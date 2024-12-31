Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2024 года (журнал № 158).

Преамбула

В настоящем документе рассматривается возможность совмещения священнослужителем своих церковных обязанностей с дополнительной светской трудовой деятельностью или иной деятельностью, приносящей доход.

Причины совмещения клириками церковного служения с другими видами деятельности могут быть разными.

Таковой причиной может быть желание клирика служить ближним посредством своих знаний и умений в светской сфере или же способствовать проповеди Слова Божия через свою светскую работу. К примеру, светская работа священнослужителя в сфере образования или науки может способствовать свидетельству о Христе.

Еще одной причиной может быть изыскание клириком дополнительных материальных средств для обеспечения себя и членов своей семьи, а порой и для содержания храма. Святой апостол Павел в своем послании к Коринфянам указывает на основной источник материального обеспечения священнослужителей, ссылаясь на ветхозаветный пример: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:13−14). Апостол не говорит о запрете священнослужителям трудиться на светском поприще, но подчеркивает обязанность христиан содержать своих пастырей, чтобы священник мог в полной мере посвящать себя служению алтаря и пастырским обязанностям.

Епархиальные архиереи и церковные общины должны иметь попечение о материальном обеспечении клириков. Поэтому ситуация, при которой клирик изыскивает себе средства на светском поприще, не может быть признана нормой.

Практика совмещения церковного служения с трудовой деятельностью в миру также зафиксирована в Священном Писании Нового Завета и в канонах. Из книги Деяний Апостолов известно, что тот же апостол Павел занимался изготовлением палаток (Деян. 18:3). Сам о себе он говорил: «Я не пользовался ничем таковым» (1 Кор. 9:15), имея в виду материальное содержание от церковных общин.

В 15 правиле VII Вселенского собора содержится указание на возможность клирику обеспечить себя необходимым для жизни «различными занятиями»: «..Для потребностей же сия жизни есть различные занятия: и сими, если кто пожелает, да приобретает потребное для тела. Ибо Апостол рек: требованию моему, и сущим со мною, послужили руки мои сии».

При любой светской трудовой деятельности безусловным приоритетом для клирика должно оставаться священнослужение и исполнение иных церковных обязанностей.

Перед устройством на работу во внешнюю для Церкви организацию клирик должен испросить и получить на то письменное благословение от епархиального архиерея. Архиерей, в свою очередь, имеет право, а иногда и обязанность воспретить клирику своей епархии занятие той или иной светской трудовой деятельностью, если она вступает в противоречие с его обязанностями священнослужителя, а тем более — с нравственными нормами христианства и каноническими правилами.

В том случае, если причиной обращения священнослужителя к епархиальному архиерею за благословением на поступление на светскую работу является недостаток материальных средств, епархиальный архиерей должен, по изучении обстоятельств и если такая возможность имеется, оказать священнослужителю материальную поддержку, а при решении вопроса о преподании упомянутого благословения исходить из христианского милосердия и заботы о материальном благополучии священнослужителя и его домочадцев.

О коллизиях между графиком богослужебной и иной церковной нагрузки священнослужителя и графиком его сторонней работы клирик также должен заблаговременно письменно сообщать епархиальному архиерею для получения указаний, а в случае возникновения экстренной необходимости в устной форме (в том числе по телефону) сообщать о том благочинному (клирики, занимающие должности благочинных, — секретарю епархии) для получения указаний.

Критерии оценки возможных сфер деятельности клирика

Не всякая профессиональная деятельность совместима со священством.

Клирику, принимающему решение о поступлении на светское место работы, следует помнить, что главным делом его жизни должно оставаться литургическое и пастырское служение, а его облик и поведение, в том числе на мирской работе, должны сочетаться с образом священнослужителя. То же касается человека, готовящегося к принятию священного сана.

Критерии, определяющие допустимость или недопустимость какой-либо деятельности для клирика, опираются на евангельские нравственные нормы, канонические правила и учитывают принцип церковной целесообразности.

Канонические правила не дают положительных указаний на то, чем позволительно заниматься мирянину или даже клирику на светских поприщах. Однако они возбраняют определенные действия и связанные с ними роды занятий.

Таким образом, светскую деятельность, не противоречащую нравственным нормам, не запрещенную каноническими правилами Православной Церкви и не предполагающую действий, направленных во вред Церкви Христовой, следует считать допустимой для клириков.

Дополнительным критерием при принятии решения о возможности какой-либо деятельности на светском поприще для священнослужителя может быть наличие в истории Православной Церкви прецедентов осуществления святыми священнослужителями или подвижниками веры и благочестия подобных трудов.

Кроме того, важно иметь в виду, что приемлемость или неприемлемость той или иной профессии может быть обусловлена характером и спектром должностных обязанностей в конкретном месте работы. Так, к примеру, по-разному будет оценена трудовая деятельность клирика, связанная с изданием христианской литературы, и трудовая деятельность, связанная с выпуском печатной продукции, пропагандирующей грех и аморальный образ жизни. Очевидно, что деятельность второго рода неприемлема для священнослужителя.

Совершенно недопустимой ни в каком профессиональном качестве является трудовая деятельность в учреждениях и организациях, сомнительных с моральной точки зрения (игорных домах, казино и иных), а также в учреждениях и организациях, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности.

Особые случаи светской трудовой деятельности клириков

О работе в органах власти и силовых структурах

Согласно 81 правилу святых Апостолов, не дозволяется епископам или пресвитерам заниматься «делами народного управления», а 83 правило святых Апостолов гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся, и хотящий удержати обое, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина. Ибо Кесарева Кесареви, и Божия Богови». 10 правило VII Вселенского Собора определяет, что клирикам «не надлежит принимать на себя мирских и житейских попечений, якоже Божественными правилами возбранено сие творить. Если же кто обрящется, занимающий мирскую должность у глаголемых вельмож или да оставит оную, или да будет извержен. Лучше же да идет учить отроков и домочадцев, читая им Божественное писание: ибо для сего и священство получил».

В соответствии с упомянутыми правилами, для священнослужителей неприемлема воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях (в том числе охранных), предполагающая возможность участия в боевых действиях или ношения оружия, а также служба, предполагающая следственно-оперативную работу в правоохранительных органах или разведывательную деятельность.

Данный запрет не исключает возможность преподавания священнослужителями гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для вооруженных сил, специальных служб, правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. Данный запрет также не распространяется на совершение духовенством пастырского служения в вооруженных силах, специальных службах, правоохранительных органах и пенитенциарных учреждениях (в том числе на штатной основе), поскольку это служение не предполагает употребления или ношения оружия, даже если клирикам присваиваются воинские чины или специальные звания.

Кроме того, недопустимы для клириков государственная служба в органах исполнительной власти, исполнение судейских обязанностей (в том числе в качестве присяжных заседателей) или иных обязанностей в судебных органах, в органах прокуратуры, а также служба в местных органах власти и самоуправления1.

При этом клирику, имеющему диплом государственного образца, подтверждающий наличие у него соответствующего профильного образования (например, религиоведческого или теологического), не возбраняется принимать участие в работе вышеперечисленных структур в качестве эксперта, в том числе по вопросам, связанным с религией.

В случаях, продиктованных церковной целесообразностью, определяемой Священноначалием, возможно участие клирика в работе консультативно-совещательных органов при государственных структурах разных уровней (общественных палат, межконфессиональных и межнациональных советов, комиссий по делам несовершеннолетних, общественных наблюдательных комиссий).

Участие клириков в работе органов законодательной власти на государственном, региональном и местном уровне оговаривается в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви: «Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления» (III. 11).

В документе Архиерейского Собора 2011 года «Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах» также подтверждается, что «иерархи и священнослужители не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти любых уровней (наднациональные, общегосударственные, региональные, местные)». В указанном документе предусмотрены исключения из этого правила, «в том случае, когда избрание иерархов или духовенства в законодательный (представительный) орган власти вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью». В каждом подобном случае «Священный Синод или Синод самоуправляемой Церкви определяет лиц для участия в выборах в органы государственной власти и в индивидуальном порядке преподает на это благословение. При этом даже участие в выборах по партийным спискам не дает священнослужителю право быть членом политической партии».

При этом не является запретной для клириков деятельность в государственных структурах в виде преподавания в государственных или муниципальных (местных) учебных заведениях, научной деятельности в государственных учреждениях, работы на государственных предприятиях или в государственных и муниципальных (местных) учреждениях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на других подобных должностях.

О врачебной деятельности

Врачебное служение является допустимым для священнослужителя, что подтверждается наличием в сонме угодников Божиих святых, начиная с апостола и евангелиста Луки, занимавшихся врачебной деятельностью.

Яркий пример медицинской деятельности священнослужителя, принесшего не только телесное исцеление многим страждущим, но и пользу для миссии Церкви, был явлен в XX веке святителем Лукой (Войно-Ясенецким), архиепископом Симферопольским и Крымским, известным ученым и практиковавшим хирургом.

Показательно также, что в XIX веке в духовных семинариях Российской империи преподавались начатки медицины (с 1840 по 1867 г.), и зачастую в сельской местности священник был единственным доступным лицом, обладающим медицинскими познаниями и способным помочь в критической ситуации человеку, оказавшемуся между жизнью и смертью.

При этом недопустимо для клириков занятие врачебной деятельностью, связанной с выполнением действий, противоречащих православному вероучению, а также запрещенных нравственными или каноническими нормами (совершение абортов, эвтаназии, манипуляций, связанных с донорством половых клеток, суррогатным материнством, фетальной терапией и др.).

Об участии клириков в предпринимательской деятельности

В настоящем документе под предпринимательской деятельностью понимается деятельность, целью которой является систематическое получение прибыли (от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, пользования имуществом), осуществляемая самостоятельно и на свой риск частными лицами. При этом под участием физических лиц в предпринимательской деятельности подразумевается как непосредственное осуществление такой деятельности в качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя, так и создание юридических лиц или организаций (а также владение или совладение ими), основной целью деятельности которых является получение прибыли. Кроме того, в настоящем документе под участием в предпринимательской деятельности понимается также управление (единоличное или в качестве члена органа управления) юридическими лицами (организациями), основной целью деятельности которых является получение прибыли.

26 правило IV Вселенского Собора гласит: «Поскольку в некоторых церквах, как нам сделалось гласным, епископы управляют церковным имуществом без экономов, того ради рассуждено: всякой церкви, имеющей епископа, иметь из собственного клира эконома, который бы распоряжался церковным имуществом, по воле своего епископа, дабы домостроительство церковное не без свидетелей было, дабы от сего не расточалося ее имущество, и дабы не падало нарекание на священство. Если же кто сего не учинит, то таковой повинен Божественным правилам». В этом случае речь идет не о прямом участии клириков в предпринимательской деятельности с целью извлечения личной прибыли, а о содержании и приумножении приходского или монастырского имущества для общей пользы церковной. Современные уставные документы организаций, входящих в структуру Русской Православной Церкви (епархий, приходов, подворий, монастырей), также в большинстве своем предполагают возможность осуществления ими предпринимательской деятельности.

Каноны не используют термин «предпринимательство», равно как и «бизнес» и «коммерческая деятельность». Вместе с тем некоторые как допускаемые, так и порицаемые канонами виды деятельности могут быть классифицированы в современном обществе как относящиеся к сфере предпринимательства. В частности, упоминавшимся выше 15 правилом VII Вселенского собора дозволяется священнослужителям по примеру первоверховного апостола «приобретать потребное для жизни», трудясь своими руками.

Таким образом, канонами разрешается клирикам продажа изделий собственного производства, в том числе плодов ведения аграрных хозяйств, хотя бы даже подобная деятельность характеризовалась в законодательстве как предпринимательская.

По духу упомянутого правила, к позволительному для клирика можно отнести не только труд физический, но и разнообразную интеллектуальную или творческую частную деятельность (например, в качестве автора, преподавателя, тренера, консультанта, переводчика, художника, музыканта, специалиста в области информационных технологий и так далее), в том числе получение дохода от интеллектуальной собственности.

Недопустимо для клирика работать в сфере проведения «тренингов личностного роста», программ по «достижению жизненных и профессиональных целей», а также по «психологическому менторству», которые подменяют собой пастырскую деятельность.

С особой осторожностью необходимо подходить к совмещению пастырского служения и психологической практики даже при наличии у священнослужителя высшего психологического образования. Границы допустимости подобного рода деятельности клирика определяются епархиальным архиереем.

Ряд правил Православной Церкви (81 и 83 правила святых Апостолов; 3 и 7 правила IV Вселенского Собора; 10 правило VII Вселенского Собора; 16 правило Карфагенского собора; 11 правило Двукратного собора), следуя мысли апостола Павла (2 Тим. 2:4), ограничивают мирскую деятельность священнослужителей.

При этом каноны осуждают не само предпринимательство как таковое, а совмещение этого рода занятий с духовным служением клирика в ущерб последнему, на что, в частности, указывает канон, порицающий неких клириков за то, что они «о Божием служении небрегут, .. и поручения по имениям приемлют, из сребролюбия» (IV Вс., 3).

Клирик не вправе быть учредителем (участником, акционером) коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах, противоречащих нормам христианской нравственности, а также участвовать в управлении такими организациями. Также клирик не может быть индивидуальным предпринимателем в подобных сферах.

В соответствии с канонами клирику возбраняется ростовщичество, под которым понимается эксплуатация затруднительного положения ближнего (к примеру, через личное кредитование под процент), в том числе работа в микрофинансовых организациях, коллекторских агентствах: «Епископ, или пресвитер, или диакон, лихвы требующий от должников, или да престанет, или да будет извержен» (правило 44 святых Апостолов).

Недопустимо для клирика занятие профессиональной биржевой брокерской деятельностью.

О профессиональном спорте

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви тесно увязывают занятие спортом с заботой о Божественном даре здоровья: «Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом» (XI.3). Вместе с тем данный документ делает принципиальную оговорку: «В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий».

В связи с изложенным, а также в связи с тем, что профессиональное занятие спортом требует от человека полной самоотдачи, в том числе по времени, профессиональный спорт несовместим со служением клирика.

Данный запрет не возбраняет пастырское окормление спортсменов, а также ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных учреждениях.

О сценической деятельности

Порицательные суждения ряда канонов о «тех, кто на сцене» (τῶν ἐπὶ σκηνῆς — см. 18 правило святых Апостолов; срав. 24, 51 и 62 правила Трулльского Собора; 54 правило Лаодикийского Собора; 55 правило Карфагенского Собора) не всегда могут быть в полной мере применены к современным реалиям, в связи с эволюцией сценических профессий. Тем не менее, в соответствии с упомянутыми правилами безусловно исключаются из занятий клириков актерская профессия и занятие сценическими танцами (балетом).

Кроме того, исключается занятие сценическим пением или иными сценическими профессиями, если содержание и форма такой деятельности противоречат учению и нравственным идеалам Православия. Границы допустимости сценических занятий для клирика определяются в каждом конкретном случае епархиальным архиереем.

Недопустима также работа клириков в сфере шоу-бизнеса, поскольку она основана на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны.

Заключение

Принимая решение о трудовой деятельности на светском поприще, клирик должен помнить о том, что он остается служителем Церкви Господней, соработником у Бога (1 Кор. 3:9) и участником в совершении важнейшего дела — спасения людей во Христе.

В любых обстоятельствах священнослужитель призван оставаться образцом веры и нравственности для всех людей. Он должен стремиться избегать ситуаций, при которых его действия давали бы повод к соблазну, дабы, по слову апостола, никому ни в чем не полагать претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являть себя, как служитель Божий (2 Кор. 6:3−4) даже при совершении трудов на светском поприще.

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1 В исключительных случаях, обусловленных церковной пользой, священнослужителю может быть благословлено поступление на государственную службу или службу в местных органах власти и самоуправления. На местном уровне подобное благословение может быть преподано епархиальным архиереем, на региональном уровне — им же после советования с Патриархом Московском и всея Руси, а на национальном уровне — Патриархом Московским и всея Руси, либо Священным Синодом или Синодом Самоуправляемой Церкви. При этом по первому требованию Священноначалия священнослужитель обязан покинуть свою должность на государственной службе или службе в местных органах власти и самоуправления.

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 185 528.html