В Минпромторге уже назвали проблемой огромное число курьеров — «здоровых, физически сильных людей», которых так не хватает в других секторах экономики и которые отучили россиян ходить по магазинам. И при этом многие уже привыкли к тому, что можно заказать курьера с одним лимоном, который нужен к чашке чая прямо сейчас. Нормально ли это? Что с этим делать и нужно ли делать хоть что-то?

Курьеров становится все больше и больше, а их зарплаты продолжают расти. Чиновники федерального масштаба уже жалуются на перекос в экономике, а реальный сектор бьет тревогу из-за перетока кадров.

Новости о том, что по доходам курьеры обогнали учителей, врачей, бухгалтеров, банковских работников и, как казалось совсем недавно, представителей высшей лиги — айтишников, в 2024 году появлялись чуть ли не каждый месяц, потому что зарплаты доставщиков росли галопирующими темпами.

По данным hh.ru, на начало декабря 2024 года средняя зарплата курьеров составляла 110 тысяч рублей. При том что за предыдущий год она уже выросла на 33%. А тут только с января по июль прирост составил 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это не окончательные цифры. Зарплаты курьеров могут превышать и 200 тысяч рублей в месяц, а в предновогодний период могут превышать эту планку сильно.

Правда, когда СМИ публикуют такую статистику, далеко не всегда учитывается то, что большие деньги в этом бизнесе зарабатывают те, кто работает буквально на износ — по 12 часов в сутки без выходных и праздников и так далее. Работа эта адская. Но! Цифры вещь упрямая. Армия курьеров в России сегодня по численности сравнялась с армией регулярной: и там и там по 1,5 млн человек. В случае с курьерами — от 1,5 млн, уточнял в декабре директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

«В России сейчас работают не менее 1,5 млн курьеров, а также около 500 тысяч упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили „значительную часть потребителей от банального навыка просто ходить по магазинам“, считает представитель ведомства. При этом сами сервисы убыточны, а их работа поддерживается за счет других ресурсов. То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. <…> И непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — говорится в материале РБК, издание приводит слова Никиты Кузнецова, сказанные на одном из круглых столов, где обсуждалась эта проблема.

Производственному сектору очень трудно конкурировать с сервисами доставки на рынке труда еще и из-за особенностей налоговой системы, отмечает эксперт по финансам московского отделения «Опоры России», руководитель компании FinHelp Павел Вешаев:

«Если необходимо выплатить, например, зарплату курьеру, то это, как правило, будет идти через самозанятость и маркетплейс. Он заплатит только примерно 6%: чтобы выплатить, например, 100 рублей, он заплатит 6 рублей. А тому же владельцу, но, например, завода, чтобы выплатить сотруднику те же 100 рублей, ему нужно будет прибавить к этому 43,2%. То есть эта разница в 37% очень кардинальная, и она не позволяет конкурировать. И по факту курьеры получают в том числе больше за счет просто неравных налоговых историй. 37% — это существенная разница».

В прошлом году глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко призывал сделать все, чтобы «огромная армия курьеров, разносчиков пицц и таксистов пошла работать на заводы». В конце 2024 года о серьезном дисбалансе на рынке труда в России заявлял и руководитель сервиса Superjob Алексей Захаров. По его мнению, ненормально, когда курьер зарабатывает в три-пять раз больше учителя. А профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев и вовсе предложил ввести налог на такси и доставку.

Бизнесмены, которых радиостанция «Бизнес FM» просила оценить такие инициативы, высказывались категорически против жесткого регулирования сверху. Собеседники редакции считают, что все должен отрегулировать рынок. Но у рынка пока не получается. Ведь даже те, кто жалуется на перекосы в экономике и на летящих на них с сумасшедшей скоростью курьеров на электровелосипедах с экраном, больше похожим на застекленный балкон, кто громко возмущается всем этим, придя домой, сами же заказывают курьерскую доставку. Потому что удобно. Продолжает архитектор-градостроитель, урбанист Илья Заливухин:

«[К этому феномену привела] сама планировочная структура наших городов, отсутствие стрит-ретейла, зонирование города относительно транспортных узлов. Например, в Японии или в других крупных мировых городах на наземном метро есть улочки, стрит-ретейл, где ты по дороге домой покупаешь необходимые продукты. У нас город спроектирован все-таки по-другому, хотя, конечно, какие-то элементы общемировой городской среды есть, но из-за того, что страна после 1917 года вообще развивалась другим путем — у нас строились большие микрорайоны, отсутствовала частная собственность и так далее, то не было и развитой уличной торговли, поэтому, понимаете, этот феномен в Москве не случайно появился, к этому привела цепочка событий за 100 лет».

Но курьерская доставка — это не просто удобно, а еще и почти бесплатно. Если готов ждать пару часов — бесплатно без всяких «почти». А если нужно лимон через 15 минут, придется либо заплатить пару сотен рублей, либо набрать к лимону еще чего-нибудь на вполне посильную сумму. А почему не набрать? Ведь цены самих продуктов в доставке такие же, что и на полках магазинов! И вот тут кроется главный секрет. Это не доставка бесплатная или почти бесплатная. Это продукты в магазине подорожали, потому что в их стоимость тоже заложена опция отправки курьером.

Возможно, в перспективе рынок ретейла придет к тому, что продукты на полке будут стоить дешевле, чем в доставке. Возможно, стоимость доставки резко возрастет, потому что любые попытки привести в порядок хотя бы движение курьеров по городу неминуемо приведут к росту цен на этот сервис. Заставить их всех ездить на чем-то сертифицированном с фарами, катафотами и так далее — это плюс к себестоимости услуги. Ограничить скорость движения и ввести штрафы — тоже плюс к себестоимости. Штрафы за движение по тротуару — туда же. А все это рано или поздно сделают, уверен руководитель и администратор общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

«Нужно просто запретить передвижение любого транспорта — самокатов, велосипедов и так далее — по тротуару. Все. Европейский опыт и, что самое главное, китайский опыт показал, что тогда проблема решается автоматически».

Впрочем, очень многие собеседники радиостанции, с которыми общались сотрудники редакции на эту тему в течение года, приходили к выводу, что порядок на дорогах, тротуарах и на рынке труда настанет тогда, когда курьеров-людей заменят роботы. Возможно. Но тогда за тем же лимоном человеку придется спуститься со своего условного седьмого этажа. А мы глобально от таких неудобств и физических нагрузок уже отвыкли. Что ставит перспективу роботизации рынка доставки под вопрос. Интересно было бы обсудить эту философскую тему с курьером. Ближайший, кстати, минут через 15 как раз привезет мне лимон.

Автор — Иван Медведев

https://www.bfm.ru/news/564 581