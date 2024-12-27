Известный режиссёр Карен Шахназаров в эфире у телеведущего Владимира Соловьёва снова напомнил про тревожную тенденцию, которая наблюдается сегодня в России из-за действий определённых элит. Гражданам стараются создать праздничную атмосферу, иллюзию мирного времени. Однако это крайне опасно, поскольку не соответствует реальному положению дел. Режиссёр об этом говорил ещё в сентябре. Но власти никак не отреагировали. Карен Шахназаров повторил ещё раз.

В сентябре Карен Шахназаров заявил, что в коридорах власти присутствует некое желание сохранить иллюзию мирной, спокойной жизни. Мол, как-нибудь это всё обойдётся и какое-нибудь будет перемирие, не надо беспокоить людей. Можно, например, YouTube «затормозить».

«Но у меня на фоне всего этого возникает ощущение, что какие-то вещи всё время не договаривают, замалчивают. Это несколько напоминает. Советский Союз 70−80-х годов. И это была одна из причин того, что пережили мы в конце 80-х. Но тогда не было интернета. Я понимаю, в условиях войны не надо всю правду говорить. Более того, вполне возможно, надо говорить какую-то и неправду, которая в твоих интересах. Но делать это надо умело. Нельзя молчать. Нужно продвигать свои тезисы. А пока у нас как бы такая общая позиция: „А мы промолчим“. Вот это не проходит..» — отметил режиссёр.

Карен Шахназаров тогда напомнил, что в 80-х годах, во время войны в Афганистане, общество было лишено доступа к полной информации. В то время интернета не было, а вражеские «голоса» не оказывали такого сильного влияния. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Интернет позволяет получить информацию практически мгновенно, что делает её частью информационной войны. Необходимо умело управлять потоками информации и объяснять людям истинное положение вещей.

Режиссёр добавил, что сейчас мы делаем вид, что всё обойдётся. Нет, не обойдётся! С такой силой, с которой мы сейчас столкнулись, не обойдётся. Это огромная сила. Мы должны это понимать. И это не значит, что надо их бояться, но надо здраво смотреть на ту ситуацию, в которой мы находимся.

«Хочешь не хочешь, мобилизацию надо проводить. Мобилизацию — не в смысле призыва на фронт, я не военный человек, не могу судить. Мобилизация нужна внутри общества. Чтобы какие-то меры принимать», — резюмировал тогда Шахназаров.

Прошло почти четыре месяца. Власти никак не отреагировали. Карен Шахназаров повторил ещё раз. На этот раз досталось длинным новогодним каникулам.

«В период войны опять все будут отдыхать 10 дней. Оливье есть. Слушать всякие песни. А [сотни тысяч] людей в это время без всяких выходных на фронте. Ещё десятки миллионов будут работать с утра до вечера. А часть страны будет отдыхать. Десять дней. А почему не отменить [каникулы] на этот период? Мы хотим создать эту иллюзию того, что у нас всё в порядке? Да не всё у нас в порядке», — сокрушается режиссёр.

И в этом, по его словам, нет никакого пораженчества. Как Ленин говорил: если уж воевать, так воевать. И был совершенно прав, между прочим.

«И я вижу общее настроение в обществе, видимо, и в политической элите, ожидание [избранного лидера США Дональда] Трампа и ожидание какого-то перемирия. Вообще, когда ты ведёшь войну ради перемирия, то большая вероятность, что ты вместо перемирия поражение получишь. Войну надо вести ради победы, а не ради перемирия. Если ты ведёшь её ради победы, ты и перемирие можешь получить только на [своих] условиях. А у нас вот это происходит. У нас что ни теракт, мы это называем провокацией. А на провокацию вроде отвечать не надо. Убили генерала Кириллова — это провокация. Значит, отвечать не надо. А если они Брянск возьмут? Орёл? Это тоже будет провокация? Тоже не надо отвечать? Мне кажется, это какая-то несколько странная вот для меня вот в этой ситуации. И надежда на Трампа. Дай Бог! Но никто не знает, как он себя поведёт», — говорит Шахназаров.

По словам режиссёра, сегодня совершенно не следует ожидать от Трампа каких-то шагов, которые приведут нас к перемирию, к победе вообще. А если уж мы хотим иметь сильные позиции переговорные, то нам нужны сильные какие-то акции сейчас, до переговоров.

https://tsargrad.tv/news/vlasti-ne-otreagirovali-karen-shahnazarov-povtoril-eshhjo-raz_1 111 009