-го кавалерийского корпуса в Галицкой битве (1914), в Заднестровском сражении (1915) и наступлении Юго-Западного фронта (1916) вписали яркую страницу в военную историю России. 15 января 1917 года Келлер был произведен в генералы от кавалерии.

В феврале 1917 года граф Келлер ожидал приказа из Ставки о начале весеннего наступления, обещавшего скорую победу над Германией. 3 марта 1917 года штаб Келлера получил телеграмму из Петрограда об измене высшего главнокомандования и об отречении царя от престола. Шокированный генерал отказался в это верить и, собрав войска, заявил:

«Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то там временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию».

6 марта 1917 года Федор Артурович направил Николаю II телеграмму, в которой предлагал подавить беспорядки силами своего корпуса и восстановить власть законного монарха. Ответа на свое предложение так и не дождался. По сведениям А.И. Деникина, было «две телеграммы, посланные Государю командирами 3-го конного и Гвардейского конного корпусов, графом Келлером и Ханом Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение Государя для подавления мятежа»[3].

Оба не признали случившегося переворота и отказались присягать Временному правительству: они остались верны присяге, данной перед Крестом и Евангелием. В штаб 3-го конного корпуса из Ставки прибыл барон Маннергейм, будущий правитель независимой Финляндии. Он уговаривал Келлера стать на сторону новой власти, на что генерал ответил: «Я христианин и думаю, что грешно менять присягу». Так он сохранил незапятнанной честь офицера русской армии.

Новые правители страны постарались избавиться от непокорного военного, в результате чего 16 марта 1917 граф Келлер был отправлен в отставку и сослан в Харьков. Перед отъездом в Харьков он произнес прощальную речь перед своими боевыми соратниками:

«Я отчислен от командования славным 3-м кавалерийским корпусом. Прощайте же, все дорогие боевые товарищи, господа генералы, офицеры, казаки, драгуны, уланы, гусары, артиллеристы, самокатчики, стрелки и все служащие в рядах этого доблестного боевого корпуса!

Переживали мы с вами вместе и горе, и радости, хоронили наших дорогих покойников, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество, радовались достигнутым с Божьей помощью неоднократным успехам над врагами. Не один раз бывали сами ранены и страдали от ран. Сроднились мы с вами. Горячее же спасибо всем вам за ваше доверие ко мне, за вашу любовь, за вашу всегдашнюю отвагу и слепое послушание в трудные минуты боя. Дай вам Господи силы и дальше служить так же честно и верно свой Родине, всегдашней удачи и счастья.

Не забывайте своего старого и крепко любящего вас командира корпуса. Помните то, чему он вас учил. Бог вам в помощь!"

Под звуки гимна «Боже, Царя храни!» шестидесятилетний генерал принял последний в своей жизни парад и попрощался со своими полками.

Полтора года генерал с семьей прожил в Харькове и во время своего вынужденного бездействия стал писать мемуары о Первой мировой войне.

Весной 1918 года большевики заключили предательский Брест-Литовский мир, по которому в состав оккупационной зоны вошел русский Донбасс. В Харьков пришли немецкие войска. Летом 1918 года генерал Деникин предложил графу Келлеру возглавить Южную армию, но тот отказался, так как белогвардейцы не ставили себе целью возрождение монархии.

В мае 1918 года в Пскове среди кругов российского офицерства зародилась мысль о формировании Северной армии, и в октябре того же года псковские монархисты предложили генералу Келлеру возглавить Северную армию[4]. Генерал А.И. Деникин утвердил Келлера в должности командующего Северной армией. После этого Федор Артурович дал согласие на предложение псковичей и поехал в Киев, чтобы собрать добровольческие дружины, с которыми намеревался отправиться в Псков. (Забегая вперед, скажем, что генералу Келлеру так и не суждено было попасть в Псков.)

В Киеве генерал Келлер обратился к солдатам и офицерам с призывом выполнить клятву, данную императору, быть до смерти верными ему. В «Призыве старого генерала» он писал:

«Теперь настала пора, когда я вновь зову вас за собою. Вспомните и прочтите молитву перед боем — ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с Божьей помощью вперед за Веру, за Царя и за целую неделимую нашу родину Россию».

Патриарх Тихон благословил его на благое дело борьбы нательной иконочкой Державной Богоматери и святой просфорой, которые передал с Камчатским епископом Нестором (Анисимовым)[5]. По прибытии в Киев владыка Нестор, бывший со времен службы в Драгунском полку духовным отцом графа Келлера, выполнил поручение Патриарха и временно поселился в Михайловском Златоверхом монастыре.

С весны 1918 года власть на Украине принадлежала гетману П.П. Скоропадскому, ставленнику кайзера. Оставшись один перед лицом восставших против него петлюровцев, гетман предложил Келлеру должность Главнокомандующего всеми вооруженными силами на территории Украины. Федор Артурович принял предложение гетмана, считая это началом чаемого объединения всех антибольшевистских сил на Юге России. На новой должности Федор Артурович энергично взялся за дело, создав при себе «Совет обороны». С 18 по 26 февраля 1918 года генерал Келлер был главнокомандующим, а фактически Верховным правителем Российского государства, вернее сказать, той части, которая от него осталась. Германское правительство испугалось решительных действий графа Келлера[6]. Вскоре он сам разошелся во взглядах со Скоропадским, который уволил его с должности Главнокомандующего и бежал в Германию, переодевшись в форму германского офицера.

14 декабря 1918 года в Киев практически без боя вступили войска Директории Украинской народной республики, председателем которой был Симон Петлюра. Войдя в город, «самостийники» начали убивать русских офицеров. К этому времени Федор Келлер уже не занимал никаких постов. Его соратники рассчитывали вырваться из города и прорваться к Дону. Генерал возглавил небольшой отряд белогвардейцев и повел их к сборному пункту — Педагогическому музею, но на Крещатике они наткнулись на вступающую в город Днепровскую дивизию УНР. Завязалась перестрелка. На некоторое время белые оттеснили петлюровцев. При этом генерал Келлер сказал знаменательную фразу: «Есть победители, которые очень похожи на побежденных»[7]. После боя Келлер отвел свой поредевший отряд в древнерусский Михайловский Златоверхов монастырь и там со слезами на глазах попрощался с каждым из них. Владыка Нестор (Анисимов) помог Келлеру вывести из монастыря его офицеров, тем самым спасая их жизнь. Сам же Келлер и два его адъютанта скрываться отказались.

Следуя старинной традиции, генерал Келлер за несколько дней до своей мученической кончины принял монашеский чин с именем Николай. Вместе с супругом ангельский чин с именем Херувима приняла графиня Мария Александровна Келлер, а также его адъютанты.

Немцы предложили графу Келлеру укрыться в комендатуре. На него накинули германскую шинель, папаху заменили фуражкой и вывели из кельи во двор. Услышав, что нужно снять русскую форму, сдать оружие и орден Святого Георгия, чтобы эти предметы не бросались в глаза, Федор Артурович с гневом сбросил с себя шинель и сказал: «Если вы меня хотите одеть совершенно немцем, то я никуда не пойду». И ушел обратно в келью. Вскоре Михайловский Златоверхов монастырь был захвачен петлюровцами, и генерал Келлер оказался у них в плену.

В четыре утра 8/21 декабря 1918 года генерал Ф.А. Келлер и его адъютанты А.А. Пантелеев и Н.Н. Иванов при переводе из Михайловского монастыря в Лукьяновскую тюрьму были убиты предательскими выстрелами в спину. Это произошло на Софийской площади Киева, у памятника гетману Богдану Хмельницкому. По легенде, их кровь долго не высыхала: говорили, что она «легла на голову Украины».

Свой крестный путь и мученическую смерть генерал Келлер встретил в лоне Святой Православной Церкви. На третий день после гибели воина-мученика Феодора его тело с телами его адъютантов, обнаруженные в морге, тайно доставили в Покровский монастырь, куда переехал владыка Нестор. Он совершил отпевание и погребение убитых в глубокой тайне от окружающих. Тела были погребены в Михайловском монастыре в простых гробах под своими монашескими именами. Спустя годы владыка Нестор, возвратившись на Родину, тайно предал земле тело воина Феодора, в иночестве Николая, на Лукьяновском кладбище Киева[8].

Так трагически оборвалась жизнь блестящего офицера Федора Келлера. Его убили как политического противника, сторонника единой и неделимой России во главе с Государем Императором. Его убили именно за то, что он не соглашался на отделение Украины от России. Кроме того, петлюровцы не простили генералу, что он «омрачил» их торжественный вход в столицу, как они полагали, навсегда освобожденной Украинской республики. Как известно, в действительности Петлюра правил в Киеве всего 47 дней.

Русский генерал Келлер стал символом преданности Богу, Царю и Отечеству, преданности единожды данным присяге и слову.

В блаженном успении подаждь, Господи, вечный покой убиенному рабу Твоему воину Феодору (монаху Николаю) и сотвори ему вечную память!

Мария Тоболова

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[1] Топорков С. Граф Ф.А. Келлер // Военно-исторический вестник № 18. Париж. 1961. С. 4.

[2] Гаркуев Р.Г., Балмасов С.С. Генерал Ф.А. Келлер в годы Великой войны и русской смуты // Граф Келлер: М.: Посев, 2007. С. 23, 33.

[3] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Глава VI.

[4] Зуров Л.Ф. Формирование Северной армии // Белая армия № 7. 2003. С. 17.

[5] Тальберг Н.Д. Рыцари монархии // Двуглавый орел. Вып .2. Париж, 1926. С. 20.

[6] Тальберг Н.Д. Там же. С. 20.

[7] Тинченко Я. Белая гвардия Михаила Булгакова. Киев-Львов, 1997. С. 154.

[8] Владыка Нестор (в миру Николай Александрович Анисимов; 1885−1962) — выдающийся архипастырь и миссионер, общественный церковный деятель. С 1907 года по благословению праведного Иоанна Кронштадтского — миссионер на Камчатке. В 1914—1915 гг. организовал на фронте санитарный отряд «Первая помощь под огнем врага». В 1917—1918 гг. участвовал в работе Поместного Собора. В 1918 году был в Киеве, жил сначала в Михайловском монастыре, затем в течение полутора месяцев — в Покровском. В 1919 г. вернулся на Камчатку. В 1948 г. депортирован в СССР и приговорен к восьми годам заключения в концлагере. С 1958 г. — митрополит Кировоградский и Николаевский. Скончался 22 октября (4 ноября) 1962 года в Казани.

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