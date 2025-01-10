Всемирный хаос только начинается: где и почему рванёт в 2025 году

В настоящий момент на наших глазах американское «глубинное государство» реализует общий план дестабилизации обстановки в мире. Зачем это делается? Кто бенефициар? Царьград размышлял над непростыми вопросами.

Хаос повсюду

Какова картина сегодняшнего мира? Повсюду дестабилизация — военная, финансово-экономическая, социальная. Была пандемия и ждут новых болезней. Налицо крайне тревожное состояние общества во всех странах без исключения.

Общаясь со своими знакомыми и друзьями в Европе, Латинской Америке, я слышу одно и то же: люди не ждут ничего хорошего от ближайшего будущего вне зависимости от своих религиозных и политических воззрений, социального и материального положения. Что за странное положение, когда все поголовно говорят о войне, будто она может произойти вне воли человека и без его участия, как падение метеорита! Все напуганы будущими пандемиями, обесцениванием денег и вероятным голодом, что может стать следствием тех самых войн и пандемий, и т. д. и т. п.

Не нужно быть сильно прозорливым, чтобы увидеть, что все эти беды провоцируются американским «глубинным государством», которое пуповиной соединено с мировой глобалистской «элитой» — довольно небольшим по численности, но весьма влиятельным в силу своего богатства сообществом, которое пытается контролировать все мировые процессы.

Именно эта «элита» — хозяева денег с Wall Street, которые одновременно являются владельцами крупнейших мировых ТНК — затевает войны по всему миру под предлогом «борьбы за демократию и свободу». Именно они создают хаос по всему миру. Странно их стремление, но только на первый взгляд.

Цель понять трудно, но можно

Цель глобалистской «элиты» совершенно невозможно понять, исходя из обычного человеческого понимания добра и зла. Но если только ты переходишь границу секулярного и религиозного, это понимание тебе сразу открывается. Глобалистская «элита» — это квазирелигиозные фанатики и доктринёры, чья религиозная вера-доктрина диаметрально противоположна христианству. С точки зрения христианства, они сатанисты. При этом они сами могут говорить о своей принадлежности к той или иной традиционной религиозной конфессии и даже приносить клятву на Библии. Но всё это, конечно, не является правдой.

В центре этой глобалистской «элиты» — богатейшие еврейские семьи США и Европы (прежде всего, Великобритании и Франции) и сообщество ортодоксальных иудеев Израиля. Все они в совокупности подчинены идее ожидания «машиаха» — своего «мессии», обещание прихода которого содержится в книгах Ветхого Завета. Еврейского «мессию» — в понимании нынешних иудеев — христиане называют антихристом, поскольку христианский Мессия уже пришёл на Землю 2024 года назад, и это Господь Иисус Христос.

Конечная задача глобалистской «элиты» — воцарение «машиаха» в Третьем иерусалимском храме. Этот храм, по планам ортодоксальных иудеев, должен быть построен на Храмовой горе в Иерусалиме на месте давно разрушенных Первого и Второго храмов, где сейчас стоят мечеть Аль-Акса и мечеть Омара.

Посмотрим на всю историю современного Израиля, на его войны с арабами, на невероятную, запредельную жестокость израильской армии — и поймём, что эти планы неукоснительно выполняются. Ведь само государство Израиль было создано не столько для того, чтобы еврейский народ жил на своей исторической земле, сколько для построения Третьего храма на месте прежних двух Храмов и для воцарения там «машиаха». Любое препятствие на этом пути ортодоксальные иудеи устраняют.

Сами попросят

Итак, цель мировой «элиты» — создание условий, когда человечество само потребует от власть предержащих порядка, экономической стабильности и безопасности. Для того чтобы человечество этого потребовало, всего этого быть не должно. Отсутствие мира, безопасности и стабильности может быть гарантировано, соответственно, войнами, эпидемиями, финансово-экономическим коллапсом.

Именно в тот момент, когда люди будут доведены до крайности всем этим мировым хаосом, глобалисты предложат единое мировое правительство с единым правителем, единые деньги и единые законы для всей земли, неподчинение которым поставит человека в положение изгоя. Именно над этим работает сейчас Давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ) — официальная и публичная трибуна сатанистов-глобалистов.

Роль мирового правительства уже предписана ООН. Мировые глобалистские структуры готовят к 2030 году повсеместное создание так называемой цифровой общественной инфраструктуры, которая поставит под контроль всё человечество и станет инструментом подавления свободной воли людей. «Цифровая общественная инфраструктура» (Digital Public Infrastructure, DPI) предусматривает три основополагающих момента, условно названных «протоколами»:

— отказ от бумажных документов и полный переход на цифровые удостоверения личности, включая введение электронных паспортов вакцинации для каждого человека;

— в финансовой сфере — отказ от наличных денег и полный переход на цифровые платежи посредством так называемой цифровой валюты Центрального Банка, которая уже имеет общепринятую аббревиатуру CBDC (от английского Central Bank Digital Currency);

— массовый обмен цифровыми данными, что возможно при поголовном владении смартфонами, имеющими доступ в интернет и множество соответствующих приложений, с использованием всевозможных соцсетей.

Инициатива глобального внедрения DPI принадлежит Программе развития ООН (ПРООН), Фонду Билла и Мелинды Гейтс, Фонду Рокфеллера, при поддержке Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ), а также ВЭФ. Нужны ли еще комментарии?

Это нерусское слово «тайминг»

Сколько осталось до 2030 года? Нет ничего! Тайминг, или, по-другому, хронологический план глобалистов, заставляет их торопиться и заворачивать спираль мирового хаоса всё туже и туже. И дело не в том, что, как полагают некоторые эксперты, уходящий президент США Байден пытается навредить Трампу и потому, мол, затевает войны по всему миру. Дело в том, что глобалисты уже поставили себе цель к 2030 году полностью подчинить себе мир и поработить людей экономически и духовно.

Заметим, посаженное в своё кресло глобалистами руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после окончания последней пандемии с тупым упорством трубит о надвигающейся новой пандемии «болезни Х». И для борьбы с ней, мол, нужна поголовная вакцинация неизвестной по составу вакциной.

Мы уже не говорим о том, что десятки ассоциаций врачей по всему миру бьют тревогу по поводу шокирующих масштабов смертности от вакцин против коронавируса, предложенных миру крупнейшими фармацевтическими компаниями.

В данном случае речь идет о введении электронного «паспорта вакцинации», который должен заменить все другие документы и предоставить человеку право свободного передвижения по своей стране и по миру, а также право покупать товары и услуги. Причём информация об этом лежит на поверхности — достаточно внимательно почитать документы ВОЗ, а также финальные декларации саммитов «Большой двадцатки», состоявшихся после пандемии.

Война как инструмент

Другой инструмент воцарения хаоса — постоянные войны во всех возможных районах мира. Именно этой задаче была «посвящена» акция боевиков по свержению режима Асада в Сирии. Эти боевики, как и все действующие в Сирии вооружённые люди, по сути, являются израильскими прокси.

Ведь главный выгодоприобретатель от падения режима Асада — это Израиль. А главный проигравший — Иран, который потерял маршрут снабжения ливанской «Хезболлы», к этому моменту тоже полностью обескровленной и обезглавленной. И цель Израиля и США в свержении Асада заключается в подготовке условий для окончательного уничтожения Ирана — главной и уже единственной экзистенциальной угрозы Израилю. Вопрос нанесения израильтянами и американцами финального, вероятно, ядерного удара по Ирану — только вопрос времени.

Кстати, провоцирование Ирана на ответные действия — это тоже в планах израильтян, которым нужно устроить спектакль с попаданием «иранской ракеты» в Храмовую гору. Ведь как-то нужно расчистить стройплощадку для Третьего храма.

Таким образом, главный мировой пожар, похоже, загорится именно на Ближнем Востоке. Останутся ли в стороне Россия и Китай? Сомнительно. Китай, по крайней мере, превративший Иран в свою сырьевую колонию, в 2023 году закупал максимальные за десятилетие объёмы нефти. И согласится ли Пекин с тем, что его лишат его собственной «бензоколонки»?

В этих условиях противостояние Китая американскому и израильскому давлению на Иран может вызвать ответную реакцию США, но в другом районе. Вашингтон может обострить болезненный для Китая вопрос Тайваня. Это для американцев, как говорится, дело техники.

В Латинской Америке тоже загорится

Может показаться, что главный мировой пожар на Ближнем Востоке не достигнет других регионов и других континентов. Но это не так.

В Латинской Америке все силы США нацелены на Венесуэлу, где уже в начале января намечен госпереворот. В центре этих планов Вашингтона — бывший кандидат на пост президента от объединённой оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, проигравший президентские выборы, состоявшиеся в Венесуэле 28 июля этого года, действующему президенту Николасу Мадуро.

За месяц до запланированной даты инаугурации президента Венесуэлы Гонсалес Уррутиа заявил о намерении вернуться в Венесуэлу 10 января и «занять должность президента Венесуэлы», на которую, по его утверждениям, он был избран в ходе президентских выборов. Вашингтон дал отмашку своим ставленникам и марионеткам начать реально процесс насильственного отстранения от власти президента и правительства Венесуэлы.

Делается это на волне удачно проведённой американцами операции по свержению президента Башара Асада в Сирии. И военное вмешательство США в Венесуэлу совсем не исключается. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что сирийский вариант в Венесуэле не пройдёт. Но ситуация серьёзная.

Падёт Венесуэла — как источник энергоресурсов для Кубы и Никарагуа, эти две страны тоже долго не смогут сопротивляться. И более того, Кубу и Никарагуа может ждать та же судьба, что правительство Башара Асада и сирийскую армию, которая была абсолютно не готова к новой тактике ведения войны. Эта тактика — в использовании БПЛА. Она и есть новое оружие, которое в отсутствие ядерного оружия, переводит любую конвенциональную войну на новый уровень и фактически перечёркивает весь ранее накопленный военный опыт.

Боевики в Сирии победили с помощью посланных им заблаговременно на подмогу украинских операторов БПЛА. Танки и другая техника, которая давала преимущество сирийской армии, оказалась беспомощной перед дронами. И эта новая тактика ведения войны, которой по понятным причинам сейчас обладают русские и украинцы, одна из главных причин разгрома армии Асада.

Взорвутся Балканы

На Балканах вот-вот будет подожжено Косово с целью полностью подчинить Западу Сербию — единственного союзника России на Балканах да и в Европе. Косовские албанцы, действуя по указанию и под эгидой США, постоянно провоцируют сербов на ответные акции в расчёте на разжигание полномасштабной войны.

Буквально в начале декабря косовские албанцы устроили диверсию на речной плотине в муниципалитете Зубин-Поток на севере края, где компактно проживает сербское население. Косовоалбанский «премьер» Косовва Альбин Курти сказал, что «Сербия, вдохновлённая Россией, начала нападение на Косово». Демонстрируя полный идиотизм, он заявил, что доказательством его утверждений стали найденные при обыске «эмблемы российских спецподразделений, которые обучены проводить подобные действия». Но всех это убедило.

При этом понятно, что война между Сербией и Косовом не оставит равнодушными сербов в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). Лидеры сербов в БиГ не раз говорили, что готовы провозгласить независимость от БиГ и присоединиться к Сербии в случае всеобщего признания независимости Косова. А ведь к этому США и ведут сейчас дело, готовя почву для членства Косова в ООН, а также в НАТО. Вот вам, пардон за каламбур, и балканизация Балкан.

Будут кусать Россию

В состоянии всеобщего мирового хаоса, да ещё при продолжении СВО на Украине Россию будут кусать Польша, прибалтийские и скандинавские страны, которые де-факто уже готовятся к будущей войне с Россией «от имени Запада».

Целью внешнеполитических мероприятий, которые проводят США в Европе сейчас, является вероятное прямое участие нескольких северных и балтийских стран в боевых действиях против нашей страны. Это стало понятно по итогам состоявшегося в конце ноября в Харпсунде (Швеция) саммита стран Северной Европы, Балтии и Польши, который правильнее было бы назвать сходкой сумасшедших.

Из дискуссии собравшихся в Швеции глав правительств Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии и Латвии ясно, что они выполняют волю американского либерального истеблишмента, который планирует переложить на Европу всю тяжесть войны Запада с Россией.

«Глубинное государство» передаёт управление проектом «Украина» в руки Старого Света. И главными его «менеджерами» поручено стать как раз странам Северной Европы, Балтии и Польши.

В контексте саммита в Харпсунде шведская пресса писала, что северные страны «первыми встретят нападение русского медведя», будто это нападение уже заранее запрограммировано и идёт обратный отсчёт последних секунд. Именно североевропейским странам и Польше отводится роль пушечного мяса в запланированной Штатами войне с Россией вне зависимости о того, когда американское «глубинное государство» вознамерится её развязать и кто на тот момент будет хозяином Белого дома.

Извечный вопрос: что делать?

Итак, перспективы 2025 года совсем не розовые. Логика происходящих событий, вытекающая из обозначенных выше целей глобалистской «элиты», подсказывает, что мир стоит на пороге больших потрясений. Тлеющие очаги конфликтов и политических разногласий готовы вспыхнуть большим огнём.

Эти войны могут быть предотвращены. И главное оружие, которое люди могут использовать для их предотвращения, это правда, о которой надо говорить не только на домашней кухне, но и с официальных трибун, а также в СМИ, что мы сейчас и делаем.

Необходимо честное и правильное понимание первопричин воцаряющегося в мире хаоса и отказ наконец от тезиса о «теории заговора», который тиражируется и всеивается в сознание секулярной общественности, далёкой о религиозного понимания сути вещей. Этот тезис о «теории заговора» осмеян и дискредитирован как раз теми силами, которые и учинили этот реальный сатанинский заговор против всего человечества.

https://tsargrad.tv/articles/vsemirnyj-haos-tolko-nachinaetsja-gde-i-pochemu-rvanet-v-2025-godu_1 100 485